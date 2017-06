Jan 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16CL7 VIJAYA BK 31-Jan-12 99.8220 9.2980 1 5 99.8220 9.2980 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.5998 9.1662 1 0.6 99.5998 9.1662 INE090A16LI1 ICICI BK 13-Feb-12 99.4884 9.3847 11 44 99.4884 9.3847 INE095A16EI5 INDUSIND BK 13-Feb-12 99.4897 9.3614 1 10 99.4897 9.3614 INE090A16LI1 ICICI BK 13-Feb-12 99.4884 11.0408 1 3 99.4884 11.0408 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.4662 9.3275 4 90 99.4750 9.1732 INE695A16DC7 UNITED BK OF INDIA 15-Feb-12 99.4336 9.4506 1 5 99.4336 9.4506 INE112A16AL0 CORPORATION BANK 15-Feb-12 99.4508 9.1620 1 4 99.4508 9.1620 INE141A16FD5 OBC 17-Feb-12 99.3825 9.4495 1 25 99.3825 9.4495 INE428A16FB0 ALLAHABAD BK 17-Feb-12 99.3857 9.4002 1 15 99.3857 9.4002 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 99.3995 9.1878 1 10 99.3995 9.1878 INE112A16781 CORPORATION BK 20-Feb-12 99.3227 9.2185 1 100 99.3227 9.2185 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 99.3603 8.7035 1 25 99.3603 8.7035 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 99.2646 9.3245 1 7 99.2646 9.3245 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 99.2321 9.4151 1 75 99.2321 9.4151 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.2502 9.1915 1 58.6 99.2502 9.1915 INE141A16CJ9 OBC 23-Feb-12 99.2474 9.2261 2 57 99.2474 9.2261 INE528G16IM5 YES BK 24-Feb-12 99.1704 9.8496 1 45 99.1704 9.8496 INE238A16IE1 AXIS BK 24-Feb-12 99.1745 9.8005 1 40 99.1745 9.8005 INE008A16FK1 IDBI BK 27-Feb-12 99.1529 9.4495 1 25 99.1529 9.4495 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 99.1228 9.5003 1 25 99.1228 9.5003 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.1379 9.3354 2 9 99.1379 9.3354 INE166A16EF0 THE VYSYA BK 28-Feb-12 99.0977 9.4954 1 25 99.0977 9.4954 INE705A16CW4 VIJAYA BK 1-Mar-12 99.0511 9.4504 1 125 99.0511 9.4504 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.0217 9.4897 1 50 99.0217 9.4897 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 99.0252 9.4554 1 5 99.0252 9.4554 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 98.9588 9.3672 4 100 98.9763 9.2077 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 98.9112 9.7997 1 75 98.9112 9.7997 INE237A16JD3 KOTAK MAH BK 5-Mar-12 98.9442 9.4995 1 0.8 98.9442 9.4995 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 98.8983 9.4559 3 64.8 98.9070 9.3803 INE095A16EP0 INDUSIND BK 7-Mar-12 98.8414 9.9499 1 25 98.8414 9.9499 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 98.9205 9.2632 1 1 98.9205 9.2632 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 98.9250 9.2242 1 1 98.9250 9.2242 INE008A16FR6 IDBI BK 8-Mar-12 98.8990 9.4497 1 25 98.8990 9.4497 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 98.8577 9.3726 4 91 98.8785 9.1998 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 98.7980 9.2514 5 90 98.7980 9.2514 INE008A16FQ8 IDBI BK 12-Mar-12 98.7545 9.5905 2 75 98.7725 9.4501 INE171A16AU7 THE FEDERAL BK 12-Mar-12 98.7084 9.9501 1 35 98.7084 9.9501 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.7978 9.4498 1 25 98.7978 9.4498 INE237A16JL6 KOTAK MAH BK 13-Mar-12 98.7480 9.4447 4 205 98.7542 9.3970 INE036D16AI1 KARUR VYSYA BNK 13-Mar-12 98.6819 9.9496 1 65 98.6819 9.9496 INE171A16AV5 THE FEDERAL BK 13-Mar-12 98.6819 9.9496 1 35 98.6819 9.9496 INE667A16602 SYNDICATE BK 13-Mar-12 98.6921 9.8716 1 25 98.6921 9.8716 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 98.7200 9.4652 6 200 98.7220 9.4502 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 98.7271 9.4117 5 150 98.7374 9.3348 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 98.6553 9.9501 1 50 98.6553 9.9501 INE434A16AV7 ANDHRA BK 15-Mar-12 98.6814 9.5634 3 75 98.6777 9.5903 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.6968 9.4500 1 50 98.6968 9.4500 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 98.6847 9.7297 1 5 98.6847 9.7297 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 98.6912 9.3086 1 45 98.6912 9.3086 INE667A16644 SYNDICATE BK 16-Mar-12 98.6987 9.2546 2 42 98.6987 9.2546 INE090A16LR2 ICICI BK 19-Mar-12 98.5741 9.5997 3 100 98.5741 9.5997 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 98.5709 9.4497 1 50 98.5709 9.4497 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 98.5472 9.4402 2 125 98.5472 9.4402 INE608A16AO1 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-12 98.5187 9.6282 3 100 98.5381 9.5002 INE084A16535 BK OF INDIA 23-Mar-12 98.4954 9.4503 1 25 98.4954 9.4503 