Jun 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 99.9781 7.9953 1 55 99.9781 7.9953 INE171A16FO9 THE FEDERAL BK 6-Jun-14 99.9347 7.9529 3 425 99.9347 7.9500 INE036D16FY7 THE KARUR VYSYA BK 6-Jun-14 99.9335 8.0962 1 50 99.9335 8.0962 INE160A16KF0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE112A16EK4 CORPORATION BK 6-Jun-14 99.9343 7.9988 1 15 99.9343 7.9988 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.8642 8.2698 2 73 99.8559 8.7787 INE008A16VO0 IDBI BK 9-Jun-14 99.8598 8.5408 1 3 99.8598 8.5408 INE528G16UW9 YES BK 10-Jun-14 99.8420 8.2516 1 125 99.8420 8.2516 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 99.8420 8.2516 2 50 99.8420 8.2516 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 99.8420 8.2516 1 18 99.8420 8.2516 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.8656 8.1870 1 5 99.8656 8.1870 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 99.8651 8.2175 1 5 99.8651 8.2175 INE238A16SH3 AXIS BK 11-Jun-14 99.8228 8.0991 1 100 99.8228 8.0991 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.8195 8.2502 1 30 99.8195 8.2502 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 99.7989 8.1722 1 150 99.7989 8.1722 INE683A16DA7 THE SOUTH INDIAN BK 12-Jun-14 99.7970 8.2495 1 25 99.7970 8.2495 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.7987 8.1803 1 25 99.7987 8.1803 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 99.8206 8.1998 1 5 99.8206 8.1998 INE667A16CB0 SYNDICATE BK 13-Jun-14 99.7799 8.0514 1 100 99.7799 8.0514 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 99.7799 8.0514 1 100 99.7799 8.0514 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.7982 8.2007 1 5 99.7982 8.2007 INE608A16EY2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jun-14 99.6846 8.2489 1 25 99.6846 8.2489 INE667A16CD6 SYNDICATE BK 19-Jun-14 99.6484 8.0492 1 100 99.6484 8.0492 INE434A16GK7 ANDHRA BK 23-Jun-14 99.5739 8.2206 1 25 99.5739 8.2206 INE476A16NB3 CANARA BK 23-Jun-14 99.5484 8.2791 1 2 99.5484 8.2791 INE705A16KE5 VIJAYA BK 24-Jun-14 99.5287 8.2304 1 200 99.5287 8.2304 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 99.5079 8.2048 1 300 99.5079 8.2048 INE457A16EJ5 BK OF MAHARASHTRA 2-Jul-14 99.3431 8.6198 1 25 99.3431 8.6198 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.3446 8.6000 1 25 99.3446 8.6000 INE141A16PX2 OBC 4-Jul-14 99.2833 8.4995 1 25 99.2833 8.4995 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 98.7910 8.5901 2 100 98.7910 8.5901 INE238A16UP2 AXIS BK 31-Jul-14 98.6548 8.5809 1 0.2 98.6548 8.5809 INE084A16BA2 BK OF INDIA 1-Aug-14 98.6336 8.5703 8 800 98.6336 8.5703 INE434A16HJ7 ANDHRA BK 1-Aug-14 98.6344 8.5652 7 750 98.6344 8.5652 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 98.6344 8.5652 2 200 98.6344 8.5652 INE683A16DV3 THE SOUTH INDIAN BK 1-Aug-14 98.6093 8.7248 2 200 98.6093 8.7248 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 98.6377 8.6915 2 30 98.6457 8.6398 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 98.6364 8.6999 1 10 98.6364 8.6999 INE683A16DM2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-14 98.5544 8.6352 2 200 98.5544 8.6352 INE168A16KA4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 4-Aug-14 98.5594 8.6049 2 100 98.5594 8.6049 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 98.5766 8.6400 1 25 98.5766 8.6400 INE036D16GD9 THE KARUR VYSYA BK 7-Aug-14 98.4942 8.5849 2 200 98.4942 8.5849 INE562A16GN9 INDIAN BK 8-Aug-14 98.4687 8.6002 1 50 98.4687 8.6002 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 98.3491 8.5094 2 40 98.3414 8.5500 INE976G16836 THE RATNAKAR BK 28-Aug-14 97.9190 9.0199 1 50 97.9190 9.0199 INE562A16GP4 INDIAN BK 28-Aug-14 98.0355 8.5048 1 25 98.0355 8.5048 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 97.8619 8.5748 1 9 97.8619 8.5748 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 97.8233 8.6401 2 100 97.8233 8.6401 INE141A16MI0 OBC 8-Sep-14 97.7554 8.6401 1 50 97.7554 8.6401 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 97.7213 8.6849 1 0.15 97.7213 8.6849 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.7102 8.6400 1 150 97.7102 8.6400 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.6902 8.6301 3 100 97.6902 8.6301 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.6387 8.5701 2 120 97.6387 8.5701 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 97.5932 8.6551 2 100 97.5973 8.6401 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 97.6172 8.6500 2 50 97.6172 8.6500 INE238A16TX8 AXIS BK 18-Sep-14 97.4879 8.7901 1 5 97.4879 8.7901 INE562A16EA1 INDIAN BK 22-Sep-14 97.4384 8.6447 1 5 97.4384 8.6447 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 97.4513 8.6000 1 0.05 97.4513 8.6000 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 94.3747 8.8801 1 25 94.3747 8.8801 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 94.3098 8.8800 1 25 94.3098 8.8800 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 94.1801 8.8801 1 100 94.1801 8.8801 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 94.0939 8.8800 1 25 94.0939 8.8800 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.8261 8.8300 4 91 93.8261 8.8300 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 93.8048 8.8300 2 9.7 93.8048 8.8300 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.7703 8.8500 1 25 93.7703 8.8500 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.7490 8.8500 1 25 93.7490 8.8500 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 93.6517 8.9000 1 5 93.6517 8.9000 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.6348 8.8300 1 125 93.6348 8.8300 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 93.5911 8.8633 2 30 93.6136 8.8300 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 93.5118 8.8549 1 0.05 93.5118 8.8549 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 93.5077 8.8300 3 172 93.5077 8.8300 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 92.9706 8.9893 6 350 92.9665 8.9950 INE160A16KO2 PUNJAB NATIONAL BK 20-Apr-15 92.6692 8.9951 1 75 92.6692 8.9951 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 91.8984 9.2200 1 10 91.8984 9.2200 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 92.0311 9.0300 2 50 92.0311 9.0300 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 92.0061 9.0350 1 25 92.0061 9.0350 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 91.7681 8.9950 4 275 91.7681 8.9950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 