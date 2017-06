Jan 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16CL7 VIJAYA BK 31-Jan-12 99.7944 9.3998 1 100 99.7944 9.3998 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 99.5993 9.1777 1 5 99.5993 9.1777 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 99.5312 9.5510 3 25 99.5312 9.5510 INE008A16EY5 IDBI BK 13-Feb-12 99.4479 9.6493 1 10 99.4479 9.6493 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 99.4504 9.1688 7 129 99.4504 9.1688 INE112A16AM8 CORP. BK 14-Feb-12 99.4501 9.1738 1 38.3 99.4501 9.1738 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.4499 9.1771 1 2 99.4499 9.1771 INE112A16AL0 CORP. BK 15-Feb-12 99.4258 9.1649 1 8 99.4258 9.1649 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 99.3484 9.5753 4 223 99.3590 9.4190 INE141A16FD5 OBC 17-Feb-12 99.3765 9.1602 1 25 99.3765 9.1602 INE238A16HZ8 AXIS BK 20-Feb-12 99.2963 9.5804 2 25 99.2963 9.5804 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 99.3208 8.9144 1 25 99.3208 8.9144 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.2664 9.3012 2 85 99.2664 9.3015 INE705A16CV6 VIJAYA BK 21-Feb-12 99.2710 9.2427 2 9 99.2710 9.2427 INE648A16DB8 SBBJ 22-Feb-12 99.2131 9.6499 2 100 99.2131 9.6499 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 99.1913 9.5994 1 25 99.1913 9.5994 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.2029 9.1650 3 37.7 99.2029 9.1650 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 99.1103 9.3621 1 25 99.1103 9.3621 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 99.0620 9.6003 1 25 99.0620 9.6003 INE095A16EK1 INDUSIND BK 29-Feb-12 99.0213 9.7502 1 25 99.0213 9.7502 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.0104 9.6004 1 50 99.0104 9.6004 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.0013 9.4411 3 200 99.0101 9.3571 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 99.0064 9.6396 2 150 99.0064 9.6396 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 98.9847 9.5996 1 20 98.9847 9.5996 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 98.9085 9.5903 2 50 98.9085 9.5903 INE483A16976 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-12 98.9239 9.4536 1 0.1 98.9239 9.4536 INE695A16BK4 UNITED BK OF INDIA 6-Mar-12 98.8759 9.6503 3 75 98.8759 9.6503 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 98.8794 9.6199 1 50 98.8794 9.6199 INE434A16862 ANDHRA BK 6-Mar-12 98.9074 9.6001 1 25 98.9074 9.6001 INE691A16ER2 UCO BK 6-Mar-12 98.8817 9.5999 1 25 98.8817 9.5999 INE095A16EP0 INDUSIND BK 7-Mar-12 98.8726 9.4589 1 200 98.8726 9.4589 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 98.8562 9.5985 2 50.2 98.8954 9.2655 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 98.8919 9.2952 2 28 98.8919 9.2952 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 98.8501 9.6499 1 5 98.8501 9.6499 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 98.9000 9.2265 1 2 98.9000 9.2265 INE008A16FR6 IDBI BK 8-Mar-12 98.8122 9.7502 1 25 98.8122 9.7502 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 98.8169 9.5000 1 25 98.8169 9.5000 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.7250 9.6201 1 150 98.7250 9.6201 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.7533 9.5998 2 150 98.7533 9.5998 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 98.6819 9.9496 2 100 98.6819 9.9496 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 98.7211 9.6499 1 50 98.7211 9.6499 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 98.7178 9.6752 2 50 98.7211 9.6499 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 98.7444 9.2824 1 130 98.7444 9.2824 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 98.7125 9.3346 1 56 98.7125 9.3346 INE476A16FO2 CANARA BK 15-Mar-12 98.6646 9.5003 1 50 98.6646 9.5003 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 98.6438 9.6504 2 50 98.6438 9.6504 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.6925 9.2992 2 10 98.6925 9.2992 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 98.5411 9.6497 4 400 98.5411 9.6497 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 98.5969 9.2752 2 100 98.5485 9.6000 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 98.5448 9.6248 1 25 98.5448 9.6248 INE036D16BH1 THE KARUR VYSYA BK 19-Mar-12 98.5337 9.6994 1 12 98.5337 9.6994 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 98.4699 9.9503 1 50 98.4699 9.9503 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 98.5108 9.6803 1 25 98.5108 9.6803 INE457A16913 BK OF MAHARASHTRA 21-Mar-12 98.4851 9.6801 1 25 98.4851 9.6801 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.4674 9.6292 3 125 98.4719 9.6002 INE077A16620 DENA BK 22-Mar-12 98.4625 9.6602 1 50 98.4625 9.6602 INE095A16CX8 INDUSIND BK 22-Mar-12 98.4025 10.0433 1 0.06 98.4025 10.0433 INE084A16535 BK OF INDIA 23-Mar-12 98.4470 9.5964 1 5 98.4470 9.5964 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 98.3708 9.5956 3 125 98.3938 9.4575 INE237A16NF0 KOTAK MAH BK 26-Mar-12 98.3550 9.6900 1 60 98.3550 9.6900 INE077A16653 DENA BK 26-Mar-12 98.3600 9.6600 1 50 98.3600 9.6600 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 98.3955 9.5999 1 25 98.3955 9.5999 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 98.3310 9.6801 1 25 98.3310 9.6801 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 98.3583 9.6702 1 25 98.3583 9.6702 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 98.3787 9.3991 1 25 98.3787 9.3991 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 98.3691 9.4554 1 4 98.3691 9.4554 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 98.2807 9.5302 1 75 98.2807 9.5302 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 98.2501 9.8498 1 22 98.2501 9.8498 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 98.2417 9.7502 1 10 98.2417 9.7502 INE667A16735 SYNDICATE BK 3-Apr-12 98.0854 10.0348 2 100 98.0854 10.0348 INE428A16FL9 ALLAHABAD BK 3-Apr-12 98.1944 9.4530 1 30 98.1944 9.4530 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 98.0863 10.0300 1 25 98.0863 10.0300 INE695A16DE3 UNITED BK OF INDIA 9-Apr-12 97.9745 9.7999 1 10 97.9745 9.7999 INE077A16760 DENA BK 18-Apr-12 97.6902 10.0350 1 25 97.6902 10.0350 INE705A16DT8 VIJAYA BK 18-Apr-12 97.6902 10.0350 1 25 97.6902 10.0350 INE705A16DS0 VIJAYA BK 19-Apr-12 97.6638 10.0358 3 75 97.6640 10.0349 INE667A16958 SYNDICATE BK 19-Apr-12 97.6637 10.0362 2 50 97.6640 10.0349 INE077A16778 DENA BK 19-Apr-12 97.6640 10.0349 1 25 97.6640 10.0349 INE166A16EI4 ING VYSYA BK 11-Jun-12 96.3167 9.9700 1 18.65 96.3167 9.9700 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 96.2447 9.8900 3 100 96.2447 9.8900 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 96.2662 9.8312 2 100 96.2091 9.9875 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 96.1899 10.0401 1 7 96.1899 10.0401 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 96.1285 9.8001 1 25 96.1285 9.8001 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 96.0312 9.9899 1 50 96.0312 9.9899 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 96.0655 9.9001 1 25 96.0655 9.9001 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 95.9594 9.9800 1 50 95.9594 9.9800 INE008A16HX0 IDBI BK 13-Jul-12 95.4997 10.0001 1 25.97 95.4997 10.0001 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 94.9631 9.8775 1 25 94.9631 9.8775 INE705A16CE2 VIJAYA BK 15-Oct-12 93.2961 9.8600 1 10 93.2961 9.8600 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 92.9537 9.6743 4 100 92.9537 9.6743 INE090A16QF6 ICICI BK 6-Nov-12 92.7833 9.8576 1 0.01 92.7833 9.8576 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 92.4796 9.5747 1 50 92.4796 9.5747 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 92.2498 9.8601 1 25 92.2498 9.8601 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.1248 9.8119 3 200 92.1243 9.8125 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.6411 9.8500 1 50 91.6411 9.8500 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 91.3794 10.1874 1 5 91.3794 10.1874 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 91.1816 10.0000 1 25 91.1816 10.0000 INE077A16745 DENA BK 14-Jan-13 91.1800 9.8899 1 25 91.1800 9.8899 INE077A16752 DENA BK 21-Jan-13 90.9666 9.9577 19 865 90.9359 9.9950 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 90.9796 9.9420 12 633 90.9606 9.9650 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 90.9731 9.9499 14 510 90.9379 9.9925 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 91.0143 9.9000 7 300 91.0246 9.8875 INE141A16GA9 OBC 21-Jan-13 90.9903 9.9290 3 225 90.9812 9.9401 INE528G16NU8 YES BK 21-Jan-13 90.9376 9.9929 2 70 90.9400 9.9900 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting 