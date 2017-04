Sep 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16ON4 INDUSIND BK 08-Sep-14 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE562A16DV9 INDIAN BK 09-Sep-14 99.9087 8.3387 1 1.25 99.9087 8.3387 INE008A16SS7 IDBI BK 10-Sep-14 99.8905 8.0023 1 175 99.8905 8.0023 INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.8892 8.0974 2 150 99.8892 8.0974 INE160A16JZ0 PUNJAB NATIONAL BK 11-Sep-14 99.8619 8.4127 1 5 99.8619 8.4127 INE695A16IK9 UNITED BK OF INDIA 11-Sep-14 99.8415 9.6574 1 3.5 99.8415 9.6574 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 99.8476 7.9587 2 150 99.8468 8.0005 INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.8389 8.4138 1 35 99.8389 8.4138 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.7807 8.0227 2 195 99.7814 7.9964 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 99.7745 8.2494 1 50 99.7745 8.2494 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 99.6846 8.2489 1 50 99.6846 8.2489 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 99.5822 8.0598 1 15 99.5822 8.0598 INE238A16WV6 AXIS BK 25-Sep-14 99.5386 8.4596 1 40 99.5386 8.4596 INE457A16FL8 BK OF MAHARASHTRA 01-Oct-14 99.3841 8.6999 4 400 99.3841 8.6999 INE008A16WH2 IDBI BK 01-Oct-14 99.4548 8.6995 2 200 99.4548 8.6995 INE434A16EN6 ANDHRA BK 01-Oct-14 99.3834 8.7098 1 50 99.3834 8.7098 INE008A16WH2 IDBI BK 01-Oct-14 99.3841 8.6999 2 50 99.3841 8.6999 INE476A16OC9 CANARA BK 01-Oct-14 99.3844 8.6956 1 25 99.3844 8.6956 INE141A16QK7 OBC 01-Oct-14 99.3841 8.6999 1 25 99.3841 8.6999 INE476A16OD7 CANARA BK 07-Oct-14 99.2430 8.7004 1 50 99.2430 8.7004 INE667A16EC4 SYNDICATE BK 08-Oct-14 99.2892 8.7100 1 75 99.2892 8.7100 INE168A16KP2 JAMMU AND KASHMIR BK 21-Oct-14 98.9820 8.7300 1 50 98.9820 8.7300 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 98.8455 8.7003 1 5 98.8455 8.7003 INE434A16IF3 ANDHRA BK 27-Oct-14 98.8455 8.7003 1 5 98.8455 8.7003 INE476A16OH8 CANARA BK 03-Nov-14 98.6187 8.6650 7 650 98.6187 8.6650 INE476A16OH8 CANARA BK 03-Nov-14 98.6708 8.7803 2 10 98.6693 8.7903 INE112A16GT0 CORPORATION BK 05-Nov-14 98.5677 8.6949 13 900 98.5677 8.6949 INE476A16OT3 CANARA BK 05-Nov-14 98.5725 8.6653 7 825 98.5725 8.6653 INE608A16GT7 PUNJAB AND SIND BK 05-Nov-14 98.5629 8.7246 6 300 98.5628 8.7250 INE476A16OI6 CANARA BK 07-Nov-14 98.5262 8.6662 11 525 98.5264 8.6652 INE608A16GU5 PUNJAB AND SIND BK 07-Nov-14 98.5164 8.7249 4 250 98.5164 8.7249 INE652A16JO0 STATE BK OF PATIALA 07-Nov-14 98.5264 8.6652 2 200 98.5264 8.6652 INE428A16OC0 ALLAHABAD BK 10-Nov-14 98.4520 8.6958 5 500 98.4517 8.6972 INE141A16RF5 OBC 10-Nov-14 98.4461 8.7294 3 55 98.4460 8.7298 INE141A16RH1 OBC 11-Nov-14 98.4237 8.7248 6 225 98.4237 8.7248 INE141A16RI9 OBC 12-Nov-14 98.4023 8.7151 1 200 98.4023 8.7151 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 98.2774 8.7638 4 375 98.2777 8.7624 INE141A16RD0 OBC 28-Nov-14 98.0288 8.7376 1 300 98.0288 8.7376 INE476A16LB7 CANARA BK 02-Dec-14 97.9444 8.7050 1 25 97.9444 8.7050 INE095A16OZ8 INDUSIND BK 03-Dec-14 97.8958 8.8151 1 100 97.8958 8.8151 INE095A16PA8 INDUSIND BK 04-Dec-14 97.8746 8.8068 6 850 97.8750 8.8052 INE141A16NP3 OBC 10-Dec-14 97.7592 8.7150 2 50 97.7592 8.7150 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 97.7378 8.8001 1 50 97.7378 8.8001 INE654A16EV2 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-14 97.7200 8.6900 1 25 97.7200 8.6900 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 96.1490 8.8601 1 25 96.1490 8.8601 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 96.0594 8.8599 1 50 96.0594 8.8599 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 95.9835 8.8801 1 25 95.9835 8.8801 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 02-Mar-15 95.8699 8.8339 2 16.5 95.8699 8.8339 INE141A16OQ9 OBC 03-Mar-15 95.8404 8.8500 1 50 95.8404 8.8500 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 03-Mar-15 95.8494 8.8300 1 25 95.8494 8.8300 INE476A16MY7 CANARA BK 05-Mar-15 95.8004 8.8401 2 1.5 95.8004 8.8401 INE476A16ME9 CANARA BK 09-Mar-15 95.7102 8.8429 6 120 95.7116 8.8400 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 95.6677 8.8390 1 25 95.6677 8.8390 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.6451 8.8400 1 25 95.6451 8.8400 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 95.6277 8.8299 1 150 95.6277 8.8299 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 95.5517 8.8501 1 25 95.5517 8.8501 INE090A16N74 ICICI BK 23-Mar-15 95.3722 8.9001 1 1.75 95.3722 8.9001 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 95.2912 8.8849 1 1 95.2912 8.8849 INE084A16BB0 BK OF INDIA 09-Jun-15 93.6385 9.0500 4 125 93.6385 9.0500 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 93.4334 9.0645 5 125 93.4331 9.0650 INE651A16GS9 STATE BK OF MYSORE 04-Sep-15 91.7009 9.0750 1 50 91.7009 9.0750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com