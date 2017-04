May 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16LL6 OBC 22-May-14 99.9315 8.3399 1 15 99.9315 8.3399 INE562A16GA6 INDIAN BK 26-May-14 99.8382 8.4504 1 50 99.8382 8.4504 INE667A16DN3 SYNDICATE BK 26-May-14 99.8273 9.0207 1 7 99.8273 9.0207 INE237A16YW2 KOTAK MAH BK 30-May-14 99.7505 8.2996 1 150 99.7505 8.2996 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 99.7437 8.5264 1 25 99.7437 8.5264 INE562A16GB4 INDIAN BK 30-May-14 99.7475 8.3996 1 25 99.7475 8.3996 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 99.6506 8.5307 3 200 99.6478 8.6005 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 99.6533 8.4657 1 2 99.6533 8.4657 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 99.6099 8.4085 1 90 99.6099 8.4085 INE160A16KF0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-14 99.5964 8.7006 1 100 99.5964 8.7006 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 99.5156 8.4603 1 100 99.5156 8.4603 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.4837 8.6103 1 200 99.4837 8.6103 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.4921 8.4695 1 50 99.4921 8.4695 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 99.4795 8.6808 1 50 99.4795 8.6808 INE692A16CX2 UNION BK OF INDIA 10-Jun-14 99.4962 8.4008 1 50 99.4962 8.4008 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 99.4735 8.3995 1 100 99.4735 8.3995 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.4560 8.6803 1 25 99.4560 8.6803 INE095A16MP3 INDUSIND BK 11-Jun-14 99.4672 8.5006 2 25 99.4672 8.5006 INE095A16ND7 INDUSIND BK 12-Jun-14 99.4442 8.5000 1 100 99.4442 8.5000 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 99.4475 8.4493 1 100 99.4475 8.4493 INE705A16JQ1 VIJAYA BK 12-Jun-14 99.4325 8.6800 1 75 99.4325 8.6800 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 99.4704 8.4493 1 5 99.4704 8.4493 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.4426 8.5246 1 2 99.4426 8.5246 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 99.4266 8.4199 2 200 99.4266 8.4199 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.4144 8.6001 2 100 99.4144 8.6001 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 99.4246 8.4495 3 75 99.4246 8.4495 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 99.4312 8.7000 1 50 99.4312 8.7000 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 99.4312 8.7000 1 50 99.4312 8.7000 INE667A16CB0 SYNDICATE BK 13-Jun-14 99.4090 8.6799 1 50 99.4090 8.6799 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 99.4266 8.4199 1 50 99.4266 8.4199 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 99.3385 8.6805 1 100 99.3385 8.6805 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 99.3522 8.4996 1 25 99.3522 8.4996 INE008A16VP7 IDBI BK 18-Jun-14 99.3104 8.7397 1 5 99.3104 8.7397 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 99.1122 8.8365 1 30 99.1122 8.8365 INE434A16GN1 ANDHRA BK 27-Jun-14 99.1000 8.4996 1 100 99.1000 8.4996 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 98.9444 8.8501 1 65 98.9444 8.8501 INE112A16FR6 CORPORATION BK 2-Jul-14 98.9621 8.7002 1 50 98.9621 8.7002 INE112A16FQ8 CORPORATION BK 10-Jul-14 98.7549 8.8498 1 50 98.7549 8.8498 INE434A16FX2 ANDHRA BK 21-Jul-14 98.4712 8.9948 1 25 98.4712 8.9948 INE095A16IF2 INDUSIND BK 4-Aug-14 98.1246 9.0598 1 10 98.1246 9.0598 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 98.0552 8.9374 5 175 98.0552 8.9374 INE691A16IE1 UCO BK 14-Aug-14 97.9073 8.9674 2 300 97.9073 8.9674 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 97.4573 8.9000 1 50 97.4573 8.9000 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 97.3244 8.8800 1 25 97.3244 8.8800 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 97.2895 8.9201 1 50 97.2895 8.9201 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.2955 8.8998 1 5 97.2955 8.8998 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.1863 8.8801 3 125 97.1863 8.8801 INE036D16EL7 THE KARUR VYSYA BK 13-Oct-14 96.4085 9.2499 1 25 96.4085 9.2499 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 95.4046 8.9700 1 25 95.4046 8.9700 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 95.2483 8.9699 1 25 95.2483 8.9699 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 95.2483 8.9699 1 25 95.2483 8.9699 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 95.1250 8.9501 1 100 95.1250 8.9501 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 94.7934 8.9500 1 50 94.7934 8.9500 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 93.8877 9.0351 2 100 93.8909 9.0301 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 93.3876 9.1001 3 150 93.3876 9.1001 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.4399 8.9599 1 50 93.4399 8.9599 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 93.4047 8.9800 1 4.1 93.4047 8.9800 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.3832 8.9801 1 25 93.3832 8.9801 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 93.3832 8.9801 1 13.7 93.3832 8.9801 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 93.3265 9.0000 1 3.7 93.3265 9.0000 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 91.7939 9.1400 1 7.5 91.7939 9.1400 INE528G16XY9 YES BK 13-May-15 91.7314 9.1646 3 77 91.7352 9.1600 INE434A16HA6 ANDHRA BK 13-May-15 91.7497 9.1425 3 30 91.7497 9.1425 INE095A16NL0 INDUSIND BK 13-May-15 91.7517 9.1401 1 9 91.7517 9.1401 INE095A16NM8 INDUSIND BK 14-May-15 91.7265 9.1450 4 38 91.7265 9.1450 INE528G16XZ6 YES BK 14-May-15 91.7390 9.1300 2 23.5 91.7390 9.1300 INE168A16JQ2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-May-15 91.6444 9.1425 1 15 91.6444 9.1425 INE095A16NK2 INDUSIND BK 18-May-15 91.6465 9.1400 1 13 91.6465 9.1400 