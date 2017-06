Dec 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16EQ4 UCO BK 5-Dec-11 99.9253 9.0953 1 50 99.9253 9.0953 INE483A16BG3 CENTRAL BK OF INDIA 5-Dec-11 99.9253 9.0953 3 175 99.9253 9.0953 INE705A16BX4 VIJAYA BK 5-Dec-11 99.9266 8.9387 2 35 99.9264 8.9613 INE141A16EP2 ORIENTAL BK OF COMMERCE 5-Dec-11 99.9267 8.9247 2 113 99.9267 8.9247 INE166A16DL0 THE VYSYA BK LTD. 5-Dec-11 99.9263 8.9734 1 20 99.9263 8.9734 INE171A16BP5 THE FEDERAL BK LTD. 5-Dec-11 99.9258 9.0344 1 60 99.9258 9.0344 INE168A16CE3 J&K BK 5-Dec-11 99.9264 8.9598 2 170 99.9258 9.0344 INE528G16LY4 YES BK LTD. 7-Dec-11 99.8769 8.9974 1 25 99.8769 8.9974 INE141A16EQ0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 7-Dec-11 99.8786 8.8715 2 250 99.8775 8.9535 INE565A16426 INDIAN OVERSEAS BK 7-Dec-11 99.8789 8.8510 2 300 99.8789 8.8510 INE171A16BO8 THE FEDERAL BK LTD. 7-Dec-11 99.8782 8.8998 2 150 99.8769 8.9974 INE476A16EN7 CANARA BK 7-Dec-11 99.8789 8.8510 5 925 99.8789 8.8510 INE168A16CF0 J&K BK 7-Dec-11 99.8769 8.9974 1 35 99.8769 8.9974 INE238A16JN0 AXIS BK LIMITED 7-Dec-11 99.8767 9.0124 6 425 99.8762 9.0486 INE160A16GA9 PUNJAB NATIONAL BK 7-Dec-11 99.8790 8.8447 4 196 99.8797 8.7925 INE428A16EQ1 ALLAHABAD BK 7-Dec-11 99.8803 8.7541 3 120 99.8801 8.7632 INE683A16336 THE SOUTH INDIAN BK LTD. 7-Dec-11 99.8767 9.0120 1 25 99.8767 9.0120 INE608A16BM3 PUNJAB & SINDH BK 8-Dec-11 99.8480 9.2607 1 25 99.8480 9.2607 INE040A16685 HDFC BK LTD. 9-Dec-11 99.8287 8.9474 1 65 99.8287 8.9474 INE652A16BL3 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-11 99.8280 8.9840 1 1 99.8280 8.9840 INE483A16BH1 CENTRAL BK OF INDIA 9-Dec-11 99.8294 8.9143 3 60 99.8305 8.8532 INE434A16698 ANDHRA BK 9-Dec-11 99.8296 8.9000 2 101.5 99.8300 8.8794 INE141A16BP8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 9-Dec-11 99.8303 8.8647 3 217.8 99.8280 8.9840 INE705A16BY2 VIJAYA BK 9-Dec-11 99.8296 8.8991 3 36 99.8299 8.8846 INE171A16AG6 THE FEDERAL BK LTD. 9-Dec-11 99.8272 9.0259 1 0.1 99.8272 9.0259 INE476A16EO5 CANARA BK 12-Dec-11 99.7546 8.9797 2 260 99.7582 8.8471 INE237A16LU3 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 12-Dec-11 99.7536 9.0158 1 5 99.7536 9.0158 INE166A16DP1 THE VYSYA BK LTD. 12-Dec-11 99.7537 9.0121 2 200 99.7537 9.0121 INE654A16AQ0 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-11 99.7499 9.1515 1 0.07 99.7499 9.1515 INE695A16DA1 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-11 99.7586 8.8325 4 115 99.7601 8.7774 INE705A16BZ9 VIJAYA BK 12-Dec-11 99.7557 8.9388 6 241 99.7557 8.9388 INE084A16295 BK OF INDIA 13-Dec-11 99.7265 9.1001 1 25 99.7265 9.1001 INE141A16ET4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 14-Dec-11 99.7066 8.9505 1 25 99.7066 8.9505 INE691A16ET8 UCO BK 15-Dec-11 99.6805 8.9993 1 100 99.6805 8.9993 INE476A16AR6 CANARA BK 15-Dec-11 99.6808 8.9909 1 100 99.6808 8.9909 INE112A16AI6 CORPORATION BANK 15-Dec-11 99.6773 9.0898 1 50 99.6773 9.0898 INE483A16AY8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-11 99.6808 8.9909 1 100 99.6808 8.9909 INE654A16931 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Dec-11 99.6827 8.9372 1 2 99.6827 8.9372 INE428A16ES7 ALLAHABAD BK 16-Dec-11 99.6579 8.9505 2 25.2 99.6539 9.0547 INE428A16ET5 ALLAHABAD BK 19-Dec-11 99.5780 9.0990 2 270 99.5780 9.0990 INE084A16311 BK OF INDIA 19-Dec-11 99.5816 9.0196 4 115 99.5850 8.9474 INE667A16487 SYNDICATE BK 20-Dec-11 99.5547 9.0701 1 30 99.5547 9.0701 INE692A16AN7 UNION BK OF INDIA 20-Dec-11 99.5548 9.0680 1 100 99.5548 9.0680 INE457A16814 BK OF MAHARASHTRA 21-Dec-11 99.5337 9.0006 2 125 99.5284 9.1026 INE428A16EX7 ALLAHABAD BK 23-Dec-11 99.4746 9.1802 1 150 99.4746 9.1802 INE608A16BP6 PUNJAB & SINDH BK 26-Dec-11 99.4214 8.8508 1 25 99.4214 8.8508 INE008A16EE7 IDBI BK LIMITED 26-Dec-11 99.4190 8.8877 1 4 99.4190 8.8877 INE483A16BA6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-11 99.3725 9.2194 1 100 99.3725 9.2194 INE649A16AD8 STATE BK OF HYDERABAD 27-Dec-11 99.3827 9.0686 1 0.01 99.3827 9.0686 INE648A16BN7 SBBJ 28-Dec-11 99.3714 8.8804 1 50 99.3714 8.8804 INE095A16DJ5 INDUSIND BK LTD. 30-Dec-11 99.3068 9.0994 1 50 99.3068 9.0994 INE160A16GD3 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-12 99.2357 8.5187 1 100 99.2357 8.5187 INE476A16EU2 CANARA BK 4-Jan-12 99.2357 8.5187 1 25 99.2357 8.5187 INE705A16CG7 VIJAYA BK 6-Jan-12 99.1067 9.3998 1 25 99.1067 9.3998 INE238A16HN4 AXIS BK LIMITED 9-Jan-12 99.0572 9.1420 1 0.08 99.0572 9.1420 INE476A16BN3 CANARA BK 23-Jan-12 98.7669 9.3000 2 25 98.7669 9.3000 INE028A16276 BK OF BARODA 3-Feb-12 98.4139 9.3374 2 2.2 98.4139 9.3374 INE160A16DL3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-12 98.1535 9.4062 1 0.45 98.1535 9.4062 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 98.0367 9.4928 2 105 98.0657 9.3499 INE434A16813 ANDHRA BK 20-Feb-12 97.9911 9.3535 1 0.01 97.9911 9.3535 INE090A16QN0 ICICI BK LTD. 21-Feb-12 97.8715 9.8000 1 5 97.8715 9.8000 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 97.9072 9.4000 1 25 97.9072 9.4000 INE040A16743 HDFC BK LTD. 24-Feb-12 97.8825 9.4001 2 50 97.8825 9.4001 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 97.8974 9.3325 1 10 97.8974 9.3325 INE237A16IY1 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 27-Feb-12 97.7715 9.5626 1 7 97.7715 9.5626 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 97.7981 9.4458 1 35 97.7981 9.4458 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 97.7500 9.5472 1 80 97.7500 9.5472 INE528G16NN3 YES BK LTD. 29-Feb-12 97.7360 9.5000 1 35 97.7360 9.5000 INE562A16AE1 INDIAN BK 1-Mar-12 97.7259 9.4374 5 500 97.7259 9.4374 INE095A16EM7 INDUSIND BK LTD. 1-Mar-12 97.6725 9.6641 3 375 97.6717 9.6600 INE705A16CW4 VIJAYA BK 1-Mar-12 97.6972 9.5591 4 250 97.6970 9.5601 INE608A16CB4 PUNJAB & SINDH BK 1-Mar-12 97.7111 9.5002 2 175 97.7111 9.5002 INE434A16AG8 ANDHRA BK 1-Mar-12 97.7147 9.4849 3 200 97.7159 9.4798 INE112A16AU1 CORPORATION BANK 1-Mar-12 97.7160 9.4794 18 925 97.7159 9.4798 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 