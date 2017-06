Jan 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16EA1 ING VYSYA BK 30-Jan-12 99.9179 9.9970 1 100 99.9179 9.9970 INE160A16CY8 PUNJAB NATIONAL BK 30-Jan-12 99.9179 9.9970 1 25 99.9179 9.9970 INE238A16HT1 AXIS BK 30-Jan-12 99.9179 9.9970 1 25 99.9179 9.9970 INE238A16HU9 AXIS BK 31-Jan-12 99.8916 9.9022 1 25 99.8916 9.9022 INE028A16276 BK OF BARODA 3-Feb-12 99.8105 9.8998 1 25 99.8105 9.8998 INE654A16AB2 STATE BK OF TRAVANCORE 7-Feb-12 99.7025 9.9010 1 50 99.7025 9.9010 INE648A16CA2 SBBJ 8-Feb-12 99.6760 9.8871 2 100 99.6772 9.8503 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 99.6788 9.8013 1 25 99.6788 9.8013 INE654A16AC0 STATE BK OF TRAVANCORE 8-Feb-12 99.6772 9.8503 1 25 99.6772 9.8503 INE238A16HW5 AXIS BK 9-Feb-12 99.6486 9.9010 2 50 99.6486 9.9010 INE476A16BX2 CANARA BK 9-Feb-12 99.6504 9.8501 1 25 99.6504 9.8501 INE565A16236 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-12 99.6728 9.2169 1 0.01 99.6728 9.2169 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 99.6217 9.9003 1 25 99.6217 9.9003 INE160A16DL3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-12 99.5410 9.9004 1 25 99.5410 9.9004 INE141A16CD2 OBC 13-Feb-12 99.5410 9.9004 1 25 99.5410 9.9004 INE090A16LI1 ICICI BK 13-Feb-12 99.5519 9.6646 2 11.2 99.5651 9.3783 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.5498 9.1709 2 40 99.5500 9.1662 INE112A16AM8 CORPORATION BANK 14-Feb-12 99.5501 9.1642 1 38.3 99.5501 9.1642 INE112A16AL0 CORPORATION BANK 15-Feb-12 99.5257 9.1550 1 6.5 99.5257 9.1550 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 99.4432 9.7319 2 75 99.4624 9.3945 INE141A16FD5 OBC 17-Feb-12 99.4566 9.4965 3 75 99.4763 9.1503 INE090A16QL4 ICICI BK 17-Feb-12 99.4595 9.4455 1 10 99.4595 9.4455 INE238A16HZ8 AXIS BK 20-Feb-12 99.3745 9.5727 1 25 99.3745 9.5727 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 99.3307 9.8383 2 55 99.3722 9.2238 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.3676 9.2918 1 9 99.3676 9.2918 INE705A16CV6 VIJAYA BK 21-Feb-12 99.3716 9.2327 1 3 99.3716 9.2327 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 99.2997 9.9005 1 25 99.2997 9.9005 INE166A16EE3 THE VYSYA BK 23-Feb-12 99.2762 9.8560 1 150 99.2762 9.8560 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 99.3089 9.4077 1 75 99.3089 9.4077 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.3251 9.1856 2 60.7 99.3251 9.1856 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 99.2976 9.2211 1 42.7 99.2976 9.2211 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 99.2463 9.8996 1 25 99.2463 9.8996 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.3026 9.1550 1 22.7 99.3026 9.1550 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.1780 9.7586 3 157.5 99.2140 9.3278 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.1392 9.9041 3 200 99.1395 9.9003 INE691A16EX0 UCO BK 28-Feb-12 99.1568 9.6995 1 100 99.1568 9.6995 INE476A16FF0 CANARA BK 29-Feb-12 99.1129 9.8997 1 25 99.1129 9.8997 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 99.0835 9.9299 2 50 99.0835 9.9299 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.0954 9.7998 1 25 99.0954 9.7998 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 99.0690 9.8002 3 55 99.0690 9.8002 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.0389 9.3212 1 93 99.0389 9.3212 INE166A16EG8 ING VYSYA BK 5-Mar-12 99.0360 9.3496 1 65 99.0360 9.3496 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.0388 9.3223 2 50 99.0621 9.0941 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.0257 9.4505 1 50 99.0257 9.4505 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 98.9585 9.8500 1 25 98.9585 9.8500 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 98.9997 9.2200 1 50 98.9997 9.2200 INE649A16AK3 STATE BK OF HYDERABAD 7-Mar-12 98.9267 9.9001 1 25 98.9267 9.9001 INE141A16CY8 OBC 8-Mar-12 98.9710 9.2559 1 4 98.9710 9.2559 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 98.9482 9.2378 1 100 98.9482 9.2378 INE651A16BD2 STATE BK OF MYSORE 9-Mar-12 98.8737 9.8996 1 50 98.8737 9.8996 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 98.9493 9.2280 1 40 98.9493 9.2280 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.8363 9.5500 1 100 98.8363 9.5500 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 98.8705 9.2660 2 60 98.8731 9.2446 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 98.7942 9.8997 1 25 98.7942 9.8997 INE112A16831 CORPORATION BK 12-Mar-12 98.7942 9.8997 1 25 98.7942 9.8997 INE237A16JK8 KOTAK MAH BK 12-Mar-12 98.8002 9.8499 1 25 98.8002 9.8499 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 98.8448 9.2734 2 255 98.8448 9.2734 INE237A16JL6 KOTAK MAH BK 13-Mar-12 98.7677 9.9000 1 100 98.7677 9.9000 INE654A16AG1 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-12 98.7677 9.9000 1 25 98.7677 9.9000 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 98.8324 9.8002 1 25 98.8324 9.8002 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 98.7554 9.5834 2 75 