Dec 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16EQ4 UCO BK 5-Dec-11 99.9037 8.7958 1 100 99.9037 8.7958 INE428A16EP3 ALLAHABAD BK 5-Dec-11 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE238A16KA5 AXIS BK LIMITED 5-Dec-11 99.9020 8.9513 1 25 99.9020 8.9513 INE171A16BP5 THE FEDERAL BK LTD. 5-Dec-11 99.9015 8.9970 1 40 99.9015 8.9970 INE166A16DL0 THE VYSYA BK LTD. 5-Dec-11 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE008A16DV3 IDBI BK LIMITED 5-Dec-11 99.9004 9.0976 1 0.5 99.9004 9.0976 INE705A16BX4 VIJAYA BK 5-Dec-11 99.9018 8.9660 5 139 99.9019 8.9604 INE160A16FD5 PUNJAB NATIONAL BK 5-Dec-11 99.9020 8.9509 2 100.5 99.9029 8.9513 INE483A16BG3 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-11 99.9039 8.7741 8 603 99.9040 8.7684 INE237A16KQ3 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 5-Dec-11 99.9009 9.0518 1 100 99.9009 9.0518 INE476A16EN7 CANARA BK 7-Dec-11 99.8553 8.8173 2 225 99.8564 8.7482 INE238A16JN0 AXIS BK LIMITED 7-Dec-11 99.8530 8.9557 1 11 99.8530 8.9557 INE160A16GA9 PUNJAB NATIONAL BK 7-Dec-11 99.8546 8.8588 3 34 99.8557 8.7909 INE608A16BM3 PUNJAB & SINDH BK 8-Dec-11 99.8306 8.8480 1 50 99.8306 8.8480 INE095A16DU2 INDUSIND BK LTD. 8-Dec-11 99.8277 8.9997 3 150 99.8277 8.9997 INE483A16BH1 CENTRAL BK OF INDIA 9-Dec-11 99.8060 8.8685 1 100 99.8060 8.8685 INE705A16BY2 VIJAYA BK 9-Dec-11 99.8056 8.8868 2 69 99.8056 8.8868 INE040A16685 HDFC BK LTD. 9-Dec-11 99.8082 8.9281 4 180 99.8277 8.9997 INE237A16KT7 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 9-Dec-11 99.8023 9.0379 1 50 99.8023 9.0379 INE476A16EO5 CANARA BK 12-Dec-11 99.7310 8.9500 1 25 99.7310 8.9500 INE528G16MC8 YES BK LTD. 12-Dec-11 99.7289 9.0200 1 15 99.7289 9.0200 INE651A16AP8 STATE BK OF MYSORE 14-Dec-11 99.6822 8.9513 1 25 99.6822 8.9513 INE476A16AT2 CANARA BK 14-Dec-11 99.6804 9.0022 2 15 99.6804 9.0022 INE691A16EU6 UCO BK 14-Dec-11 99.6826 8.9407 3 154 99.6842 8.8948 INE483A16AY8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-11 99.6579 8.9497 1 25 99.6579 8.9497 INE160A16GC5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Dec-11 99.6579 8.9497 1 25 99.6579 8.9497 INE654A16931 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Dec-11 99.6815 8.9711 1 25 99.6815 8.9711 INE428A16ES7 ALLAHABAD BK 16-Dec-11 99.6335 8.9510 1 75 99.6335 8.9510 INE652A16BN9 STATE BK OF PATIALA 16-Dec-11 99.6335 8.9510 1 25 99.6335 8.9510 INE028A16268 BK OF BARODA 19-Dec-11 99.5606 8.9494 1 50 99.5606 8.9494 INE084A16311 BK OF INDIA 19-Dec-11 99.5605 8.9516 2 26.5 99.5587 8.9882 INE476A16AX4 CANARA BK 19-Dec-11 99.5598 8.9658 2 90 99.5588 8.9862 INE483A16AV4 CENTRAL BK OF INDIA 19-Dec-11 99.5550 9.0639 1 125 99.5550 9.0639 INE648A16BK3 SBBJ 21-Dec-11 99.5090 9.0050 1 50 99.5090 9.0050 INE428A16EU3 ALLAHABAD BK 21-Dec-11 99.5057 9.0658 1 88 99.5057 9.0658 INE565A16178 INDIAN OVERSEAS BK 22-Dec-11 99.4786 9.1099 1 0.2 99.4786 9.1099 INE691A16EZ5 UCO BK 22-Dec-11 99.4810 9.0678 1 1 99.4810 9.0678 INE171A16BT7 THE FEDERAL BK LTD. 23-Dec-11 99.4353 9.4221 1 35 99.4353 9.4221 INE112A16740 CORPORATION BANK 26-Dec-11 99.3840 9.0493 1 50 99.3840 9.0493 INE434A16AH6 ANDHRA BK 26-Dec-11 99.3788 9.1262 1 122 99.3788 9.1262 INE483A16BA6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-11 99.3534 9.1363 2 215 99.3534 9.1363 INE652A16BQ2 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-11 99.3241 9.1993 1 100 99.3241 9.1993 INE095A16DJ5 INDUSIND BK LTD. 30-Dec-11 99.2822 9.0997 2 125 99.2822 9.0997 INE705A16BE4 VIJAYA BK 3-Jan-12 99.1582 9.3899 1 25 99.1582 9.3899 