Sep 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 99.9795 7.4840 1 100 99.9795 7.4840 INE476A16OB1 CANARA BK 4-Sep-14 99.9795 7.4840 1 75 99.9795 7.4840 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 99.9795 7.4840 1 70 99.9795 7.4840 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 99.9795 7.4840 1 40 99.9795 7.4840 INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.9589 7.5038 3 118 99.9589 7.5038 INE141A16MI0 OBC 8-Sep-14 99.8898 8.0535 1 10 99.8898 8.0535 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 99.8719 7.8027 3 80 99.8719 7.8027 INE652A16HN6 STATE BK OF PATIALA 9-Sep-14 99.8699 7.9247 2 50 99.8711 7.8515 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.8687 7.9999 2 155 99.8687 7.9979 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 99.8468 8.0005 2 25 99.8468 8.0005 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 99.8677 8.0589 1 5 99.8677 8.0589 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 99.8468 8.0005 1 5 99.8468 8.0005 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 99.8019 8.0500 1 50 99.8019 8.0500 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 99.8234 8.0739 2 50 99.8228 8.0991 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 99.8019 8.0500 1 25 99.8019 8.0500 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 99.8239 8.0487 1 25 99.8239 8.0487 INE691A16IK8 UCO BK 12-Sep-14 99.8007 8.0989 1 5 99.8007 8.0989 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.7369 8.0229 4 275 99.7360 8.0513 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 99.7345 8.0977 2 90 99.7339 8.1155 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 99.7360 8.0513 1 25 99.7360 8.0513 INE652A16HR7 STATE BK OF PATIALA 22-Sep-14 99.5765 8.1703 1 100 99.5765 8.1703 INE095A16OE3 INDUSIND BK 22-Sep-14 99.5629 8.4338 1 75 99.5629 8.4338 INE695A16IV6 UNITED BK OF INDIA 22-Sep-14 99.5595 8.4997 1 50 99.5595 8.4997 INE695A16IY0 UNITED BK OF INDIA 25-Sep-14 99.4903 8.4997 1 100 99.4903 8.4997 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 99.5089 8.1880 1 25 99.5089 8.1880 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 99.3332 8.7506 2 175 99.3332 8.7506 INE237A16ZO6 KOTAK MAH BK 1-Oct-14 99.3328 8.7552 2 65 99.3317 8.7704 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 99.3332 8.7506 1 50 99.3332 8.7506 INE237A16ZO6 KOTAK MAH BK 1-Oct-14 99.3423 8.9500 1 10 99.3423 8.9500 INE008A16WI0 IDBI BK 7-Oct-14 99.1952 8.7099 2 50 99.1952 8.7099 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.2151 8.7501 1 25 99.2151 8.7501 INE095A16OM6 INDUSIND BK 7-Oct-14 99.2092 8.5571 1 20 99.2092 8.5571 INE141A16MX9 OBC 10-Oct-14 99.1250 8.7083 3 150 99.1253 8.7049 INE141A16MX9 OBC 10-Oct-14 99.1487 8.7053 4 150 99.1487 8.7053 INE691A16IN2 UCO BK 10-Oct-14 99.1248 8.7100 2 50 99.1248 8.7100 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 99.1444 8.7497 1 25 99.1444 8.7497 INE008A16WR1 IDBI BK 13-Oct-14 99.0545 8.7100 2 200 99.0545 8.7100 INE457A16FO2 BK OF MAHARASHTRA 13-Oct-14 99.0545 8.7100 1 50 99.0545 8.7100 INE608A16GN0 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-14 99.0580 8.9000 1 5 99.0580 8.9000 INE112A16GL7 CORPORATION BK 20-Oct-14 98.8959 8.6701 1 50 98.8959 8.6701 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 98.9093 8.7499 1 5 98.9093 8.7499 INE428A16NW0 ALLAHABAD BK 21-Oct-14 98.8959 8.6701 1 100 98.8959 8.6701 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 98.7249 8.7300 1 100 98.7249 8.7300 INE428A16NV2 ALLAHABAD BK 27-Oct-14 98.7242 8.8997 1 25 98.7242 8.8997 INE483A16JJ0 CENTRAL BK OF INDIA 27-Oct-14 98.7171 8.9499 1 25 98.7171 8.9499 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 98.7341 8.8298 1 5 98.7341 8.8298 INE608A16GS9 PUNJAB AND SIND BK 28-Oct-14 98.7016 8.7300 2 100 98.7016 8.7300 INE528G16VR7 YES BK 28-Oct-14 98.7004 8.9000 1 5 98.7004 8.9000 INE528G16YZ4 YES BK 29-Oct-14 98.6767 8.8997 1 5 98.6767 8.8997 INE141A16QV4 OBC 31-Oct-14 98.6373 8.6943 3 175 98.6356 8.7051 INE141A16QV4 OBC 31-Oct-14 98.6611 8.6900 1 50 98.6611 8.6900 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 98.5604 8.7398 1 100 98.5604 8.7398 INE691A16IP7 UCO BK 3-Nov-14 98.5579 8.7552 1 100 98.5579 8.7552 INE428A16NX8 ALLAHABAD BK 3-Nov-14 98.5709 8.6751 2 50 98.5709 8.6751 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 98.5437 8.7001 4 150 98.5437 8.7001 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 98.5148 8.7346 2 115 98.5139 8.7398 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 98.5155 8.7303 1 100 98.5155 8.7303 INE691A16IR3 UCO BK 5-Nov-14 98.5114 8.7548 1 100 98.5114 8.7548 INE608A16GT7 PUNJAB AND SIND BK 5-Nov-14 98.5155 8.7303 1 50 98.5155 8.7303 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 98.4691 8.7302 2 175 98.4691 8.7302 INE008A16WM2 IDBI BK 7-Nov-14 98.4974 8.7002 1 25 98.4974 8.7002 INE683A16EK4 THE SOUTH INDIAN BK 14-Nov-14 98.2813 8.8652 2 300 98.2813 8.8652 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 98.2472 8.6825 1 15 98.2472 8.6825 INE237A16A08 KOTAK MAH BK 17-Nov-14 98.2318 8.7601 1 8 98.2318 8.7601 INE528G16ZE6 YES BK 17-Nov-14 98.2279 8.7798 1 8 98.2279 8.7798 INE692A16DO9 UNION BK OF INDIA 24-Nov-14 98.0732 8.7451 1 8 98.0732 8.7451 INE237A16ZW9 KOTAK MAH BK 28-Nov-14 97.9676 8.8048 1 350 97.9676 8.8048 INE238A16UN7 AXIS BK 28-Nov-14 97.9676 8.8048 1 3 97.9676 8.8048 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 97.9046 8.7774 1 200 97.9046 8.7774 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 97.8916 8.7349 2 150 97.8916 8.7349 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 97.9204 8.7098 2 100 97.9204 8.7098 INE095A16OK0 INDUSIND BK 2-Dec-14 97.8744 8.8077 2 100 97.8744 8.8077 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 97.8585 8.7775 2 100 97.8585 8.7775 INE141A16NF4 OBC 8-Dec-14 97.7439 8.7759 1 2 97.7439 8.7759 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 97.6996 8.7697 6 750 97.7161 8.7052 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 97.7200 8.6900 1 25 97.7200 8.6900 INE692A16DK7 UNION BK OF INDIA 12-Dec-14 97.6947 8.6999 2 100 97.6947 8.6999 INE654A16EV2 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-14 97.6999 8.6798 2 50 97.6999 8.6798 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 97.5715 8.8200 1 50 97.5715 8.8200 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 96.3633 8.8301 1 50 96.3633 8.8301 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 96.2123 8.8700 1 80 96.2123 8.8700 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 96.0370 8.8599 2 50 96.0370 8.8599 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 95.8340 8.8150 1 25 95.8340 8.8150 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.8272 8.8300 1 9 95.8272 8.8300 INE457A16EG1 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-15 95.8091 8.8699 1 25 95.8091 8.8699 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 95.8073 8.8250 1 2 95.8073 8.8250 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.7199 8.8701 1 10.5 95.7199 8.8701 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 95.6661 8.8900 1 25 95.6661 8.8900 INE683A16DE9 THE SOUTH INDIAN BK 18-Mar-15 95.3948 8.9900 1 1 95.3948 8.9900 INE237A16YU6 KOTAK MAH BK 23-Mar-15 95.3129 8.9300 1 50 95.3129 8.9300 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 95.2444 8.8901 1 1 95.2444 8.8901 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 93.6602 9.0500 3 25 93.6602 9.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com