Jan 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16CL7 VIJAYA BK 31-Jan-12 99.8424 9.5998 4 270 99.8400 9.7489 INE090A16LD2 ICICI BK 31-Jan-12 99.8441 9.4987 1 75 99.8441 9.4987 INE160A16CV4 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-12 99.8411 9.6823 2 55 99.8520 9.0167 INE084A16352 BK OF (I) 2-Feb-12 99.7961 9.3219 1 2.3 99.7961 9.3219 INE160A16DJ7 PUNJAB NATIONAL BK 6-Feb-12 99.7322 9.8009 1 25 99.7322 9.8009 INE483A16BO7 CENTRAL BK OF (I) 9-Feb-12 99.6269 9.1128 1 25 99.6269 9.1128 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 99.5875 9.4491 1 25 99.5875 9.4491 INE090A16LI1 ICICI BK 13-Feb-12 99.5140 9.3819 3 11.5 99.5140 9.3819 INE008A16EY5 IDBI BK 13-Feb-12 99.5144 9.3742 1 5 99.5144 9.3742 INE112A16AM8 CORP. BK 14-Feb-12 99.5001 9.1690 1 38.3 99.5001 9.1690 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.4999 9.1727 3 18 99.4999 9.1727 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 99.5004 9.1635 1 8.5 99.5004 9.1635 INE112A16AL0 CORP. BK 15-Feb-12 99.4764 9.1486 2 7 99.4764 9.1486 INE141A16FD5 OBC 17-Feb-12 99.4053 9.4947 3 200 99.4264 9.1553 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF (I) 17-Feb-12 99.4131 9.3687 3 67 99.4246 9.1842 INE090A16QL4 ICICI BK 17-Feb-12 99.4080 9.4507 1 50 99.4080 9.4507 INE112A16AO4 CORP. BK 21-Feb-12 99.2986 9.5486 2 125 99.2985 9.5502 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.3170 9.2966 3 33 99.3170 9.2966 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 99.2803 9.4498 1 25 99.2803 9.4498 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.2609 9.3717 2 83.6 99.2752 9.1891 INE166A16EE3 THE VYSYA BK 23-Feb-12 99.2560 9.4343 1 25 99.2560 9.4343 INE141A16CJ9 OBC 23-Feb-12 99.2725 9.2236 1 12.3 99.2725 9.2236 INE036D16AD2 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-12 99.2272 9.4758 1 50 99.2272 9.4758 INE528G16IM5 YES BK 24-Feb-12 99.1969 9.8502 1 45 99.1969 9.8502 INE238A16IE1 AXIS BK 24-Feb-12 99.2010 9.7995 1 40 99.2010 9.7995 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.2527 9.1606 1 22.7 99.2527 9.1606 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 99.2412 9.3027 1 5 99.2412 9.3027 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.1232 9.7834 2 75 99.1173 9.8501 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.1297 9.4252 4 440 99.1371 9.3441 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 99.0982 9.7696 2 125 99.0954 9.7998 INE141A16FG8 OBC 29-Feb-12 99.1111 9.3531 1 27 99.1111 9.3531 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 99.0739 9.4771 6 525 99.0866 9.3462 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.0606 9.6148 3 226 99.0985 9.2234 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 99.0378 9.8504 1 50 99.0378 9.8504 INE705A16CW4 VIJAYA BK 1-Mar-12 99.0746 9.4702 1 25 99.0746 9.4702 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.0469 9.4927 1 75 99.0469 9.4927 INE483A16950 CENTRAL BK OF (I) 2-Mar-12 99.0412 9.5500 1 50 99.0412 9.5500 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 99.0511 9.4504 1 25 99.0511 9.4504 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 98.9650 9.5430 4 150 98.9643 9.5497 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 98.9343 9.8292 2 120 98.9321 9.8498 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 98.9374 9.8004 1 75 98.9374 9.8004 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 98.9643 9.5497 1 25 98.9643 9.5497 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 98.9331 9.6004 4 150 98.9331 9.6004 INE695A16BK4 UNITED BK OF (I) 6-Mar-12 98.9386 9.5504 1 50 98.9386 9.5504 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 98.9386 9.5504 2 50 98.9386 9.5504 INE168A16DL6 THE J & K BANK 6-Mar-12 98.9675 9.2877 1 3.3 98.9675 9.2877 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 98.9500 9.2218 2 82 98.9500 9.2218 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 98.9423 9.2902 1 1.8 98.9423 9.2902 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 98.9027 9.2037 3 26 98.9034 9.1977 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.7789 9.6002 1 150 98.7789 9.6002 INE237A16JK8 KOTAK MAH BK 12-Mar-12 98.8078 9.3703 10 150 98.8078 9.3703 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF (I) 12-Mar-12 98.8036 9.4037 1 8 98.8036 9.4037 INE668A16139 TAMILNAD MERCANTILE BK 12-Mar-12 98.6855 10.3443 1 5.5 98.6855 10.3443 INE036D16AI1 KARUR VYSYA BNK 13-Mar-12 98.7088 9.9469 1 65 98.7088 9.9469 INE090A16LX0 ICICI BK 14-Mar-12 98.7567 9.3779 1 7.9 98.7567 9.3779 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.7474 9.2600 1 50 98.7474 9.2600 INE476A16FO2 CANARA BK 15-Mar-12 98.7163 9.4929 1 50 98.7163 9.4929 INE084A16501 BK OF (I) 15-Mar-12 98.6887 9.6997 1 25 98.6887 9.6997 INE483A16BU4 CENTRAL BK OF INIDIA 15-Mar-12 98.7347 9.3551 1 2 98.7347 9.3551 INE483A16BV2 CENTRAL BK OF (I) 16-Mar-12 98.7057 9.3846 1 1 98.7057 9.3846 