Jun 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16FR4 ANDHRA BK 9-Jun-14 99.9337 8.0670 2 125 99.9335 8.0962 INE428A16MK7 ALLAHABAD BK 9-Jun-14 99.9332 8.1368 2 75 99.9324 8.2302 INE238A16WB8 AXIS BK 9-Jun-14 99.9335 8.0962 2 50 99.9335 8.0962 INE112A16DV3 CORPORATION BK 9-Jun-14 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE692A16CX2 UNION BK OF INDIA 10-Jun-14 99.9119 8.0483 3 225 99.9113 8.1011 INE667A16DM5 SYNDICATE BK 10-Jun-14 99.9126 7.9822 2 150 99.9126 7.9822 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 99.9119 8.0493 2 75 99.9113 8.1011 INE562A16FM3 INDIAN BK 10-Jun-14 99.9116 8.0779 2 65 99.9113 8.1011 INE705A16JV1 VIJAYA BK 10-Jun-14 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE008A16VR3 IDBI BK 11-Jun-14 99.8905 8.0023 1 80 99.8905 8.0023 INE562A16FG5 INDIAN BK 11-Jun-14 99.8878 8.1998 1 70 99.8878 8.1998 INE705A16JL2 VIJAYA BK 11-Jun-14 99.8878 8.1998 1 50 99.8878 8.1998 INE691A16HM6 UCO BK 12-Jun-14 99.8678 8.0528 2 165 99.8678 8.0528 INE692A16CV6 UNION BK OF INDIA 12-Jun-14 99.8655 8.1946 2 100 99.8654 8.1992 INE705A16JQ1 VIJAYA BK 12-Jun-14 99.8670 8.1016 1 50 99.8670 8.1016 INE008A16UV7 IDBI BK 12-Jun-14 99.8670 8.1016 1 25 99.8670 8.1016 INE090A16ZV4 ICICI BK 12-Jun-14 99.8670 8.1016 1 25 99.8670 8.1016 INE562A16FI1 INDIAN BK 12-Jun-14 99.8678 8.0528 1 25 99.8678 8.0528 INE141A16PN3 OBC 12-Jun-14 99.8670 8.1016 1 2 99.8670 8.1016 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 99.8449 8.0999 2 230 99.8449 8.0999 INE434A16FK9 ANDHRA BK 13-Jun-14 99.8430 8.2005 3 208 99.8406 8.3248 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 99.8449 8.0999 1 125 99.8449 8.0999 INE008A16VF8 IDBI BK 13-Jun-14 99.8459 8.0476 1 100 99.8459 8.0476 INE084A16AX6 BK OF INDIA 13-Jun-14 99.8463 8.0241 2 100 99.8459 8.0476 INE077A16BU4 DENA BK 13-Jun-14 99.8449 8.0999 1 50 99.8449 8.0999 INE095A16MN8 INDUSIND BK 16-Jun-14 99.8420 8.2516 1 5 99.8420 8.2516 INE077A16BR0 DENA BK 16-Jun-14 99.7745 8.2494 1 5 99.7745 8.2494 INE141A16PI3 OBC 18-Jun-14 99.7994 8.1518 1 25 99.7994 8.1518 INE476A16ND9 CANARA BK 19-Jun-14 99.7088 8.1999 1 5 99.7088 8.1999 INE691A16IA9 UCO BK 24-Jun-14 99.5972 8.2009 4 250 99.5972 8.2009 INE562A16FN1 INDIAN BK 25-Jun-14 99.5775 8.1509 1 75 99.5775 8.1509 INE476A16LE1 CANARA BK 25-Jun-14 99.5750 8.1993 1 50 99.5750 8.1993 INE654A16EQ2 STATE BK OF TRAVANCORE 2-Jul-14 99.4704 8.4500 1 200 99.4704 8.4500 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 99.4672 8.5006 1 100 99.4672 8.5006 INE141A16PV6 OBC 2-Jul-14 99.3971 8.5151 2 75 99.3971 8.5151 INE652A16JG6 STATE BK OF PATIALA 2-Jul-14 99.4052 8.4000 1 50 99.4052 8.4000 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 99.2799 8.5401 2 100 99.2799 8.5401 INE112A16FT2 CORPORATION BK 7-Jul-14 99.2874 8.4505 1 50 99.2874 8.4505 INE652A16JH4 STATE BK OF PATIALA 21-Jul-14 98.9340 8.7396 2 100 98.9340 8.7396 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 99.0065 8.5182 2 110 98.9970 8.6001 INE476A16NN8 CANARA BK 22-Jul-14 98.9093 8.7499 1 100 98.9093 8.7499 INE476A16NO6 CANARA BK 25-Jul-14 98.9389 8.5099 2 100 98.9389 8.5099 INE691A16IH4 UCO BK 1-Aug-14 98.7808 8.5000 1 5 98.7808 8.5000 INE562A16GL3 INDIAN BK 4-Aug-14 98.6439 8.5048 4 250 98.6439 8.5048 INE683A16DM2 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-14 98.6238 8.6326 1 200 98.6238 8.6326 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 98.6336 8.5703 6 150 98.6336 8.5703 INE434A16HN9 ANDHRA BK 5-Aug-14 98.6157 8.5395 4 550 98.6148 8.5450 INE608A16GG4 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-14 98.6164 8.5350 4 500 98.6164 8.5350 INE476A16NW9 CANARA BK 5-Aug-14 98.6079 8.5879 7 350 98.6244 8.4850 INE683A16DW1 THE SOUTH INDIAN BK 5-Aug-14 98.5860 8.7252 5 300 98.5860 8.7252 INE095A16IG0 INDUSIND BK 5-Aug-14 98.6160 8.5375 1 250 98.6160 8.5375 INE428A16NG3 ALLAHABAD BK 5-Aug-14 98.6212 8.5050 2 200 98.6212 8.5050 INE141A16QC4 OBC 5-Aug-14 98.6244 8.4850 3 200 98.6244 8.4850 INE691A16IG6 UCO BK 5-Aug-14 98.6012 8.6301 4 100 98.6052 8.6051 INE434A16HL3 ANDHRA BK 8-Aug-14 98.5458 8.5492 7 500 98.5465 8.5453 INE112A16GD4 