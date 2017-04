May 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16AG8 BK OF BARODA 28-May-14 99.9551 8.1979 1 40 99.9551 8.1979 INE434A16FL7 ANDHRA BK 28-May-14 99.9551 8.1979 1 25 99.9551 8.1979 INE976G16711 THE RATNAKAR BK 29-May-14 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE237A16YW2 KOTAK MAH BK 30-May-14 99.9099 8.2245 3 200 99.9102 8.2016 INE649A16EP4 STATE BK OF HYDERABAD 30-May-14 99.9090 8.3113 1 200 99.9090 8.3113 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 99.9099 8.2290 1 50 99.9099 8.2290 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 99.9101 8.2153 2 50 99.9099 8.2290 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE683A16BG8 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jun-14 99.8411 8.2987 3 445 99.8411 8.2987 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 99.8420 8.2516 3 175 99.8420 8.2516 INE040A16AD0 HDFC BK 2-Jun-14 99.8430 8.1993 1 110 99.8430 8.1993 INE084A16AH9 BK OF INDIA 2-Jun-14 99.8434 8.1784 1 50 99.8434 8.1784 INE434A16FV6 ANDHRA BK 2-Jun-14 99.8629 8.3517 1 5 99.8629 8.3517 INE654A16EL3 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Jun-14 99.8206 8.1998 3 200 99.8206 8.1998 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 99.8195 8.2502 2 100 99.8195 8.2502 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 99.8206 8.1998 1 50 99.8206 8.1998 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 99.8206 8.1998 1 40 99.8206 8.1998 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 99.8206 8.1998 1 25 99.8206 8.1998 INE141A16LP7 OBC 4-Jun-14 99.7982 8.2007 1 50 99.7982 8.2007 INE095A16MM0 INDUSIND BK 5-Jun-14 99.7745 8.2494 2 100 99.7745 8.2494 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 99.7758 8.2017 1 25 99.7758 8.2017 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 99.6519 8.5000 2 75 99.6478 8.6005 INE651A16GB5 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-14 99.6827 8.2988 1 5 99.6827 8.2988 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 99.6172 8.2505 1 50 99.6172 8.2505 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.6172 8.2505 2 50 99.6172 8.2505 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.6023 8.5731 2 27 99.6011 8.5989 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 99.5948 8.2500 3 450 99.5948 8.2500 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.5948 8.2500 1 150 99.5948 8.2500 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 99.5948 8.2500 2 150 99.5948 8.2500 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.5948 8.2500 1 50 99.5948 8.2500 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 99.5752 8.6507 1 50 99.5752 8.6507 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 99.5972 8.2009 1 50 99.5972 8.2009 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 99.5948 8.2500 1 25 99.5948 8.2500 INE651A16FS1 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-14 99.5948 8.2500 1 25 99.5948 8.2500 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 99.5012 8.7131 1 170 99.5012 8.7131 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 99.5276 8.2497 1 25 99.5276 8.2497 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 99.4344 8.6508 1 50 99.4344 8.6508 INE476A16NB3 CANARA BK 23-Jun-14 99.3677 8.2949 1 20 99.3677 8.2949 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 99.3335 8.7466 1 20 99.3335 8.7466 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 99.3468 8.2754 1 125 99.3468 8.2754 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 99.3331 8.4501 1 50 99.3331 8.4501 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 99.3488 8.2499 1 25 99.3488 8.2499 INE428A16ND0 ALLAHABAD BK 3-Jul-14 99.1121 8.6049 5 600 99.1121 8.6049 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 98.5940 8.6751 5 700 98.5860 8.7252 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 98.5964 8.6602 8 600 98.5876 8.7152 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 98.6009 8.6318 8 600 98.6004 8.6351 INE434A16HF5 ANDHRA BK 25-Jul-14 98.6004 8.6351 2 100 98.6004 8.6351 INE683A16DR1 THE SOUTH INDIAN BK 25-Jul-14 98.5685 8.8348 2 100 98.5685 8.8348 INE434A16GJ9 ANDHRA BK 29-Jul-14 98.5068 8.6450 1 50 98.5068 8.6450 INE654A16EU4 STATE BK OF TRAVANCORE 1-Aug-14 98.4254 8.7153 1 100 98.4254 8.7153 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 98.2707 8.6798 1 100 98.2707 8.6798 INE036D16EA0 THE KARUR VYSYA BK 19-Aug-14 98.0053 8.7398 1 25 98.0053 8.7398 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 97.6719 8.7001 1 100 97.6719 8.7001 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 97.6360 8.7500 1 50 97.6360 8.7500 INE652A16HN6 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-14 97.5302 8.7199 1 50 97.5302 8.7199 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 97.4991 8.7499 1 50 97.4991 8.7499 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.4991 8.7499 1 50 97.4991 8.7499 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.4904 8.6998 1 15 97.4904 8.6998 INE648A16GH8 SBBJ 15-Sep-14 97.3940 8.7200 1 100 97.3940 8.7200 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 97.2356 8.7201 1 60 97.2356 8.7201 INE166A16KD2 ING VYSYA BK 13-Oct-14 96.5750 9.3126 2 92 96.5777 9.3051 INE036D16EL7 THE KARUR VYSYA BK 13-Oct-14 96.5653 9.3401 2 42 96.5688 9.3301 INE654A16EW0 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Dec-14 95.3025 8.8626 4 200 95.3025 8.8626 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 95.2987 8.8701 1 25 95.2987 8.8701 INE141A16NN8 OBC 18-Dec-14 95.2546 8.8700 1 25 95.2546 8.8700 INE036D16FH2 THE KARUR VYSYA BK 12-Feb-15 93.9001 9.0500 1 10 93.9001 9.0500 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 93.9049 8.9400 1 25 93.9049 8.9400 INE141A16ON6 OBC 17-Feb-15 93.8962 8.9200 1 50 93.8962 8.9200 INE476A16MH2 CANARA BK 19-Feb-15 93.8186 8.9400 1 0.15 93.8186 8.9400 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 93.6746 8.9300 1 25 93.6746 8.9300 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.5591 8.8791 6 65 93.5585 8.8800 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 93.5662 8.9000 1 25 93.5662 8.9000 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.4521 8.8800 1 50 93.4521 8.8800 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 93.4062 8.8849 1 300 93.4062 8.8849 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 93.3992 8.8950 2 25 93.3992 8.8950 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 93.4166 8.8699 1 50 93.4166 8.8699 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.3958 8.9000 1 25 93.3958 8.9000 INE112A16GG7 CORPORATION BK 7-Apr-15 92.7752 8.9950 1 180 92.7752 8.9950 INE112A16GH5 CORPORATION BK 15-Apr-15 92.6058 8.9950 1 60 92.6058 8.9950 INE168A16JG3 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Apr-15 92.5259 9.1000 1 4.5 92.5259 9.1000 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 91.8304 8.9950 1 25 91.8304 8.9950 INE434A16HG3 ANDHRA BK 25-May-15 91.7261 9.0450 1 25 91.7261 9.0450 INE528G16YE9 YES BK 25-May-15 91.7135 9.0600 1 8 91.7135 9.0600 INE168A16JV2 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-May-15 91.7303 9.0400 1 6 91.7303 9.0400 INE095A16NT3 INDUSIND BK 26-May-15 91.6944 9.0579 3 15.1 91.6842 9.0700 INE528G16YF6 YES BK 26-May-15 91.7011 9.0499 1 8 91.7011 9.0499 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 91.7095 9.0400 1 6 91.7095 9.0400 ===============================================================================================
*: Crores