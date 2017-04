May 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16711 THE RATNAKAR BK 29-May-14 99.9543 8.3441 2 50 99.9543 8.3441 INE562A16GB4 INDIAN BK 30-May-14 99.9324 8.2337 2 175 99.9322 8.2546 INE237A16YW2 KOTAK MAH BK 30-May-14 99.9326 8.2059 2 125 99.9326 8.2059 INE476A16ML4 CANARA BK 30-May-14 99.9323 8.2384 2 75 99.9322 8.2546 INE428A16MM3 ALLAHABAD BK 30-May-14 99.9326 8.2059 1 50 99.9326 8.2059 INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 99.9322 8.2546 1 40 99.9322 8.2546 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 99.9549 8.2345 1 25 99.9549 8.2345 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 99.9313 8.3642 1 5 99.9313 8.3642 INE040A16AD0 HDFC BK 2-Jun-14 99.8646 8.2480 3 441 99.8646 8.2480 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 99.8646 8.2473 2 135 99.8647 8.2419 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 99.8647 8.2419 1 50 99.8647 8.2419 INE476A16LC5 CANARA BK 2-Jun-14 99.8646 8.2480 1 50 99.8646 8.2480 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 99.8637 8.3029 1 25 99.8637 8.3029 INE160A16JW7 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jun-14 99.8873 8.2364 1 25 99.8873 8.2364 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.8873 8.2364 1 25 99.8873 8.2364 INE095A16MV1 INDUSIND BK 2-Jun-14 99.8628 8.3578 1 5 99.8628 8.3578 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.8634 8.3212 1 5 99.8634 8.3212 INE028A16AC7 BK OF BARODA 2-Jun-14 99.8625 8.3761 1 2 99.8625 8.3761 INE434A16FJ1 ANDHRA BK 3-Jun-14 99.8420 8.2516 2 120 99.8420 8.2516 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 99.8420 8.2516 2 100 99.8420 8.2516 INE608A16FV5 PUNJAB AND SIND BK 3-Jun-14 99.8420 8.2516 1 75 99.8420 8.2516 INE428A16ML5 ALLAHABAD BK 3-Jun-14 99.8420 8.2516 1 50 99.8420 8.2516 INE692A16DC4 UNION BK OF INDIA 3-Jun-14 99.8647 8.2419 1 25 99.8647 8.2419 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 99.8382 8.4504 1 2 99.8382 8.4504 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 99.8195 8.2502 2 150 99.8195 8.2502 INE141A16LP7 OBC 4-Jun-14 99.8206 8.1998 1 80 99.8206 8.1998 INE428A16MW2 ALLAHABAD BK 5-Jun-14 99.7970 8.2495 1 50 99.7970 8.2495 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 99.7053 8.2987 1 100 99.7053 8.2987 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.7053 8.2987 1 100 99.7053 8.2987 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.7295 8.2500 1 25 99.7295 8.2500 INE238A16WB8 AXIS BK 9-Jun-14 99.7295 8.2500 1 25 99.7295 8.2500 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 99.7298 8.2409 1 25 99.7298 8.2409 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 99.6827 8.2988 1 50 99.6827 8.2988 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.6827 8.2988 1 5 99.6827 8.2988 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 99.6149 8.3003 2 225 99.6149 8.3003 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 99.6172 8.2505 1 200 99.6172 8.2505 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.6172 8.2505 1 95 99.6172 8.2505 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 99.6185 8.2224 1 75 99.6185 8.2224 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.6172 8.2505 1 25 99.6172 8.2505 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 99.6163 8.2700 1 25 99.6163 8.2700 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 99.5473 8.2993 1 50 99.5473 8.2993 INE095A16MQ1 INDUSIND BK 17-Jun-14 99.5219 8.3498 1 25 99.5219 8.3498 INE095A16MR9 INDUSIND BK 18-Jun-14 99.4992 8.3505 1 25 99.4992 8.3505 INE667A16CD6 SYNDICATE BK 19-Jun-14 99.4800 8.2953 3 200 99.4803 8.2905 INE141A16PR4 OBC 19-Jun-14 99.4797 8.3001 1 100 99.4797 8.3001 INE476A16ND9 CANARA BK 19-Jun-14 99.4785 8.3194 1 25 99.4785 8.3194 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 99.3329 8.4526 1 50 99.3329 8.4526 INE077A16BT6 DENA BK 25-Jun-14 99.3433 8.3200 1 25 99.3433 8.3200 INE434A16GN1 ANDHRA BK 27-Jun-14 99.2846 8.4840 1 50 99.2846 8.4840 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.1212 8.9891 1 18 99.1212 8.9891 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 99.1126 8.6000 1 50 99.1126 8.6000 INE112A16FT2 CORPORATION BK 7-Jul-14 99.0384 8.8598 1 10 99.0384 8.8598 INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 98.7729 8.7203 1 25 98.7729 8.7203 INE168A16JU4 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Jul-14 98.6649 8.6650 1 50 98.6649 8.6650 INE483A16IR5 CENTRAL BK OF INDIA 24-Jul-14 98.6441 8.6501 2 50.5 98.6441 8.6501 INE683A16DS9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Jul-14 