Sep 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE692A16DJ9 UNION BK OF INDIA 12-Sep-14 99.9561 8.0189 2 125 99.9562 7.9970 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.8903 8.0169 3 150 99.8885 8.1486 INE476A16OE5 CANARA BK 15-Sep-14 99.8892 8.0974 1 25 99.8892 8.0974 INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.8912 7.9511 1 25 99.8912 7.9511 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.9124 8.0005 1 5 99.9124 8.0005 INE608A16FF8 PUNJAB AND SIND BK 18-Sep-14 99.8420 8.2516 1 5 99.8420 8.2516 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 99.8239 8.0487 1 25 99.8239 8.0487 INE562A16EA1 INDIAN BK 22-Sep-14 99.7303 8.2256 1 110 99.7303 8.2256 INE695A16IV6 UNITED BK OF INDIA 22-Sep-14 99.7292 8.2592 1 25 99.7292 8.2592 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 99.7580 8.0495 1 25 99.7580 8.0495 INE565A16830 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-14 99.7070 8.2507 1 5 99.7070 8.2507 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 99.6624 8.2435 2 75 99.6625 8.2400 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 99.6662 8.1497 1 50 99.6662 8.1497 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.5002 8.7306 2 200 99.5002 8.7306 INE562A16GU4 INDIAN BK 1-Oct-14 99.5002 8.7306 1 200 99.5002 8.7306 INE648A16GP1 SBBJ 1-Oct-14 99.5002 8.7306 1 150 99.5002 8.7306 INE705A16KS5 VIJAYA BK 1-Oct-14 99.4991 8.7499 2 100 99.4991 8.7499 INE237A16ZO6 KOTAK MAH BK 1-Oct-14 99.4928 8.8606 1 5 99.4928 8.8606 INE434A16EM8 ANDHRA BK 7-Oct-14 99.3562 8.7596 1 25 99.3562 8.7596 INE008A16WJ8 IDBI BK 8-Oct-14 99.3332 8.7506 1 50 99.3332 8.7506 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 99.2876 8.7297 2 100 99.2876 8.7297 INE608A16GP5 PUNJAB AND SIND BK 17-Oct-14 99.1198 8.7602 1 50 99.1198 8.7602 INE141A16QO9 OBC 20-Oct-14 99.0431 8.8161 1 1 99.0431 8.8161 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 99.0344 8.6800 1 200 99.0344 8.6800 INE428A16NW0 ALLAHABAD BK 21-Oct-14 99.0502 8.7500 2 50 99.0502 8.7500 INE483A16JJ0 CENTRAL BK OF INDIA 27-Oct-14 98.8970 8.8497 1 5 98.8970 8.8497 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 98.7060 8.7000 1 25 98.7060 8.7000 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 98.6418 8.6650 2 100 98.6418 8.6650 INE112A16GW4 CORPORATION BK 10-Nov-14 98.5734 8.6599 4 500 98.5734 8.6600 INE141A16RF5 OBC 10-Nov-14 98.5617 8.7316 8 375 98.5608 8.7374 INE683A16EL2 THE SOUTH INDIAN BK 10-Nov-14 98.5529 8.7861 6 300 98.5531 8.7848 INE691A16IT9 UCO BK 10-Nov-14 98.5701 8.6801 5 200 98.5701 8.6801 INE668A16725 TAMILNAD MERCANTILE BK 10-Nov-14 98.5385 8.8747 1 25 98.5385 8.8747 INE112A16EG2 CORPORATION BK 25-Nov-14 98.2417 8.7100 1 25 98.2417 8.7100 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 98.1966 8.8201 1 300 98.1966 8.8201 INE141A16NC1 OBC 1-Dec-14 98.0732 8.7451 1 25 98.0732 8.7451 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.0502 8.7449 1 25 98.0502 8.7449 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.0721 8.7502 1 25 98.0721 8.7502 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.0721 8.7502 1 25 98.0721 8.7502 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 98.0447 8.7701 1 200 98.0447 8.7701 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 98.0227 8.7652 1 200 98.0227 8.7652 INE036D16EX2 THE KARUR VYSYA BK 8-Dec-14 97.8923 8.8300 1 50 97.8923 8.8300 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 97.8710 8.7252 1 3.5 97.8710 8.7252 INE141A16NL2 OBC 16-Dec-14 97.7275 8.7500 1 0.1 97.7275 8.7500 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 96.9055 8.8300 1 5 96.9055 8.8300 INE090A16M00 ICICI BK 23-Feb-15 96.1182 8.8800 1 25 96.1182 8.8800 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 96.0284 8.8799 1 25 96.0284 8.8799 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 95.9546 8.8949 1 30 95.9546 8.8949 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 95.9922 8.8600 1 25 95.9922 8.8600 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 95.9387 8.8800 4 100 95.9387 8.8800 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 95.9252 8.8599 1 25 95.9252 8.8599 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.9073 8.8499 2 25 95.9073 8.8499 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 95.7736 8.8500 2 60 95.7736 8.8500 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 95.7292 8.8500 1 108 95.7292 8.8500 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 95.6127 8.8150 1 25 95.6127 8.8150 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 94.1168 9.0900 1 25 94.1168 9.0900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com