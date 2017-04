Jun 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 99.9774 8.2509 1 100 99.9774 8.2509 INE036D16FY7 THE KARUR VYSYA BK 6-Jun-14 99.9777 8.1413 1 5 99.9777 8.1413 INE238A16WB8 AXIS BK 9-Jun-14 99.9113 8.1011 1 200 99.9113 8.1011 INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.9113 8.1011 1 70 99.9113 8.1011 INE562A16FF7 INDIAN BK 9-Jun-14 99.9113 8.1031 3 65 99.9102 8.2016 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 99.9113 8.1011 1 25 99.9113 8.1011 INE028A16AJ2 BK OF BARODA 10-Jun-14 99.8905 8.0023 1 100 99.8905 8.0023 INE008A16VB7 IDBI BK 10-Jun-14 99.8887 8.1340 2 70 99.8892 8.0974 INE692A16CX2 UNION BK OF INDIA 10-Jun-14 99.8878 8.1998 1 25 99.8878 8.1998 INE705A16JV1 VIJAYA BK 10-Jun-14 99.8878 8.1998 1 25 99.8878 8.1998 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.8887 8.1340 2 7 99.8892 8.0974 INE651A16GB5 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-14 99.8885 8.1486 1 5 99.8885 8.1486 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.8654 8.1992 1 50 99.8654 8.1992 INE705A16JL2 VIJAYA BK 11-Jun-14 99.8654 8.1992 1 50 99.8654 8.1992 INE238A16WP8 AXIS BK 12-Jun-14 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 99.8646 8.2480 1 5 99.8646 8.2480 INE434A16GM3 ANDHRA BK 12-Jun-14 99.8667 8.1199 1 5 99.8667 8.1199 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.8226 8.1092 2 50 99.8228 8.0991 INE562A16EO2 INDIAN BK 13-Jun-14 99.8445 8.1208 1 5 99.8445 8.1208 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.8420 8.2516 1 5 99.8420 8.2516 INE028A16979 BK OF BARODA 13-Jun-14 99.8411 8.2987 1 5 99.8411 8.2987 INE705A16JP3 VIJAYA BK 16-Jun-14 99.7758 8.2017 1 5 99.7758 8.2017 INE008A16VE1 IDBI BK 16-Jun-14 99.7677 8.4987 1 5 99.7677 8.4987 INE608A16EW6 PUNJAB AND SIND BK 16-Jun-14 99.7535 8.1995 1 1 99.7535 8.1995 INE648A16GM8 SBBJ 19-Jun-14 99.7070 8.2507 1 5 99.7070 8.2507 INE528G16XH4 YES BK 23-Jun-14 99.6195 8.2008 1 25 99.6195 8.2008 INE705A16KE5 VIJAYA BK 24-Jun-14 99.5724 8.2497 1 25 99.5724 8.2497 INE428A16MO9 ALLAHABAD BK 25-Jun-14 99.5483 8.2813 3 345 99.5478 8.2901 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 99.5500 8.2496 5 175 99.5500 8.2496 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 99.5724 8.2497 1 50 99.5724 8.2497 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 99.5489 8.2699 1 25 99.5489 8.2699 INE476A16NF4 CANARA BK 2-Jul-14 99.3839 8.3804 1 25 99.3839 8.3804 INE112A16FQ8 CORPORATION BK 10-Jul-14 99.1944 8.4695 1 100 99.1944 8.4695 INE008A16VX1 IDBI BK 22-Jul-14 98.9340 8.5496 1 5 98.9340 8.5496 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 98.8375 8.5861 2 6 98.8375 8.5861 INE428A16NE8 ALLAHABAD BK 4-Aug-14 98.6164 8.5350 4 1000 98.6164 8.5350 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 98.6052 8.6051 3 500 98.6052 8.6051 INE683A16DM2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-14 98.6004 8.6351 3 300 98.6004 8.6351 INE667A16DS2 SYNDICATE BK 4-Aug-14 98.6116 8.5650 2 200 98.6116 8.5650 INE434A16HM1 ANDHRA BK 4-Aug-14 98.6116 8.5650 2 200 98.6116 8.5650 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 98.6196 8.5150 4 150 98.6196 8.5150 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 98.6368 8.5499 1 5 98.6368 8.5499 INE428A16NG3 ALLAHABAD BK 5-Aug-14 98.5985 8.5052 2 200 98.5985 8.5052 INE562A16GK5 INDIAN BK 6-Aug-14 98.5850 8.4498 2 150 98.5850 8.4498 INE476A16NX7 CANARA BK 6-Aug-14 98.5792 8.4849 2 100 98.5792 8.4849 INE457A16DC2 BK OF MAHARASHTRA 11-Aug-14 98.4557 8.5449 1 0.1 98.4557 8.5449 INE237A16ZI8 KOTAK MAH BK 13-Aug-14 98.4049 8.5746 1 100 98.4049 8.5746 INE434A16HB4 ANDHRA BK 14-Aug-14 98.4149 8.5200 2 75 98.4149 8.5200 INE483A16FY7 CENTRAL BK OF INDIA 19-Aug-14 98.2656 8.5897 1 0.1 98.2656 8.5897 