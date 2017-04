Sep 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.9556 8.1033 3 140 99.9551 8.1979 INE683A16DH2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Sep-14 99.9559 8.0518 1 25 99.9559 8.0518 INE476A16MV3 CANARA BK 10-Sep-14 99.9556 8.1066 1 5 99.9556 8.1066 INE667A16DX2 SYNDICATE BK 12-Sep-14 99.9091 8.3022 1 50 99.9091 8.3022 INE705A16JX7 VIJAYA BK 12-Sep-14 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 99.8434 8.1784 1 25 99.8434 8.1784 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.8430 8.1993 1 16 99.8430 8.1993 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 99.7729 8.3080 1 50 99.7729 8.3080 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 99.7535 8.1995 1 50 99.7535 8.1995 INE095A16OE3 INDUSIND BK 22-Sep-14 99.6779 8.4247 1 50 99.6779 8.4247 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 99.6281 8.5156 1 75 99.6281 8.5156 INE514E16947 EXIM BANK 26-Sep-14 99.5948 8.2500 1 100 99.5948 8.2500 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 1-Oct-14 99.4510 8.7605 1 50 99.4510 8.7605 INE008A16WI0 IDBI BK 7-Oct-14 99.3119 8.7206 2 200 99.3119 8.7206 INE683A16ED9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Oct-14 99.3088 8.7601 2 50 99.3088 8.7601 INE528G16VM8 YES BK 7-Oct-14 99.3317 8.7704 1 25 99.3317 8.7704 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.3408 8.6502 1 5 99.3408 8.6502 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 99.2884 8.7199 2 100 99.2884 8.7199 INE667A16EF7 SYNDICATE BK 13-Oct-14 99.1952 8.7099 1 50 99.1952 8.7099 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.0344 8.6800 1 25 99.0344 8.6800 INE168A16KP2 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Oct-14 98.9822 8.7283 1 50 98.9822 8.7283 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 99.0111 8.6798 1 25 99.0111 8.6798 INE667A16EK7 SYNDICATE BK 22-Oct-14 98.9855 8.6997 1 25 98.9855 8.6997 INE691A16IS1 UCO BK 27-Oct-14 98.8727 8.6699 1 10 98.8727 8.6699 INE141A16QU6 OBC 30-Oct-14 98.7618 8.8002 1 5 98.7618 8.8002 INE095A16OV7 INDUSIND BK 31-Oct-14 98.7312 8.8503 1 5 98.7312 8.8503 INE428A16NX8 ALLAHABAD BK 3-Nov-14 98.6880 8.6651 2 150 98.6880 8.6651 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 98.6826 8.7013 1 100 98.6826 8.7013 INE008A16SJ6 IDBI BK 3-Nov-14 98.7133 8.6503 1 25 98.7133 8.6503 INE008A16WP5 IDBI BK 5-Nov-14 98.6578 8.5613 2 200 98.6331 8.7213 INE476A16OT3 CANARA BK 5-Nov-14 98.6418 8.6650 2 100 98.6418 8.6650 INE008A16WP5 IDBI BK 5-Nov-14 98.6505 8.7597 1 25 98.6505 8.7597 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 98.5956 8.6650 5 350 98.5956 8.6651 INE608A16GU5 PUNJAB AND SIND BK 7-Nov-14 98.5836 8.7402 1 100 98.5836 8.7402 INE434A16IO5 ANDHRA BK 10-Nov-14 98.5122 8.7500 1 16 98.5122 8.7500 INE141A16RA6 OBC 17-Nov-14 98.3468 8.7652 1 200 98.3468 8.7652 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.0264 8.7484 4 375 98.0216 8.7701 INE562A16GW0 INDIAN BK 2-Dec-14 98.0093 8.7220 2 125 98.0075 8.7300 INE141A16NF4 OBC 8-Dec-14 97.8692 8.7327 4 500 97.8692 8.7327 INE668A16717 TAMILNAD MERCANTILE BK 8-Dec-14 97.8084 8.9875 1 100 97.8084 8.9875 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 97.8794 8.6900 2 100 97.8794 8.6900 INE562A16EN4 INDIAN BK 15-Dec-14 97.7149 8.7099 2 50 97.7149 8.7099 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 96.0551 8.8700 1 25 96.0551 8.8700 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.9273 8.8552 3 68 95.9207 8.8701 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 95.9519 8.8500 1 25 95.9519 8.8500 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 95.9252 8.8599 6 22 95.9252 8.8599 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 95.8760 8.8701 1 10 95.8760 8.8701 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 95.8627 8.8499 2 9 95.8627 8.8499 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 95.7782 8.8400 1 10 95.7782 8.8400 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 95.7763 8.8442 1 1 95.7763 8.8442 INE008A16VK8 IDBI BK 10-Mar-15 95.7330 8.8900 1 50 95.7330 8.8900 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 95.7523 8.7999 1 25 95.7523 8.7999 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 95.6899 8.8390 1 25 95.6899 8.8390 INE090A16N82 ICICI BK 20-Mar-15 95.5031 8.9049 1 2 95.5031 8.9049 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 95.0206 9.0650 1 1 95.0206 9.0650 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 94.2643 9.0650 1 3 94.2643 9.0650 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com