98.7340 9.7503 INE434A16AV7 ANDHRA BK 15-Mar-12 98.7607 9.5421 1 50 98.7607 9.5421 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 98.7276 9.8002 1 25 98.7276 9.8002 INE483A16BU4 CENTRAL BK OF INIDIA 15-Mar-12 98.7847 9.3550 1 20 98.7847 9.3550 INE483A16BV2 CENTRAL BK OF INDIA 16-Mar-12 98.7558 9.3848 1 5 98.7558 9.3848 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 98.6167 9.8458 4 185 98.6161 9.8502 INE084A16626 BK OF INDIA 19-Mar-12 98.6231 9.7997 1 100 98.6231 9.7997 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 98.6577 9.5501 2 50 98.6577 9.5501 INE090A16LT8 ICICI BK 20-Mar-12 98.6181 9.6499 2 200 98.6111 9.6998 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 98.5791 9.7430 2 145 98.5814 9.7267 INE695A16DN4 UNITED BK OF INDIA 21-Mar-12 98.5766 9.7601 1 50 98.5766 9.7601 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 98.6068 9.5501 1 50 98.6068 9.5501 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 98.5579 9.8902 1 50 98.5579 9.8902 INE238A16LY3 AXIS BK 21-Mar-12 98.5349 10.0502 1 50 98.5349 10.0502 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 98.6494 9.6100 1 100 98.6494 9.6100 INE036D16BI9 THE KARUR VYSYA BK 22-Mar-12 98.5521 9.7500 1 50 98.5521 9.7500 INE077A16638 DENA BK 23-Mar-12 98.5355 9.6875 2 48 98.5699 9.4564 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 98.4272 9.8857 4 174 98.4281 9.8798 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.4524 9.7246 2 90 98.4868 9.5052 INE457A16921 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-12 98.4281 9.8798 1 25 98.4281 9.8798 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.4309 9.8619 1 2 98.4309 9.8619 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 98.4417 9.6297 1 50 98.4417 9.6297 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 98.3987 9.8998 1 50 98.3987 9.8998 INE428A16FS4 ALLAHABAD BK 27-Mar-12 98.4003 9.8897 1 25 98.4003 9.8897 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 98.4624 9.4998 1 5 98.4624 9.4998 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 98.4687 9.3052 2 135 98.4687 9.3052 INE608A16AT0 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-12 98.4153 9.6349 1 97 98.4153 9.6349 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 98.3934 9.7702 1 50 98.3934 9.7702 INE036D16BJ7 KARUR VYSYA BK 28-Mar-12 98.4371 9.5003 1 25 98.4371 9.5003 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 98.2724 9.5770 1 16 98.2724 9.5770 INE171A16BZ4 THE FEDERAL BK 3-Apr-12 98.2615 9.6385 1 15 98.2615 9.6385 INE695A16DE3 UNITED BK OF INDIA 9-Apr-12 98.0942 9.7141 1 0.5 98.0942 9.7141 INE238A16IU7 AXIS BK 13-Apr-12 97.9578 9.8824 1 0.5 97.9578 9.8824 INE168A16DP7 JAMMU AND KASHMIR BK 18-Apr-12 97.8383 9.8348 2 25 97.8383 9.8348 INE562A16AI2 INDIAN BK 18-Apr-12 97.8101 9.9660 1 0.5 97.8101 9.9660 INE648A16DN3 SBBJ 23-Apr-12 97.7208 9.7852 3 125 97.7208 9.7852 INE168A16DO0 JAMMU AND KASHMIR BK 23-Apr-12 97.7095 9.8348 1 15 97.7095 9.8348 INE237A16NS3 KOTAK MAH BK 23-Apr-12 97.7060 9.8502 1 10 97.7060 9.8502 INE237A16NT1 KOTAK MAH BK 24-Apr-12 97.6688 9.9000 1 35 97.6688 9.9000 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 96.3615 9.9151 1 7 96.3615 9.9151 INE649A16AZ1 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-12 96.2593 9.8501 1 5 96.2593 9.8501 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 95.8159 9.9000 1 25 95.8159 9.9000 INE008A16HV4 IDBI BK 12-Jul-12 95.7086 9.8000 1 100 95.7086 9.8000 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 95.5657 9.9042 2 125 95.5226 10.0050 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 94.6867 9.7999 1 45 94.6867 9.7999 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 94.3152 10.0001 1 25 94.3152 10.0001 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 94.2001 9.9000 1 11.02 94.2001 9.9000 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 94.1280 9.8999 1 25 94.1280 9.8999 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 92.7469 9.7421 3 50 92.6070 9.9449 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 92.2759 9.9198 3 101.5 92.2901 9.9000 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 92.2644 9.8399 1 45 92.2644 9.8399 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 92.2209 9.8999 2 75 92.2209 9.8999 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.0799 9.7500 2 50 92.0799 9.7500 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 91.9977 9.8600 1 5 91.9977 9.8600 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 91.9326 9.8251 3 20 91.9138 9.8501 INE705A16DN1 VIJAYA BK 28-Dec-12 91.8259 9.6700 1 7 91.8259 9.6700 INE090A16RK4 ICICI BK 28-Dec-12 91.8414 9.6501 1 7 91.8414 9.6501 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 91.4886 9.8999 1 50 91.4886 9.8999 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 91.1718 9.9000 1 5 91.1718 9.9000 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 91.0633 9.9500 1 25 91.0633 9.9500 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 90.9793 10.0250 2 100 90.9793 10.0250 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary 