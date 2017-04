Sep 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16NS8 ALLAHABAD BK 3-Sep-14 99.9792 7.5799 4 200 99.9792 7.5936 INE036D16GF4 THE KARUR VYSYA BK 3-Sep-14 99.9790 7.6666 1 50 99.9790 7.6666 INE028A16AI4 BK OF BARODA 3-Sep-14 99.9792 7.5936 1 25 99.9792 7.5936 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 99.9562 7.9970 1 75 99.9562 7.9970 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 99.9567 7.9077 2 45 99.9573 7.7961 INE036D16GE7 THE KARUR VYSYA BK 4-Sep-14 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.9562 7.9970 1 20 99.9562 7.9970 INE457A16EQ0 BK OF MAHARASHTRA 5-Sep-14 99.9351 7.9013 2 100 99.9351 7.9013 INE141A16PH5 OBC 5-Sep-14 99.9347 7.9501 3 100 99.9343 7.9988 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.9562 7.9970 1 5 99.9562 7.9970 INE008A16SA5 IDBI BK 8-Sep-14 99.8674 8.0772 1 50 99.8674 8.0772 INE652A16HP1 STATE BK OF PATIALA 8-Sep-14 99.8871 8.2510 1 5 99.8871 8.2510 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 99.8500 7.8332 3 75 99.8468 8.0005 INE562A16DV9 INDIAN BK 9-Sep-14 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE654A16DX0 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Sep-14 99.8449 8.0999 1 10 99.8449 8.0999 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.8241 8.0386 3 125 99.8239 8.0487 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 99.8220 8.1357 1 25 99.8220 8.1357 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 99.8459 8.0476 1 5 99.8459 8.0476 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 99.7791 8.0807 1 50 99.7791 8.0807 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.7698 8.4217 1 30 99.7698 8.4217 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.7093 8.1858 2 150 99.7093 8.1858 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.7141 8.0502 1 100 99.7141 8.0502 INE168A16KE6 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Sep-14 99.7070 8.2507 1 100 99.7070 8.2507 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 99.7106 8.1490 1 100 99.7106 8.1490 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 99.7141 8.0502 1 15 99.7141 8.0502 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 99.6677 8.1125 1 0.1 99.6677 8.1125 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 99.6431 8.1709 1 50 99.6431 8.1709 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 99.5468 8.3077 2 43 99.5365 8.4983 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 99.5672 8.3505 1 5 99.5672 8.3505 INE514E16947 EXPORT IMPORT BK OF INDI26-Sep-14 99.4631 8.2094 1 25 99.4631 8.2094 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 99.3096 8.7499 1 100 99.3096 8.7499 INE457A16FL8 BK OF MAHARASHTRA 1-Oct-14 99.3096 8.7499 1 50 99.3096 8.7499 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 99.3310 8.7796 1 25 99.3310 8.7796 INE237A16ZO6 KOTAK MAH BK 1-Oct-14 99.3196 8.9303 1 25 99.3196 8.9303 INE457A16FO2 BK OF MAHARASHTRA 13-Oct-14 99.0267 8.7499 1 50 99.0267 8.7499 INE237A16ZU3 KOTAK MAH BK 27-Oct-14 98.7148 8.8001 1 5 98.7148 8.8001 INE608A16GS9 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-14 98.6791 8.7247 6 175 98.6791 8.7247 INE238A16UJ5 AXIS BK 30-Oct-14 98.6368 8.8499 1 25 98.6368 8.8499 INE141A16QU6 OBC 30-Oct-14 98.6292 8.8999 1 5 98.6292 8.8999 INE608A16GO8 PUNJAB AND SIND BK 30-Oct-14 98.6292 8.8999 1 5 98.6292 8.8999 INE428A16OB2 ALLAHABAD BK 31-Oct-14 98.6152 8.6873 5 325 98.6171 8.6752 INE238A16WY0 AXIS BK 31-Oct-14 98.6132 8.8500 1 25 98.6132 8.8500 INE095A16OV7 INDUSIND BK 31-Oct-14 98.5739 8.9501 1 5 98.5739 8.9501 INE683A16EJ6 THE SOUTH INDIAN BK 3-Nov-14 98.5066 8.9251 6 450 98.5066 8.9251 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 98.5371 8.7401 3 150 98.5371 8.7401 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 98.4906 8.7402 1 120 98.4906 8.7402 INE095A16OQ7 INDUSIND BK 14-Nov-14 98.2704 8.8002 3 200 98.2704 8.8002 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 98.2127 8.7400 2 50 98.2127 8.7400 INE649A16FC9 STATE BK OF HYDERABAD 1-Dec-14 97.8910 8.7374 4 200 97.8910 8.7374 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 97.8910 8.7374 4 125 97.8910 8.7374 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 97.8815 8.7776 2 50 97.8815 8.7776 INE652A16IH6 STATE BK OF PATIALA 1-Dec-14 97.8857 8.7599 2 4.48 97.8857 8.7599 INE141A16QY8 OBC 2-Dec-14 97.8513 8.8077 2 100 97.8513 8.8077 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 97.8355 8.7774 2 100 97.8355 8.7774 INE141A16NE7 OBC 5-Dec-14 97.7839 8.8001 1 100 97.7839 8.8001 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 97.6817 8.7501 1 25 97.6817 8.7501 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 97.6281 8.7800 2 50 97.6281 8.7800 INE141A16NQ1 OBC 22-Dec-14 97.4055 8.7587 1 0.1 97.4055 8.7587 INE090A16M42 ICICI BK 25-Feb-15 95.8729 8.9275 1 0.1 95.8729 8.9275 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.8257 8.8333 3 150 95.8272 8.8300 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 95.7913 8.8601 1 50 95.7913 8.8601 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 95.7828 8.8299 1 25 95.7828 8.8299 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 95.7560 8.8400 1 50 95.7560 8.8400 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.7292 8.8500 3 4.6 95.7292 8.8500 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 95.6427 8.8451 1 12 95.6427 8.8451 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 95.6229 8.8401 1 50 95.6229 8.8401 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 95.5172 8.8300 1 50 95.5172 8.8300 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 95.4351 8.9076 1 10.5 95.4351 8.9076 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 94.1260 9.0749 4 7 94.1260 9.0749 INE457A16FV7 BK OF MAHARASHTRA 24-Aug-15 91.8233 9.1299 1 0.1 91.8233 9.1299 INE237A16ZZ2 KOTAK MAH BK 31-Aug-15 91.6759 9.1299 1 25 91.6759 9.1299 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 