97.7139 9.4885 14 475 97.7164 9.4777 INE683A16542 THE SOUTH INDIAN BK LTD. 1-Mar-12 97.6792 9.6354 5 225 97.6794 9.6349 INE528G16NM5 YES BK LTD. 1-Mar-12 97.6994 9.5499 1 25 97.6994 9.5499 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 97.7021 9.4339 5 500 97.7018 9.4349 INE168A16DF8 J&K BK 2-Mar-12 97.6792 9.5298 9 500 97.6774 9.5374 INE648A16DD4 SBBJ 2-Mar-12 97.7040 9.4255 4 200 97.7036 9.4273 INE141A16FI4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 2-Mar-12 97.6934 9.4702 2 500 97.6934 9.4702 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 97.6909 9.4811 20 1175 97.6970 9.4551 INE695A16BI8 UNITED BK OF INDIA 2-Mar-12 97.6637 9.5950 1 5 97.6637 9.5950 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 97.7137 9.3849 1 0.03 97.7137 9.3849 INE695A16BJ6 UNITED BK OF INDIA 5-Mar-12 97.6106 9.5051 1 1.55 97.6106 9.5051 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 97.6193 9.3700 1 25 97.6193 9.3700 INE112A16823 CORPORATION BANK 6-Mar-12 98.2568 6.8488 2 75 97.6218 9.3599 INE141A16CY8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 8-Mar-12 97.5311 9.5254 1 5 97.5311 9.5254 INE238A16IJ0 AXIS BK LIMITED 8-Mar-12 97.5223 9.5602 1 0.02 97.5223 9.5602 INE095A16DX6 INDUSIND BK LTD. 15-Mar-12 97.3240 9.6500 1 48 97.3240 9.6500 INE476A16CX0 CANARA BK 16-Mar-12 97.3671 9.4000 1 25 97.3671 9.4000 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 97.2757 9.4650 1 10 97.2757 9.4650 INE141A16DB4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 20-Mar-12 97.2941 9.3130 1 2 97.2941 9.3130 INE062A16283 STATE BK OF INDIA 20-Mar-12 97.3552 9.3158 2 29.3 97.3647 9.3200 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 97.2671 9.3230 1 0.5 97.2671 9.3230 INE476A16DC2 CANARA BK 23-Mar-12 97.1863 9.4351 1 0.02 97.1863 9.4351 INE238A16LE5 AXIS BK LIMITED 27-Mar-12 96.9481 9.9053 1 75 96.9481 9.9053 INE112A16922 CORPORATION BANK 16-Apr-12 96.6769 9.2252 1 1 96.6769 9.2252 INE008A16GF9 IDBI BK LIMITED 17-Apr-12 96.5238 9.5949 1 2 96.5238 9.5949 INE008A16GL7 IDBI BK LIMITED 30-Apr-12 96.2330 9.5252 1 0.4 96.2330 9.5252 INE084A16600 BK OF INDIA 28-May-12 95.5420 9.5679 1 48 95.5420 9.5679 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 95.1929 9.6000 1 25 95.1929 9.6000 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 95.1845 9.6176 1 0.2 95.1845 9.6176 INE040A16727 HDFC BK LTD. 15-Jun-12 94.9764 9.8500 1 0.02 94.9764 9.8500 INE090A16OC8 ICICI BK LTD. 3-Jul-12 94.6359 9.6676 1 1 94.6359 9.6676 INE040A16750 HDFC BK LTD. 16-Jul-12 94.2484 9.8125 1 15 94.2484 INE528G16LP2 YES BK LTD. 9-Aug-12 93.7421 9.7076 1 1 93.7421 9.7076 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 91.2420 9.7050 1 3.5 91.2420 9.7050 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 91.1346 9.7815 3 175 91.1358 9.7800 INE141A16FJ2 ORIENTAL BK OF COMMERCE 30-Nov-12 91.1123 9.7815 4 225 91.1135 9.7800 INE090A16QT7 ICICI BK LTD. 30-Nov-12 91.1798 9.7000 1 30 91.1798 9.7000 =============================================================================================== Note:- *: Crores