Feb 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16LG5 ICICI BK 6-Feb-12 99.9235 9.3146 1 130.4 99.9235 9.3146 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.8503 9.1184 4 55.5 99.8499 9.1448 INE976G16034 THE RATNAKAR BK 10-Feb-12 99.8201 9.3974 1 25 99.8201 9.3974 INE095A16EI5 INDUSIND BK 13-Feb-12 99.7508 9.1185 1 25 99.7508 9.1185 INE008A16EY5 IDBI BK 13-Feb-12 99.7444 9.3533 1 5 99.7444 9.3533 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.7249 9.1535 1 15 99.7249 9.1535 INE112A16AM8 CORPORATION BANK 14-Feb-12 99.7251 9.1468 1 11 99.7251 9.1468 INE695A16DC7 UNITED BK OF INDIA 15-Feb-12 99.7050 8.9995 1 25 99.7050 8.9995 INE112A16AL0 CORPORATION BANK 15-Feb-12 99.7004 9.1402 1 17 99.7004 9.1402 INE428A16FB0 ALLAHABAD BK 17-Feb-12 99.6560 8.9995 1 25 99.6560 8.9995 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 99.6503 9.1492 1 25 99.6503 9.1492 INE090A16QL4 ICICI BK 17-Feb-12 99.6397 9.4275 1 5 99.6397 9.4275 INE238A16HZ8 AXIS BK 20-Feb-12 99.5733 9.2008 1 25 99.5733 9.2008 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.5484 9.1990 1 50 99.5484 9.1990 INE112A16AO4 CORPORATION BANK 21-Feb-12 99.5508 9.1499 1 50 99.5508 9.1499 INE562A16AB7 INDIAN BK 21-Feb-12 99.5508 9.1499 1 25 99.5508 9.1499 INE683A16534 THE SOUTH INDIAN BANK 21-Feb-12 99.5484 9.1990 1 25 99.5484 9.1990 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 99.5484 9.1990 1 10 99.5484 9.1990 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 99.5285 9.1007 1 45 99.5285 9.1007 INE141A16CH3 OBC 22-Feb-12 99.5260 9.1492 1 25 99.5260 9.1492 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 99.5022 9.1303 1 90 99.5022 9.1303 INE141A16CJ9 OBC 23-Feb-12 99.5011 9.1506 2 75 99.5011 9.1506 INE084A16584 BK OF INDIA 23-Feb-12 99.5011 9.1506 1 50 99.5011 9.1506 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.5038 9.1008 1 25 99.5038 9.1008 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 99.4732 9.2048 1 25 99.4732 9.2048 INE040A16743 HDFC BK 24-Feb-12 99.4763 9.1503 1 25 99.4763 9.1503 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 99.3987 9.2001 1 50 99.3987 9.2001 INE608A16AI3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-12 99.3974 9.2201 1 25 99.3974 9.2201 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.3987 9.2001 2 25 99.3987 9.2001 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 99.3746 9.1876 5 200 99.3738 9.2001 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.3772 9.1499 1 100 99.3772 9.1499 INE651A16BQ4 STATE BK OF MYSORE 28-Feb-12 99.3772 9.1499 1 50 99.3772 9.1499 INE095A16EK1 INDUSIND BK 29-Feb-12 99.3368 9.3721 3 100 99.3384 9.3497 INE141A16FG8 OBC 29-Feb-12 99.3396 9.3326 1 14 99.3396 9.3326 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 99.3172 9.2939 2 200 99.3149 9.3254 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.3211 9.2405 1 75 99.3211 9.2405 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 99.3241 9.1993 1 50 99.3241 9.1993 INE562A16AE1 INDIAN BK 1-Mar-12 99.3179 9.2843 1 0.5 99.3179 9.2843 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 99.2979 9.2172 3 145 99.2954 9.2501 INE168A16DF8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Mar-12 99.2916 9.3004 2 75 99.2916 9.3004 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 99.2239 9.2094 2 100 99.2239 9.2094 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.2205 9.2501 1 50 99.2205 9.2501 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.2247 9.1999 1 25 99.2247 9.1999 INE705A16DH3 VIJAYA BK 5-Mar-12 99.2212 9.2417 1 25 99.2212 9.2417 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.2168 9.2943 2 8.5 99.2168 9.2943 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.1913 9.2994 2 65 99.1913 9.2994 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 99.1990 9.2103 2 50.13 99.1957 9.2484 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 99.1481 9.8005 1 10 99.1481 9.8005 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.1706 9.2499 4 225 99.1662 9.2999 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.1750 9.2004 2 55 99.1751 9.1998 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 99.1617 9.3505 2 50 99.1617 9.3505 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 99.1751 9.1998 1 25 99.1751 9.1998 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.1180 9.2802 2 25.2 99.1131 9.3319 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.0454 9.2573 6 295 99.0411 9.2997 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 99.0457 9.2546 1 130 99.0457 9.2546 INE428A16FI5 ALLAHABAD BK 12-Mar-12 99.0411 9.2997 2 100 99.0411 9.2997 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 99.0329 9.3800 3 75 99.0329 9.3800 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 99.0486 9.2263 4 67 99.0448 9.2634 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 99.0369 9.3411 2 65 99.0301 9.4074 INE476A16FH6 CANARA BK 12-Mar-12 99.0513 9.1998 1 50 99.0513 9.1998 INE141A16CZ5 OBC 13-Mar-12 99.0192 9.2702 1 55 99.0192 9.2702 INE654A16AG1 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-12 99.0266 9.1996 1 25 99.0266 9.1996 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 98.9965 9.2498 2 125 98.9965 9.2498 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 99.0002 9.2153 1 60 99.0002 9.2153 INE434A16AV7 ANDHRA BK 15-Mar-12 98.9661 9.3004 1 100 98.9661 9.3004 INE084A16501 BK OF INDIA 15-Mar-12 98.9661 9.3004 2 75 98.9661 9.3004 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 98.9565 9.3877 1 30 98.9565 9.3877 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 98.9694 9.2704 1 17 98.9694 9.2704 INE476A16FO2 CANARA BK 15-Mar-12 98.9509 9.4386 1 9.4 98.9509 9.4386 INE483A16BU4 CENTRAL BK OF INIDIA 15-Mar-12 98.9601 9.3549 1 5 98.9601 9.3549 INE667A16644 SYNDICATE BK 16-Mar-12 98.9489 9.2316 2 42 98.9489 9.2316 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 98.9356 9.3497 2 5 98.9356 9.3497 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF INDIA 19-Mar-12 98.8664 9.3002 3 200 98.8664 9.3002 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 98.8664 9.3002 1 50 98.8664 9.3002 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 98.8905 9.7503 1 50 98.8905 9.7503 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 98.8440 9.2802 2 75 98.8489 9.2401 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 98.8166 9.3003 1 100 98.8166 9.3003 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 98.7529 9.6029 1 0.01 98.7529 9.6029 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 98.7473 9.4499 2 125 98.7473 9.4500 INE667A16685 SYNDICATE BK 26-Mar-12 98.6806 9.3850 1 100 98.6806 9.3850 INE077A16653 DENA BK 26-Mar-12 98.6841 9.3601 2 50.1 98.6841 9.3598 INE141A16FW5 OBC 26-Mar-12 98.6949 9.8502 1 50 98.6949 9.8502 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.7473 9.4500 1 25 98.7473 9.4500 INE668A16162 TAMILNAD MERCANTILE BK 27-Mar-12 98.5008 10.4818 1 0.04 98.5008 10.4818 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 98.6341 9.3603 2 330 98.6341 9.3603 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 98.5882 9.6794 2 100 98.5882 9.6794 INE667A16735 SYNDICATE BK 3-Apr-12 98.3905 9.9515 9 600 98.3899 9.9551 INE160A16FU9 PUNJAB NATIONAL BK 3-Apr-12 98.3971 9.9098 4 225 98.3971 9.9098 INE084A16659 