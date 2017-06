Feb 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16DI9 PUNJAB NATIONAL BK 7-Feb-12 99.8741 9.2023 1 25 99.8741 9.2023 INE648A16CA2 SBBJ 8-Feb-12 99.8523 8.9984 1 25 99.8523 8.9984 INE565A16236 INDIAN OVERSEAS BK 9-Feb-12 99.8277 8.9997 2 55 99.8277 8.9997 INE090A16LH3 ICICI BK 9-Feb-12 99.8267 9.0520 1 25 99.8267 9.0520 INE238A16HW5 AXIS BK 9-Feb-12 99.8258 9.0991 1 25 99.8258 9.0991 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.8249 9.1462 1 12 99.8249 9.1462 INE090A16LI1 ICICI BK 13-Feb-12 99.7220 9.2503 1 100 99.7220 9.2503 INE141A16CD2 OBC 13-Feb-12 99.7280 9.0501 1 25 99.7280 9.0501 INE434A16789 ANDHRA BK 13-Feb-12 99.7280 9.0501 1 25 99.7280 9.0501 INE238A16HV7 AXIS BK 13-Feb-12 99.7220 9.2503 1 25 99.7220 9.2503 INE008A16EY5 IDBI BK 13-Feb-12 99.7188 9.3570 1 5 99.7188 9.3570 INE095A16EI5 INDUSIND BK 13-Feb-12 99.7195 9.3337 1 5 99.7195 9.3337 INE608A16BW2 PUNJAB SINDH BK 14-Feb-12 99.6991 9.1800 1 50 99.6991 9.1800 INE095A16EA2 INDUSIND BK 14-Feb-12 99.6958 9.2810 1 50 99.6958 9.2810 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.6999 9.1555 1 25 99.6999 9.1555 INE695A16DC7 UNITED BK OF INDIA 15-Feb-12 99.6762 9.1195 2 50 99.6752 9.1491 INE112A16AL0 CORPORATION BANK 15-Feb-12 99.6757 9.1345 2 37 99.6759 9.1293 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 99.6209 9.2599 2 50 99.6205 9.2697 INE238A16HX3 AXIS BK 17-Feb-12 99.6213 9.2501 2 50 99.6213 9.2501 INE090A16QL4 ICICI BK 17-Feb-12 99.6139 9.4315 1 5 99.6139 9.4315 INE112A16781 CORPORATION BK 20-Feb-12 99.5435 9.2993 1 50 99.5435 9.2993 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 99.5312 9.5510 1 50 99.5312 9.5510 INE112A16781 CORPORATION BK 20-Feb-12 99.6193 8.2051 1 25 99.6193 8.2051 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.5188 9.2888 2 100 99.5194 9.2771 INE112A16AO4 CORPORATION BANK 21-Feb-12 99.5162 9.3392 2 25 99.5162 9.3392 INE141A16CH3 OBC 22-Feb-12 99.4946 9.2704 1 25 99.4946 9.2704 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 99.4930 9.2999 1 25 99.4930 9.2999 INE141A16CJ9 OBC 23-Feb-12 99.4690 9.2787 2 66 99.4732 9.2048 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.4751 9.1714 1 39 99.4751 9.1714 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 99.4706 9.2504 1 25 99.4706 9.2504 INE036D16AD2 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-12 99.4332 9.4571 2 55 99.4333 9.4562 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 99.4352 9.4246 2 50 99.4277 9.5496 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.4520 9.1419 1 8 99.4520 9.1419 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 99.3645 9.3381 1 50 99.3645 9.3381 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.3584 9.4285 2 35 99.3535 9.5003 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.3922 9.3002 1 25 99.3922 9.3002 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 99.3243 9.5502 3 115 99.3352 9.3952 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 99.3419 9.2999 2 100 99.3419 9.2999 INE141A16FG8 OBC 29-Feb-12 99.3175 9.2898 2 50 99.3175 9.2898 INE112A16AS5 CORPORATION BK 29-Feb-12 99.3175 9.2898 1 50 99.3175 9.2898 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.2916 9.3004 2 200 99.2916 9.3004 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 99.2875 9.3546 2 50 99.2841 9.3996 INE705A16CW4 VIJAYA BK 1-Mar-12 99.2754 9.5148 1 50 99.2754 9.5148 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 99.2658 9.3089 3 98 99.2657 9.3104 INE705A16DC4 VIJAYA BK 2-Mar-12 99.2568 9.4241 1 50 99.2568 9.4241 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 99.2587 9.3998 1 25 99.2587 9.3998 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 99.2286 9.7845 1 0.03 99.2286 9.7845 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 99.1960 9.2450 1 30 99.1960 9.2450 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 99.1661 9.3010 3 225 99.1716 9.2391 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 99.1565 9.4087 3 110 99.1218 9.7995 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 99.1644 9.3201 2 50 99.1644 9.3201 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 99.1320 9.3998 3 150 99.1320 9.3998 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.1366 9.3496 2 100 99.1366 9.3496 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.1671 9.2898 1 50 99.1671 9.2898 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.1500 9.2032 1 10 99.1500 9.2032 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 99.1464 9.2425 1 3 99.1464 9.2425 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.0814 9.3999 1 50 99.0814 9.3999 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 99.0814 9.3999 1 25 99.0814 9.3999 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 99.0230 9.2339 1 25 99.0230 9.2339 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 99.0098 9.3599 1 25 99.0098 9.3599 INE608A16CG3 PUNJAB AND SIND BK 12-Mar-12 99.0513 9.1998 1 15 99.0513 9.1998 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.0513 9.1998 1 14 99.0513 9.1998 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 99.0767 8.7217 2 1.1 99.0767 8.7217 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 99.0133 9.3265 1 0.9 99.0133 9.3265 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 98.9662 9.2998 2 63 98.9710 9.2559 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 98.9724 9.2427 2 50 98.9843 9.1350 INE705A16DP6 VIJAYA BK 15-Mar-12 98.9243 9.4500 2 100 98.9243 9.4500 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 98.9356 9.3497 2 50 98.9356 9.3497 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.9566 9.1633 1 3 98.9566 9.1633 INE084A16626 BK OF INDIA 19-Mar-12 98.8447 9.2742 1 50 98.8447 9.2742 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 98.8551 9.1897 1 28 98.8551 9.1897 INE090A16LT8 ICICI BK 20-Mar-12 98.8388 9.1235 1 50 98.8388 9.1235 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 98.7725 9.4501 1 25 98.7725 9.4501 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 98.8041 9.3997 1 25 98.8041 9.3997 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 98.7710 9.4619 2 10.3 98.7699 9.4704 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.7416 9.4933 2 3.6 98.7416 9.4933 INE084A16535 BK OF INDIA 23-Mar-12 98.6816 9.7529 1 25 98.6816 9.7529 INE608A16AP8 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-12 98.6892 9.6959 1 0.07 98.6892 9.6959 INE476A16DC2 CANARA BK 23-Mar-12 98.6973 9.6352 1 0.03 98.6973 9.6352 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.6260 9.5943 2 125 98.6520 9.4102 INE036D16AM3 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-12 98.6181 9.6502 1 25 98.6181 9.6502 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 98.6036 9.7529 1 25 98.6036 9.7529 INE237A16NF0 KOTAK MAH BK 26-Mar-12 98.6167 9.6601 1 20 98.6167 9.6601 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 98.5949 9.8145 1 10 98.5949 9.8145 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 98.6284 9.3999 1 25 98.6284 9.3999 INE141A16DG3 OBC 28-Mar-12 98.5778 9.5744 1 25 98.5778 9.5744 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 98.6088 9.3628 1 0.01 98.6088 9.3628 INE171A16BZ4 THE FEDERAL BK 3-Apr-12 98.4172 9.6232 1 0.01 98.4172 9.6232 INE562A16AN2 INDIAN BK 4-Apr-12 98.3347 9.9698 3 175 98.3347 9.9698 INE695A16DD5 UNITED BK OF INDIA 4-Apr-12 98.3347 9.9700 3 75 98.3338 9.9753 INE695A16DE3 UNITED BK OF INDIA 9-Apr-12 98.2028 9.9699 2 50 98.2028 9.9699 INE008A16GF9 IDBI BK 17-Apr-12 98.0113 9.8747 1 0.1 98.0113 9.8747 INE648A16DN3 SBBJ 23-Apr-12 97.8779 9.7699 1 45 97.8779 9.7699 INE649A16AQ0 STATE BK OF HYDERABAD 15-May-12 97.2967 9.8458 1 25 97.2967 9.8458 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 97.0603 10.0499 1 5 97.0603 10.0499 INE141A16DR0 OBC 30-May-12 96.9151 9.8460 1 25 96.9151 9.8460 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 96.8784 9.8008 1 50 96.8784 9.8008 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 96.6440 9.9800 1 65 96.6440 9.9800 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 96.7091 9.7799 1 55 96.7091 9.7799 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 96.4656 9.9800 3 75 96.4656 9.9800 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 96.5032 9.8700 1 5 96.5032 9.8700 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 96.3876 9.9850 3 75 96.3876 9.9850 INE141A16EH9 OBC 26-Jun-12 96.1865 9.9801 1 25 96.1865 9.9801 INE434A16AD5 ANDHRA BK 27-Jun-12 96.1612 9.9801 1 25 96.1612 9.9801 INE750E16AE4 STANDARD CHARTERED BK 28-Jun-12 96.0059 10.3299 1 2 96.0059 10.3299 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 96.1546 9.9299 1 0.05 96.1546 9.9299 INE528G16KZ3 YES BK 13-Jul-12 95.7340 10.0400 1 0.02 95.7340 10.0400 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 95.8345 9.6151 1 0.01 95.8345 9.6151 INE008A16HY8 IDBI BK 8-Aug-12 95.2579 9.6651 1 0.01 95.2579 9.6651 INE141A16ES6 OBC 7-Sep-12 94.3746 9.9801 1 0.01 94.3746 9.9801 INE090A16PR3 ICICI BK 3-Oct-12 93.7457 9.9800 1 0.01 93.7457 9.9800 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 92.2526 9.9200 1 0.86 92.2526 9.9200 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.0515 9.8800 1 25 92.0515 9.8800 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.0137 9.9000 1 5 92.0137 9.9000 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 91.7530 9.7351 1 10 91.7530 9.7351 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 91.2913 9.9200 1 65 91.2913 9.9200 INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 90.9606 9.9650 3 105 90.9606 9.9650 INE705A16DW2 VIJAYA BK 31-Jan-13 90.9730 9.9500 1 4.5 90.9730 9.9500 INE608A16CJ7 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-13 90.9730 9.9500 1 4.5 90.9730 9.9500 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 90.9317 10.0000 1 4.5 90.9317 10.0000 INE667A16966 SYNDICATE BK 1-Feb-13 90.9132 9.9950 1 25 90.9132 9.9950 