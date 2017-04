Aug 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16AL8 BK OF BARODA 28-Aug-14 99.9778 8.1048 2 175 99.9778 8.1048 INE141A16PP8 OBC 28-Aug-14 99.9778 8.1048 1 25 99.9778 8.1048 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 99.8662 8.1504 1 75 99.8662 8.1504 INE428A16NS8 ALLAHABAD BK 3-Sep-14 99.8439 8.1522 2 100 99.8439 8.1522 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.8468 8.0005 1 100 99.8468 8.0005 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 99.8439 8.1522 2 75 99.8439 8.1522 INE476A16OB1 CANARA BK 4-Sep-14 99.8225 8.1117 2 100 99.8217 8.1495 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.8228 8.1010 2 95 99.8226 8.1083 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 99.8217 8.1495 1 25 99.8217 8.1495 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 99.8173 8.3509 1 5 99.8173 8.3509 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.8007 8.0989 1 50 99.8007 8.0989 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.7968 8.2577 1 25 99.7968 8.2577 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.6871 8.1844 2 125 99.6865 8.1991 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 99.6903 8.0994 1 25 99.6903 8.0994 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.6662 8.1497 1 100 99.6662 8.1497 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 99.6440 8.1503 1 50 99.6440 8.1503 INE976G16901 THE RATNAKAR BK 12-Sep-14 99.6519 8.5000 1 5 99.6519 8.5000 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.5997 8.1498 2 100 99.5997 8.1498 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.5635 8.4222 1 52 99.5635 8.4222 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 99.4897 8.1398 1 25 99.4897 8.1398 INE562A16EA1 INDIAN BK 22-Sep-14 99.4172 8.2296 1 50 99.4172 8.2296 INE608A16FG6 PUNJAB AND SIND BK 22-Sep-14 99.4158 8.2495 1 10 99.4158 8.2495 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 99.3527 8.2001 1 75 99.3527 8.2001 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 99.1736 8.6896 3 150 99.1727 8.6995 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 99.1802 8.6200 1 5 99.1802 8.6200 INE008A16WI0 IDBI BK 7-Oct-14 99.0567 8.6896 1 50 99.0567 8.6896 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.0383 8.6446 1 5 99.0383 8.6446 INE667A16EC4 SYNDICATE BK 8-Oct-14 99.0145 8.6497 1 75 99.0145 8.6497 INE651A16GP5 STATE BK OF MYSORE 13-Oct-14 98.9216 8.6502 1 25 98.9216 8.6502 INE141A16QQ4 OBC 17-Oct-14 98.8223 8.6997 1 5 98.8223 8.6997 INE667A16EE0 SYNDICATE BK 17-Oct-14 98.8223 8.6997 1 5 98.8223 8.6997 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 98.7364 8.6503 1 25 98.7364 8.6503 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 98.7292 8.7002 1 5 98.7292 8.7002 INE428A16OA4 ALLAHABAD BK 22-Oct-14 98.6776 8.7347 4 200 98.6776 8.7347 INE483A16JJ0 CENTRAL BK OF INDIA 27-Oct-14 98.5450 8.8347 3 700 98.5450 8.8347 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 98.5524 8.7890 5 500 98.5514 8.7953 INE112A16GR4 CORPORATION BK 27-Oct-14 98.5612 8.7349 3 200 98.5612 8.7349 INE428A16NZ3 ALLAHABAD BK 28-Oct-14 98.5379 8.7352 2 300 98.5379 8.7352 INE141A16QV4 OBC 31-Oct-14 98.4536 8.8200 1 200 98.4536 8.8200 INE428A16NX8 ALLAHABAD BK 3-Nov-14 98.3879 8.7950 2 200 98.3879 8.7950 INE667A16EL5 SYNDICATE BK 3-Nov-14 98.3942 8.7600 1 200 98.3942 8.7600 INE095A16OS3 INDUSIND BK 3-Nov-14 98.3784 8.8476 1 100 98.3784 8.8476 INE237A16ZP3 KOTAK MAH BK 3-Nov-14 98.3942 8.7600 1 50 98.3942 8.7600 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 98.3515 8.7398 2 275 98.3515 8.7398 INE095A16OQ7 INDUSIND BK 14-Nov-14 98.1195 8.8549 1 500 98.1195 8.8549 INE476A16OQ9 CANARA BK 18-Nov-14 98.0560 8.7184 1 12 98.0560 8.7184 INE036D16ER4 THE KARUR VYSYA BK 25-Nov-14 97.8485 8.9174 6 350 97.8485 8.9174 INE141A16RB4 OBC 26-Nov-14 97.8609 8.7675 1 500 97.8609 8.7675 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 97.8291 8.8041 3 450 97.8210 8.8375 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 97.6976 8.7774 2 100 97.6976 8.7774 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 95.8004 8.8401 1 25 95.8004 8.8401 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 95.6391 8.9000 1 0.25 95.6391 8.9000 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 95.6639 8.8001 1 25 95.6639 8.8001 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 95.6428 8.8448 1 0.5 95.6428 8.8448 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 95.6229 8.8401 1 25 95.6229 8.8401 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.6016 8.8382 3 27.5 95.6103 8.8200 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 95.6103 8.8200 1 25 95.6103 8.8200 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.4396 8.8532 1 5 95.4396 8.8532 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 95.4352 8.8175 4 100 95.4339 8.8200 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 95.4364 8.8150 1 0.5 95.4364 8.8150 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 95.0450 9.1046 1 2 95.0450 9.1046 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 93.8127 9.0500 1 25 93.8127 9.0500 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 93.4865 9.0501 1 1 93.4865 9.0501 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 93.1626 9.0500 1 25 93.1626 9.0500 INE652A16JJ0 STATE BK OF PATIALA 6-Jul-15 92.7871 9.0651 1 25 92.7871 9.0651 INE160A16KW5 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jul-15 92.2493 9.1000 1 10 92.2493 9.1000 INE166A16LS8 ING VYSYA BK 24-Aug-15 91.6844 9.1450 1 25 91.6844 9.1450 INE528G16ZA4 YES BK 24-Aug-15 91.6781 9.1525 1 17 91.6781 9.1525 *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 