May 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 99.9130 7.9457 2 150 99.9130 7.9457 INE691A16IB7 UCO BK 2-Jun-14 99.9119 8.0462 1 75 99.9119 8.0462 INE608A16ER6 PUNJAB AND SIND BK 2-Jun-14 99.9124 8.0005 1 25 99.9124 8.0005 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.9347 7.9500 1 25 99.9347 7.9500 INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.9119 8.0462 1 25 99.9119 8.0462 INE077A16AS0 DENA BK 2-Jun-14 99.9343 7.9988 1 5 99.9343 7.9988 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 99.9124 8.0005 1 5 99.9124 8.0005 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 99.8898 8.0535 2 125 99.8898 8.0535 INE238A16WN3 AXIS BK 3-Jun-14 99.8912 7.9511 1 25 99.8912 7.9511 INE692A16DC4 UNION BK OF INDIA 3-Jun-14 99.8898 8.0535 1 25 99.8898 8.0535 INE652A16GS7 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-14 99.8898 8.0535 1 15 99.8898 8.0535 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 99.8662 8.1504 1 75 99.8662 8.1504 INE141A16LP7 OBC 4-Jun-14 99.8678 8.0528 1 75 99.8678 8.0528 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 99.8427 8.2150 1 125 99.8427 8.2150 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 99.8460 8.0424 1 25 99.8460 8.0424 INE112A16EK4 CORPORATION BK 6-Jun-14 99.8239 8.0487 1 50 99.8239 8.0487 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 99.8173 8.3509 1 5 99.8173 8.3509 INE562A16FF7 INDIAN BK 9-Jun-14 99.7580 8.0495 1 95 99.7580 8.0495 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.6827 8.2988 1 150 99.6827 8.2988 INE090A16ZV4 ICICI BK 12-Jun-14 99.6865 8.1991 1 25 99.6865 8.1991 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 99.6865 8.1991 1 25 99.6865 8.1991 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.6604 8.2927 4 380 99.6601 8.2991 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 99.6641 8.2011 1 100 99.6641 8.2011 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 99.6634 8.2183 1 25 99.6634 8.2183 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 99.3971 8.1998 1 25 99.3971 8.1998 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 99.3916 8.2750 1 2 99.3916 8.2750 INE434A16GN1 ANDHRA BK 27-Jun-14 99.3496 8.2397 1 50 99.3496 8.2397 INE691A16IF8 UCO BK 22-Jul-14 98.7364 8.6503 2 150 98.7364 8.6503 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 98.6536 8.8951 2 10 98.6380 8.9999 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 98.6828 8.6999 1 5 98.6828 8.6999 INE434A16HF5 ANDHRA BK 25-Jul-14 98.6693 8.7903 1 5 98.6693 8.7903 INE683A16DS9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Jul-14 98.5860 8.7252 6 175 98.5860 8.7252 INE683A16DU5 THE SOUTH INDIAN BK 19-Aug-14 98.0770 8.7275 1 25 98.0770 8.7275 INE112A16GE2 CORPORATION BK 20-Aug-14 98.0710 8.6498 2 50 98.0710 8.6498 INE476A16NJ6 CANARA BK 20-Aug-14 98.0710 8.6498 2 35 98.0710 8.6498 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 97.7733 8.7501 3 300 97.7733 8.7501 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 97.7351 8.7201 2 225 97.7351 8.7201 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 97.7705 8.6700 1 50 97.7705 8.6700 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 97.7705 8.6700 1 25 97.7705 8.6700 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 97.6259 9.0573 1 35 97.6259 9.0573 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 97.7478 8.6700 1 25 97.7478 8.6700 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 97.7174 8.7001 1 0.2 97.7174 8.7001 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 97.6895 8.7200 1 50 97.6895 8.7200 INE008A16RZ4 IDBI BK 9-Sep-14 97.4997 9.0875 1 20 97.4997 9.0875 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 97.4997 9.0875 1 19 97.4997 9.0875 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.5797 8.7050 2 50 97.5811 8.6998 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.5584 8.6999 2 75 97.5584 8.6999 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 97.5447 8.7499 2 50 97.5447 8.7499 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.4875 8.7102 2 50 97.4875 8.7102 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 97.4819 8.7301 1 50 97.4819 8.7301 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.4649 8.7099 1 25 97.4649 8.7099 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 97.2717 8.7501 1 25 97.2717 8.7501 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 95.6614 8.9001 1 20 95.6614 8.9001 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 95.6754 8.8700 1 25 95.6754 8.8700 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 95.5172 8.8300 1 25 95.5172 8.8300 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 95.4878 8.8450 2 50 95.4902 8.8401 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 95.5075 8.8500 2 50 95.5075 8.8500 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 94.8759 8.9199 4 125 94.8759 8.9199 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 94.4976 8.9299 1 25 94.4976 8.9299 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 94.1587 8.9500 1 50 94.1587 8.9500 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 93.6637 8.8821 2 28 93.6517 8.9000 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.6383 8.9201 1 25 93.6383 8.9201 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 93.6136 8.9250 1 25 93.6136 8.9250 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 93.4425 8.9249 1 50 93.4425 8.9249 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.4177 8.9299 1 25 93.4177 8.9299 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 93.4245 8.9201 1 25 93.4245 8.9201 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 93.3787 8.8940 2 200 93.3787 8.8940 INE476A16NE7 CANARA BK 19-Mar-15 93.2932 8.9251 1 25 93.2932 8.9251 INE476A16NR9 CANARA BK 16-Apr-15 92.6481 8.9950 1 50 92.6481 8.9950 INE476A16NS7 CANARA BK 20-Apr-15 92.5635 8.9951 1 75 92.5635 8.9951 INE095A16NV9 INDUSIND BK 23-Apr-15 92.4617 9.0450 1 25 92.4617 9.0450 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 91.9511 9.0000 1 50 91.9511 9.0000 INE168A16JS8 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-May-15 91.9138 9.0200 1 5 91.9138 9.0200 INE168A16JZ3 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-May-15 91.7261 9.0450 2 48 91.7261 9.0450 INE095A16NU1 INDUSIND BK 28-May-15 91.7261 9.0450 2 48 91.7261 9.0450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com