INE476A16EZ1 CANARA BK 5-Jan-12 99.1158 9.3032 1 90 99.1158 9.3032 INE090A16KR4 ICICI BK LTD. 9-Jan-12 99.0108 9.3504 1 60 99.0108 9.3504 INE705A16CB8 VIJAYA BK 9-Jan-12 99.0309 9.3996 1 25 99.0309 9.3996 INE090A16LB6 ICICI BK LTD. 19-Jan-12 98.7152 9.6950 1 0.15 98.7152 9.6950 INE166A16EA1 THE VYSYA BK LTD. 30-Jan-12 98.3907 9.9500 1 20 98.3907 9.9500 INE090A16LD2 ICICI BK LTD. 31-Jan-12 98.4533 9.4002 1 25 98.4533 9.4002 INE238A16HU9 AXIS BK LIMITED 31-Jan-12 98.4533 9.4002 1 25 98.4533 9.4002 INE160A16CV4 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-12 98.4863 9.3499 1 25 98.4863 9.3499 INE238A16HZ8 AXIS BK LIMITED 20-Feb-12 97.9210 9.5672 1 0.1 97.9210 9.5672 INE238A16IA9 AXIS BK LIMITED 21-Feb-12 97.9254 9.4301 1 100 97.9254 9.4301 INE141A16CJ9 ORIENTAL BK OF COMMERCE 23-Feb-12 97.9072 9.4000 1 25 97.9072 9.4000 INE112A16AP1 CORPORATION BANK 23-Feb-12 97.9072 9.4000 1 25 97.9072 9.4000 INE036D16BF5 KARUR VYSYA BNK 27-Feb-12 97.6573 9.9500 1 25 97.6573 9.9500 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 97.7885 9.3801 1 25 97.7885 9.3801 INE084A16410 BK OF INDIA 27-Feb-12 97.7701 9.4600 2 250 97.7701 9.4600 INE095A16EL9 INDUSIND BK LTD. 27-Feb-12 97.7275 9.6449 1 100 97.7275 9.6449 INE095A16EK1 INDUSIND BK LTD. 29-Feb-12 97.6738 9.6589 9 325 97.6717 9.6451 INE112A16AS5 CORPORATION BANK 29-Feb-12 97.7182 9.4701 4 225 97.7182 9.4701 INE476A16FF0 CANARA BK 29-Feb-12 97.7182 9.4701 3 115 97.7182 9.4701 INE434A16AG8 ANDHRA BK 1-Mar-12 97.6887 9.4899 1 100 97.6887 9.4899 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 97.6887 9.4899 5 475 97.6887 9.4899 INE608A16CB4 PUNJAB & SINDH BK 1-Mar-12 97.6867 9.4986 7 700 97.6875 9.4950 INE695A16BI8 UNITED BK OF INDIA 2-Mar-12 97.7474 9.1429 1 12 97.7474 9.1429 INE238A16IJ0 AXIS BK LIMITED 8-Mar-12 97.5128 9.4998 1 15 97.5128 9.4998 INE652A16BU4 STATE BK OF PATIALA 9-Mar-12 97.5190 9.3798 1 120 97.5190 9.3798 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 97.4324 9.4301 1 100 97.4324 9.4301 INE238A16IK8 AXIS BK LIMITED 12-Mar-12 97.3297 9.8176 1 0.1 97.3297 9.8176 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 97.4221 9.4688 2 40 97.4139 9.4999 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 97.3912 9.4924 1 15 97.3912 9.4924 INE237A16JN2 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 15-Mar-12 97.3098 9.6102 1 0.2 97.3098 9.6102 INE692A16AL1 UNION BK OF INDIA 22-Mar-12 97.2915 9.0725 1 6 97.2915 9.0725 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 97.0663 9.5100 1 0.1 97.0663 9.5100 INE649A16AL1 STATE BK OF HYDERABAD 2-May-12 96.1171 9.6373 1 0.2 96.1171 9.6373 INE084A16592 BK OF INDIA 23-May-12 95.6020 9.6501 2 100 95.6020 9.6501 INE683A16559 THE SOUTH INDIAN BK 28-May-12 95.4272 9.7712 2 45 95.4412 9.7399 INE084A16600 BK OF INDIA 28-May-12 95.4921 9.6801 1 25 95.4921 9.6801 INE238A16JS9 AXIS BK LIMITED 16-Jul-12 94.2592 9.7500 1 5 94.2592 9.7500 INE141A16EU2 ORIENTAL BK OF COMMERCE 14-Sep-12 92.8649 9.7375 1 5 92.8649 9.7375 INE476A16ET4 CANARA BK 19-Sep-12 92.7880 9.6825 2 12.5 92.7880 9.6825 INE141A16EY4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 27-Sep-12 92.6517 9.6174 1 25 92.6517 9.6174 INE141A16EZ1 ORIENTAL BK OF COMMERCE 28-Sep-12 92.3777 9.9725 1 4 92.3777 9.9725 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 91.1828 9.7499 1 15 91.1828 9.7499 INE168A16DE1 J&K BK 30-Nov-12 91.0229 9.8625 1 25 91.0229 9.8625 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 91.1286 9.7350 2 75 91.1286 9.7350 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting 