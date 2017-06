Feb 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE084A16360 BK OF INDIA 3-Feb-12 99.9479 9.5132 1 100 99.9479 9.5132 INE008A16ER9 IDBI BK 3-Feb-12 99.9513 8.8921 1 50 99.9513 8.8921 INE160A16DJ7 PUNJAB NATIONAL BK 6-Feb-12 99.8803 8.7486 1 25 99.8803 8.7486 INE483A16BP4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Feb-12 99.8498 9.1509 1 25 99.8498 9.1509 INE166A16EB9 ING VYSYA BK 7-Feb-12 99.8515 9.0472 1 25 99.8515 9.0472 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 99.8253 9.1253 2 50 99.8258 9.0991 INE648A16CA2 SBBJ 8-Feb-12 99.8257 9.1018 2 50 99.8267 9.0520 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.7999 9.1479 2 23.4 99.7999 9.1479 INE141A16CD2 OBC 13-Feb-12 99.6964 9.2626 1 0.1 99.6964 9.2626 INE095A16EA2 INDUSIND BK 14-Feb-12 99.6663 9.4006 1 50 99.6663 9.4006 INE112A16AL0 CORPORATION BANK 15-Feb-12 99.6424 9.3566 2 60 99.6509 9.1334 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 99.5997 9.1685 1 45 99.5997 9.1685 INE238A16HX3 AXIS BK 17-Feb-12 99.5974 9.2207 1 35 99.5974 9.2207 INE008A16FC8 IDBI BK 20-Feb-12 99.5618 8.4551 1 150 99.5618 8.4551 INE238A16HZ8 AXIS BK 20-Feb-12 99.5123 9.4149 1 0.15 99.5123 9.4149 INE562A16AB7 INDIAN BK 21-Feb-12 99.4903 9.3497 1 100 99.4903 9.3497 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 99.4983 9.2022 1 10 99.4983 9.2022 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 99.4366 9.4003 1 25 99.4366 9.4003 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 99.4366 9.4003 1 15 99.4366 9.4003 INE095A16EJ3 INDUSIND BK 24-Feb-12 99.4112 9.3993 1 200 99.4112 9.3993 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 99.4230 9.2099 1 25 99.4230 9.2099 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.4271 9.1441 1 8 99.4271 9.1441 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.3637 9.3495 1 15 99.3637 9.3495 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 99.3095 9.3994 1 100 99.3095 9.3994 INE476A16FF0 CANARA BK 29-Feb-12 99.2803 9.4498 1 50 99.2803 9.4498 INE095A16EK1 INDUSIND BK 29-Feb-12 99.2750 9.5199 1 25 99.2750 9.5199 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.2548 9.4497 1 100 99.2548 9.4497 INE695A16BH0 UNITED BK OF INDIA 1-Mar-12 99.2571 9.4203 1 25 99.2571 9.4203 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 99.2333 9.4003 1 25 99.2333 9.4003 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 99.2587 9.3998 1 25 99.2587 9.3998 INE166A16EG8 ING VYSYA BK 5-Mar-12 99.1623 9.3437 1 2 99.1623 9.3437 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.1611 9.3572 2 0.3 99.1433 9.5575 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 99.1356 9.3605 1 70 99.1356 9.3605 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 99.1320 9.3998 1 50 99.1320 9.3998 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.1250 9.2055 1 30 99.1250 9.2055 INE652A16BT6 STATE BK OF PATIALA 7-Mar-12 99.1067 9.3993 2 25.1 99.1184 9.2756 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.1345 9.1047 1 14 99.1345 9.1047 INE238A16IJ0 AXIS BK 8-Mar-12 99.0849 9.3641 1 0.25 99.0849 9.3641 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.0543 9.4183 1 66 99.0543 9.4183 INE141A16FM6 OBC 9-Mar-12 99.1008 9.1996 1 10 99.1008 9.1996 INE141A16CX0 OBC 10-Mar-12 98.9881 9.8189 1 0.15 98.9881 9.8189 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 98.9955 9.2591 1 130 98.9955 9.2591 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 98.9986 9.2302 1 65 98.9986 9.2302 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 98.9659 9.5348 2 50 98.9686 9.5096 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 98.9686 9.5096 2 50 98.9686 9.5096 INE237A16JK8 KOTAK MAH BK 12-Mar-12 98.9270 9.8973 1 10.9 98.9270 9.8973 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 98.9861 9.3466 2 4 98.9861 9.3466 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 98.9353 9.5804 1 25 98.9353 9.5804 INE654A16AG1 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-12 98.9496 9.4504 1 25 98.9496 9.4504 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.9393 9.3168 1 100 98.9393 9.3168 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 98.9502 9.2201 1 60 98.9502 9.2201 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 98.9265 9.4305 1 1 98.9265 9.4305 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 98.9104 9.3509 2 50 98.9241 9.2320 INE667A16644 SYNDICATE BK 16-Mar-12 98.8989 9.2358 1 8 98.8989 9.2358 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 98.7877 9.5303 3 50.3 98.7862 9.5421 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 98.8019 9.4174 2 35 98.7940 9.4801 