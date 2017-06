Jan 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16EP3 IDBI BK 2-Feb-12 99.9502 9.0930 1 50 99.9502 9.0930 INE683A16245 THE SOUTH INDIAN BK 2-Feb-12 99.9493 9.2574 1 45 99.9493 9.2574 INE028A16284 BK OF BARODA 2-Feb-12 99.9502 9.0930 1 25 99.9502 9.0930 INE237A16IQ7 KOTAK MAH BK 2-Feb-12 99.9493 9.2574 1 17 99.9493 9.2574 INE160A16DE8 PUNJAB NATIONAL BK 3-Feb-12 99.9269 8.9003 1 100 99.9269 8.9003 INE028A16276 BK OF BARODA 3-Feb-12 99.9269 8.9003 1 100 99.9269 8.9003 INE008A16ER9 IDBI BK 3-Feb-12 99.9269 8.9003 1 50 99.9269 8.9003 INE090A16LG5 ICICI BK 6-Feb-12 99.8470 9.3218 1 9 99.8470 9.3218 INE141A16FC7 OBC 7-Feb-12 99.8201 9.3974 1 15 99.8201 9.3974 INE166A16EB9 ING VYSYA BK 7-Feb-12 99.8237 9.2090 1 3.25 99.8237 9.2090 INE238A16HW5 AXIS BK 9-Feb-12 99.7712 9.3004 1 25 99.7712 9.3004 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.7748 9.1537 1 23 99.7748 9.1537 INE565A16236 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-12 99.7688 9.3982 2 10 99.7688 9.3982 INE160A16DL3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-12 99.6663 9.4006 1 50 99.6663 9.4006 INE095A16EI5 INDUSIND BK 13-Feb-12 99.6683 9.3446 1 25 99.6683 9.3446 INE008A16EY5 IDBI BK 13-Feb-12 99.6663 9.4006 1 25 99.6663 9.4006 INE238A16HV7 AXIS BK 13-Feb-12 99.6663 9.4006 1 25 99.6663 9.4006 INE090A16LI1 ICICI BK 13-Feb-12 99.6675 9.3667 4 15 99.6675 9.3667 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 99.6407 9.4012 1 75 99.6407 9.4012 INE237A16IR5 KOTAK MAH BK 14-Feb-12 99.6427 9.3487 1 50 99.6427 9.3487 INE112A16AL0 CORPORATION BANK 15-Feb-12 99.6108 9.5073 3 105 99.6260 9.1348 INE695A16DC7 UNITED BK OF INDIA 15-Feb-12 99.6087 9.5579 3 32.48 99.6109 9.5051 INE428A16FB0 ALLAHABAD BK 17-Feb-12 99.5629 9.4257 2 155 99.5641 9.4000 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 99.5641 9.4000 1 75 99.5641 9.4000 INE238A16HX3 AXIS BK 17-Feb-12 99.5641 9.4000 1 25 99.5641 9.4000 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.4507 9.6001 1 50 99.4507 9.6001 INE112A16AO4 CORPORATION BANK 21-Feb-12 99.4621 9.3998 1 50 99.4621 9.3998 INE562A16AB7 INDIAN BK 21-Feb-12 99.4760 9.1556 1 25 99.4760 9.1556 INE141A16EN7 OBC 21-Feb-12 99.4621 9.3998 1 25 99.4621 9.3998 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 99.4732 9.2048 1 10 99.4732 9.2048 INE141A16CH3 OBC 22-Feb-12 99.4366 9.4003 1 25 99.4366 9.4003 INE654A16AF3 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Feb-12 99.4353 9.4221 1 0.15 99.4353 9.4221 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 99.4163 9.3182 4 109 99.4172 9.3030 INE166A16EE3 THE VYSYA BK 23-Feb-12 99.4098 9.4218 1 70 99.4098 9.4218 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 99.3876 9.3707 2 55 99.3868 9.3833 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 99.3979 9.2124 1 25 99.3979 9.2124 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 99.3214 9.2363 1 25 99.3214 9.2363 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.3208 9.6001 1 25 99.3208 9.6001 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.2949 9.5996 1 25 99.2949 9.5996 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.2732 9.5431 2 100 99.2776 9.4855 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 99.2824 9.4220 1 75 99.2824 9.4220 INE095A16EK1 INDUSIND BK 29-Feb-12 99.2498 9.5135 1 35 99.2498 9.5135 INE562A16AE1 INDIAN BK 1-Mar-12 99.2188 9.5794 1 100 99.2188 9.5794 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.2188 9.5794 1 50 99.2188 9.5794 INE648A16DD4 SBBJ 2-Mar-12 99.1954 9.5504 2 100 99.1954 9.5504 INE168A16DF8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Mar-12 99.2090 9.3876 1 85 99.2090 9.3876 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 