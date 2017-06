Nov 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16BW6 VIJAYA BK 2-Dec-11 99.9510 8.9469 1 100 99.9510 8.9469 INE562A16902 INDIAN BK 2-Dec-11 99.9513 8.8921 3 600 99.9513 8.8921 INE166A16DJ4 THE VYSYA BK LTD. 2-Dec-11 99.9511 8.9286 1 50 99.9511 8.9286 INE141A16EO5 ORIENTAL BK OF COMMERCE 2-Dec-11 99.9514 8.8659 3 175 99.9515 8.8555 INE171A16BP5 THE FEDERAL BK LTD. 5-Dec-11 99.8769 8.9974 2 50 99.8769 8.9974 INE168A16CE3 J&K BK 5-Dec-11 99.8769 8.9974 1 40 99.8769 8.9974 INE141A16EP2 ORIENTAL BK OF COMMERCE 5-Dec-11 99.8782 8.9022 1 125 99.8782 8.9022 INE428A16EP3 ALLAHABAD BK 5-Dec-11 99.8775 8.9535 4 250 99.8775 8.9535 INE112A16AH8 CORPORATION BANK 5-Dec-11 99.8801 8.7632 2 340 99.8801 8.7632 INE705A16BX4 VIJAYA BK 5-Dec-11 99.8775 8.9535 4 225 99.8775 8.9535 INE691A16EQ4 UCO BK 5-Dec-11 99.8775 8.9535 5 250 99.8775 8.9535 INE483A16BG3 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-11 99.8939 8.0532 5 300 99.9026 8.8964 INE428A16EQ1 ALLAHABAD BK 7-Dec-11 99.8279 8.9893 1 100 99.8279 8.9893 INE565A16426 INDIAN OVERSEAS BK 7-Dec-11 99.8296 8.9003 1 125 99.8296 8.9003 INE476A16EN7 CANARA BK 7-Dec-11 99.8287 8.9474 1 25 99.8287 8.9474 INE095A16DT4 INDUSIND BK LTD. 7-Dec-11 99.8267 9.0520 3 150 99.8267 9.0520 INE160A16GA9 PUNJAB NATIONAL BK 7-Dec-11 99.8294 8.9134 4 150 99.8296 8.9003 INE238A16JN0 AXIS BK LIMITED 7-Dec-11 99.8282 8.9714 5 308 99.8281 8.9788 INE608A16BM3 PUNJAB & SINDH BK 8-Dec-11 99.8036 8.9774 3 225 99.8036 8.9784 INE648A16CV8 SBBJ 9-Dec-11 99.7813 8.8889 1 100 99.7813 8.8889 INE705A16BY2 VIJAYA BK 9-Dec-11 99.7786 8.9989 1 50 99.7786 8.9989 INE483A16BH1 CENTRAL BK OF INDIA 9-Dec-11 99.7786 8.9989 1 25 99.7786 8.9989 INE238A16KB3 AXIS BK LIMITED 9-Dec-11 99.7783 9.0111 1 100 99.7783 9.0111 INE691A16ES0 UCO BK 12-Dec-11 99.7079 8.9107 1 4 99.7079 8.9107 INE705A16BZ9 VIJAYA BK 12-Dec-11 99.7068 8.9444 1 38.9 99.7068 8.9444 INE608A16BG5 PUNJAB & SINDH BK 13-Dec-11 99.6874 8.8044 1 12 99.6874 8.8044 INE651A16AP8 STATE BK OF MYSORE 14-Dec-11 99.6560 8.9995 2 25 99.6560 8.9995 INE476A16AT2 CANARA BK 14-Dec-11 99.6558 9.0048 1 15 99.6558 9.0048 INE691A16EU6 UCO BK 14-Dec-11 99.6570 8.9733 2 50 99.6599 8.8972 INE654A16931 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Dec-11 99.6315 9.0000 2 75 99.6315 9.0000 INE160A16GC5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Dec-11 99.6318 8.9926 1 9 99.6318 8.9926 INE434A16AK0 ANDHRA BK 15-Dec-11 99.6402 8.7867 1 12 99.6402 8.7867 INE476A16AR6 CANARA BK 15-Dec-11 99.6315 9.0000 1 100 99.6315 9.0000 INE428A16ES7 ALLAHABAD BK 16-Dec-11 99.6044 9.0605 1 0.05 99.6044 9.0605 INE705A16AY4 VIJAYA BK 16-Dec-11 99.6319 8.9902 1 30 99.6319 8.9902 INE237A16LY5 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 19-Dec-11 99.5337 8.9998 1 50 99.5337 8.9998 INE160A16CL5 PUNJAB NATIONAL BK 19-Dec-11 99.5363 8.9494 1 200 99.5363 8.9494 INE483A16AV4 CENTRAL BK OF INDIA 19-Dec-11 99.5337 8.9998 1 50 99.5337 8.9998 INE428A16ET5 ALLAHABAD BK 19-Dec-11 99.5309 9.0541 1 10 99.5309 9.0541 INE084A16311 BK OF INDIA 19-Dec-11 99.5382 8.9126 1 10 99.5382 8.9126 INE565A16442 INDIAN OVERSEAS BK 21-Dec-11 99.4792 9.0994 1 40 99.4792 9.0994 INE457A16822 BK OF MAHARASHTRA 22-Dec-11 99.4665 8.8987 1 50 99.4665 8.8987 INE528G16KT6 YES BK LTD. 23-Dec-11 99.4301 9.0959 1 13 99.4301 9.0959 INE428A16EV1 ALLAHABAD BK 26-Dec-11 99.3551 9.1122 1 1 99.3551 9.1122 INE648A16CY2 SBBJ 26-Dec-11 99.3492 9.1961 1 12 99.3492 9.1961 INE705A16CA0 VIJAYA BK 26-Dec-11 99.3505 9.1776 1 11 99.3505 9.1776 INE483A16BA6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-11 99.3314 9.0993 1 10 99.3314 9.0993 INE476A16BG7 CANARA BK 27-Dec-11 99.3314 9.0993 1 50 99.3314 9.0993 INE238A16JU5 AXIS BK LIMITED 27-Dec-11 99.3239 9.2021 1 10 99.3239 9.2021 INE649A16AD8 STATE BK OF HYDERABAD 27-Dec-11 99.3255 9.1802 1 0.15 99.3255 9.1802 INE428A16EY5 ALLAHABAD BK 28-Dec-11 99.3075 9.0902 1 3 99.3075 9.0902 INE649A16998 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jan-12 99.1048 9.4200 1 100 99.1048 9.4200 INE160A16CP6 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jan-12 99.0521 9.4404 1 25 99.0521 9.4404 INE090A16KR4 ICICI BK LTD. 9-Jan-12 98.9804 9.3997 1 35 98.9804 9.3997 INE476A16EY4 CANARA BK 11-Jan-12 98.9254 9.4402 1 25 98.9254 9.4402 INE160A16CY8 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jan-12 98.4485 9.4299 1 75 98.4485 9.4299 INE166A16EA1 THE VYSYA BK LTD. 30-Jan-12 98.4675 9.3126 1 1 98.4675 9.3126 INE090A16LD2 ICICI BK LTD. 31-Jan-12 98.4202 9.4497 3 50 98.4202 9.4497 INE238A16HU9 AXIS BK LIMITED 31-Jan-12 98.4185 9.4601 1 25 98.4185 9.4601 INE654A16AB2 STATE BK OF TRAVANCORE 7-Feb-12 98.2449 9.4501 1 10 98.2449 9.4501 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 98.2199 9.4502 1 50 98.2199 9.4502 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 98.1700 9.4500 1 25 98.1700 9.4500 INE160A16DL3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-12 98.0918 9.4676 3 52 98.0913 9.4698 INE434A16789 ANDHRA BK 13-Feb-12 98.0913 9.4698 2 50 98.0913 9.4698 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 98.1015 9.2942 1 100 98.1015 9.2942 INE141A16CJ9 ORIENTAL BK OF COMMERCE 23-Feb-12 97.8683 9.3532 1 6 97.8683 9.3532 INE036D16BE8 KARUR VYSYA BNK 23-Feb-12 97.8078 9.6246 1 17 97.8078 9.6246 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 97.8458 9.4537 3 99 97.8450 9.4576 INE166A16EE3 THE VYSYA BK LTD. 23-Feb-12 97.8189 9.5747 1 5 97.8189 9.5747 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 97.8443 9.3508 1 20 97.8443 9.3508 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 97.7477 9.4498 1 10 97.7477 9.4498 INE112A16799 CORPORATION BANK 27-Feb-12 97.7407 9.4798 2 50 97.7407 9.4798 INE608A16AI3 PUNJAB & SINDH BK 27-Feb-12 97.7360 9.5000 3 125 97.7360 9.5000 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 97.7360 9.5000 10 425 97.7360 9.5000 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 97.7041 9.5299 2 75 97.7041 9.5299 INE141A16DY6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 28-Feb-12 97.7229 9.4501 1 50 97.7229 9.4501 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 97.7162 9.4785 1 20 97.7162 9.4785 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 97.7138 9.4886 24 1370 97.7147 9.4849 INE141A16FG8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 29-Feb-12 97.6896 9.4861 4 400 97.6911 9.4799 INE695A16BI8 UNITED BK OF INDIA 2-Mar-12 97.6910 9.2767 2 18 97.6033 9.6374 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 97.5970 9.4599 1 25 97.5970 9.4599 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 97.5685 9.4752 2 27.5 97.5304 9.6274 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 97.5255 9.4501 1 50 97.5255 9.4501 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 97.3480 9.4700 1 50 97.3480 9.4700 INE112A16AT3 CORPORATION BANK 28-May-12 95.4460 9.6751 1 50 95.4460 9.6751 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 95.3948 9.7350 8 250 95.3948 9.7350 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 95.3773 9.4099 1 90 95.3773 9.4099 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 95.1199 9.6527 1 0.75 95.1199 9.6527 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 94.9540 9.6501 1 25 94.9540 9.6501 INE649A16BC8 STATE BK OF HYDERABAD 26-Jun-12 94.7586 9.6600 1 50 94.7586 9.6600 INE008A16HO9 IDBI BK LIMITED 26-Jun-12 94.7277 9.7201 1 25 94.7277 9.7201 INE090A16OC8 ICICI BK LTD. 3-Jul-12 94.5700 9.7025 1 1 94.5700 9.7025 INE008A16HY8 IDBI BK LIMITED 8-Aug-12 93.7165 9.7500 1 25 93.7165 9.7500 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 92.9202 9.6900 1 25 92.9202 9.6900 INE562A16985 INDIAN BK 27-Sep-12 92.4130 9.9225 1 6.5 92.4130 9.9225 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 91.5843 9.7500 1 25 91.5843 9.7500 INE238A16KY5 AXIS BK LIMITED 22-Nov-12 91.2145 9.8200 1 25 91.2145 9.8200 INE562A16AD3 INDIAN BK 23-Nov-12 91.2555 9.7426 2 5 91.2555 9.7426 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 91.1688 9.7400 1 140 91.1688 9.7400 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 91.1605 9.7501 1 25 91.1605 9.7501 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 91.1191 9.7465 2 120 91.1182 9.7476 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 91.0871 9.7850 2 160 91.0871 9.7850 INE141A16FH6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 29-Nov-12 91.1037 9.7650 3 100 91.1037 9.7650 INE168A16DD3 J&K BK 29-Nov-12 91.0208 9.8650 1 135 91.0208 9.8650 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary 