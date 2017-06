Nov 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED

DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16EL1 CANARA BK 28-Nov-11 99.9026 8.8964 1 100 99.9026 8.8964 INE141A16DP4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 28-Nov-11 99.9026 8.8929 2 65 99.9027 8.8873 INE095A16DS6 INDUSIND BK LTD. 1-Dec-11 99.8279 8.9893 1 50 99.8279 8.9893 INE160A16FD5 PUNJAB NATIONAL BK 5-Dec-11 99.7310 8.9500 1 100 99.7310 8.9500 INE238A16KA5 AXIS BK LIMITED 5-Dec-11 99.7295 9.0000 1 75 99.7295 9.0000 INE237A16KQ3 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 5-Dec-11 99.7275 9.0668 1 100 99.7275 9.0668 INE705A16BX4 VIJAYA BK 5-Dec-11 99.7285 9.0351 4 100 99.7289 9.0200 INE428A16EP3 ALLAHABAD BK 5-Dec-11 99.7353 8.8065 2 22 99.7353 8.8065 INE691A16EQ4 UCO BK 5-Dec-11 99.7318 8.9233 3 105 99.7353 8.8065 INE476A16EO5 CANARA BK 12-Dec-11 99.5576 9.0108 1 25 99.5576 9.0108 INE112A16989 CORPORATION BANK 12-Dec-11 99.5676 8.8062 1 12 99.5676 8.8062 INE654A16AQ0 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-11 99.5498 9.1703 2 0.02 99.5498 9.1703 INE695A16DA1 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-11 99.5682 8.7939 2 40 99.5682 8.7939 INE691A16ES0 UCO BK 12-Dec-11 99.5682 8.7939 2 50 99.5682 8.7939 INE036D16AX0 KARUR VYSYA BNK 13-Dec-11 99.5280 9.1104 2 50 99.5280 9.1104 INE608A16BG5 PUNJAB & SINDH BK 13-Dec-11 99.5431 8.8176 2 30 99.5431 8.8176 INE476A16AT2 CANARA BK 14-Dec-11 99.5100 8.9865 1 2.51 99.5100 8.9865 INE095A16DW8 INDUSIND BK LTD. 14-Dec-11 99.5046 9.0854 2 57.47 99.5044 9.0897 INE683A16203 THE SOUTH INDIAN BK LTD.15-Dec-11 99.4746 9.1802 1 0.5 99.4746 9.1802 INE160A16GC5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Dec-11 99.4837 9.0204 1 100 99.4837 9.0204 INE434A16AK0 ANDHRA BK 15-Dec-11 99.4963 8.7991 1 32 99.4963 8.7991 INE084A16311 BK OF INDIA 19-Dec-11 99.3806 9.0996 1 25 99.3806 9.0996 INE160A16CL5 PUNJAB NATIONAL BK 19-Dec-11 99.3906 8.9518 1 100 99.3906 8.9518 INE434A16AC7 ANDHRA BK 19-Dec-11 99.3884 8.9843 1 0.5 99.3884 8.9843 INE692A16AN7 UNION BK OF INDIA 20-Dec-11 99.3531 9.1406 1 5 99.3531 9.1406 INE565A16442 INDIAN OVERSEAS BK 21-Dec-11 99.3371 9.0212 1 45 99.3371 9.0212 INE141A16BR4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 21-Dec-11 99.3183 9.2788 1 50 99.3183 9.2788 INE428A16EX7 ALLAHABAD BK 23-Dec-11 99.2764 9.1738 1 225 99.2764 9.1738 INE112A16740 CORPORATION BANK 26-Dec-11 99.2280 9.1604 1 25 99.2280 9.1604 INE008A16EE7 IDBI BK LIMITED 26-Dec-11 99.1913 9.2994 2 75 99.1913 9.2994 INE428A16EY5 ALLAHABAD BK 28-Dec-11 99.1530 9.1705 1 8 99.1530 9.1705 INE648A16BN7 SBBJ 28-Dec-11 99.1411 9.3004 2 80 99.1411 9.3004 INE428A16FA2 ALLAHABAD BK 4-Jan-12 98.9649 9.3113 1 80 98.9649 9.3113 INE112A16765 CORPORATION BANK 19-Jan-12 98.5634 9.5000 1 10 98.5634 9.5000 INE008A16EL2 IDBI BK LIMITED 24-Jan-12 98.4371 9.5003 1 35 98.4371 9.5003 INE160A16CW2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Jan-12 98.4371 9.5003 1 10 98.4371 9.5003 INE483A16828 CENTRAL BK OF INDIA 27-Jan-12 98.3615 9.5002 1 10 98.3615 9.5002 INE654A16AB2 STATE BK OF TRAVANCORE 7-Feb-12 98.1343 9.2524 1 10.5 98.1343 9.2524 INE565A16236 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-12 98.0619 9.3687 1 6 98.0619 9.3687 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 97.9319 9.4000 1 25 97.9319 9.4000 INE112A16AL0 CORPORATION BANK 15-Feb-12 97.8458 9.7999 1 10 97.8458 9.7999 INE238A16HX3 AXIS BK LIMITED 17-Feb-12 97.8467 9.4500 1 25 97.8467 9.4500 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 97.7834 9.8500 1 25 97.7834 9.8500 INE112A16781 CORPORATION BANK 20-Feb-12 97.7712 9.4552 1 25 97.7712 9.4552 INE528G16LV0 YES BK LTD. 20-Feb-12 97.7425 9.5798 1 10 97.7425 9.5798 INE483A16BR0 CENTRAL BK OF INDIA 21-Feb-12 97.7616 9.3901 2 100 97.7616 9.3901 INE476A16CF7 CANARA BK 21-Feb-12 97.7453 9.4601 6 125 97.7453 9.4601 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 97.7651 9.3751 1 13.62 97.7651 9.3751 INE168A16CZ8 J&K BK 21-Feb-12 97.7506 9.4374 1 13.62 97.7506 9.4374 INE238A16IA9 AXIS BK LIMITED 21-Feb-12 97.7483 9.4472 1 2.95 97.7483 9.4472 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 97.7430 9.4700 1 25 97.7430 9.4700 INE141A16CJ9 ORIENTAL BK OF COMMERCE 23-Feb-12 97.7172 9.3702 11 450 97.7172 9.3702 INE608A16BY8 PUNJAB & SINDH BK 2-Mar-12 97.5057 9.4313 5 600 97.5067 9.4275 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 97.4192 9.4799 1 25 97.4192 9.4799 INE141A16ER8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 6-Mar-12 97.4096 9.4700 2 100 97.4026 9.4498 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 97.3753 9.4600 2 75 97.3780 9.4500 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 96.9436 10.5574 1 90 96.9436 10.5574 INE667A16644 SYNDICATE BK 16-Mar-12 97.1575 9.4501 1 0.01 97.1575 9.4501 INE238A16KF4 AXIS BK LIMITED 28-Mar-12 96.8491 9.5000 1 0.01 96.8491 9.5000 INE608A16BZ5 PUNJAB & SINDH BK 9-Apr-12 96.5072 9.6424 1 25 96.5072 9.6424 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 95.0456 10.5701 1 100 95.0456 10.5701 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 94.7297 9.6699 1 100 94.7297 9.6699 INE008A16HR2 IDBI BK LIMITED 29-Jun-12 94.5118 9.7226 1 0.25 94.5118 9.7226 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 92.8286 9.6900 1 50 92.8286 9.6900 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 92.7531 9.6999 1 25 92.7531 9.6999 INE654A16BD6 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Sep-12 92.7441 9.6800 1 50 92.7441 9.6800 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 92.5094 9.6900 1 100 92.5094 9.6900 INE141A16EY4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 27-Sep-12 92.5062 9.6000 1 0.3 92.5062 9.6000 INE651A16CC2 STATE BK OF MYSORE 12-Oct-12 92.1699 9.5999 1 15 92.1699 9.5999 INE649A16BS4 STATE BK OF HYDERABAD 20-Nov-12 91.2488 9.6700 1 10 91.2488 9.6700 INE237A16MV9 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 22-Nov-12 91.1135 9.7800 1 33 91.1135 9.7800 =============================================================================================== Note:- *: Crores