May 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16CY0 UNION BK OF INDIA 2-Jun-14 99.9351 7.9013 3 1260 99.9351 7.9013 INE040A16AD0 HDFC BK 2-Jun-14 99.9363 7.7551 3 350 99.9363 7.7551 INE667A16DH5 SYNDICATE BK 2-Jun-14 99.9363 7.7551 2 350 99.9363 7.7551 INE028A16AC7 BK OF BARODA 2-Jun-14 99.9343 7.9988 1 100 99.9343 7.9988 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 99.9353 7.8770 2 100 99.9343 7.9988 INE008A16UU9 IDBI BK 2-Jun-14 99.9363 7.7551 1 75 99.9363 7.7551 INE428A16MH3 ALLAHABAD BK 2-Jun-14 99.9346 7.9677 2 55 99.9331 8.1449 INE608A16ER6 PUNJAB AND SIND BK 2-Jun-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE238A16WA0 AXIS BK 2-Jun-14 99.9351 7.9013 1 25 99.9351 7.9013 INE654A16EL3 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Jun-14 99.9135 7.9000 1 200 99.9135 7.9000 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 99.9121 8.0265 3 130 99.9050 8.6770 INE040A16AC2 HDFC BK 3-Jun-14 99.9093 8.2803 3 125 99.9069 8.5033 INE008A16PX3 IDBI BK 3-Jun-14 99.9124 8.0005 1 125 99.9124 8.0005 INE562A16FD2 INDIAN BK 3-Jun-14 99.9127 7.9731 2 50 99.9130 7.9457 INE652A16GS7 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-14 99.9132 7.9274 1 50 99.9132 7.9274 INE238A16WN3 AXIS BK 3-Jun-14 99.9151 7.7537 1 10 99.9151 7.7537 INE036D16FN0 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-14 99.9151 7.7537 1 10 99.9151 7.7537 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 99.8898 8.0535 1 25 99.8898 8.0535 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 99.8698 7.9282 2 35 99.8687 7.9979 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 99.9335 8.0962 1 15 99.9335 8.0962 INE238A16SG5 AXIS BK 5-Jun-14 99.8687 7.9979 1 10 99.8687 7.9979 INE036D16FY7 THE KARUR VYSYA BK 6-Jun-14 99.8430 8.1993 2 155 99.8430 8.1993 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 99.8487 7.9012 1 150 99.8487 7.9012 INE036D16FX9 THE KARUR VYSYA BK 9-Jun-14 99.7772 8.1504 2 150 99.7772 8.1504 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 99.7799 8.0514 1 25 99.7799 8.0514 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.7555 8.1328 2 75 99.7535 8.1995 INE562A16FM3 INDIAN BK 10-Jun-14 99.7565 8.0995 1 50 99.7565 8.0995 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.7565 8.0995 1 45 99.7565 8.0995 INE705A16JV1 VIJAYA BK 10-Jun-14 99.7565 8.0995 1 25 99.7565 8.0995 INE705A16JL2 VIJAYA BK 11-Jun-14 99.7193 8.5620 1 50 99.7193 8.5620 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.7344 8.1002 1 25 99.7344 8.1002 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 99.7123 8.1010 1 100 99.7123 8.1010 INE705A16JQ1 VIJAYA BK 12-Jun-14 99.7123 8.1010 1 75 99.7123 8.1010 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.7106 8.1490 1 50 99.7106 8.1490 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.7108 8.1434 2 2 99.7110 8.1377 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 99.6884 8.1493 1 230 99.6884 8.1493 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 99.6884 8.1493 1 100 99.6884 8.1493 INE667A16CB0 SYNDICATE BK 13-Jun-14 99.6884 8.1493 1 50 99.6884 8.1493 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.6865 8.1991 1 25 99.6865 8.1991 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 99.6922 8.0496 1 25 99.6922 8.0496 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 99.6884 8.1493 1 25 99.6884 8.1493 INE691A16HN4 UCO BK 16-Jun-14 99.6181 8.2311 1 50 99.6181 8.2311 INE434A16FW4 ANDHRA BK 16-Jun-14 99.5929 8.7764 1 15 99.5929 8.7764 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 99.5972 8.2009 1 25 99.5972 8.2009 INE160A16KA1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-14 99.5516 8.2202 3 100 99.5516 8.2202 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 99.4193 8.1998 1 25 99.4193 8.1998 INE434A16GN1 ANDHRA BK 27-Jun-14 99.3726 8.2302 1 25 99.3726 8.2302 