99.2212 9.5498 2 50 99.2212 9.5498 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 99.1754 9.7897 1 5.85 99.1754 9.7897 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 99.2182 9.2776 1 5 99.2182 9.2776 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.1155 9.5801 1 80 99.1155 9.5801 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.1173 9.5604 1 50 99.1173 9.5604 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.1137 9.5998 1 25 99.1137 9.5998 INE166A16EG8 ING VYSYA BK 5-Mar-12 99.1369 9.3463 1 20 99.1369 9.3463 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 99.0869 9.6101 1 50 99.0869 9.6101 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 99.0869 9.6101 1 50 99.0869 9.6101 INE608A16AJ1 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-12 99.0869 9.6101 1 25 99.0869 9.6101 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 99.0878 9.6005 1 25 99.0878 9.6005 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.1000 9.2079 1 20 99.1000 9.2079 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 99.0962 9.2471 1 10 99.0962 9.2471 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 99.0922 9.2884 1 2 99.0922 9.2884 INE171A16AT9 THE FEDERAL BK 8-Mar-12 99.0044 9.9203 1 25 99.0044 9.9203 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 99.0125 9.5798 1 25 99.0125 9.5798 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.0371 9.3391 1 25 99.0371 9.3391 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 98.9517 9.4312 4 162 98.9732 9.2359 INE237A16JK8 KOTAK MAH BK 12-Mar-12 98.9049 9.8567 10 136.4 98.9002 9.8998 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.9342 9.5904 1 90 98.9342 9.5904 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 98.9331 9.6004 1 25 98.9331 9.6004 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 98.9331 9.6004 1 25 98.9331 9.6004 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 98.9288 9.6396 1 25 98.9288 9.6396 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 98.9288 9.6396 1 10 98.9288 9.6396 INE237A16JL6 KOTAK MAH BK 13-Mar-12 98.8744 9.8935 3 175 98.8737 9.8996 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.8821 9.5963 3 335 98.8817 9.5999 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 98.9252 9.2224 1 60 98.9252 9.2224 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 98.9348 9.1392 1 25 98.9348 9.1392 INE095A16DX6 INDUSIND BK 15-Mar-12 98.8730 9.4555 1 25 98.8730 9.4555 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 98.8817 9.5999 1 25 98.8817 9.5999 INE434A16AV7 ANDHRA BK 15-Mar-12 98.8560 9.5998 1 25 98.8560 9.5998 INE237A16JN2 KOTAK MAH BK 15-Mar-12 98.8718 9.4657 1 2.8 98.8718 9.4657 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 98.8678 9.4997 1 1 98.8678 9.4997 INE476A16CX0 CANARA BK 16-Mar-12 98.8275 9.6231 2 30 98.8255 9.6397 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 98.8122 9.7502 4 25 98.8122 9.7502 INE667A16644 SYNDICATE BK 16-Mar-12 98.8324 9.5828 2 17.5 98.8255 9.6397 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 98.7231 9.8352 1 140 98.7231 9.8352 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 98.7344 9.7472 1 100 98.7344 9.7472 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 98.7959 9.2679 1 70 98.7959 9.2679 INE160A16GU7 PUNJAB NATIONAL BK 19-Mar-12 98.7953 9.2724 1 65 98.7953 9.2724 INE651A16BE0 STATE BK OF MYSORE 19-Mar-12 98.7481 9.6403 1 25 98.7481 9.6403 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 98.7033 9.5899 2 100 98.6967 9.6397 INE238A16LY3 AXIS BK 21-Mar-12 98.6887 9.6997 1 50 98.6887 9.6997 INE652A16BV2 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-12 98.6953 9.6502 1 25 98.6953 9.6502 INE008A16FV8 IDBI BK 21-Mar-12 98.6657 9.8721 1 0.5 98.6657 9.8721 