INE090A16LR2 ICICI BK 19-Mar-12 98.6140 9.5000 4 200 98.6140 9.5000 INE608A16CH1 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-12 98.6334 9.3652 1 100 98.6334 9.3652 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF (I) 19-Mar-12 98.6068 9.5501 1 50 98.6068 9.5501 INE651A16BE0 STATE BK OF MYSORE 19-Mar-12 98.5968 9.6196 1 24.9 98.5968 9.6196 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 98.5653 9.6598 1 25 98.5653 9.6598 INE084A16527 BK OF (I) 20-Mar-12 98.5594 9.7001 1 20 98.5594 9.7001 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 98.6187 9.2952 2 1 98.6187 9.2952 INE695A16DN4 UNITED BK OF (I) 21-Mar-12 98.5411 9.6497 2 100 98.5411 9.6497 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.5283 9.5651 4 235 98.5532 9.4006 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 98.5078 9.7001 1 100 98.5078 9.7001 INE036D16BI9 THE KARUR VYSYA BK 22-Mar-12 98.5028 9.7333 2 75 98.5079 9.6994 INE692A16AL1 UNION BK OF (I) 22-Mar-12 98.5381 9.5002 1 50 98.5381 9.5002 INE095A16CX8 INDUSIND BK 22-Mar-12 98.4566 10.0381 1 2.1 98.4566 10.0381 INE008A16FX4 IDBI BK 22-Mar-12 98.5191 9.6255 1 0.5 98.5191 9.6255 INE648A16DI3 SBBJ 23-Mar-12 98.4927 9.6308 1 100 98.4927 9.6308 INE695A16CI6 UNITED BK OF (I) 23-Mar-12 98.4927 9.6308 1 30 98.4927 9.6308 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 98.4765 9.2571 1 265 98.4765 9.2571 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 98.4297 9.5460 2 150 98.4290 9.5503 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 98.4048 9.6998 1 25 98.4048 9.6998 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 98.3873 9.6497 1 25 98.3873 9.6497 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 98.3617 9.6498 1 25 98.3617 9.6498 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 98.3859 9.5050 1 25 98.3859 9.5050 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 98.3143 9.9338 2 6 98.3143 9.9338 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF (I) 28-Mar-12 98.3924 9.4660 1 1 98.3924 9.4660 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 98.3322 9.5242 1 75 98.3322 9.5242 INE695A16DE3 UNITED BK OF (I) 9-Apr-12 98.0420 9.7192 2 3 98.0420 9.7192 INE654A16AP2 STATE BK OF TRAVANCORE 21-May-12 96.9392 9.8501 1 25 96.9392 9.8501 INE112A16971 CORPORATION BK 21-May-12 96.9603 9.7801 1 0.3 96.9603 9.7801 INE084A16618 BK OF (I) 4-Jun-12 96.5688 9.8999 1 25 96.5688 9.8999 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 96.3165 9.9000 1 25 96.3165 9.9000 INE084A16642 BK OF (I) 15-Jun-12 96.2940 9.8926 3 75 96.2940 9.8926 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 96.2913 9.9001 1 50 96.2913 9.9001 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 96.3417 9.8999 1 25 96.3417 9.8999 INE434A16AR5 ANDHRA BK 19-Jun-12 96.1908 9.9001 1 25 96.1908 9.9001 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 96.0327 10.1200 1 5 96.0327 10.1200 INE090A16OA2 ICICI BK 28-Jun-12 95.9962 9.9499 1 25 95.9962 9.9499 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 96.1143 9.5201 1 12 96.1143 9.5201 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 95.7661 9.9000 1 25 95.7661 9.9000 INE168A16BX5 THE J & K BANK 17-Jul-12 95.6664 9.5025 2 60 95.6664 9.5025 INE651A16CC2 STATE BK OF MYSORE 12-Oct-12 93.3577 9.9499 1 15 93.3577 9.9499 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 93.1357 10.0378 1 40 93.1357 10.0378 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 92.8772 9.5536 1 25 92.8772 9.5536 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 92.2310 9.9500 1 15 92.2310 9.9500 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 92.3362 9.7724 2 5.8 92.3362 9.7724 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 91.8304 9.9000 1 50 91.8304 9.9000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 91.8535 9.9300 1 25 91.8535 9.9300 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 91.4432 9.9000 1 50 91.4432 9.9000 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 91.3791 9.7000 1 5 91.3791 9.7000 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 91.1104 9.9200 1 6 91.1104 9.9200 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 91.0245 9.9423 9 350 91.0346 9.9300 INE008A16IU4 IDBI BK 21-Jan-13 91.1045 9.8450 5 155 91.1045 9.8450 INE528G16NU8 YES BK 21-Jan-13 91.0017 9.9700 3 125 91.0017 9.9700 INE077A16752 DENA BK 21-Jan-13 91.2322 9.6901 1 70 91.2322 9.6901 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 91.0821 9.8450 5 175 91.0821 9.8450 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 90.9330 10.0260 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 91.0680 9.8350 6 190 91.0680 9.8350 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 91.0597 9.8450 2 50 91.0597 9.8450 INE528G16NX2 YES BK 23-Jan-13 90.9565 9.9700 1 10 90.9565 9.9700 =============================================================================================== *: Crores