Jan 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16284 BK OF BARODA 2-Feb-12 99.9249 9.1440 3 60 99.9249 9.1440 INE237A16IQ7 KOTAK MAH BK 2-Feb-12 99.9244 9.2050 1 25 99.9244 9.2050 INE090A16LG5 ICICI BK 6-Feb-12 99.8215 9.3241 2 16 99.8215 9.3241 INE166A16EB9 ING VYSYA BK 7-Feb-12 99.7951 9.3657 3 78.25 99.7985 9.2120 INE476A16BV6 CANARA BK 7-Feb-12 99.7922 9.5006 1 25 99.7922 9.5006 INE654A16AB2 STATE BK OF TRAVANCORE 7-Feb-12 99.7933 9.4502 1 25 99.7933 9.4502 INE648A16CA2 SBBJ 8-Feb-12 99.7955 9.3494 2 50 99.7955 9.3494 INE565A16236 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-12 99.7445 9.3496 1 50 99.7445 9.3496 INE483A16BO7 CENTRAL BK OF INDIA 9-Feb-12 99.7683 9.4185 2 50 99.7683 9.4185 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.7675 9.4511 1 40 99.7675 9.4511 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.7434 9.3882 2 37 99.7498 9.1552 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 99.7160 9.4505 1 10 99.7160 9.4505 INE095A16EI5 INDUSIND BK 13-Feb-12 99.6428 9.3470 1 15 99.6428 9.3470 INE090A16LI1 ICICI BK 13-Feb-12 99.6419 9.3697 1 0.25 99.6419 9.3697 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 99.6388 9.4511 1 100 99.6388 9.4511 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.6369 9.5010 1 40 99.6369 9.5010 INE112A16AM8 CORPORATION BANK 14-Feb-12 99.6251 9.1569 1 38.3 99.6251 9.1569 INE141A16FD5 OBC 17-Feb-12 99.5360 9.4518 2 50 99.5511 9.1437 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 99.4989 8.7535 2 50 99.5028 8.6850 INE705A16BS4 VIJAYA BK 20-Feb-12 99.5017 8.7043 1 25 99.5017 8.7043 INE112A16AO4 CORP. BK 21-Feb-12 99.4284 9.5379 1 40 99.4284 9.5379 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.4435 9.2845 3 26 99.4435 9.2845 INE705A16CV6 VIJAYA BK 21-Feb-12 99.4470 9.2258 1 17 99.4470 9.2258 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 99.4481 9.2073 1 10 99.4481 9.2073 INE654A16AF3 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Feb-12 99.4096 9.4250 1 1 99.4096 9.4250 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.4001 9.1785 1 36 99.4001 9.1785 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.3773 9.1484 1 22.7 99.3773 9.1484 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 99.2882 9.3453 1 25 99.2882 9.3453 INE237A16IY1 KOTAK MAH BK 27-Feb-12 99.2827 9.4181 1 1 99.2827 9.4181 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.2640 9.3321 1 200 99.2640 9.3321 INE141A16FG8 OBC 29-Feb-12 99.2380 9.3422 1 20 99.2380 9.3422 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 99.2131 9.6499 1 25 99.2131 9.6499 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.1717 9.5266 3 93 99.1980 9.2218 INE648A16DD4 STATE BK OF BIKANER AND 2-Mar-12 99.1697 9.5499 2 50 99.1697 9.5499 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 99.0850 9.6303 1 25 99.0850 9.6303 INE166A16EG8 ING VYSYA BK 5-Mar-12 99.1115 9.3489 1 4.8 99.1115 9.3489 INE483A16976 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-12 99.1033 9.4359 1 1 99.1033 9.4359 INE476A16FG8 CANARA BK 6-Mar-12 99.0827 9.6547 1 50 99.0827 9.6547 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.0862 9.3504 1 15 99.0862 9.3504 INE476A16FG8 CANARA BK 6-Mar-12 99.0956 9.2533 1 5 99.0956 9.2533 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.0850 9.1097 1 7 99.0850 9.1097 INE095A16EP0 INDUSIND BK 7-Mar-12 99.0549 9.4122 1 2 99.0549 9.4122 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 99.0711 9.2494 1 1 99.0711 9.2494 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 98.9915 9.5347 1 40 98.9915 9.5347 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.9130 9.5504 1 100 98.9130 9.5504 INE237A16JK8 KOTAK MAH BK 12-Mar-12 98.8794 9.8490 2 27.7 98.8793 9.8498 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 98.9482 9.2378 1 2 98.9482 9.2378 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 98.8754 9.4352 1 10 98.8754 9.4352 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.9006 9.2214 1 3 98.9006 9.2214 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 98.8957 9.2630 1 0.5 98.8957 9.2630 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.8262 9.6341 2 53.5 98.8530 9.4114 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 98.8231 9.6597 1 50 98.8231 9.6597 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 98.8543 9.4006 2 50 98.8662 9.3018 INE667A16644 SYNDICATE BK 16-Mar-12 98.8489 9.2401 1 8 98.8489 9.2401 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 98.7241 9.6267 5 222 98.7804 9.1969 INE160A16GU7 PUNJAB NATIONAL BK 19-Mar-12 98.7443 9.6700 3 180 98.7443 9.6700 INE084A16626 BK OF INDIA 19-Mar-12 98.7093 9.7401 1 100 98.7093 9.7401 INE090A16LR2 ICICI BK 19-Mar-12 98.7211 9.6499 1 50 98.7211 9.6499 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 98.7443 9.6700 1 50 98.7443 9.6700 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 98.7185 9.6698 1 25 98.7185 9.6698 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 98.7185 9.6698 1 25 98.7185 9.6698 INE141A16DB4 OBC 20-Mar-12 98.7588 9.1746 1 1 98.7588 9.1746 INE705A16AC0 VIJAYA BK 21-Mar-12 98.6900 9.4999 1 100 98.6900 9.4999 INE652A16BV2 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-12 98.6669 9.6697 1 75 98.6669 9.6697 INE695A16DN4 UNITED BK OF INDIA 21-Mar-12 98.6658 9.6778 1 50 98.6658 9.6778 INE457A16913 BK OF MAHARASHTRA 21-Mar-12 98.6655 9.6800 1 25 98.6655 9.6800 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.6591 9.5401 3 240 98.6594 9.5378 INE141A16DC2 OBC 22-Mar-12 98.6669 9.6697 1 25 98.6669 9.6697 INE095A16CX8 INDUSIND BK 22-Mar-12 98.6032 9.9433 2 0.4 98.5920 10.0242 INE608A16AP8 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-12 98.6106 9.7033 1 0.01 98.6106 9.7033 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.5448 9.6247 3 115 98.5696 9.4584 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 98.5366 9.6799 1 100 98.5366 9.6799 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.5167 9.8133 2 75 98.5306 9.7202 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.5565 9.7199 1 75 98.5565 9.7199 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 98.5890 9.3283 1 35 98.5890 9.3283 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 98.4927 9.8000 2 75 98.5108 9.6803 INE608A16AS2 PUNJAB AND SIND BK 27-Mar-12 98.4533 10.0599 1 65 98.4533 10.0599 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 98.5307 9.5490 1 50 98.5307 9.5490 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 98.5381 9.6698 1 50 98.5381 9.6698 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 98.5412 9.4797 1 5 98.5412 9.4797 INE668A16162 TAMILNAD MERCANTILE BK 27-Mar-12 98.3876 10.4942 1 0.2 98.3876 10.4942 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 98.4851 9.6801 2 400 98.4851 9.6801 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 98.4769 9.7333 2 75 98.4851 9.6801 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 98.4851 9.6801 1 25 98.4851 9.6801 INE084A16659 BK OF INDIA 3-Apr-12 98.3165 9.7657 10 550 98.3162 9.7674 INE562A16AJ0 INDIAN BK 3-Apr-12 98.3163 9.7667 8 425 98.3162 9.7674 INE648A16CP0 SBBJ 3-Apr-12 98.3217 9.7349 3 250 98.3217 9.7349 INE648A16DO1 SBBJ 10-Apr-12 98.1418 9.7337 6 250 98.1443 9.7202 INE238A16IU7 AXIS BK 13-Apr-12 98.0374 9.8742 1 0.5 98.0374 9.8742 INE562A16AI2 INDIAN BK 18-Apr-12 97.9326 9.7536 1 25 97.9326 9.7536 INE077A16760 DENA BK 18-Apr-12 97.8782 10.0158 1 0.75 97.8782 10.0158 INE649A16CC6 STATE BK OF HYDERABAD 26-Apr-12 97.7214 9.7825 1 200 97.7214 9.7825 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 96.7208 9.8999 1 25 96.7208 9.8999 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 96.6007 9.8800 1 5 96.6007 9.8800 INE648A16CS4 STATE BK OF BIKANER AND 15-Jun-12 96.4598 9.8500 1 25 96.4598 9.8500 INE084A16634 BK OF INDIA 22-Jun-12 96.2593 9.8501 1 5 96.2593 9.8501 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 96.1388 9.9050 1 5 96.1388 9.9050 INE090A16OA2 ICICI BK 28-Jun-12 96.0242 10.0750 1 2.25 96.0242 10.0750 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 94.7721 9.7740 2 90 94.7796 9.7592 INE141A16ES6 OBC 7-Sep-12 94.3447 9.9001 1 0.01 94.3447 9.9001 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 92.7078 9.9000 1 100 92.7078 9.9000 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 92.6379 9.9001 1 100 92.6379 9.9001 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 92.2209 9.8999 2 50 92.2209 9.8999 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 91.9678 9.9000 1 25 91.9678 9.9000 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 92.0422 9.7700 1 10 92.0422 9.7700 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.9991 9.5900 1 6.38 91.9991 9.5900 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 91.5801 9.8701 1 34 91.5801 9.8701 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 91.2234 9.9200 1 5 91.2234 9.9200 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 91.2552 9.7975 1 25 91.2552 9.7975 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 91.0614 10.0079 1 100 91.0614 10.0079 INE695A16DQ7 UNITED BK OF INDIA 28-Jan-13 91.0597 9.8450 4 165 91.0597 9.8450 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com