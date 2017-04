Sep 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16CZ7 UNION BK OF INDIA 10-Sep-14 99.9780 8.0174 4 71 99.9795 7.4840 INE141A16MK6 OBC 12-Sep-14 99.9562 7.9970 1 10 99.9562 7.9970 INE976G16901 THE RATNAKAR BK 12-Sep-14 99.9562 7.9970 1 5 99.9562 7.9970 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.8665 8.1341 2 75 99.8670 8.1016 INE483A16HF2 CENTRAL BK OF INDIA 15-Sep-14 99.8667 8.1199 2 50 99.8680 8.0406 INE434A16EG0 ANDHRA BK 15-Sep-14 99.8654 8.1992 1 25 99.8654 8.1992 INE040A16AF5 HDFC BK 16-Sep-14 99.8460 8.0424 1 25 99.8460 8.0424 INE040A16AF5 HDFC BK 16-Sep-14 99.8670 8.1016 1 25 99.8670 8.1016 INE654A16DZ5 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Sep-14 99.7334 8.1308 1 50 99.7334 8.1308 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 99.7295 8.2500 1 5 99.7295 8.2500 INE095A16OJ2 INDUSIND BK 01-Oct-14 99.4754 8.7495 1 50 99.4754 8.7495 INE237A16ZO6 KOTAK MAH BK 01-Oct-14 99.4928 8.8606 1 20 99.4928 8.8606 INE476A16OD7 CANARA BK 07-Oct-14 99.3408 8.6502 1 5 99.3408 8.6502 INE476A16OG0 CANARA BK 08-Oct-14 99.3174 8.6504 2 45 99.3174 8.6504 INE141A16QR2 OBC 15-Oct-14 99.1482 8.7105 1 200 99.1482 8.7105 INE683A16EH0 THE SOUTH INDIAN BK 27-Oct-14 98.8921 8.7003 1 5 98.8921 8.7003 INE238A16UJ5 AXIS BK 30-Oct-14 98.8156 8.7498 1 25 98.8156 8.7498 INE141A16QV4 OBC 31-Oct-14 98.7743 8.7102 2 200 98.7743 8.7102 INE036D16GH0 THE KARUR VYSYA BK 03-Nov-14 98.6980 8.7544 5 275 98.6987 8.7498 INE476A16OH8 CANARA BK 03-Nov-14 98.7206 8.7599 1 5 98.7206 8.7599 INE434A16IN7 ANDHRA BK 05-Nov-14 98.6550 8.7301 1 100 98.6550 8.7301 INE008A16WM2 IDBI BK 07-Nov-14 98.6132 8.7000 5 225 98.6132 8.7000 INE476A16OI6 CANARA BK 07-Nov-14 98.6187 8.6650 2 100 98.6187 8.6650 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 98.1508 8.7047 1 5 98.1508 8.7047 INE476A16LA9 CANARA BK 01-Dec-14 98.0491 8.7500 1 25 98.0491 8.7500 INE141A16QY8 OBC 02-Dec-14 98.0491 8.7500 4 200 98.0491 8.7500 INE476A16OS5 CANARA BK 03-Dec-14 98.0170 8.6875 2 50 98.0170 8.6875 INE036D16EX2 THE KARUR VYSYA BK 08-Dec-14 97.8697 8.8276 2 200 97.8697 8.8276 INE668A16717 TAMILNAD MERCANTILE BK 08-Dec-14 97.8320 8.9873 2 100 97.8320 8.9873 INE562A16EL8 INDIAN BK 09-Dec-14 97.8746 8.7101 1 25 97.8746 8.7101 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 97.8542 8.6999 1 25 97.8542 8.6999 INE160A16KM6 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-14 97.8314 8.6998 1 25 97.8314 8.6998 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 02-Mar-15 95.9574 8.8375 2 50 95.9541 8.8449 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 02-Mar-15 95.9742 8.8500 1 25 95.9742 8.8500 INE476A16MC3 CANARA BK 03-Mar-15 95.9263 8.8574 1 5 95.9263 8.8574 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 05-Mar-15 95.9128 8.8375 2 100 95.9117 8.8400 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 05-Mar-15 95.8894 8.8400 1 25 95.8894 8.8400 INE141A16OW7 OBC 05-Mar-15 95.8850 8.8499 1 25 95.8850 8.8499 INE084A16AP2 BK OF INDIA 06-Mar-15 95.8854 8.8489 4 125 95.8872 8.8450 INE084A16AP2 BK OF INDIA 06-Mar-15 95.8716 8.8301 2 25 95.8716 8.8301 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 95.7978 8.8457 2 175 95.8004 8.8401 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 95.7736 8.8501 1 100 95.7736 8.8501 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 95.7560 8.8400 1 50 95.7560 8.8400 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 94.0850 9.0700 4 25 94.0850 9.0700 INE112A16GI3 CORPORATION BK 01-Jun-15 93.8346 9.0499 1 10 93.8346 9.0499 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 04-Jun-15 93.7691 9.0500 1 25 93.7691 9.0500 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 04-Jun-15 93.7845 9.0600 1 25 93.7845 9.0600 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 93.5282 9.0526 2 100 93.5282 9.0526 INE090A16T29 ICICI BK 01-Sep-15 91.8022 9.1300 1 0.2 91.8022 9.1300 INE238A16XA8 AXIS BK 03-Sep-15 91.7766 9.1100 1 4 91.7766 9.1100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com