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 98.7902 9.5103 1 25 98.7902 9.5103 INE651A16BE0 STATE BK OF MYSORE 19-Mar-12 98.7978 9.4498 1 25 98.7978 9.4498 INE428A16FO3 ALLAHABAD BK 20-Mar-12 98.7533 9.5998 1 25 98.7533 9.5998 INE652A16BV2 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-12 98.7342 9.5498 1 25 98.7342 9.5498 INE008A16FV8 IDBI BK 21-Mar-12 98.7321 9.5658 1 4 98.7321 9.5658 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 98.7073 9.5603 2 50 98.7073 9.5603 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 98.6953 9.6502 1 25 98.6953 9.6502 INE090A16LS0 ICICI BK 23-Mar-12 98.6590 9.7278 1 35 98.6590 9.7278 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 98.6433 9.2965 1 155 98.6433 9.2965 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.5933 9.6438 3 102 98.5939 9.6397 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.6140 9.5000 1 50 98.6140 9.5000 INE237A16NF0 KOTAK MAH BK 26-Mar-12 98.5906 9.6627 3 40 98.5906 9.6627 INE528G16JG5 YES BK 26-Mar-12 98.5308 10.0788 1 30 98.5308 10.0788 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 98.5931 9.4699 1 50 98.5931 9.4699 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 98.5872 9.5102 1 25 98.5872 9.5102 INE084A16543 BK OF INDIA 27-Mar-12 98.5887 9.5000 1 25 98.5887 9.5000 INE705A16AH9 VIJAYA BK 28-Mar-12 98.5579 9.5369 1 10 98.5579 9.5369 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 98.5710 9.4490 1 0.54 98.5710 9.4490 INE238A16IR3 AXIS BK 4-Apr-12 98.3512 9.7127 1 0.2 98.3512 9.7127 INE695A16DE3 UNITED BK OF INDIA 9-Apr-12 98.2248 9.7009 1 0.5 98.2248 9.7009 INE562A16AK8 INDIAN BK 24-Apr-12 97.7897 9.9396 4 115 97.7896 9.9402 INE649A16AL1 STATE BK OF HYDERABAD 2-May-12 97.5948 9.8850 2 0.7 97.5948 9.8850 INE649A16AO5 STATE BK OF HYDERABAD 9-May-12 97.4152 9.8825 1 0.3 97.4152 9.8825 INE654A16AM9 STATE BK OF TRAVANCORE 9-May-12 97.4216 9.8574 1 0.2 97.4216 9.8574 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 97.2711 9.8461 1 25 97.2711 9.8461 INE090A16NG1 ICICI BK 28-May-12 96.9049 9.9641 1 0.6 96.9049 9.9641 INE237A16KN0 KOTAK MAH BK 28-May-12 96.8851 10.0298 1 0.25 96.8851 10.0298 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 96.8898 9.8459 1 25 96.8898 9.8459 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 96.8519 9.8050 2 50 96.8519 9.8050 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 96.6649 9.8384 2 30 96.6611 9.8500 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 96.6611 9.8500 1 25 96.6611 9.8500 INE008A16HF7 IDBI BK 12-Jun-12 96.5307 9.9379 2 0.6 96.5307 9.9379 INE237A16KR1 KOTAK MAH BK 12-Jun-12 96.5435 9.8999 1 0.1 96.5435 9.8999 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 96.5100 9.8501 1 25 96.5100 9.8501 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 96.4531 9.9424 1 25 96.4531 9.9424 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 96.3280 10.0824 1 0.1 96.3280 10.0824 INE090A16OA2 ICICI BK 28-Jun-12 96.0574 10.1224 1 3.4 96.0574 10.1224 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 96.1435 9.8925 1 0.74 96.1435 9.8925 INE008A16HV4 IDBI BK 12-Jul-12 95.8501 9.7549 1 100 95.8501 9.7549 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 95.7043 9.8693 3 120 95.7043 9.8693 INE090A16PC5 ICICI BK 20-Aug-12 94.7620 10.0376 1 0.05 94.7620 10.0376 INE651A16CC2 STATE BK OF MYSORE 12-Oct-12 93.5340 9.9340 1 15 93.5340 9.9340 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 93.1959 10.2100 1 40 93.1959 10.2100 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 92.8148 9.6768 1 50 92.8148 9.6768 INE652A16CS6 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-12 92.5020 9.8950 1 25 92.5020 9.8950 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 92.4049 9.9340 1 15 92.4049 9.9340 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 92.3363 9.9001 1 15 92.3363 9.9001 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 92.0137 9.9000 1 25 92.0137 9.9000 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 91.6255 9.8700 1 9 91.6255 9.8700 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 91.2349 9.8501 1 25 91.2349 9.8501 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 91.1312 9.9500 1 25 91.1312 9.9500 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 91.0325 9.9325 4 80 91.0325 9.9325 INE705A16DV4 VIJAYA BK 28-Jan-13 91.0202 9.9475 1 20 91.0202 9.9475 INE705A16DV4 VIJAYA BK 28-Jan-13 91.0407 9.9500 1 2.25 91.0407 9.9500 INE705A16DW2 VIJAYA BK 31-Jan-13 90.9508 9.9496 5 175 90.9504 9.9500 INE562A16AL6 INDIAN BK 31-Jan-13 90.9318 9.9725 4 160 90.9298 9.9749 INE608A16CJ7 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-13 90.9536 9.9462 5 140 90.9525 9.9475 INE683A16609 THE SOUTH INDIA BANK 31-Jan-13 90.8327 10.0925 1 15 90.8327 10.0925