ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16VL6 IDBI BK 30-May-14 99.9551 8.1979 1 50 99.9551 8.1979 INE692A16CU8 UNION BK OF INDIA 30-May-14 99.9554 8.1431 1 35 99.9554 8.1431 INE683A16CV5 THE SOUTH INDIAN BK 30-May-14 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE562A16GB4 INDIAN BK 30-May-14 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE141A16PS2 OBC 30-May-14 99.9519 8.7825 1 4 99.9519 8.7825 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 99.8872 8.2437 1 5 99.8872 8.2437 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 99.8871 8.2510 1 25 99.8871 8.2510 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 99.8430 8.1993 1 25 99.8430 8.1993 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 99.8217 8.1495 1 50 99.8217 8.1495 INE008A16VN2 IDBI BK 5-Jun-14 99.8420 8.2516 1 25 99.8420 8.2516 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 99.7864 8.6812 1 150 99.7864 8.6812 INE160A16KF0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-14 99.7864 8.6812 2 150 99.7864 8.6812 INE654A16EM1 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Jun-14 99.8197 8.2410 1 100 99.8197 8.2410 INE562A16FF7 INDIAN BK 9-Jun-14 99.7512 8.2746 2 10 99.7505 8.2996 INE028A16AJ2 BK OF BARODA 10-Jun-14 99.7056 8.2903 1 75 99.7056 8.2903 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 99.7088 8.1999 1 25 99.7088 8.1999 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.6987 8.4851 1 4.5 99.6987 8.4851 INE090A16ZV4 ICICI BK 12-Jun-14 99.6662 8.1497 1 50 99.6662 8.1497 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.6846 8.2489 1 25 99.6846 8.2489 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 99.6379 8.2904 1 100 99.6379 8.2904 INE667A16CB0 SYNDICATE BK 13-Jun-14 99.6401 8.2399 1 75 99.6401 8.2399 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 99.6401 8.2399 1 75 99.6401 8.2399 INE112A16EQ1 CORPORATION BK 13-Jun-14 99.6621 8.2501 1 25 99.6621 8.2501 INE667A16CD6 SYNDICATE BK 19-Jun-14 99.5052 8.2500 1 200 99.5052 8.2500 INE648A16GM8 SBBJ 19-Jun-14 99.5028 8.2902 1 100 99.5028 8.2902 INE651A16GG4 STATE BK OF MYSORE 25-Jun-14 99.3898 8.2996 1 200 99.3898 8.2996 INE095A16NJ4 INDUSIND BK 18-Jul-14 98.7976 8.7101 1 25 98.7976 8.7101 INE434A16FX2 ANDHRA BK 21-Jul-14 98.7100 9.0001 1 5 98.7100 9.0001 INE691A16IF8 UCO BK 22-Jul-14 98.7126 8.6551 2 50 98.7126 8.6551 INE428A16NB4 ALLAHABAD BK 22-Jul-14 98.6932 8.9500 1 5 98.6932 8.9500 INE683A16DR1 THE SOUTH INDIAN BK 25-Jul-14 98.6155 8.8351 4 175 98.6155 8.8351 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 98.6562 8.7222 2 100 98.6562 8.7222 INE095A16IF2 INDUSIND BK 4-Aug-14 98.3816 8.8299 3 53 98.3816 8.8299 INE238A16SS0 AXIS BK 14-Aug-14 98.1604 8.7697 1 6.5 98.1604 8.7697 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 97.5968 9.0783 2 70 97.5999 9.0665 INE008A16RZ4 IDBI BK 9-Sep-14 97.4705 9.1081 2 40 97.4737 9.0961 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 97.4705 9.1081 2 38 97.4737 9.0961 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 97.5783 8.7102 1 25 97.5783 8.7102 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.5392 8.7700 1 25 97.5392 8.7700 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 97.5219 8.7499 2 50 97.5219 8.7499 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 97.4250 8.7701 1 50 97.4250 8.7701 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.4393 8.7202 2 50 97.4393 8.7202 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 97.2717 8.7501 1 10 97.2717 8.7501 INE166A16KD2 ING VYSYA BK 13-Oct-14 96.6033 9.2999 2 46 96.6033 9.2999 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 95.6391 8.9000 2 175 95.6391 8.9000 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 95.6168 8.9000 1 25 95.6168 8.9000 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 95.4854 8.8499 1 25 95.4854 8.8499 INE514E16970 EXIM 19-Dec-14 95.2037 8.9700 1 25 95.2037 8.9700 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 94.2266 8.9100 1 25 94.2266 8.9100 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 94.1587 8.9500 1 50 94.1587 8.9500 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 94.1246 8.9700 1 25 94.1246 8.9700 INE008A16UA1 IDBI BK 9-Feb-15 94.0407 8.9999 1 25 94.0407 8.9999 INE476A16MG4 CANARA BK 16-Feb-15 93.8883 8.9999 1 25 93.8883 8.9999 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 93.7906 8.9499 2 50 93.7906 8.9499 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 93.7690 8.9500 1 25 93.7690 8.9500 INE090A16M34 ICICI BK 24-Feb-15 93.7082 9.0099 2 15.25 93.7082 9.0099 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 93.6714 9.0000 1 50 93.6714 9.0000 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 93.7093 8.9100 1 25 93.7093 8.9100 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 93.6517 8.9000 1 50 93.6517 8.9000 INE565A16947 INDIAN OVERSEAS BK 3-Mar-15 93.5834 8.9700 2 50 93.5834 8.9700 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 93.6102 8.9300 1 25 93.6102 8.9300 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.6303 8.9000 1 25 93.6303 8.9000 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 93.6236 8.9100 2 7.2 93.6236 8.9100 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 93.6303 8.9000 1 25 93.6303 8.9000 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 93.6089 8.9001 1 25 93.6089 8.9001 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 93.5662 8.9000 1 25 93.5662 8.9000 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 93.4783 8.9351 1 25 93.4783 8.9351 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.4390 8.9300 1 50 93.4390 8.9300 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 93.4418 8.8950 2 50 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.3929 8.9349 1 25 93.3929 8.9349 INE084A16AV0 BK OF INDIA 18-Mar-15 93.3038 8.9099 1 5 93.3038 8.9099 INE160A16KB9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Mar-15 93.1834 8.9300 1 50 93.1834 8.9300 INE168A16JY6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-May-15 92.1450 9.0450 1 27 92.1450 9.0450 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 92.0730 9.0301 1 25 92.0730 9.0301 INE434A16HG3 ANDHRA BK 25-May-15 91.7804 9.0299 4 20 91.7804 9.0299 ===============================================================================================
*: Crores