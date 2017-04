Sep 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16HT1 UCO BK 15-Sep-14 99.9120 8.0371 2 75 99.9120 8.0371 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.9120 8.0371 2 65 99.9120 8.0371 INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE040A16AF5 HDFC BK 16-Sep-14 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE434A16EH8 ANDHRA BK 17-Sep-14 99.8680 8.0406 1 25 99.8680 8.0406 INE608A16FF8 PUNJAB AND SIND BK 18-Sep-14 99.8398 8.3667 1 50 99.8398 8.3667 INE654A16DY8 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Sep-14 99.8250 7.9984 2 100 99.8250 7.9984 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 99.8250 7.9984 1 25 99.8250 7.9984 INE651A16FF8 STATE BK OF MYSORE 22-Sep-14 99.7745 8.2494 1 50 99.7745 8.2494 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 99.6811 8.3404 2 50 99.6750 8.5000 INE648A16GJ4 SBBJ 25-Sep-14 99.7070 8.2507 1 25 99.7070 8.2507 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 99.7070 8.2507 1 25 99.7070 8.2507 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.5228 8.7507 1 200 99.5228 8.7507 INE683A16EC1 THE SOUTH INDIAN BK 1-Oct-14 99.5414 8.8505 1 25 99.5414 8.8505 INE141A16QK7 OBC 1-Oct-14 99.5228 8.7507 1 25 99.5228 8.7507 INE457A16FL8 BK OF MAHARASHTRA 1-Oct-14 99.5497 8.6896 1 5 99.5497 8.6896 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.3813 8.7397 2 175 99.3813 8.7397 INE141A16QP6 OBC 9-Oct-14 99.3332 8.7506 1 225 99.3332 8.7506 INE112A16GO1 CORPORATION BK 10-Oct-14 99.3080 8.7703 1 25 99.3080 8.7703 INE667A16EF7 SYNDICATE BK 13-Oct-14 99.2387 8.7502 2 50 99.2387 8.7502 INE667A16EE0 SYNDICATE BK 17-Oct-14 99.1745 8.6804 1 5 99.1745 8.6804 INE476A16OK2 CANARA BK 20-Oct-14 99.0790 8.6997 1 5 99.0790 8.6997 INE691A16IQ5 UCO BK 21-Oct-14 99.0589 8.6687 2 400 99.0591 8.6673 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 99.0811 8.6800 1 5 99.0811 8.6800 INE434A16IW8 ANDHRA BK 22-Oct-14 99.0170 8.8380 1 5 99.0170 8.8380 INE705A16KQ9 VIJAYA BK 27-Oct-14 98.9031 8.8002 1 5 98.9031 8.8002 INE428A16NX8 ALLAHABAD BK 3-Nov-14 98.7573 8.6659 1 50 98.7573 8.6659 INE457A16FS3 BK OF MAHARASHTRA 3-Nov-14 98.7479 8.9002 1 5 98.7479 8.9002 INE476A16OT3 CANARA BK 5-Nov-14 98.7110 8.6660 1 100 98.7110 8.6660 INE651A16GT7 STATE BK OF MYSORE 10-Nov-14 98.5972 8.6551 4 300 98.5972 8.6551 INE476A16OU1 CANARA BK 10-Nov-14 98.5952 8.6676 4 275 98.5952 8.6676 INE141A16RF5 OBC 10-Nov-14 98.5853 8.7295 8 275 98.5841 8.7371 INE168A16HD4 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Nov-14 98.4281 8.7001 1 8 98.4281 8.7001 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.0765 8.7298 1 100 98.0765 8.7298 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.0700 8.7599 1 50 98.0700 8.7599 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 98.0458 8.7651 1 11.7 98.0458 8.7651 INE095A16OZ8 INDUSIND BK 3-Dec-14 98.0223 8.8726 1 11.7 98.0223 8.8726 INE649A16FD7 STATE BK OF HYDERABAD 9-Dec-14 97.9303 8.6675 1 100 97.9303 8.6675 INE028A16821 BK OF BARODA 10-Dec-14 97.8939 8.7252 1 50 97.8939 8.7252 INE562A16GT6 INDIAN BK 10-Dec-14 97.8872 8.7535 1 50 97.8872 8.7535 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 97.8762 8.8001 1 25 97.8762 8.8001 INE238A16UU2 AXIS BK 17-Dec-14 97.7085 8.8249 1 1 97.7085 8.8249 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 96.9409 8.8600 1 0.3 96.9409 8.8600 INE112A16FG9 CORPORATION BK 18-Feb-15 96.2677 8.9000 1 5 96.2677 8.9000 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 95.9922 8.8600 1 50 95.9922 8.8600 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 95.9792 8.8900 1 25 95.9792 8.8900 INE565A16947 INDIAN OVERSEAS BK 3-Mar-15 95.9546 8.8949 1 25 95.9546 8.8949 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 95.9252 8.8599 1 25 95.9252 8.8599 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 95.9252 8.8600 1 6 95.9252 8.8600 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.9006 8.8650 2 50 95.9028 8.8600 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 95.8336 8.8651 2 25 95.8336 8.8651 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 95.8179 8.9000 1 25 95.8179 8.9000 INE077A16BK5 DENA BK 9-Mar-15 95.8157 8.9048 1 25 95.8157 8.9048 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 95.8136 8.8600 1 25 95.8136 8.8600 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 95.8114 8.8649 1 2 95.8114 8.8649 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 95.4166 8.9000 1 2 95.4166 8.9000 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 93.5733 9.0500 1 50 93.5733 9.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com