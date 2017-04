Sep 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16NQ2 ALLAHABAD BK 2-Sep-14 99.9778 8.0950 7 280 99.9778 8.1048 INE090A16C85 ICICI BK 2-Sep-14 99.9778 8.1048 1 25 99.9778 8.1048 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 99.9778 8.1048 1 25 99.9778 8.1048 INE667A16DL7 SYNDICATE BK 2-Sep-14 99.9778 8.1048 1 15 99.9778 8.1048 INE084A16AT4 BK OF INDIA 3-Sep-14 99.9558 8.0737 3 250 99.9559 8.0518 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.9556 8.1066 2 200 99.9556 8.1066 INE428A16NS8 ALLAHABAD BK 3-Sep-14 99.9554 8.1431 1 100 99.9554 8.1431 INE036D16GF4 THE KARUR VYSYA BK 3-Sep-14 99.9554 8.1431 1 50 99.9554 8.1431 INE476A16OB1 CANARA BK 4-Sep-14 99.9331 8.1449 2 100 99.9331 8.1449 INE036D16GE7 THE KARUR VYSYA BK 4-Sep-14 99.9329 8.1693 2 75 99.9329 8.1693 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 99.9331 8.1449 1 75 99.9331 8.1449 INE654A16DW2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Sep-14 99.9331 8.1449 1 50 99.9331 8.1449 INE562A16FZ5 INDIAN BK 5-Sep-14 99.9105 8.1783 2 220 99.9105 8.1742 INE084A16AU2 BK OF INDIA 5-Sep-14 99.9109 8.1376 2 195 99.9109 8.1376 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.9105 8.1711 3 150 99.9104 8.1833 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.9111 8.1148 4 150 99.9108 8.1468 INE238A16TR0 AXIS BK 5-Sep-14 99.9108 8.1468 1 25 99.9108 8.1468 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 99.8217 8.1495 1 25 99.8217 8.1495 INE112A16EE7 CORPORATION BK 9-Sep-14 99.8179 8.3235 1 8.1 99.8179 8.3235 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 99.8228 8.0991 1 7 99.8228 8.0991 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.7994 8.1518 2 200 99.7994 8.1518 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 99.7994 8.1518 1 100 99.7994 8.1518 INE141A16MJ8 OBC 11-Sep-14 99.7772 8.1504 1 150 99.7772 8.1504 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 99.7772 8.1504 1 100 99.7772 8.1504 INE095A16JX3 INDUSIND BK 12-Sep-14 99.7541 8.1795 1 75 99.7541 8.1795 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.6846 8.2489 3 175 99.6846 8.2489 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 99.6859 8.2158 2 165 99.6878 8.1650 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.6870 8.1860 2 150 99.6870 8.1860 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 99.7123 8.1010 1 50 99.7123 8.1010 INE040A16AF5 HDFC BK 16-Sep-14 99.6846 8.2489 1 25 99.6846 8.2489 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 99.2916 8.6804 1 25 99.2916 8.6804 INE651A16GN0 STATE BK OF MYSORE 1-Oct-14 99.2916 8.6804 1 25 99.2916 8.6804 INE008A16WI0 IDBI BK 7-Oct-14 99.1453 8.7404 2 75 99.1453 8.7404 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.1395 8.8002 1 10 99.1395 8.8002 INE691A16IO0 UCO BK 17-Oct-14 98.9388 8.6998 1 5 98.9388 8.6998 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 98.6865 8.6752 2 150 98.6865 8.6752 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 98.6840 8.8499 1 25 98.6840 8.8499 INE483A16JJ0 CENTRAL BK OF INDIA 27-Oct-14 98.6987 8.7498 1 25 98.6987 8.7498 INE476A16OH8 CANARA BK 3-Nov-14 98.5189 8.7100 3 100 98.5189 8.7100 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 98.1850 8.7626 1 25 98.1850 8.7626 INE528G16ZC0 YES BK 18-Nov-14 98.1578 8.7823 1 10 98.1578 8.7823 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 98.0064 8.7349 2 14.5 98.0064 8.7349 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 97.8590 8.7754 5 525 97.8585 8.7775 INE141A16QY8 OBC 2-Dec-14 97.8451 8.7376 2 50 97.8451 8.7376 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 97.6065 8.7750 1 50 97.6065 8.7750 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 96.7205 8.8400 2 50 96.7205 8.8400 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 95.7445 8.8650 1 1 95.7445 8.8650 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 95.6830 8.9500 1 10 95.6830 8.9500 INE705A16JI8 VIJAYA BK 5-Mar-15 95.6768 8.9150 1 66 95.6768 8.9150 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.7070 8.8500 2 25.3 95.7023 8.8600 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 95.5874 8.9151 1 30 95.5874 8.9151 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.5661 8.8201 1 50 95.5661 8.8201 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 95.1874 8.9150 1 0.75 95.1874 8.9150 INE457A16FV7 BK OF MAHARASHTRA 24-Aug-15 91.7939 9.1400 1 0.1 91.7939 9.1400 INE528G16ZD8 YES BK 28-Aug-15 91.6992 9.1525 1 18.5 91.6992 9.1525 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com