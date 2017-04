May 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16EZ2 CORPORATION BK 22-May-14 99.9554 8.1431 1 100 99.9554 8.1431 INE028A16938 BK OF BARODA 22-May-14 99.9555 8.1188 2 75 99.9556 8.1066 INE008A16VA9 IDBI BK 22-May-14 99.9545 8.3075 1 25 99.9545 8.3075 INE667A16DK9 SYNDICATE BK 23-May-14 99.9335 8.0962 2 150 99.9335 8.0962 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 99.7703 8.4034 1 50 99.7703 8.4034 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 99.7035 8.3496 1 100 99.7035 8.3496 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 99.7010 8.4202 1 50 99.7010 8.4202 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 99.6788 8.4011 3 75 99.6788 8.4011 INE238A16WN3 AXIS BK 3-Jun-14 99.6964 8.5501 1 50 99.6964 8.5501 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 99.6788 8.4011 1 25 99.6788 8.4011 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 99.6999 8.4512 1 5 99.6999 8.4512 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 99.6764 8.4641 1 2 99.6764 8.4641 INE434A16GH3 ANDHRA BK 4-Jun-14 99.6788 8.4011 1 5 99.6788 8.4011 INE483A16II4 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jun-14 99.6519 8.5000 1 50 99.6519 8.5000 INE112A16EK4 CORPORATION BK 6-Jun-14 99.6149 8.3003 1 10 99.6149 8.3003 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.5445 8.3509 1 50 99.5445 8.3509 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.5179 8.4199 1 25 99.5179 8.4199 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 99.5202 8.3796 1 25 99.5202 8.3796 INE608A16EV8 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-14 99.5190 8.4006 1 25 99.5190 8.4006 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.5201 8.8004 1 5 99.5201 8.8004 INE238A16SH3 AXIS BK 11-Jun-14 99.5105 8.5498 1 100 99.5105 8.5498 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 99.4704 8.4493 1 200 99.4704 8.4493 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 99.4735 8.3995 4 100 99.4735 8.3995 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 99.4722 8.4204 1 50 99.4722 8.4204 INE705A16JQ1 VIJAYA BK 12-Jun-14 99.4766 8.3498 1 50 99.4766 8.3498 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 99.4527 8.3693 2 300 99.4527 8.3693 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.4527 8.3693 2 250 99.4527 8.3693 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.4753 8.3707 1 150 99.4753 8.3707 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 99.4392 8.5769 1 100 99.4392 8.5769 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 99.4527 8.3693 1 100 99.4527 8.3693 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.4507 8.4001 1 50 99.4507 8.4001 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 99.3847 8.3694 2 200 99.3847 8.3694 INE651A16GD1 STATE BK OF MYSORE 16-Jun-14 99.3709 8.5583 1 150 99.3709 8.5583 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 99.3788 8.4502 1 25 99.3788 8.4502 INE705A16JP3 VIJAYA BK 16-Jun-14 99.3810 8.4201 1 25 99.3810 8.4201 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 99.3911 8.6004 1 5 99.3911 8.6004 INE090A16ZY8 ICICI BK 17-Jun-14 99.3597 8.4006 1 25 99.3597 8.4006 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 99.3825 8.3996 1 5 99.3825 8.3996 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 99.2994 8.5841 1 100 99.2994 8.5841 INE036D16DR6 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-14 99.2791 8.5497 1 30 99.2791 8.5497 INE077A16BV2 DENA BK 2-Jul-14 98.9843 8.7101 1 50 98.9843 8.7101 INE428A16MZ5 ALLAHABAD BK 18-Jul-14 98.5920 8.8349 6 450 98.5920 8.8349 INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 98.5559 9.0647 1 300 98.5559 9.0647 INE705A16KH8 VIJAYA BK 18-Jul-14 98.5920 8.8349 3 100 98.5920 8.8349 INE090A16B11 ICICI BK 25-Jul-14 98.4241 8.8547 1 0.5 98.4241 8.8547 INE095A16NN6 INDUSIND BK 28-Jul-14 98.3152 9.0651 1 200 98.3152 9.0651 