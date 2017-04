Aug 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16AK0 BK OF BARODA 26-Aug-14 99.9780 8.0318 2 400 99.9780 8.0318 INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.9562 7.9970 1 40 99.9562 7.9970 INE008A16RK6 IDBI BK 28-Aug-14 99.9336 8.0823 4 350 99.9335 8.0962 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 99.9335 8.0962 1 150 99.9335 8.0962 INE976G16836 THE RATNAKAR BK 28-Aug-14 99.9335 8.0962 1 50 99.9335 8.0962 INE141A16QH3 OBC 1-Sep-14 99.8453 8.0790 1 100 99.8453 8.0790 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 99.8228 8.0991 1 95 99.8228 8.0991 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 99.8430 8.1993 1 25 99.8430 8.1993 INE503A16CF8 DEVELOPMENT CREDIT BK 2-Sep-14 99.8184 8.3006 1 25 99.8184 8.3006 INE036D16GF4 THE KARUR VYSYA BK 3-Sep-14 99.7994 8.1518 3 275 99.7994 8.1518 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.8007 8.0989 1 50 99.8007 8.0989 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.8206 8.1998 1 25 99.8206 8.1998 INE036D16GE7 THE KARUR VYSYA BK 4-Sep-14 99.7772 8.1504 1 200 99.7772 8.1504 INE457A16EQ0 BK OF MAHARASHTRA 5-Sep-14 99.7758 8.2017 1 25 99.7758 8.2017 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 99.7718 8.3484 1 25 99.7718 8.3484 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.7758 8.2017 1 5 99.7758 8.2017 INE095A16ON4 INDUSIND BK 8-Sep-14 99.6846 8.2489 2 175 99.6846 8.2489 INE095A16JW5 INDUSIND BK 9-Sep-14 99.6531 8.4706 1 175 99.6531 8.4706 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 99.6565 8.3873 1 6.25 99.6565 8.3873 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 99.6591 8.3236 1 5 99.6591 8.3236 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 99.6601 8.2991 1 5 99.6601 8.2991 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 99.6865 8.1991 1 5 99.6865 8.1991 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.6331 8.4007 2 375 99.6331 8.4007 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.6641 8.2011 1 50 99.6641 8.2011 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 99.6371 8.3088 1 25 99.6371 8.3088 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 99.5875 8.3992 1 175 99.5875 8.3992 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 99.6114 8.3750 2 50 99.6126 8.3501 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.5213 8.3606 2 250 99.5304 8.2006 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 99.5276 8.2497 2 25 99.5276 8.2497 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 99.4552 8.3309 1 25 99.4552 8.3309 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 99.4325 8.3328 1 22.5 99.4325 8.3328 INE562A16EA1 INDIAN BK 22-Sep-14 99.3909 8.2846 1 50 99.3909 8.2846 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 99.3909 8.2846 1 50 99.3909 8.2846 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 99.3017 8.2797 2 75 99.3017 8.2797 INE651A16GN0 STATE BK OF MYSORE 1-Oct-14 99.1347 8.8498 1 25 99.1347 8.8498 INE008A16WI0 IDBI BK 7-Oct-14 98.9885 8.8802 1 25 98.9885 8.8802 INE667A16EB6 SYNDICATE BK 7-Oct-14 98.9919 8.8501 1 25 98.9919 8.8501 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 98.9820 8.7300 1 25 98.9820 8.7300 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 98.6860 8.8365 3 15 98.6928 8.7900 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 98.6467 8.7848 2 100 98.6467 8.7848 INE428A16NW0 ALLAHABAD BK 21-Oct-14 98.6467 8.7848 4 75 98.6467 8.7848 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 98.6529 8.9001 1 5 98.6529 8.9001 INE683A16EG2 THE SOUTH INDIAN BK 22-Oct-14 98.6060 8.8965 5 175 98.6078 8.8850 INE434A16IW8 ANDHRA BK 22-Oct-14 98.6243 8.7784 4 150 98.6263 8.7652 INE649A16EZ3 STATE BK OF HYDERABAD 22-Oct-14 98.6279 8.7549 3 125 98.6279 8.7549 INE168A16KQ0 THE JAMMU AND KASHMIR BK22-Oct-14 98.6128 8.8526 1 50 98.6128 8.8526 INE237A16ZU3 KOTAK MAH BK 27-Oct-14 98.5122 8.7500 1 300 98.5122 8.7500 INE476A16OO4 CANARA BK 30-Oct-14 98.4363 8.7851 2 200 98.4363 8.7851 INE141A16QW2 OBC 3-Nov-14 98.3356 8.8256 5 700 98.3352 8.8277 INE608A16GQ3 PUNJAB AND SIND BK 3-Nov-14 98.3357 8.8250 6 500 98.3357 8.8250 INE667A16EL5 SYNDICATE BK 3-Nov-14 98.3403 8.8002 1 200 98.3403 8.8002 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 98.3459 8.7700 1 200 98.3459 8.7700 INE428A16NY6 ALLAHABAD BK 5-Nov-14 98.2926 8.8059 4 400 98.2923 8.8075 INE095A16OW5 INDUSIND BK 5-Nov-14 98.2832 8.8552 1 50 98.2832 8.8552 INE237A16ZT5 KOTAK MAH BK 7-Nov-14 98.2491 8.7901 1 300 98.2491 8.7901 INE036D16GJ6 THE KARUR VYSYA BK 17-Nov-14 97.9780 8.9674 2 300 97.9780 8.9674 INE036D16EP8 THE KARUR VYSYA BK 20-Nov-14 97.9096 8.9573 2 100 97.9096 8.9573 INE649A16FB1 STATE BK OF HYDERABAD 21-Nov-14 97.9323 8.7573 2 50 97.9323 8.7573 INE036D16EQ6 THE KARUR VYSYA BK 21-Nov-14 97.8982 8.9049 2 50 97.8982 8.9049 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 97.6822 8.8375 4 250 97.6822 8.8375 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 97.4715 8.8490 2 100 97.4715 8.8490 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 97.4287 8.8376 2 100 97.4287 8.8376 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.6357 8.8599 3 75 95.6357 8.8599 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 95.6404 8.8499 1 50 95.6404 8.8499 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 95.6087 8.8701 1 25 95.6087 8.8701 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.5643 8.8700 2 50 95.5643 8.8700 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.5469 8.8601 1 25 95.5469 8.8601 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 95.4756 8.8701 3 125 95.4756 8.8701 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.3722 8.9001 1 25 95.3722 8.9001 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 95.2836 8.9000 1 25 95.2836 8.9000 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 93.4365 9.0599 2 25 93.4365 9.0599 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 