Nov 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED

DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE040A16719 HDFC BK LTD. 25-Nov-11 99.9513 8.8921 2 200 99.9513 8.8921 INE028A16250 BK OF BARODA 28-Nov-11 99.8780 8.9169 1 25 99.8780 8.9169 INE649A16AT4 STATE BK OF HYDERABAD 2-Dec-11 99.7532 10.0339 1 25 99.7532 10.0339 INE705A16BX4 VIJAYA BK 5-Dec-11 99.7033 9.0515 1 25 99.7033 9.0515 INE691A16EQ4 UCO BK 5-Dec-11 99.7095 8.8628 3 43 99.7113 8.9597 INE428A16EP3 ALLAHABAD BK 5-Dec-11 99.7112 8.8098 1 12 99.7112 8.8098 INE008A16DV3 IDBI BK LIMITED 5-Dec-11 99.7035 9.0454 1 1 99.7035 9.0454 INE476A16EN7 CANARA BK 7-Dec-11 99.6552 9.0205 1 25 99.6552 9.0205 INE095A16DU2 INDUSIND BK LTD. 8-Dec-11 99.6274 9.1005 2 50 99.6274 9.1005 INE238A16KB3 AXIS BK LIMITED 9-Dec-11 99.5919 9.3479 1 25 99.5919 9.3479 INE528G16MC8 YES BK LTD. 12-Dec-11 99.5317 9.0386 1 100 99.5317 9.0386 INE476A16EO5 CANARA BK 12-Dec-11 99.5312 9.0491 6 190 99.5314 9.0444 INE112A16989 CORPORATION BANK 12-Dec-11 99.5436 8.8079 1 12 99.5436 8.8079 INE691A16ES0 UCO BK 12-Dec-11 99.5442 8.7963 2 40 99.5442 8.7963 INE476A16AQ8 CANARA BK 13-Dec-11 99.5066 9.0492 1 25 99.5066 9.0492 INE084A16295 BK OF INDIA 13-Dec-11 99.5105 8.9773 1 25 99.5105 8.9773 INE608A16BG5 PUNJAB & SINDH BK 13-Dec-11 99.5191 8.8188 4 46 99.5191 8.8188 INE651A16AP8 STATE BK OF MYSORE 14-Dec-11 99.4814 9.0608 1 50 99.4814 9.0608 INE691A16EU6 UCO BK 14-Dec-11 99.4826 9.0818 6 250.5 99.4862 8.9765 INE476A16AR6 CANARA BK 15-Dec-11 99.4569 9.0597 1 25 99.4569 9.0597 INE652A16BZ3 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-11 99.4257 9.5832 1 0.05 99.4257 9.5832 INE434A16AK0 ANDHRA BK 15-Dec-11 99.4723 8.8015 2 20 99.4723 8.8015 INE160A16GC5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Dec-11 99.4601 9.0061 1 175 99.4601 9.0061 INE434A16AC7 ANDHRA BK 19-Dec-11 99.3559 9.1008 1 300 99.3559 9.1008 INE428A16ET5 ALLAHABAD BK 19-Dec-11 99.3631 8.9984 1 5 99.3631 8.9984 INE160A16CL5 PUNJAB NATIONAL BK 19-Dec-11 99.3535 9.1349 1 1 99.3535 9.1349 INE483A16AV4 CENTRAL BK OF INDIA 19-Dec-11 99.3579 9.0723 1 35 99.3579 9.0723 INE428A16EU3 ALLAHABAD BK 21-Dec-11 99.3030 9.1497 3 150 99.3030 9.1497 INE036D16BA6 KARUR VYSYA BNK 21-Dec-11 99.2992 9.1999 1 25 99.2992 9.1999 INE652A16BO7 STATE BK OF PATIALA 23-Dec-11 99.2584 9.0902 1 1 99.2584 9.0902 INE483A16BM1 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-11 99.2594 9.0779 1 15 99.2594 9.0779 INE095A16DJ5 INDUSIND BK LTD. 30-Dec-11 99.0800 9.1599 1 50 99.0800 9.1599 INE705A16BE4 VIJAYA BK 3-Jan-12 98.9739 9.4602 1 25 98.9739 9.4602 INE476A16EZ1 CANARA BK 5-Jan-12 98.9128 9.3300 2 100 98.9128 9.3300 INE705A16CG7 VIJAYA BK 6-Jan-12 98.8796 9.4000 2 40 98.8807 9.3902 INE648A16BR8 SBBJ 12-Jan-12 98.7499 9.4299 1 25 98.7499 9.4299 INE238A16HV7 AXIS BK LIMITED 13-Feb-12 97.9151 9.4780 1 25 97.9151 9.4780 INE095A16EA2 INDUSIND BK LTD. 14-Feb-12 97.8680 9.5799 1 50 97.8680 