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 98.1056 8.8101 2 50 98.1056 8.8101 INE036D16EA0 THE KARUR VYSYA BK 19-Aug-14 97.8084 8.9875 3 200 97.8084 8.9875 INE168A16JR0 THE JAMMU AND KASHMIR BK19-Aug-14 97.8322 8.8877 2 100 97.8322 8.8877 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 97.6688 8.8000 1 50 97.6688 8.8000 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 97.6458 8.8000 1 150 97.6458 8.8000 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 97.5036 8.9001 1 200 97.5036 8.9001 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 97.4943 8.8499 1 25 97.4943 8.8499 INE562A16FZ5 INDIAN BK 5-Sep-14 97.4482 8.8500 2 100 97.4482 8.8500 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 97.4482 8.8500 2 50 97.4482 8.8500 INE691A16HV7 UCO BK 5-Sep-14 97.4482 8.8500 2 50 97.4482 8.8500 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.3332 8.8500 4 200 97.3332 8.8500 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.2185 8.8500 1 75 97.2185 8.8500 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 97.1395 8.8101 2 100 97.1395 8.8101 INE608A16FG6 PUNJAB AND SIND BK 22-Sep-14 97.0245 8.9549 2 0.5 97.0245 8.9549 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 96.9963 8.9000 3 100 96.9963 8.9000 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 96.9899 8.8499 1 5 96.9899 8.8499 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 95.4192 8.9401 2 100 95.4192 8.9401 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 95.2361 8.9500 1 100 95.2361 8.9500 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 95.1916 8.9501 2 100 95.1916 8.9501 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 95.2139 8.9499 2 75 95.2139 8.9499 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 95.2139 8.9499 1 50 95.2139 8.9499 INE483A16HH8 CENTRAL BK OF INDIA 29-Dec-14 94.7605 9.0500 1 25 94.7605 9.0500 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 94.3469 9.0001 1 100 94.3469 9.0001 INE160A16JQ9 PUNJAB NATIONAL BK 22-Jan-15 94.2811 9.0001 1 100 94.2811 9.0001 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 93.9318 8.9999 2 50 93.9318 8.9999 INE141A16OO4 OBC 16-Feb-15 93.7147 9.0000 1 0.1 93.7147 9.0000 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 93.4162 9.0899 2 100 93.4162 9.0899 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 93.4726 9.0067 3 75 93.4703 9.0100 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 93.4681 8.9500 2 50 93.4681 8.9500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.4467 8.9500 1 25 93.4467 8.9500 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 93.3910 9.0000 1 0.5 93.3910 9.0000 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.3894 8.9400 1 5 93.3894 8.9400 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 93.3825 8.9500 1 25 93.3825 8.9500 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 93.3184 8.9500 1 25 93.3184 8.9500 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.2609 8.9407 2 25.5 93.2368 8.9750 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 93.2155 8.9749 1 0.2 93.2155 8.9749 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.2331 8.9500 1 25 93.2331 8.9500 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.1941 8.9750 1 0.5 93.1941 8.9750 INE166A16LF5 ING VYSYA BK 15-Apr-15 92.3980 9.1001 1 0.1 92.3980 9.1001 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 91.8497 9.0979 4 160 91.8438 9.1050 INE434A16HA6 ANDHRA BK 13-May-15 91.7935 9.1150 2 10 91.7935 9.1150 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 91.7302 9.0650 3 84 91.7302 9.0650 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 91.6645 9.1436 3 35 91.6633 9.1450 INE976G16828 THE RATNAKAR BK 18-May-15 91.5590 9.2700 1 15 91.5590 9.2700 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 91.6799 9.1001 11 482 91.6758 9.1050 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 91.6621 9.0964 11 450 91.6590 9.1000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 