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 98.0950 8.5401 1 25 98.0950 8.5401 INE651A16GH2 STATE BK OF MYSORE 28-Aug-14 98.1390 8.2398 1 30 98.1390 8.2398 INE036D16GE7 THE KARUR VYSYA BK 4-Sep-14 97.8567 8.7850 4 250 97.8567 8.7850 INE160A16KP9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Sep-14 97.8987 8.6093 9 155 97.8985 8.6100 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 97.9462 8.5041 2 125 97.9471 8.5001 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 97.9365 8.5450 1 50 97.9365 8.5450 INE160A16KP9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Sep-14 97.9519 8.4799 2 25 97.9519 8.4799 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 97.9233 8.5062 2 5.5 97.9248 8.5000 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 97.9152 8.5402 1 5 97.9152 8.5402 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 97.9025 8.4999 1 50 97.9025 8.4999 INE691A16HV7 UCO BK 5-Sep-14 97.9200 8.5201 1 25 97.9200 8.5201 INE238A16TR0 AXIS BK 5-Sep-14 97.8928 8.5400 1 25 97.8928 8.5400 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 97.8356 8.4998 1 50 97.8356 8.4998 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.8057 8.5301 3 225 97.8057 8.5301 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 97.7849 8.5240 3 125 97.7859 8.5200 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.7834 8.5299 3 75 97.7834 8.5299 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 97.7597 8.5352 3 50.03 97.7469 8.5851 INE562A16FY8 INDIAN BK 12-Sep-14 97.7413 8.5200 2 100 97.7413 8.5200 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 97.6704 8.5351 2 75 97.6704 8.5351 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 97.6727 8.5266 3 75 97.6731 8.5250 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 97.6744 8.5201 1 25 97.6744 8.5201 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 97.5145 8.5351 1 60 97.5145 8.5351 INE434A16EL0 ANDHRA BK 22-Sep-14 97.5160 8.5299 1 50 97.5160 8.5299 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 97.5145 8.5351 1 50 97.5145 8.5351 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 95.6020 8.7001 1 25 95.6020 8.7001 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 95.4665 8.7101 1 25 95.4665 8.7101 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 94.7273 8.9500 1 25 94.7273 8.9500 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 94.0309 8.8100 1 25 94.0309 8.8100 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.9241 8.7451 3 125 93.9241 8.7451 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 93.9339 8.7300 1 100 93.9339 8.7300 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.9274 8.7400 1 25 93.9274 8.7400 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.8917 8.7301 1 100 93.8917 8.7301 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.8657 8.7375 1 4 93.8657 8.7375 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 93.8008 8.7400 1 50 93.8008 8.7400 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 93.7798 8.7399 1 25 93.7798 8.7399 INE112A16FP0 CORPORATION BK 12-Mar-15 93.7377 8.7399 1 100 93.7377 8.7399 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 93.7377 8.7399 1 50 93.7377 8.7399 INE483A16IN4 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-15 93.6638 8.8501 1 25 93.6638 8.8501 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 93.7091 8.7200 2 100 93.7091 8.7200 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 92.1575 8.9000 1 25 92.1575 8.9000 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 92.0957 8.9250 2 50 92.0957 8.9250 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 91.8101 8.9450 7 500 91.8101 8.9450 INE095A16NZ0 INDUSIND BK 4-Jun-15 91.7628 9.0013 2 20 91.7639 9.0000 INE528G16YJ8 YES BK 4-Jun-15 91.7618 9.0025 1 10 91.7618 9.0025 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 