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 98.4365 9.3507 1 100 98.4365 9.3507 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.4290 9.5503 2 75 98.4290 9.5503 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 98.3708 9.7501 1 50 98.3708 9.7501 INE457A16921 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-12 98.4136 9.4898 1 25 98.4136 9.4898 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 98.3450 9.7499 1 100 98.3450 9.7499 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 98.3450 9.7499 1 50 98.3450 9.7499 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 98.3901 9.4798 2 50 98.3901 9.4798 INE667A16693 SYNDICATE BK 28-Mar-12 98.3649 9.4802 2 50 98.3649 9.4802 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 98.3636 9.4879 1 11 98.3636 9.4879 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 98.3134 9.4874 1 218 98.3134 9.4874 INE166A16EK0 ING VYSYA BK 30-Mar-12 98.3364 9.4998 1 25 98.3364 9.4998 INE667A16735 SYNDICATE BK 3-Apr-12 98.1090 10.0503 1 50 98.1090 10.0503 INE648A16DM5 SBBJ 4-Apr-12 98.1809 9.5250 1 0.5 98.1809 9.5250 INE168A16DA9 JK BK 9-Apr-12 98.0399 9.6018 3 1.6 98.0399 9.6018 INE695A16DE3 UNITED BK OF INDIA 9-Apr-12 98.0185 9.7088 1 0.55 98.0185 9.7088 INE562A16AI2 INDIAN BK 18-Apr-12 97.7276 9.9848 2 100 97.7276 9.9848 INE705A16DS0 VIJAYA BK 19-Apr-12 97.6902 10.0350 2 150 97.6902 10.0350 INE237A16NR5 KOTAK MAH BK 19-Apr-12 97.6868 10.0501 1 20 97.6868 10.0501 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 96.7277 9.8000 1 25 96.7277 9.8000 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 96.6130 9.9193 1 25 96.6130 9.9193 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 96.3814 10.0763 1 25 96.3814 10.0763 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 96.2703 9.8887 10 450 96.2698 9.8901 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 96.2802 9.8613 3 100 96.2689 9.8925 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 96.0716 9.9500 2 25 96.0716 9.9500 INE649A16BC8 STATE BK OF HYDERABAD 26-Jun-12 95.9982 9.8802 1 50 95.9982 9.8802 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 94.9667 9.8700 1 24 94.9667 9.8700 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 94.0729 9.8699 1 23.4 94.0729 9.8699 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 93.7509 9.8500 1 5 93.7509 9.8500 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 92.9637 9.6596 4 100 92.9637 9.6596 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 92.6377 9.8000 1 75 92.6377 9.8000 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 92.5456 9.8001 1 50 92.5456 9.8001 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 92.5827 9.7800 1 25 92.5827 9.7800 INE652A16CS6 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-12 92.4222 9.7800 2 50 92.4222 9.7800 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 92.3163 9.7999 1 50 92.3163 9.7999 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 92.2934 9.8000 1 25 92.2934 9.8000 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 92.1134 9.9525 1 0.85 92.1134 9.9525 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.1939 9.7800 1 25 92.1939 9.7800 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.1065 9.8676 1 1 92.1065 9.8676 INE695A16DP9 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-12 91.8813 9.9850 1 50 91.8813 9.9850 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 91.9214 9.7800 1 25 91.9214 9.7800 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 91.8321 9.8676 1 10 91.8321 9.8676 INE695A16DI4 UNITED BK OF INDIA 20-Dec-12 91.6969 9.9851 1 50 91.6969 9.9851 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 91.6870 9.8200 1 50 91.6870 9.8200 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 91.6502 9.8675 1 1.5 91.6502 9.8675 INE090A16RK4 ICICI BK 28-Dec-12 91.6203 9.8476 1 7 91.6203 9.8476 INE705A16DN1 VIJAYA BK 28-Dec-12 91.6047 9.8676 1 7 91.6047 9.8676 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 91.2756 9.7999 1 10 91.2756 9.7999 INE705A16DQ4 VIJAYA BK 14-Jan-13 91.2086 9.8825 2 2.4 91.2086 9.8825 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 91.1308 9.8675 1 5 91.1308 9.8675 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 90.9574 9.9963 19 785 91.0017 9.9425 INE141A16GA9 OBC 21-Jan-13 91.0054 9.9380 3 165 91.0038 9.9400 INE077A16752 DENA BK 21-Jan-13 90.9606 9.9925 1 25 90.9606 9.9925 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 91.0450 9.8900 1 25 91.0450 9.8900 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 90.9832 9.9650 1 25 90.9832 9.9650 INE238A16MK0 AXIS *: Crores