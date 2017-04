Jun 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16HL8 UCO BK 5-Jun-14 99.9780 8.0318 1 50 99.9780 8.0318 INE141A16LQ5 OBC 5-Jun-14 99.9780 8.0318 1 50 99.9780 8.0318 INE171A16FO9 THE FEDERAL BK 6-Jun-14 99.9565 7.9422 2 225 99.9565 7.9422 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 99.9561 8.0237 3 130 99.9561 8.0153 INE476A16MS9 CANARA BK 6-Jun-14 99.9559 8.0518 2 125 99.9559 8.0518 INE036D16FY7 THE KARUR VYSYA BK 6-Jun-14 99.9562 7.9970 1 25 99.9562 7.9970 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.8898 8.0569 4 325 99.8898 8.0535 INE112A16DV3 CORPORATION BK 9-Jun-14 99.8898 8.0535 1 100 99.8898 8.0535 INE562A16FM3 INDIAN BK 10-Jun-14 99.8646 8.2480 1 120 99.8646 8.2480 INE651A16GB5 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-14 99.8678 8.0528 1 100 99.8678 8.0528 INE028A16AJ2 BK OF BARODA 10-Jun-14 99.8687 7.9979 1 75 99.8687 7.9979 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.8678 8.0528 1 25 99.8678 8.0528 INE095A16ML2 INDUSIND BK 10-Jun-14 99.8654 8.1992 1 19 99.8654 8.1992 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.8670 8.1016 1 5 99.8670 8.1016 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 99.8580 8.6506 1 1 99.8580 8.6506 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 99.8449 8.0999 1 75 99.8449 8.0999 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 99.8662 8.1504 1 5 99.8662 8.1504 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.8228 8.0991 1 25 99.8228 8.0991 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.7983 8.1966 3 255 99.8012 8.0785 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 99.8019 8.0500 1 150 99.8019 8.0500 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 99.8004 8.1126 2 135 99.8007 8.0989 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 99.7994 8.1518 1 100 99.7994 8.1518 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.8012 8.0785 1 25 99.8012 8.0785 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 99.8206 8.1998 1 10 99.8206 8.1998 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 99.7311 8.2011 3 250 99.7311 8.2011 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 99.7328 8.1491 1 25 99.7328 8.1491 INE028A16AF0 BK OF BARODA 16-Jun-14 99.7328 8.1491 1 25 99.7328 8.1491 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 99.7344 8.1002 1 5 99.7344 8.1002 INE036D16FV3 THE KARUR VYSYA BK 19-Jun-14 99.6560 8.3996 2 110 99.6560 8.3996 INE667A16CD6 SYNDICATE BK 19-Jun-14 99.6606 8.2869 1 75 99.6606 8.2869 INE648A16GM8 SBBJ 19-Jun-14 99.6641 8.2011 1 25 99.6641 8.2011 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 99.5304 8.2006 1 100 99.5304 8.2006 INE112A16FR6 CORPORATION BK 2-Jul-14 99.3766 8.4803 2 100 99.3766 8.4803 INE090A16A79 ICICI BK 11-Jul-14 99.0970 8.9891 1 1 99.0970 8.9891 INE008A16QL6 IDBI BK 28-Jul-14 98.7383 8.8001 1 5 98.7383 8.8001 INE008A16WA7 IDBI BK 1-Aug-14 98.6596 8.6999 1 10 98.6596 8.6999 INE434A16HJ7 ANDHRA BK 1-Aug-14 98.6672 8.6499 1 5 98.6672 8.6499 INE476A16NV1 CANARA BK 1-Aug-14 98.6748 8.5999 1 5 98.6748 8.5999 INE562A16GO7 INDIAN BK 1-Aug-14 98.6672 8.6499 1 5 98.6672 8.6499 INE667A16DR4 SYNDICATE BK 1-Aug-14 98.6140 9.0000 1 5 98.6140 9.0000 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 98.6520 8.7499 1 5 98.6520 8.7499 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 98.5985 8.5052 2 100 98.5985 8.5052 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 98.6010 8.4898 2 50 98.6010 8.4898 INE654A16DR2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Aug-14 98.5741 8.7997 1 5 98.5741 8.7997 INE683A16DM2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-14 98.5581 8.8999 1 5 98.5581 8.8999 INE476A16NW9 CANARA BK 5-Aug-14 98.5792 8.4849 3 200 98.5792 8.4849 INE476A16NX7 CANARA BK 6-Aug-14 98.5566 8.4850 2 50 98.5566 8.4850 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 98.1208 8.5249 1 0.1 98.1208 8.5249 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.0928 8.5502 3 225 98.0928 8.5502 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.0703 8.5500 3 125 98.0703 8.5500 INE476A16NK4 CANARA BK 28-Aug-14 98.0535 8.5245 8 325 98.0545 8.5200 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 98.0703 8.5500 1 125 98.0703 8.5500 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 98.1105 8.2700 2 60 98.1127 8.2602 INE976G16836 THE RATNAKAR BK 28-Aug-14 97.9427 9.0199 1 50 97.9427 9.0199 INE434A16HK5 ANDHRA BK 3-Sep-14 97.8973 8.6151 1 100 97.8973 8.6151 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 97.9027 8.5925 1 50 97.9027 8.5925 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 97.9105 8.5598 1 50 97.9105 8.5598 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 97.8904 8.5500 2 50 97.8904 8.5500 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 97.9557 8.2798 1 35 97.9557 8.2798 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 97.9248 8.5000 1 25 97.9248 8.5000 INE008A16RZ4 IDBI BK 9-Sep-14 97.8469 8.2802 1 20 97.8469 8.2802 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 97.8469 8.2802 1 19 97.8469 8.2802 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.7605 8.5321 4 250 97.7559 8.5500 INE166A16LD0 ING VYSYA BK 10-Sep-14 97.7302 8.6502 2 75 97.7302 8.6502 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 97.7085 8.5601 1 25 97.7085 8.5601 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.6486 8.5334 3 75 97.6495 8.5299 INE562A16FX0 INDIAN BK 15-Sep-14 97.6468 8.5400 1 50 97.6468 8.5400 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 97.4923 8.5350 1 50 97.4923 8.5350 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 97.4493 8.5301 1 25 97.4493 8.5301 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 97.4493 8.5301 1 25 97.4493 8.5301 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 97.4286 8.5251 1 0.1 97.4286 8.5251 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 95.6656 8.7499 2 100 95.6656 8.7499 INE514E16939 EXIM 13-Dec-14 95.5998 8.7500 1 150 95.5998 8.7500 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 94.4359 8.8500 1 25 94.4359 8.8500 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 94.0673 8.8199 1 25 94.0673 8.8199 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.8376 8.8450 3 125 93.8376 8.8450 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.8392 8.8100 1 25 93.8392 8.8100 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 93.8655 8.7700 1 25 93.8655 8.7700 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.8198 8.7751 1 1 93.8198 8.7751 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 93.7664 8.7600 1 50 93.7664 8.7600 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 93.7185 8.8001 1 25 93.7185 8.8001 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.7309 8.7501 1 50 93.7309 8.7501 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 93.6450 8.8149 1 3 93.6450 8.8149 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 93.5769 8.7600 2 115 93.5769 8.7600 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 93.4300 8.7600 2 75 93.4300 8.7600 INE705A16KF2 VIJAYA BK 27-Mar-15 93.3318 8.8400 1 25 93.3318 8.8400 INE528G16XT9 YES BK 30-Apr-15 92.4289 9.0600 1 1 92.4289 9.0600 INE090A16P49 ICICI BK 30-Apr-15 92.4289 9.0600 1 1 92.4289 9.0600 INE434A16HA6 ANDHRA BK 13-May-15 92.1780 9.0300 1 2 92.1780 9.0300 INE168A16JP4 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-May-15 92.1521 9.0625 1 1 92.1521 9.0625 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 91.9560 9.1750 1 1 91.9560 9.1750 INE528G16YI0 YES BK 1-Jun-15 91.8054 9.0000 2 17 91.8054 9.0000 INE095A16NW7 INDUSIND BK 1-Jun-15 91.8054 9.0000 1 7 91.8054 9.0000 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 91.7888 8.9950 2 500 91.7888 8.9950 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 91.7681 8.9950 1 500 91.7681 8.9950 INE095A16NY3 INDUSIND BK 3-Jun-15 91.7639 9.0000 1 8 91.7639 9.0000 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 91.7473 8.9950 1 500 91.7473 8.9950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 