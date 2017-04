May 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16938 BK OF BARODA 22-May-14 99.9778 8.1048 1 25 99.9778 8.1048 INE648A16GN6 SBBJ 23-May-14 99.9556 8.1066 1 50 99.9556 8.1066 INE008A16QQ5 IDBI BK 23-May-14 99.9556 8.1066 1 25 99.9556 8.1066 INE692A16DB6 UNION BK OF INDIA 26-May-14 99.8878 8.1998 1 50 99.8878 8.1998 INE434A16FI3 ANDHRA BK 26-May-14 99.8734 9.2535 1 40 99.8734 9.2535 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 99.7970 8.2495 1 50 99.7970 8.2495 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 99.7919 8.4572 2 50 99.7970 8.2495 INE705A16HD3 VIJAYA BK 30-May-14 99.7963 8.2780 2 50 99.7963 8.2780 INE705A16HD3 VIJAYA BK 30-May-14 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE238A16WA0 AXIS BK 2-Jun-14 99.7284 8.2843 5 125 99.7285 8.2806 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 99.7279 8.2990 1 25 99.7279 8.2990 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 99.7067 8.2592 1 100 99.7067 8.2592 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 99.7053 8.2987 1 50 99.7053 8.2987 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 99.7053 8.2987 1 25 99.7053 8.2987 INE652A16GS7 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-14 99.7070 8.2507 1 25 99.7070 8.2507 INE040A16AC2 HDFC BK 3-Jun-14 99.6900 8.7309 1 3 99.6900 8.7309 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 99.6842 8.2594 1 100 99.6842 8.2594 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 99.6601 8.2991 1 50 99.6601 8.2991 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 99.6636 8.8000 1 5 99.6636 8.8000 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 99.6388 8.2698 2 50 99.6392 8.2606 INE651A16FZ6 STATE BK OF MYSORE 6-Jun-14 99.6375 8.2996 1 25 99.6375 8.2996 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.5698 8.3001 1 25 99.5698 8.3001 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 99.5899 8.3502 1 5 99.5899 8.3502 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.5473 8.2993 2 50 99.5473 8.2993 INE692A16CX2 UNION BK OF INDIA 10-Jun-14 99.5484 8.2791 1 25 99.5484 8.2791 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 99.5621 8.4493 1 5 99.5621 8.4493 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 99.5190 8.4000 1 75 99.5190 8.4000 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 99.4886 8.5276 3 375 99.4820 8.6388 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 99.4811 8.2778 3 450 99.4822 8.2600 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.4797 8.3001 1 200 99.4797 8.3001 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 99.4770 8.3434 2 75 99.4772 8.3402 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 99.4785 8.3194 1 75 99.4785 8.3194 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 99.4797 8.3001 1 50 99.4797 8.3001 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 99.4785 8.3194 1 50 99.4785 8.3194 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 99.4087 8.3503 1 50 99.4087 8.3503 INE648A16GM8 SBBJ 19-Jun-14 99.3449 8.2996 2 275 99.3449 8.2996 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 99.3449 8.2996 1 250 99.3449 8.2996 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 99.3440 8.3108 5 225 99.3370 8.4003 INE476A16NB3 CANARA BK 23-Jun-14 99.2552 8.2998 2 250 99.2552 8.2998 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 99.2328 8.2998 1 175 99.2328 8.2998 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 99.2057 8.3497 1 50 99.2057 8.3497 INE084A16AY4 BK OF INDIA 25-Jun-14 99.2057 8.3497 1 50 99.2057 8.3497 INE077A16BV2 DENA BK 2-Jul-14 99.0224 8.5797 2 75 99.0224 8.5797 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 98.9966 8.8081 2 38 98.9987 8.7898 INE691A16ID3 UCO BK 15-Jul-14 98.6933 8.7865 5 300 98.6935 8.7852 INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 98.6229 8.7872 2 650 98.6229 8.7872 INE652A16JH4 STATE BK OF PATIALA 21-Jul-14 98.5912 8.5502 2 200 98.5912 8.5502 INE562A16GM1 INDIAN BK 21-Jul-14 98.5531 8.7848 1 100 98.5531 8.7848 INE095A16IF2 