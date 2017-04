Aug 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16PT0 OBC 27-Aug-14 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 99.8459 8.0476 1 75 99.8459 8.0476 INE428A16NQ2 ALLAHABAD BK 2-Sep-14 99.8678 8.0528 1 5 99.8678 8.0528 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.8236 8.0614 3 200 99.8250 7.9984 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 99.8250 7.9984 1 100 99.8250 7.9984 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.8459 8.0476 1 5 99.8459 8.0476 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 99.8019 8.0500 2 75 99.8019 8.0500 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.8239 8.0487 1 5 99.8239 8.0487 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.7813 8.0000 3 100 99.7813 8.0000 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 99.6903 8.0994 2 100 99.6903 8.0994 INE667A16CE4 SYNDICATE BK 9-Sep-14 99.7116 8.1208 1 5 99.7116 8.1208 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 99.6662 8.1497 3 205 99.6662 8.1497 INE166A16LD0 ING VYSYA BK 10-Sep-14 99.6666 8.1399 1 200 99.6666 8.1399 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.6550 8.4241 1 165 99.6550 8.4241 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 99.6903 8.0994 1 75 99.6903 8.0994 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 99.6682 8.1007 1 49.5 99.6682 8.1007 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 99.6418 8.2008 1 5 99.6418 8.2008 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 99.6242 8.0991 1 50 99.6242 8.0991 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 99.6218 8.1510 2 45 99.6218 8.1510 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.6237 8.1099 1 25 99.6237 8.1099 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 99.5522 8.2091 1 50 99.5522 8.2091 INE040A16AF5 HDFC BK 16-Sep-14 99.5418 8.4006 1 25 99.5418 8.4006 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 99.5070 8.2198 1 25 99.5070 8.2198 INE695A16IV6 UNITED BK OF INDIA 22-Sep-14 99.2902 9.6640 2 1 99.2902 9.6640 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 99.3265 8.2498 2 125 99.3265 8.2498 INE141A16QK7 OBC 1-Oct-14 99.1623 8.8098 2 50 99.1661 8.7695 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 99.1576 8.8597 1 25 99.1576 8.8597 INE237A16ZO6 KOTAK MAH BK 1-Oct-14 99.1576 8.8597 1 25 99.1576 8.8597 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.0145 8.6497 2 100 99.0145 8.6497 INE434A16EM8 ANDHRA BK 7-Oct-14 99.0146 8.8598 1 25 99.0146 8.8598 INE168A16KM9 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Oct-14 99.0047 8.9497 1 10 99.0047 8.9497 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 98.7386 8.6351 1 50 98.7386 8.6351 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 98.7071 8.8533 2 30 98.7004 8.9000 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 98.7050 8.7068 1 2 98.7050 8.7068 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 98.6825 8.8601 1 5 98.6825 8.8601 INE483A16JI2 CENTRAL BK OF INDIA 22-Oct-14 98.6391 8.8348 2 300 98.6391 8.8348 INE683A16EG2 THE SOUTH INDIAN BK 22-Oct-14 98.6254 8.9249 1 25 98.6254 8.9249 INE434A16IW8 ANDHRA BK 22-Oct-14 98.6574 8.8700 1 5 98.6574 8.8700 INE434A16IF3 ANDHRA BK 27-Oct-14 98.5310 8.7771 2 325 98.5310 8.7771 INE705A16KQ9 VIJAYA BK 27-Oct-14 98.5306 8.7795 1 125 98.5306 8.7795 INE608A16GR1 PUNJAB AND SIND BK 31-Oct-14 98.4363 8.7851 5 500 98.4363 8.7851 INE692A16DM3 UNION BK OF INDIA 3-Nov-14 98.3911 8.6500 1 200 98.3911 8.6500 INE428A16NX8 ALLAHABAD BK 3-Nov-14 98.3646 8.7949 2 200 98.3646 8.7949 INE667A16EL5 SYNDICATE BK 3-Nov-14 98.3637 8.7998 1 100 98.3637 8.7998 INE095A16OW5 INDUSIND BK 5-Nov-14 98.3067 8.8549 1 300 98.3067 8.8549 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 98.3358 8.7002 3 250 98.3358 8.7002 INE434A16IO5 ANDHRA BK 10-Nov-14 98.2207 8.7001 1 25 98.2207 8.7001 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 97.7212 8.7748 3 175 97.7212 8.7748 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 97.7402 8.7000 1 50 97.7402 8.7000 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 97.7047 8.8399 2 0.52 97.7047 8.8399 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 95.7736 8.8501 1 25 95.7736 8.8501 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.6498 8.8300 1 50 95.6498 8.8300 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 95.6276 8.8771 1 0.25 95.6276 8.8771 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 95.6324 8.8200 1 50 95.6324 8.8200 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 95.6182 8.8501 2 25.1 95.6087 8.8701 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 95.5922 8.9049 1 1.7 95.5922 8.9049 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 95.6016 8.8384 4 102 95.5960 8.8501 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 95.5882 8.8200 1 50 95.5882 8.8200 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.5565 8.8401 2 16.5 95.5565 8.8401 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 95.4020 8.8400 1 20 95.4020 8.8400 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 95.3309 8.8500 1 25 95.3309 8.8500 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 95.0768 9.0001 1 5 95.0768 9.0001 INE652A16JL6 STATE BK OF PATIALA 18-Jun-15 93.1732 9.0350 1 15 93.1732 9.0350 INE160A16KW5 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jul-15 92.2281 9.1000 1 10 92.2281 9.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com