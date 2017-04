Aug 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16QH3 OBC 1-Sep-14 99.9103 8.1955 2 150 99.9097 8.2473 INE428A16NQ2 ALLAHABAD BK 2-Sep-14 99.8872 8.2408 2 250 99.8871 8.2510 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 99.8856 8.3608 1 25 99.8856 8.3608 INE428A16NS8 ALLAHABAD BK 3-Sep-14 99.8646 8.2480 3 350 99.8646 8.2480 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.8670 8.1016 2 85 99.8670 8.1016 INE036D16GE7 THE KARUR VYSYA BK 4-Sep-14 99.8408 8.3161 3 215 99.8411 8.2987 INE476A16OB1 CANARA BK 4-Sep-14 99.8449 8.0999 2 145 99.8449 8.0999 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.8424 8.2333 4 100 99.8411 8.2987 INE654A16DW2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Sep-14 99.8420 8.2516 1 54 99.8420 8.2516 INE160A16KP9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Sep-14 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 99.8430 8.1993 1 25 99.8430 8.1993 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.8210 8.1830 4 255 99.8195 8.2502 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 99.8213 8.1663 3 225 99.8195 8.2502 INE562A16FZ5 INDIAN BK 5-Sep-14 99.8195 8.2502 1 100 99.8195 8.2502 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.8204 8.2068 3 53 99.8206 8.1998 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.9102 8.2016 1 50 99.9102 8.2016 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.9102 8.2016 1 50 99.9102 8.2016 INE457A16EQ0 BK OF MAHARASHTRA 5-Sep-14 99.8206 8.1998 1 25 99.8206 8.1998 INE095A16JW5 INDUSIND BK 9-Sep-14 99.7311 8.2011 1 175 99.7311 8.2011 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 99.7295 8.2500 1 25 99.7295 8.2500 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.7095 8.1789 3 375 99.7053 8.2987 INE166A16LD0 ING VYSYA BK 10-Sep-14 99.7079 8.2253 2 50 99.7070 8.2507 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 99.6827 8.2988 1 100 99.6827 8.2988 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 99.6884 8.1493 1 25 99.6884 8.1493 INE095A16JX3 INDUSIND BK 12-Sep-14 99.6641 8.2011 1 50 99.6641 8.2011 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.6662 8.1497 1 25 99.6662 8.1497 INE168A16KE6 THE J&K BK 15-Sep-14 99.5834 8.4831 1 30 99.5834 8.4831 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 99.5990 8.1641 1 25 99.5990 8.1641 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.5997 8.1498 1 25 99.5997 8.1498 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 99.5230 8.3305 1 50 99.5230 8.3305 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 99.5006 8.3271 1 25 99.5006 8.3271 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 99.3967 8.2052 1 15 99.3967 8.2052 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.0595 8.6634 2 55 99.0556 8.6998 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 99.0969 8.9901 1 5 99.0969 8.9901 INE476A16OM8 CANARA BK 17-Oct-14 98.8263 8.6698 1 25 98.8263 8.6698 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 98.7521 8.7026 1 3 98.7521 8.7026 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 98.8156 8.7498 1 5 98.8156 8.7498 INE483A16JI2 CENTRAL BK OF INDIA 22-Oct-14 98.7060 8.7000 1 25 98.7060 8.7000 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 98.5856 8.7277 5 600 98.5772 8.7803 INE141A16QT8 OBC 27-Oct-14 98.5764 8.7853 3 400 98.5764 8.7853 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 98.5832 8.7427 2 125 98.5832 8.7427 INE483A16JJ0 CENTRAL BK OF INDIA 27-Oct-14 98.5685 8.8348 2 100 98.5685 8.8348 INE683A16EH0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Oct-14 98.5541 8.9249 2 50 98.5541 8.9249 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 98.6664 8.8097 1 25 98.6664 8.8097 INE434A16IF3 ANDHRA BK 27-Oct-14 98.5581 8.8999 1 5 98.5581 8.8999 INE705A16KQ9 VIJAYA BK 27-Oct-14 98.5581 8.8999 1 5 98.5581 8.8999 INE428A16NZ3 ALLAHABAD BK 28-Oct-14 98.5612 8.7349 8 575 98.5612 8.7349 INE008A16SI8 IDBI BK 30-Oct-14 98.5131 8.7446 1 200 98.5131 8.7446 INE476A16OP1 CANARA BK 31-Oct-14 98.4830 8.7849 12 1050 98.4830 8.7849 INE649A16FA3 STATE BK OF HYDERABAD 31-Oct-14 98.4881 8.7549 2 100 98.4881 8.7549 INE654A16EZ3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-14 98.4932 8.7249 2 100 98.4932 8.7249 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 98.4174 8.7603 2 125 98.4174 8.7603 INE528G16YW1 YES BK 3-Nov-14 98.4046 8.8323 1 100 98.4046 8.8323 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 98.3618 8.8102 10 950 98.3586 8.8277 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 98.3710 8.7599 2 375 98.3710 8.7599 INE141A16QZ5 OBC 7-Nov-14 98.3180 8.7948 2 200 98.3180 8.7948 INE095A16OL8 INDUSIND BK 7-Nov-14 98.3067 8.8549 1 100 98.3067 8.8549 INE528G16YY7 YES BK 7-Nov-14 98.3109 8.8326 2 100 98.3109 8.8326 INE434A16IO5 ANDHRA BK 10-Nov-14 98.2550 8.7600 2 472.5 98.2550 8.7600 INE528G16ZB2 YES BK 10-Nov-14 98.2467 8.8024 2 200 98.2467 8.8024 INE141A16PU8 OBC 25-Nov-14 97.9011 8.7924 2 50 97.9011 8.7924 INE237A16ZV1 KOTAK MAH BK 25-Nov-14 97.9087 8.7599 1 25 97.9087 8.7599 INE090A16H15 ICICI BK 25-Nov-14 97.9122 8.7449 2 10 97.9122 8.7449 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 97.8556 8.8873 7 600 97.8556 8.8873 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 97.8499 8.8134 8 900 97.8585 8.7775 INE168A16HR4 THE J&K BK 27-Nov-14 97.8495 8.8152 2 250 97.8495 8.8152 INE141A16RC2 OBC 27-Nov-14 97.8549 8.7926 2 200 97.8549 8.7926 INE237A16ZW9 KOTAK MAH BK 28-Nov-14 97.8349 8.7799 1 400 97.8349 8.7799 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 97.7683 8.7701 1 25 97.7683 8.7701 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 96.0679 8.8400 1 25 96.0679 8.8400 INE565A16897 INDIAN OVERSEAS BK 18-Feb-15 96.0284 8.8799 1 25 96.0284 8.8799 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 95.8227 8.8399 1 25 95.8227 8.8399 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 95.7599 8.8800 1 50 95.7599 8.8800 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 95.7514 8.8500 1 25 95.7514 8.8500 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.6040 8.8800 1 0.3 95.6040 8.8800 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 95.5151 8.8801 2 50 95.5151 8.8801 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.4486 8.8800 1 50 95.4486 8.8800 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 95.5441 8.8200 1 25 95.5441 8.8200 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 95.4486 8.8349 1 15 95.4486 8.8349 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 93.8665 9.0000 1 25 93.8665 9.0000 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 93.8231 9.0000 1 25 93.8231 9.0000 INE237A16ZX7 KOTAK MAH BK 24-Aug-15 91.7179 9.1300 1 40 91.7179 9.1300 INE237A16ZY5 KOTAK MAH BK 28-Aug-15 91.6338 9.1300 1 36.75 91.6338 9.1300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 