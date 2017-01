May 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16NE5 INDUSIND BK 26-May-14 99.9331 8.1449 2 150 99.9331 8.1449 INE112A16FM7 CORPORATION BK 26-May-14 99.9331 8.1449 1 50 99.9331 8.1449 INE028A16AG8 BK OF BARODA 28-May-14 99.8878 8.1998 1 25 99.8878 8.1998 INE237A16YW2 KOTAK MAH BK 30-May-14 99.8424 8.2307 2 150 99.8426 8.2202 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 99.8384 8.4416 2 95 99.8430 8.1993 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 99.8439 8.1522 3 55 99.8439 8.1522 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 99.8430 8.1993 1 25 99.8430 8.1993 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 99.8430 8.1993 1 25 99.8430 8.1993 INE040A16AD0 HDFC BK 2-Jun-14 99.7758 8.2017 4 244 99.7758 8.2017 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 99.7758 8.2017 1 150 99.7758 8.2017 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 99.7758 8.2017 1 100 99.7758 8.2017 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.7758 8.2017 1 100 99.7758 8.2017 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 99.7751 8.2278 3 95 99.7751 8.2274 INE028A16AC7 BK OF BARODA 2-Jun-14 99.7758 8.2017 1 50 99.7758 8.2017 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.7758 8.2017 1 25 99.7758 8.2017 INE238A16WA0 AXIS BK 2-Jun-14 99.7745 8.2494 1 25 99.7745 8.2494 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 99.7745 8.2494 1 25 99.7745 8.2494 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 99.7535 8.1995 4 600 99.7535 8.1995 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 99.7520 8.2495 2 270 99.7520 8.2495 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 99.7520 8.2495 2 100 99.7520 8.2495 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 99.7535 8.1995 2 51 99.7535 8.1995 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 99.7535 8.1995 1 50 99.7535 8.1995 INE141A16OZ0 OBC 3-Jun-14 99.7535 8.1995 1 50 99.7535 8.1995 INE652A16IW5 STATE BK OF PATIALA 4-Jun-14 99.7311 8.2011 1 100 99.7311 8.2011 INE141A16LP7 OBC 4-Jun-14 99.7311 8.2011 1 70 99.7311 8.2011 INE238A16SG5 AXIS BK 5-Jun-14 99.7074 8.2390 2 130 99.7070 8.2507 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 99.7070 8.2507 1 20 99.7070 8.2507 INE692A16CX2 UNION BK OF INDIA 10-Jun-14 99.5975 8.1948 2 125 99.5987 8.1703 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.5972 8.2009 1 100 99.5972 8.2009 INE608A16EV8 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-14 99.5948 8.2500 1 100 99.5948 8.2500 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 99.5749 8.6569 1 25 99.5749 8.6569 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 99.5987 8.1703 1 25 99.5987 8.1703 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.5672 8.3505 1 25 99.5672 8.3505 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 99.5445 8.3509 1 75 99.5445 8.3509 INE238A16WP8 AXIS BK 12-Jun-14 99.5543 8.1704 1 50 99.5543 8.1704 INE705A16JQ1 VIJAYA BK 12-Jun-14 99.5447 8.3472 1 25 99.5447 8.3472 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.5276 8.2497 3 150 99.5276 8.2497 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 99.5752 8.6507 1 100 99.5752 8.6507 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 99.5899 8.3502 1 100 99.5899 8.3502 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.5112 8.5381 2 75 99.5219 8.3498 INE608A16EW6 PUNJAB AND SIND BK 16-Jun-14 99.4572 8.3001 1 100 99.4572 8.3001 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 99.3650 8.3306 1 25 99.3650 8.3306 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 99.4347 8.3003 1 5 99.4347 8.3003 INE476A16NB3 CANARA BK 23-Jun-14 99.3000 8.3000 1 25 99.3000 8.3000 INE141A16PW4 OBC 3-Jul-14 99.0454 8.5802 2 50 99.0454 8.5802 INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 98.6783 8.7300 4 165 98.6783 8.7300 INE652A16JH4 STATE BK OF PATIALA 21-Jul-14 98.6336 8.5703 1 100 98.6336 8.5703 INE434A16FX2 ANDHRA BK 21-Jul-14 98.6226 8.6402 2 50 98.6226 8.6402 INE562A16GM1 INDIAN BK 21-Jul-14 98.6529 8.9001 1 5 98.6529 8.9001 INE705A16KJ4 VIJAYA BK 21-Jul-14 98.5739 8.9501 1 5 98.5739 8.9501 