Sep 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16NI8 CANARA BK 5-Sep-14 99.9794 7.5052 3 310 99.9792 7.5936 INE238A16TJ7 AXIS BK 9-Sep-14 99.8939 7.7535 1 50 99.8939 7.7535 INE648A16GG0 SBBJ 9-Sep-14 99.8960 7.5999 1 25 99.8960 7.5999 INE649A16EE8 STATE BK OF HYDERABAD 9-Sep-14 99.8960 7.5999 1 25 99.8960 7.5999 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.8654 8.1992 2 100 99.8646 8.2480 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 99.8319 7.6806 4 125 99.8326 7.6504 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 99.8315 7.7008 1 70 99.8315 7.7008 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.8195 8.2510 2 55 99.8158 8.4196 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.7588 8.0228 2 34 99.7588 8.0228 INE651A16FC5 STATE BK OF MYSORE 15-Sep-14 99.7799 8.0514 1 5 99.7799 8.0514 INE040A16AF5 HDFC BK 16-Sep-14 99.7377 7.9993 1 25 99.7377 7.9993 INE651A16FD3 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-14 99.7116 8.1208 1 25 99.7116 8.1208 INE434A16EH8 ANDHRA BK 17-Sep-14 99.7091 8.1914 1 25 99.7091 8.1914 INE483A16IT1 CENTRAL BK OF INDIA 17-Sep-14 99.6941 8.6151 1 5.5 99.6941 8.6151 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 99.6868 8.1912 1 25 99.6868 8.1912 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 99.5858 8.4340 1 3 99.5858 8.4340 INE238A16WV6 AXIS BK 25-Sep-14 99.5155 8.4621 1 40 99.5155 8.4621 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 99.5304 8.2006 1 25 99.5304 8.2006 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 99.5310 8.1901 1 25 99.5310 8.1901 INE683A16EC1 THE SOUTH INDIAN BK 1-Oct-14 99.3569 8.7500 1 100 99.3569 8.7500 INE608A16GM2 PUNJAB AND SIND BK 1-Oct-14 99.3598 8.7103 1 50 99.3598 8.7103 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 99.3569 8.7500 1 50 99.3569 8.7500 INE434A16EN6 ANDHRA BK 1-Oct-14 99.3598 8.7103 1 50 99.3598 8.7103 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.3876 8.6501 1 25 99.3876 8.6501 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 99.3554 8.7706 1 25 99.3554 8.7706 INE168A16KL1 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Oct-14 99.3562 8.7596 1 25 99.3562 8.7596 INE434A16EM8 ANDHRA BK 7-Oct-14 99.2184 8.7134 3 150 99.2182 8.7153 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.2205 8.6895 3 150 99.2205 8.6895 INE528G16VM8 YES BK 7-Oct-14 99.2258 8.8996 1 25 99.2258 8.8996 INE667A16EB6 SYNDICATE BK 7-Oct-14 99.2187 8.7097 1 25 99.2187 8.7097 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 99.1947 8.7153 1 50 99.1947 8.7153 INE476A16OJ4 CANARA BK 10-Oct-14 99.1736 8.6900 1 250 99.1736 8.6900 INE565A16988 INDIAN OVERSEAS BK 17-Oct-14 99.0100 8.6896 1 25 99.0100 8.6896 INE683A16EG2 THE SOUTH INDIAN BK 22-Oct-14 98.8502 8.8450 2 25 98.8502 8.8450 INE654A16FA3 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Nov-14 98.5986 8.6464 9 400 98.5988 8.6451 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 98.5899 8.7011 3 250 98.5900 8.7002 INE428A16NX8 ALLAHABAD BK 3-Nov-14 98.5932 8.6801 2 125 98.5932 8.6801 INE692A16DM3 UNION BK OF INDIA 3-Nov-14 98.5980 8.6501 2 50 98.5980 8.6501 INE434A16IN7 ANDHRA BK 5-Nov-14 98.5437 8.7001 2 50 98.5437 8.7001 INE237A16A08 KOTAK MAH BK 17-Nov-14 98.2569 8.7502 1 500 98.2569 8.7502 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 98.2545 8.7625 2 50 98.2545 8.7625 INE476A16OQ9 CANARA BK 18-Nov-14 98.2427 8.7052 1 30 98.2427 8.7052 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 98.0460 8.6598 2 50 98.0460 8.6598 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 97.9444 8.7050 1 25 97.9444 8.7050 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 97.9227 8.7000 2 200 97.9227 8.7000 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 97.9227 8.7000 4 150 97.9227 8.7000 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 97.9456 8.6998 1 50 97.9456 8.6998 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 97.9456 8.6998 1 25 97.9456 8.6998 INE705A16IA7 VIJAYA BK 2-Dec-14 97.9386 8.7301 1 25 97.9386 8.7301 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 97.9204 8.7098 1 1 97.9204 8.7098 INE476A16OS5 CANARA BK 3-Dec-14 97.8815 8.7776 2 200 97.8815 8.7776 INE095A16OZ8 INDUSIND BK 3-Dec-14 97.8744 8.8077 3 150 97.8744 8.8077 INE141A16RE8 OBC 3-Dec-14 97.8910 8.7374 2 25 97.8910 8.7374 INE141A16RG3 OBC 4-Dec-14 97.8704 8.7277 1 175 97.8704 8.7277 INE483A16GT5 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-14 97.8421 8.7501 2 50 97.8421 8.7501 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 97.7377 8.7098 1 50 97.7377 8.7098 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 97.3305 8.7051 1 25 97.3305 8.7051 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 95.8984 8.8700 1 47.5 95.8984 8.8700 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 95.7978 8.8949 1 25 95.7978 8.8949 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 95.8136 8.8600 1 10 95.8136 8.8600 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 95.7828 8.8299 1 25 95.7828 8.8299 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 95.7828 8.8299 1 25 95.7828 8.8299 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 95.6766 8.8200 1 25 95.6766 8.8200 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.6404 8.8499 3 175 95.6404 8.8499 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.6265 8.8325 1 25 95.6265 8.8325 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 95.6044 8.8324 1 16 95.6044 8.8324 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 95.5160 8.8324 1 0.5 95.5160 8.8324 INE090A16P31 ICICI BK 4-May-15 94.2893 9.1349 1 0.02 94.2893 9.1349 INE238A16WR4 AXIS BK 9-Jun-15 93.4883 9.1450 1 0.05 93.4883 9.1450 INE457A16FV7 BK OF MAHARASHTRA 24-Aug-15 91.8737 9.1199 1 0.1 91.8737 9.1199 INE112A16GU8 CORPORATION BK 31-Aug-15 91.7512 9.0900 3 75 91.7512 9.0900 INE090A16T29 ICICI BK 1-Sep-15 91.7011 9.1250 1 0.6 91.7011 9.1250 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 91.6884 9.0900 4 75 91.6884 9.0900 INE166A16LU4 ING VYSYA BK 4-Sep-15 91.6212 9.1450 1 25 91.6212 9.1450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 