9.5799 INE238A16HX3 AXIS BK LIMITED 17-Feb-12 97.8134 9.4878 1 25 97.8134 9.4878 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 97.8495 9.3277 1 20 97.8495 9.3277 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 97.7430 9.4700 1 25 97.7430 9.4700 INE608A16BX0 PUNJAB & SINDH BK 21-Feb-12 97.7335 9.4051 2 75 97.7335 9.4051 INE112A16AO4 CORPORATION BANK 21-Feb-12 97.7441 9.3601 10 550 97.7441 9.3601 INE168A16CZ8 J&K BK 21-Feb-12 97.7258 9.4378 3 175 97.7253 9.4399 INE705A16CV6 VIJAYA BK 21-Feb-12 97.7335 9.4053 5 240 97.7382 9.3851 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 97.7395 9.3799 11 410 97.7388 9.3826 INE562A16AB7 INDIAN BK 21-Feb-12 97.7500 9.3350 1 25 97.7500 9.3350 INE141A16EN7 ORIENTAL BK OF COMMERCE 21-Feb-12 97.7503 9.3340 2 50 97.7511 9.3304 INE238A16IA9 AXIS BK LIMITED 21-Feb-12 97.7230 9.4497 1 15 97.7230 9.4497 INE648A16DB8 SBBJ 22-Feb-12 97.7244 9.3399 2 200 97.7244 9.3399 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 97.6956 9.4610 2 30.6 97.7053 9.4202 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 97.3945 9.4801 1 50 97.3945 9.4801 INE691A16ER2 UCO BK 6-Mar-12 97.3645 9.5000 1 140 97.3645 9.5000 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 97.4026 9.4498 1 25 97.4026 9.4498 INE008A16FS4 IDBI BK LIMITED 9-Mar-12 97.2905 9.5001 1 25 97.2905 9.5001 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 97.1682 9.6703 1 1 97.1682 9.6703 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 97.2072 9.4474 1 100 97.2072 9.4474 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 97.1509 9.5572 3 175 97.1385 9.6001 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 96.9835 9.5401 1 25 96.9835 9.5401 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 96.5665 10.2999 1 11 96.5665 10.2999 INE238A16KF4 AXIS BK LIMITED 28-Mar-12 96.8247 9.4999 1 2.58 96.8247 9.4999 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 96.8020 9.5701 1 25 96.8020 9.5701 INE171A16BZ4 THE FEDERAL BK LTD. 3-Apr-12 96.6143 9.6900 2 250 96.6143 9.6900 INE168A16DA9 J&K BK 9-Apr-12 96.4835 9.6399 1 30 96.4835 9.6399 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 94.9739 9.6100 1 1 94.9739 9.6100 INE008A16HI1 IDBI BK LIMITED 15-Jun-12 94.8184 9.7299 2 75 94.8184 9.7299 INE649A16BC8 STATE BK OF HYDERABAD 26-Jun-12 94.6084 9.6300 1 25 94.6084 9.6300 INE648A16CQ8 SBBJ 22-Aug-12 93.2588 9.7000 2 100 93.2588 9.7000 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 92.8217 9.7000 1 50 92.8217 9.7000 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 92.7392 9.7200 3 125 92.7392 9.7200 INE141A16EY4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 27-Sep-12 92.4837 9.6000 1 6 92.4837 9.6000 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 91.4554 9.7226 3 100 91.4500 9.7501 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 91.2271 9.6962 3 100 91.2261 9.6975 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com