Jun 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16LY7 INDUSIND BK 3-Jun-14 99.9777 8.1413 1 50 99.9777 8.1413 INE077A16BG3 DENA BK 3-Jun-14 99.9778 8.1048 2 25 99.9778 8.1048 INE434A16GH3 ANDHRA BK 4-Jun-14 99.9554 8.1431 1 50 99.9554 8.1431 INE008A16VM4 IDBI BK 4-Jun-14 99.9556 8.1066 1 50 99.9556 8.1066 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 99.9329 8.1652 3 75 99.9331 8.1449 INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 99.9329 8.1693 1 50 99.9329 8.1693 INE428A16MW2 ALLAHABAD BK 5-Jun-14 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE036D16FY7 THE KARUR VYSYA BK 6-Jun-14 99.9097 8.2473 2 155 99.9097 8.2473 INE171A16FO9 THE FEDERAL BK 6-Jun-14 99.9108 8.1468 1 100 99.9108 8.1468 INE654A16EM1 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Jun-14 99.9113 8.1011 1 50 99.9113 8.1011 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 99.9322 8.2546 1 5 99.9322 8.2546 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 99.8430 8.1993 2 125 99.8430 8.1993 INE112A16DV3 CORPORATION BK 9-Jun-14 99.8449 8.0999 1 100 99.8449 8.0999 INE562A16FF7 INDIAN BK 9-Jun-14 99.8430 8.1993 1 45 99.8430 8.1993 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.8439 8.1522 1 25 99.8439 8.1522 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 99.8429 8.2045 1 25 99.8429 8.2045 INE528G16UW9 YES BK 10-Jun-14 99.8195 8.2502 2 150 99.8195 8.2502 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.8228 8.0991 1 100 99.8228 8.0991 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 99.8228 8.0991 3 45 99.8228 8.0991 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 99.8430 8.1993 1 25 99.8430 8.1993 INE562A16FM3 INDIAN BK 10-Jun-14 99.8420 8.2516 1 5 99.8420 8.2516 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.7982 8.2007 1 25 99.7982 8.2007 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.7970 8.2495 1 25 99.7970 8.2495 INE160A16JS5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-14 99.7535 8.1995 1 75 99.7535 8.1995 INE457A16ED8 BK OF MAHARASHTRA 13-Jun-14 99.7535 8.1995 1 25 99.7535 8.1995 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 99.7550 8.1495 1 25 99.7550 8.1495 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 99.7490 8.3496 1 25 99.7490 8.3496 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 99.7745 8.2494 1 25 99.7745 8.2494 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.7718 8.3484 1 5 99.7718 8.3484 INE608A16EW6 PUNJAB AND SIND BK 16-Jun-14 99.7077 8.2309 1 100 99.7077 8.2309 INE608A16EW6 PUNJAB AND SIND BK 16-Jun-14 99.6853 8.2306 2 30 99.6853 8.2306 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 99.6807 8.3513 1 25 99.6807 8.3513 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 99.7060 8.2790 1 5 99.7060 8.2790 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 99.6629 8.2305 1 20 99.6629 8.2305 INE667A16CD6 SYNDICATE BK 19-Jun-14 99.6154 8.2895 1 25 99.6154 8.2895 INE648A16GM8 SBBJ 19-Jun-14 99.6384 8.2789 1 5 99.6384 8.2789 INE238A16UY4 AXIS BK 23-Jun-14 99.5270 8.2603 1 25 99.5270 8.2603 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 99.5082 8.1997 1 50 99.5082 8.1997 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 99.4859 8.2007 1 25 99.4859 8.2007 INE691A16HW5 UCO BK 25-Jun-14 99.4781 8.3258 1 25 99.4781 8.3258 INE434A16GN1 ANDHRA BK 27-Jun-14 99.4381 8.2501 3 100 99.4381 8.2501 INE434A16GT8 ANDHRA BK 2-Jul-14 99.3062 8.5002 2 50 99.3062 8.5002 INE428A16ND0 ALLAHABAD BK 3-Jul-14 99.2841 8.4899 1 75 99.2841 8.4899 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 99.1915 8.5002 1 25 99.1915 8.5002 INE112A16FU0 CORPORATION BK 8-Jul-14 99.1679 8.7504 1 5 99.1679 8.7504 INE112A16FQ8 CORPORATION BK 10-Jul-14 99.0901 8.8201 1 15 99.0901 8.8201 INE705A16KJ4 VIJAYA BK 21-Jul-14 98.8652 8.5501 1 5 98.8652 8.5501 INE008A16VY9 IDBI BK 25-Jul-14 98.7596 8.6497 1 300 98.7596 8.6497 INE667A16DQ6 SYNDICATE BK 25-Jul-14 98.7525 8.6998 2 250 98.7525 8.6998 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 98.7652 8.6101 2 100 98.7652 8.6101 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 98.6061 8.5995 31 1775 98.6020 8.6251 INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 98.6095 8.5784 9 1500 98.6116 8.5650 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 98.5956 8.6651 13 1000 98.5956 8.6651 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 98.6114 8.5665 6 700 98.6164 8.5350 INE608A16GF6 PUNJAB AND SIND BK 1-Aug-14 98.6036 8.6151 10 500 98.6036 8.6151 INE562A16GN9 INDIAN BK 8-Aug-14 98.4432 8.6152 2 100 98.4432 8.6152 INE654A16DS0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Aug-14 98.2283 8.5498 1 50 98.2283 8.5498 INE476A16NJ6 CANARA BK 20-Aug-14 98.2057 8.5498 1 50 98.2057 8.5498 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.0026 8.6501 2 50 98.0026 8.6501 INE976G16836 THE RATNAKAR BK 28-Aug-14 97.8953 9.0199 1 50 97.8953 9.0199 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 97.8258 8.6300 1 50 97.8258 8.6300 INE141A16MI0 OBC 8-Sep-14 97.7174 8.7001 1 25 97.7174 8.7001 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.6677 8.6299 2 100 97.6677 8.6299 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 97.6492 8.7000 1 50 97.6492 8.7000 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 97.5584 8.6999 1 25 97.5584 8.6999 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 97.5584 8.6999 1 10 97.5584 8.6999 INE141A16MV3 OBC 7-Oct-14 97.0257 8.8802 1 100 97.0257 8.8802 INE649A16EU4 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-14 95.7500 8.8049 1 25 95.7500 8.8049 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 95.6055 8.8301 1 75 95.6055 8.8301 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 95.5284 8.8525 1 75 95.5284 8.8525 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 93.7971 8.9399 3 25 93.7971 8.9399 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 93.6392 8.8550 1 50 93.6392 8.8550 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 93.3318 8.8400 1 75 93.3318 8.8400 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 92.0020 9.0400 2 50 92.0020 9.0400 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 92.0271 9.0349 1 25 92.0271 9.0349 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 91.9820 9.0389 5 180 91.9811 9.0400 INE095A16NU1 INDUSIND BK 28-May-15 91.8188 9.0339 2 29 91.8179 9.0350 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 91.7688 8.9941 5 91 91.7723 8.9900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com