CORPORATION BK 8-Aug-14 98.5444 8.5579 6 400 98.5583 8.4749 INE476A16NH0 CANARA BK 8-Aug-14 98.5365 8.6049 5 325 98.5365 8.6049 INE562A16GN9 INDIAN BK 8-Aug-14 98.5550 8.4947 3 200 98.5600 8.4647 INE654A16DS0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Aug-14 98.3089 8.4847 1 50 98.3089 8.4847 INE476A16NJ6 CANARA BK 20-Aug-14 98.2814 8.5101 1 100 98.2814 8.5101 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 97.9757 8.5697 1 100 97.9757 8.5697 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 97.9448 8.5099 1 25 97.9448 8.5099 INE649A16DZ5 STATE BK OF HYDERABAD 4-Sep-14 97.9424 8.5200 1 9 97.9424 8.5200 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 97.9176 8.5301 1 25 97.9176 8.5301 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 97.8268 8.5351 1 25 97.8268 8.5351 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 97.7834 8.5299 1 25 97.7834 8.5299 INE562A16FX0 INDIAN BK 15-Sep-14 97.6914 8.5401 1 25 97.6914 8.5401 INE434A16EL0 ANDHRA BK 22-Sep-14 97.5269 8.5701 1 200 97.5269 8.5701 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 97.4224 8.7001 1 25 97.4224 8.7001 INE648A16GJ4 STATE BK OF BIKANER AND 25-Sep-14 97.4723 8.5274 1 0.2 97.4723 8.5274 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 95.9299 8.7001 1 25 95.9299 8.7001 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 95.8990 8.7200 1 25 95.8990 8.7200 INE652A16IK0 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-14 95.7501 8.7100 1 25 95.7501 8.7100 INE652A16IO2 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-14 95.6845 8.7100 1 25 95.6845 8.7100 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 95.1577 8.7201 1 25 95.1577 8.7201 INE476A16LZ6 CANARA BK 10-Feb-15 94.3245 8.8201 2 50 94.3245 8.8201 INE112A16EV1 CORPORATION BK 16-Feb-15 94.1957 8.8201 1 25 94.1957 8.8201 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 94.0500 8.7800 1 125 94.0500 8.7800 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 93.9615 8.7201 3 125 93.9615 8.7201 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.9274 8.7400 1 50 93.9274 8.7400 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 93.9908 8.7400 2 50 93.9908 8.7400 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 93.9339 8.7300 2 50 93.9405 8.7199 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 93.8917 8.7301 1 50 93.8917 8.7301 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.9615 8.7201 1 50 93.9615 8.7201 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 93.8983 8.7200 2 6.8 93.8983 8.7200 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 93.7931 8.7200 1 50 93.7931 8.7200 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 93.7604 8.7375 1 9.5 93.7604 8.7375 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 93.8075 8.7300 1 50 93.8075 8.7300 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 93.6570 8.7350 1 160.75 93.6570 8.7350 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 93.6536 8.7400 1 25 93.6536 8.7400 INE434A16HP4 ANDHRA BK 3-Apr-15 93.1517 8.9149 1 50 93.1517 8.9149 INE434A16HO7 ANDHRA BK 15-Apr-15 92.8980 8.9150 1 50 92.8980 8.9150 INE528G16XP7 YES BK 15-Apr-15 92.8278 9.0100 1 2 92.8278 9.0100 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 92.2859 9.0000 1 35 92.2859 9.0000 INE483A16IX3 CENTRAL BK OF INDIA 13-May-15 92.2916 8.9401 1 10 92.2916 8.9401 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 92.1391 9.0001 1 35 92.1391 9.0001 INE168A16KB2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Jun-15 91.8368 INE168A16KB2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Jun-15 91.8368 8.9625 1 15 91.8368 8.9625 INE095A16NY3 INDUSIND BK 3-Jun-15 91.8472 8.9500 1 10 91.8472 8.9500 INE095A16NZ0 INDUSIND BK 4-Jun-15 91.8182 8.9600 1 5 91.8182 8.9600 INE095A16OC7 INDUSIND BK 5-Jun-15 91.7949 8.9631 2 81 91.7975 8.9600 INE483A16IY1 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jun-15 91.8106 8.9444 3 57 91.8101 8.9450 INE168A16KC0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Jun-15 91.7933 8.9650 2 50 91.7933 8.9650 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 