Sep 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16FE1 PUNJAB AND SIND BK 16-Sep-14 99.9773 8.2906 2 200 99.9773 8.2874 INE483A16IT1 CENTRAL BK OF INDIA 17-Sep-14 99.9551 8.1979 1 100 99.9551 8.1979 INE090A16D76 ICICI BK 17-Sep-14 99.9543 8.3441 1 75 99.9543 8.3441 INE648A16GI6 SBBJ 18-Sep-14 99.9322 8.2546 1 25 99.9322 8.2546 INE608A16FF8 PUNJAB AND SIND BK 18-Sep-14 99.9322 8.2546 1 10 99.9322 8.2546 INE008A16SF4 IDBI BK 18-Sep-14 99.9322 8.2546 1 10 99.9322 8.2546 INE238A16TX8 AXIS BK 18-Sep-14 99.9322 8.2546 1 10 99.9322 8.2546 INE434A16EK2 ANDHRA BK 18-Sep-14 99.9319 8.2911 1 5 99.9319 8.2911 INE649A16EK5 STATE BK OF HYDERABAD 22-Sep-14 99.8426 8.2202 1 35 99.8426 8.2202 INE141A16MR1 OBC 22-Sep-14 99.8426 8.2202 1 25 99.8426 8.2202 INE238A16WV6 AXIS BK 25-Sep-14 99.7731 8.3007 1 75 99.7731 8.3007 INE654A16EA6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-14 99.7758 8.2017 1 25 99.7758 8.2017 INE652A16HW7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-14 99.7752 8.2237 1 0.1 99.7752 8.2237 INE238A16WU8 AXIS BK 26-Sep-14 99.7535 8.1995 1 50 99.7535 8.1995 INE457A16FL8 BK OF MAHARASHTRA 1-Oct-14 99.6179 8.7501 1 100 99.6179 8.7501 INE008A16WH2 IDBI BK 1-Oct-14 99.6179 8.7501 1 50 99.6179 8.7501 INE428A16NT6 ALLAHABAD BK 1-Oct-14 99.6179 8.7501 1 50 99.6179 8.7501 INE476A16OC9 CANARA BK 1-Oct-14 99.6266 8.5501 1 25 99.6266 8.5501 INE434A16EM8 ANDHRA BK 7-Oct-14 99.4764 8.7327 2 150 99.4764 8.7327 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.5002 8.7306 1 50 99.5002 8.7306 INE476A16OD7 CANARA BK 7-Oct-14 99.4766 8.7294 1 25 99.4766 8.7294 INE476A16OL0 CANARA BK 13-Oct-14 99.3348 8.7294 1 50 99.3348 8.7294 INE667A16EG5 SYNDICATE BK 20-Oct-14 99.1698 8.7303 2 100 99.1698 8.7303 INE667A16EH3 SYNDICATE BK 21-Oct-14 99.1463 8.7301 1 25 99.1463 8.7301 INE008A16SI8 IDBI BK 30-Oct-14 98.9568 8.7450 1 5 98.9568 8.7450 INE692A16DM3 UNION BK OF INDIA 3-Nov-14 98.8460 8.6962 4 125 98.8455 8.7003 INE141A16QX0 OBC 5-Nov-14 98.8089 8.7998 1 5 98.8089 8.7998 INE476A16OI6 CANARA BK 7-Nov-14 98.7525 8.6998 1 25 98.7525 8.6998 INE008A16SP3 IDBI BK 11-Nov-14 98.6590 8.7038 1 200 98.6590 8.7038 INE141A16RJ7 OBC 14-Nov-14 98.5876 8.7152 2 250 98.5876 8.7152 INE691A16IU7 UCO BK 14-Nov-14 98.5908 8.6952 1 75 98.5908 8.6952 INE683A16EK4 THE SOUTH INDIAN BK 14-Nov-14 98.5739 8.9501 1 5 98.5739 8.9501 INE095A16OQ7 INDUSIND BK 14-Nov-14 98.5896 8.8502 1 5 98.5896 8.8502 INE090A16H15 ICICI BK 25-Nov-14 98.3241 8.7624 1 0.1 98.3241 8.7624 INE095A16OX3 INDUSIND BK 26-Nov-14 98.2899 8.8201 2 300 98.2899 8.8201 INE476A16OR7 CANARA BK 27-Nov-14 98.2859 8.7200 3 150 98.2859 8.7200 INE112A16EH0 CORPORATION BK 1-Dec-14 98.2045 8.6667 4 300 98.2049 8.6648 INE476A16LA9 CANARA BK 1-Dec-14 98.2107 8.7499 1 30 98.2107 8.7499 INE112A16EI8 CORPORATION BK 2-Dec-14 98.1768 8.6901 1 100 98.1768 8.6901 INE476A16LB7 CANARA BK 2-Dec-14 98.1706 8.7202 1 50 98.1706 8.7202 INE008A16WU5 IDBI BK 3-Dec-14 98.1372 8.7700 1 200 98.1372 8.7700 INE008A16WV3 IDBI BK 10-Dec-14 97.9777 8.7602 1 50 97.9777 8.7602 INE562A16GY6 INDIAN BK 12-Dec-14 97.9438 8.7076 2 200 97.9438 8.7076 INE476A16LU7 CANARA BK 12-Dec-14 97.9386 8.7301 2 100 97.9386 8.7301 INE141A16OO4 OBC 16-Feb-15 96.3867 8.8850 1 0.1 96.3867 8.8850 INE090A16M42 ICICI BK 25-Feb-15 96.1733 8.9099 1 0.4 96.1733 8.9099 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 96.0881 8.8451 1 1 96.0881 8.8451 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 96.0551 8.8700 1 50 96.0551 8.8700 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 96.0424 8.8473 1 2 96.0424 8.8473 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 96.0096 8.8200 1 25 96.0096 8.8200 INE077A16BM1 DENA BK 10-Mar-15 95.8863 8.8973 1 0.8 95.8863 8.8973 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 95.8894 8.8400 1 25 95.8894 8.8400 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 95.8627 8.8499 3 100 95.8627 8.8499 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 93.9720 9.0400 1 10 93.9720 9.0400 INE166A16LV2 ING VYSYA BK 14-Sep-15 91.6213 9.1700 2 55 91.6213 9.1700 INE237A16A32 KOTAK MAH BK 14-Sep-15 91.6548 9.1300 1 55 91.6548 9.1300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com