Sep 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE084A16AO5 BK OF INDIA 15-Sep-14 99.9354 7.8673 4 165 99.9356 7.8404 INE562A16FX0 INDIAN BK 15-Sep-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE141A16ML4 OBC 15-Sep-14 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE040A16AF5 HDFC BK 16-Sep-14 99.9113 8.1011 1 25 99.9113 8.1011 INE434A16EI6 ANDHRA BK 16-Sep-14 99.9069 8.5033 1 25 99.9069 8.5033 INE651A16FE1 STATE BK OF MYSORE 19-Sep-14 99.8430 8.1993 1 5 99.8430 8.1993 INE608A16FG6 PUNJAB AND SIND BK 22-Sep-14 99.7772 8.1504 1 35 99.7772 8.1504 INE651A16FG6 STATE BK OF MYSORE 24-Sep-14 99.7295 8.2500 1 10 99.7295 8.2500 INE483A16GF4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Sep-14 99.7084 8.2112 1 25 99.7084 8.2112 INE238A16WU8 AXIS BK 26-Sep-14 99.6884 8.1493 1 50 99.6884 8.1493 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.5469 8.7432 3 300 99.5476 8.7303 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.6183 8.7409 2 125 99.6183 8.7409 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 99.5476 8.7303 1 100 99.5476 8.7303 INE237A16ZO6 KOTAK MAH BK 1-Oct-14 99.5446 8.7887 2 85 99.5440 8.8001 INE008A16WH2 IDBI BK 1-Oct-14 99.5492 8.6993 1 50 99.5492 8.6993 INE168A16KL1 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Oct-14 99.5466 8.7497 1 25 99.5466 8.7497 INE237A16ZO6 KOTAK MAH BK 1-Oct-14 99.6079 8.9800 1 5 99.6079 8.9800 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.4036 8.7597 1 25 99.4036 8.7597 INE141A16QP6 OBC 9-Oct-14 99.3562 8.7596 1 5 99.3562 8.7596 INE141A16MX9 OBC 10-Oct-14 99.3318 8.7697 2 10 99.3325 8.7598 INE608A16GN0 PUNJAB AND SIND BK 13-Oct-14 99.2607 8.7695 1 5 99.2607 8.7695 INE528G16YV3 YES BK 31-Oct-14 98.8193 8.9001 1 5 98.8193 8.9001 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 98.7295 8.6981 1 150 98.7295 8.6981 INE691A16IT9 UCO BK 10-Nov-14 98.6163 8.6803 2 200 98.6163 8.6803 INE141A16RF5 OBC 10-Nov-14 98.6081 8.7325 2 50 98.6081 8.7325 INE648A16GQ9 SBBJ 11-Nov-14 98.5940 8.6751 8 300 98.5940 8.6751 INE476A16OV9 CANARA BK 11-Nov-14 98.5908 8.6952 4 275 98.5908 8.6952 INE112A16GS2 CORPORATION BK 11-Nov-14 98.5908 8.6952 3 100 98.5908 8.6952 INE141A16RH1 OBC 11-Nov-14 98.5860 8.7252 3 75 98.5860 8.7252 INE691A16IU7 UCO BK 14-Nov-14 98.5239 8.6801 2 100 98.5239 8.6801 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.1193 8.7452 1 25 98.1193 8.7452 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.1037 8.7102 1 25 98.1037 8.7102 INE562A16EL8 INDIAN BK 9-Dec-14 97.9409 8.7201 1 25 97.9409 8.7201 INE476A16LV5 CANARA BK 10-Dec-14 97.8993 8.8001 2 34.45 97.8993 8.8001 INE651A16GJ8 STATE BK OF MYSORE 12-Dec-14 97.8830 8.6749 1 200 97.8830 8.6749 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 96.9621 8.8649 1 0.25 96.9621 8.8649 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.0903 8.8399 1 25 96.0903 8.8399 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 96.0189 8.8500 1 1 96.0189 8.8500 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 95.9922 8.8600 1 25 95.9922 8.8600 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 95.9696 8.8606 1 2 95.9696 8.8606 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 96.0167 8.8551 1 50 96.0167 8.8551 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 95.9519 8.8500 1 25 95.9519 8.8500 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 95.9475 8.8600 2 5 95.9475 8.8600 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 95.9296 8.8499 1 25 95.9296 8.8499 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.8050 8.8299 1 45 95.8050 8.8299 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 95.8050 8.8299 1 25 95.8050 8.8299 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.8716 8.8301 1 5 95.8716 8.8301 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 95.7736 8.8501 1 5 95.7736 8.8501 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 94.1541 9.0650 2 50 94.1632 9.0500 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 93.9001 9.0500 1 10 93.9001 9.0500 INE168A16KG1 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Jun-15 93.5454 9.1250 1 2.3 93.5454 9.1250 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 93.5454 9.1250 2 2 93.5454 9.1250 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 93.4965 9.0675 1 25 93.4965 9.0675 INE112A16GX2 CORPORATION BK 3-Aug-15 92.5275 9.0699 1 50 92.5275 9.0699 INE237A16ZX7 KOTAK MAH BK 24-Aug-15 92.0427 9.1200 1 0.5 92.0427 9.1200 INE090A16S95 ICICI BK 24-Aug-15 92.0427 9.1200 1 0.5 92.0427 9.1200 INE090A16T29 ICICI BK 1-Sep-15 91.8736 9.1200 1 0.8 91.8736 9.1200 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 91.8726 9.0700 1 25 91.8726 9.0700 =============================================================================================== *: Crores