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.6883 9.5123 2 35 98.6903 9.4977 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 98.6709 9.6403 1 10 98.6709 9.6403 INE141A16DE8 OBC 23-Mar-12 98.6452 9.6403 1 35 98.6452 9.6403 INE652A16BX8 STATE BK OF PATIALA 23-Mar-12 98.6452 9.6403 1 25 98.6452 9.6403 INE476A16DC2 CANARA BK 23-Mar-12 98.6452 9.6399 2 17.58 98.6452 9.6403 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 98.5419 9.8197 1 50 98.5419 9.8197 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.5369 9.8538 1 50 98.5369 9.8538 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.5409 9.8265 1 50 98.5409 9.8265 INE090A16MB4 ICICI BK 26-Mar-12 98.5772 9.5785 1 28 98.5772 9.5785 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 98.5667 9.6502 2 20 98.5667 9.6502 INE608A16AS2 PUNJAB AND SIND BK 27-Mar-12 98.4815 10.0500 1 25 98.4815 10.0500 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 98.5078 9.7001 3 210 98.5078 9.7001 INE608A16AT0 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-12 98.5177 9.6347 2 190 98.5177 9.6347 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 98.5336 9.7000 1 85 98.5336 9.7000 INE667A16693 SYNDICATE BK 28-Mar-12 98.5103 9.6836 1 50 98.5103 9.6836 INE166A16EK0 ING VYSYA BK 30-Mar-12 98.4229 9.9130 1 0.4 98.4229 9.9130 INE160A16FU9 PUNJAB NATIONAL BK 3-Apr-12 98.3423 9.7660 4 200 98.3425 9.7648 INE667A16735 SYNDICATE BK 3-Apr-12 98.3199 9.9002 1 25 98.3199 9.9002 INE238A16IR3 AXIS BK 4-Apr-12 98.3251 9.7149 1 69 98.3251 9.7149 INE649A16AO5 STATE BK OF HYDERABAD 9-May-12 97.3451 10.0552 1 7 97.3451 10.0552 INE654A16AM9 STATE BK OF TRAVANCORE 9-May-12 97.3451 10.0552 1 7 97.3451 10.0552 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 97.2445 9.8501 1 25 97.2445 9.8501 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 96.8632 9.8501 1 25 96.8632 9.8501 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 96.8283 9.7999 1 40 96.8283 9.7999 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 96.4763 10.6650 1 0.25 96.4763 10.6650 INE649A16AW8 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-12 96.5123 10.2249 1 33 96.5123 10.2249 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 96.6447 9.9000 1 25 96.6447 9.9000 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 96.6359 9.8499 1 25 96.6359 9.8499 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 96.5688 9.8999 1 25 96.5688 9.8999 INE084A16634 BK OF INDIA 22-Jun-12 96.2843 9.8501 1 25 96.2843 9.8501 INE750E16AD6 STANDARD CHARTERED BK 22-Jun-12 96.2480 9.9501 2 25 96.2480 9.9501 INE654A16AW8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-12 96.1639 9.9050 1 5 96.1639 9.9050 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 95.6775 9.8742 3 120 95.6775 9.8742 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 94.1790 9.4000 1 55 94.1790 9.4000 INE238A16KM0 AXIS BK 22-Oct-12 93.2627 9.9500 1 1.5 93.2627 9.9500 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 92.6447 9.9925 1 85 92.6447 9.9925 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 91.9759 9.9200 1 25 91.9759 9.9200 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 91.9908 9.8999 1 5 91.9908 9.8999 INE695A16DI4 UNITED BK OF INDIA 20-Dec-12 91.8545 9.9900 1 50 91.8545 9.9900 INE090A16RH0 ICICI BK 24-Dec-12 91.8209 9.9125 1 1.1 91.8209 9.9125 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 91.8456 9.8200 1 25 91.8456 9.8200 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.7827 9.9026 1 5 91.7827 9.9026 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 91.2460 9.9200 1 5 91.2460 9.9200 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 91.1619 9.9400 1 25 91.1619 9.9400 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 91.2125 9.8500 1 25 Note:- *: Crores