98.5396 8.7249 2 100 98.5396 8.7249 INE168A16JR0 THE JAMMU AND KASHMIR BK19-Aug-14 98.0592 8.6001 1 7 98.0592 8.6001 INE476A16NJ6 CANARA BK 20-Aug-14 98.0282 8.6375 2 30 98.0282 8.6375 INE528G16YG4 YES BK 20-Aug-14 98.0254 8.6500 1 5 98.0254 8.6500 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 97.7351 8.7201 1 25 97.7351 8.7201 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 97.6869 8.7300 1 25 97.6869 8.7300 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 97.6719 8.7001 1 25 97.6719 8.7001 INE654A16DW2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Sep-14 97.6693 8.7101 1 20 97.6693 8.7101 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 97.6667 8.7200 1 16 97.6667 8.7200 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 97.6439 8.7201 1 50 97.6439 8.7201 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 97.5783 8.7102 1 25 97.5783 8.7102 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 97.5392 8.7700 1 75 97.5392 8.7700 INE483A16HE5 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-14 97.5081 8.7999 1 25 97.5081 8.7999 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.5274 8.7300 1 25 97.5274 8.7300 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.5057 8.7261 2 163 97.5074 8.7202 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 97.4022 8.7701 3 90 97.4022 8.7701 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.4250 8.7701 1 75 97.4250 8.7701 INE090A16D76 ICICI BK 17-Sep-14 97.3707 8.8001 1 75 97.3707 8.8001 INE483A16IT1 CENTRAL BK OF INDIA 17-Sep-14 97.3479 8.7999 1 25 97.3479 8.7999 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 97.2582 8.7201 1 50 97.2582 8.7201 INE141A16MS9 OBC 24-Sep-14 97.1975 8.7701 1 50 97.1975 8.7701 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 97.1842 8.7400 1 25 97.1842 8.7400 INE036D16EL7 THE KARUR VYSYA BK 13-Oct-14 96.5795 9.3000 1 21 96.5795 9.3000 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 95.6309 8.8701 1 25 95.6309 8.8701 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 95.4393 8.8539 4 350 95.4350 8.8626 INE562A16EP9 INDIAN BK 29-Dec-14 94.9994 8.8949 1 0.75 94.9994 8.8949 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 94.4859 8.9500 2 25 94.4859 8.9500 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 94.0501 8.9500 1 15 94.0501 8.9500 INE036D16FH2 THE KARUR VYSYA BK 12-Feb-15 93.9535 9.0000 1 25 93.9535 9.0000 INE028A16AA1 BK OF BARODA 20-Feb-15 93.8143 8.9466 1 25 93.8143 8.9466 INE028A16AA1 BK OF BARODA 20-Feb-15 93.8143 8.9800 1 25 93.8143 8.9800 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 93.6828 8.9500 1 25 93.6828 8.9500 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.6627 8.8517 2 26.5 93.6446 8.8787 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.6651 8.8799 1 25 93.6651 8.8799 INE090A16M75 ICICI BK 2-Mar-15 93.5968 8.9500 1 15 93.5968 8.9500 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 93.6303 8.9000 1 150 93.6303 8.9000 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 93.6089 8.9001 1 25 93.6089 8.9001 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 93.5943 8.8900 1 50 93.5943 8.8900 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 93.5662 8.9000 1 25 93.5662 8.9000 INE528G16WX3 YES BK 5-Mar-15 93.4885 9.0150 1 0.5 93.4885 9.0150 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 93.5585 8.8799 1 50 93.5585 8.8799 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 93.5798 8.8799 1 25 93.5798 8.8799 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 93.5091 8.8899 1 50 93.5091 8.8899 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 93.4929 8.8825 1 20.75 93.4929 8.8825 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 93.4809 8.9000 1 150 93.4809 8.9000 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 93.4747 8.8780 3 125 93.4940 8.8500 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 93.4205 8.8950 9 984.4 93.4205 8.8950 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 93.4096 8.8800 1 50 93.4096 8.8800 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 93.3355 8.8950 1 100 93.3355 8.8950 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 93.3036 8.8500 1 25 93.3036 8.8500 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 92.7964 8.9950 12 125 92.7964 8.9950 INE434A16HH1 ANDHRA BK 23-Apr-15 92.4426 9.0150 1 25 92.4426 9.0150 INE434A16GS0 ANDHRA BK 4-May-15 92.2110 9.0150 1 25 92.2110 9.0150 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 91.8845 9.0050 3 150 91.8845 9.0050 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 91.8886 9.0000 2 20 91.8886 9.0000 INE476A16NQ1 CANARA BK 