INE077A16BV2 DENA BK 2-Jul-14 99.3062 8.5002 2 200 99.3062 8.5002 INE457A16EJ5 BK OF MAHARASHTRA 2-Jul-14 99.2374 8.4996 2 200 99.2374 8.4996 INE705A16KJ4 VIJAYA BK 21-Jul-14 98.7865 9.1504 1 5 98.7865 9.1504 INE168A16JT6 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Jul-14 98.7355 8.8199 1 100 98.7355 8.8199 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 98.6903 8.6497 2 500 98.6903 8.6497 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 98.6828 8.6999 1 250 98.6828 8.6999 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 98.7603 8.6447 1 200 98.7603 8.6447 INE683A16DS9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Jul-14 98.6093 8.7248 1 25 98.6093 8.7248 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 98.5398 8.5853 2 150 98.5398 8.5853 INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 98.5365 8.6049 2 100 98.5365 8.6049 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 98.3774 8.6002 1 50 98.3774 8.6002 INE683A16DT7 THE SOUTH INDIAN BK 13-Aug-14 98.2388 8.7248 1 15 98.2388 8.7248 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 97.8728 8.5301 2 100 97.8728 8.5301 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 97.8082 8.5202 2 100 97.8082 8.5202 INE090A16C93 ICICI BK 4-Sep-14 97.7199 8.7799 1 5 97.7199 8.7799 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 97.7199 8.7799 1 5 97.7199 8.7799 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.5297 8.5600 1 50 97.5297 8.5600 INE695A16IV6 UNITED BK OF INDIA 22-Sep-14 96.9737 9.9050 1 1 96.9737 9.9050 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 95.4425 8.8925 2 50 95.4425 8.8925 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 94.9359 8.8500 1 25 94.9359 8.8500 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 93.8589 8.8450 1 4 93.8589 8.8450 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 93.7949 8.8450 1 5 93.7949 8.8450 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.7916 8.8501 3 200 93.7916 8.8501 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 93.7476 8.8200 1 25 93.7476 8.8200 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 93.6383 8.9201 2 34.5 93.6383 8.9201 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 93.6672 8.8450 2 100 93.6672 8.8450 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 93.5989 8.9149 1 5 93.5989 8.9149 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 93.5585 8.8799 1 25 93.5585 8.8799 INE077A16BM1 DENA BK 10-Mar-15 93.5372 8.8800 2 28.5 93.5372 8.8800 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 93.4672 8.9200 1 50 93.4672 8.9200 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.5712 8.8300 1 25 93.5712 8.8300 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 93.5146 8.8200 1 25 93.5146 8.8200 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 93.5712 8.8300 1 25 93.5712 8.8300 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 93.4093 8.8500 1 25 93.4093 8.8500 INE476A16NE7 CANARA BK 19-Mar-15 93.3180 8.9200 1 25 93.3180 8.9200 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 93.1836 8.8999 1 4.4 93.1836 8.8999 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 92.8582 8.9976 1 29 92.8582 8.9976 INE476A16NU3 CANARA BK 9-Apr-15 92.8176 8.9950 1 75 92.8176 8.9950 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 92.5424 8.9950 1 105 92.5424 8.9950 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 91.9511 9.0000 2 100 91.9511 9.0000 INE168A16JZ3 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-May-15 91.7470 9.0450 1 27 91.7470 9.0450 INE528G16YH2 YES BK 28-May-15 91.7386 9.0550 1 27 91.7386 9.0550 INE976G16844 THE RATNAKAR BK 29-May-15 91.5126 9.3000 1 25 91.5126 9.3000 =============================================================================================== *: Crores Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com