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 98.5764 8.7853 20 1500 98.5764 8.7853 INE428A16NB4 ALLAHABAD BK 22-Jul-14 98.5860 8.7252 12 1000 98.5860 8.7252 INE095A16NP1 INDUSIND BK 22-Jul-14 98.5702 8.8242 5 600 98.5764 8.7853 INE705A16KK2 VIJAYA BK 22-Jul-14 98.5718 8.8139 8 575 98.5685 8.8348 INE691A16IF8 UCO BK 22-Jul-14 98.5972 8.6551 7 400 98.5956 8.6651 INE608A16GD1 PUNJAB AND SIND BK 22-Jul-14 98.5924 8.6852 1 250 98.5924 8.6852 INE008A16VX1 IDBI BK 22-Jul-14 98.5860 8.7252 1 100 98.5860 8.7252 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 98.6292 8.8999 1 5 98.6292 8.8999 INE168A16JU4 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Jul-14 98.5624 8.7275 6 350 98.5547 8.7749 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 98.5231 8.6849 2 500 98.5231 8.6849 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 98.5082 8.7741 4 500 98.5088 8.7703 INE434A16HF5 ANDHRA BK 25-Jul-14 98.5147 8.7351 5 400 98.5147 8.7351 INE608A16GE9 PUNJAB AND SIND BK 30-Jul-14 98.4077 8.6852 1 250 98.4077 8.6852 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 98.2806 8.7474 6 400 98.2806 8.7474 INE654A16DR2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Aug-14 98.2878 8.7099 2 300 98.2883 8.7075 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 98.1924 8.7261 6 700 98.1977 8.7002 INE036D16DZ9 THE KARUR VYSYA BK 18-Aug-14 97.9444 8.8051 2 200 97.9444 8.8051 INE112A16GE2 CORPORATION BK 20-Aug-14 97.9116 8.7475 4 150 97.9116 8.7475 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 97.8314 8.6998 6 250 97.8314 8.6998 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 97.7504 8.7500 1 50 97.7504 8.7500 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 97.7275 8.7500 3 130 97.7275 8.7500 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 97.6038 8.6999 1 50 97.6038 8.6999 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 97.6038 8.6999 1 25 97.6038 8.6999 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 97.5702 8.7400 3 125 97.5811 8.6998 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 97.5675 8.7500 1 50 97.5675 8.7500 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 97.5584 8.6999 1 10 97.5584 8.6999 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 97.4308 8.8301 1 25 97.4308 8.8301 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 97.4578 8.7349 1 20 97.4578 8.7349 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 97.4379 8.8051 1 1.75 97.4379 8.8051 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.4279 8.7600 1 25 97.4279 8.7600 INE483A16HE5 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-14 97.4079 8.8299 1 25 97.4079 8.8299 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 97.4080 8.7500 1 50 97.4080 8.7500 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.3171 8.7500 1 50 97.3171 8.7500 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 97.3171 8.7500 1 50 97.3171 8.7500 INE483A16IT1 CENTRAL BK OF INDIA 17-Sep-14 97.2505 8.8200 1 25 97.2505 8.8200 INE695A16IV6 UNITED BK OF INDIA 22-Sep-14 96.7813 9.9500 1 0.1 96.7813 9.9500 INE036D16EL7 THE KARUR VYSYA BK 13-Oct-14 96.5132 9.2214 1 25 96.5132 9.2214 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 95.5248 8.8600 1 48 95.5248 8.8600 INE112A16EO6 CORPORATION BK 12-Dec-14 95.3750 8.8499 1 100 95.3750 8.8499 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 94.0284 8.9500 1 25 94.0284 8.9500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.5771 8.8525 3 200 93.5788 8.8500 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.3602 8.8901 2 50.5 93.3532 8.9001 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.3108 8.9000 1 0.5 93.3108 8.9000 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 93.2330 8.8900 1 115 93.2330 8.8900 INE090A16N82 ICICI BK 20-Mar-15 93.1124 8.9699 1 2 93.1124 8.9699 INE160A16KB9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Mar-15 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 91.7765 9.0346 5 150 91.7783 9.0325 INE095A16NS5 INDUSIND BK 20-May-15 91.7455 9.0717 2 56 91.7449 9.0725 INE705A16KI6 VIJAYA BK 20-May-15 91.7678 9.0450 1 30 91.7678 9.0450 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 91.7682 8.9949 5 180 91.7723 8.9900