INDUSIND BK 4-Aug-14 98.2931 8.5652 4 200 98.2961 8.5501 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 98.1023 8.9375 2 100 98.1023 8.9375 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 98.0710 8.6498 1 25 98.0710 8.6498 INE237A16ZI8 KOTAK MAH BK 13-Aug-14 98.0073 8.8348 1 8.5 98.0073 8.8348 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 97.9952 8.7850 1 14 97.9952 8.7850 INE036D16EA0 THE KARUR VYSYA BK 19-Aug-14 97.8479 8.9201 4 150 97.8337 8.9801 INE036D16EA0 THE KARUR VYSYA BK 19-Aug-14 97.8590 8.9726 1 50 97.8590 8.9726 INE654A16DS0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Aug-14 97.8910 8.7374 1 25 97.8910 8.7374 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 97.7479 8.7600 1 4.1 97.7479 8.7600 INE476A16NK4 CANARA BK 28-Aug-14 97.6332 8.9376 4 550 97.6332 8.9376 INE483A16HE5 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-14 97.3647 8.9002 1 50 97.3647 8.9002 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 97.3479 8.7999 2 75 97.3479 8.7999 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.2414 8.8500 1 75 97.2414 8.8500 INE483A16IT1 CENTRAL BK OF INDIA 17-Sep-14 97.2032 8.9000 1 25 97.2032 8.9000 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 97.1199 8.8001 1 50 97.1199 8.8001 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 97.0745 8.7999 1 25 97.0745 8.7999 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 95.5055 8.9000 1 25 95.5055 8.9000 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 95.4784 8.9100 1 50 95.4784 8.9100 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 95.4832 8.9001 1 25 95.4832 8.9001 INE652A16IJ2 STATE BK OF PATIALA 5-Dec-14 95.4215 8.8900 1 50 95.4215 8.8900 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 95.3007 8.9100 1 100 95.3007 8.9100 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 95.2393 8.9001 1 25 95.2393 8.9001 INE112A16EN8 CORPORATION BK 19-Dec-14 95.0743 8.9199 1 50 95.0743 8.9199 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 94.0127 9.0099 1 1 94.0127 9.0099 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 93.8691 9.0300 2 50 93.8755 9.0200 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 93.5767 8.9801 2 50 93.5767 8.9801 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 93.5216 9.0301 1 50 93.5216 9.0301 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.4886 8.9200 1 25 93.4886 8.9200 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 93.4329 8.9701 2 50 93.4193 8.9901 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 93.4184 8.9600 3 75 93.4047 8.9800 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 93.3978 8.9901 1 25 93.3978 8.9901 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.4383 8.9000 1 25 93.4383 8.9000 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 93.4039 8.9500 1 5 93.4039 8.9500 INE434A16FO1 ANDHRA BK 6-Mar-15 93.3652 8.9751 1 25 93.3652 8.9751 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.3250 8.9100 2 125 93.3250 8.9100 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.2827 8.9400 1 100 93.2827 8.9400 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 93.2436 8.9351 3 325 93.2436 8.9351 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 93.1798 8.9351 2 50 93.1798 8.9351 INE476A16NM0 CANARA BK 11-May-15 91.8731 9.0950 3 100 91.8731 9.0950 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 91.8649 9.1050 1 50 91.8649 9.1050 INE434A16HC2 ANDHRA BK 18-May-15 91.7052 9.1200 1 34 91.7052 9.1200 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 91.7052 9.1200 2 17.5 91.7052 9.1200 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 91.7261 9.0950 1 15 91.7261 9.0950 INE434A16HD0 ANDHRA BK 19-May-15 91.6842 9.1200 5 50 91.6842 9.1200 INE528G16YA7 YES BK 19-May-15 91.6738 9.1325 1 23 91.6738 9.1325 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 91.6842 9.0950 6 200 91.6842 9.0950 INE168A16JS8 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-May-15 91.6653 9.1175 1 50 91.6653 9.1175 INE528G16YB5 YES BK 21-May-15 91.6338 9.1300 1 10 91.6338 9.1300 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com