BK OF INDIA 3-Apr-12 98.4216 9.7559 1 25 98.4216 9.7559 INE695A16DD5 UNITED BK OF INDIA 4-Apr-12 98.3627 9.9600 3 50 98.3627 9.9600 INE160A16FV7 PUNJAB NATIONAL BK 15-Apr-12 98.0750 9.9502 2 150 98.0750 9.9502 INE141A16GC5 OBC 30-Apr-12 97.6795 9.9668 11 400 97.6788 9.9698 INE168A16CV7 THE JAMMU AND KASHMIR 30-Apr-12 97.6753 9.9850 3 75 97.6753 9.9852 INE166A16EP9 ING VYSYA BK 30-Apr-12 97.6689 10.0133 3 60 97.6697 10.0098 INE008A16GL7 IDBI BK 30-Apr-12 97.6799 9.9649 1 50 97.6799 9.9649 INE237A16KA7 KOTAK MAH BK 30-Apr-12 97.6719 10.0001 2 50 97.6719 10.0001 INE562A16AM4 INDIAN BK 2-May-12 97.6311 9.9507 5 225 97.6272 9.9677 INE654A16BJ3 STATE BK OF TRAVANCORE 3-May-12 97.6089 9.9348 1 50 97.6089 9.9348 INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 97.6053 9.9501 2 50 97.6053 9.9501 INE008A16GO1 IDBI BK 4-May-12 97.5711 9.9848 5 375 97.5711 9.9848 INE654A16BK1 STATE BK OF TRAVANCORE 4-May-12 97.5829 9.9351 1 50 97.5829 9.9351 INE434A16979 ANDHRA BK 29-May-12 96.9288 9.9699 1 25 96.9288 9.9699 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 96.7813 9.9500 1 25 96.7813 9.9500 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 96.7148 9.8399 1 25 96.7148 9.8399 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 96.7283 9.5702 1 1 96.7283 9.5702 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 96.5637 9.8400 1 25 96.5637 9.8400 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 96.5284 9.8700 1 5 96.5284 9.8700 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 96.2421 10.1799 1 10 96.2421 10.1799 INE750E16AE4 STANDARD CHARTERED BK 28-Jun-12 96.0393 10.3101 3 5.4 96.0393 10.3101 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 95.9672 9.9599 1 1.6 95.9672 9.9599 INE668A16287 TAMILNAD MERCANTILE BK 20-Jul-12 95.4025 10.4700 1 0.45 95.4025 10.4700 INE238A16KJ6 AXIS BK 12-Oct-12 93.5690 9.9549 1 0.85 93.5690 9.9549 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 93.1331 9.7508 2 100 93.2311 9.6015 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 92.9322 9.9497 2 75 93.1623 9.6019 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 92.5794 9.7520 2 50 92.6838 9.6040 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 92.5565 9.7520 2 50 92.6612 9.6040 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 92.3968 9.8800 1 25 92.3968 9.8800 INE090A16RH0 ICICI BK 24-Dec-12 91.8708 9.9376 2 0.41 91.8708 9.9376 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 91.9138 9.8199 1 25 91.9138 9.8199 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 91.5913 10.2475 1 8.6 91.5913 10.2475 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 91.8249 9.9375 1 5 91.8249 9.9375 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 91.6710 9.8699 1 25 91.6710 9.8699 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 91.7755 9.7350 2 15 91.7755 9.7350 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 91.3139 9.9200 2 60 91.3139 9.9200 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 91.2999 9.9375 1 10 91.2999 9.9375 INE483A16CA4 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-13 91.0735 9.9376 1 10 91.0735 9.9376 INE705A16DW2 VIJAYA BK 31-Jan-13 90.9754 9.9745 3 125 90.9997 9.9450 INE608A16CJ7 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-13 91.0628 9.8684 2 64.2 91.0017 9.9425 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 90.9852 9.9626 2 28 90.9482 10.0075 INE090A16SD7 ICICI BK 31-Jan-13 91.0058 9.9376 1 18 91.0058 9.9376 INE683A16609 THE SOUTH INDIAN BANK 31-Jan-13 90.8784 10.0924 1 5 90.8784 10.0924 INE654A16BI5 STATE BK OF TRAVANCORE 1-Feb-13 90.9771 9.9450 2 200 90.9771 9.9450 INE651A16CV2 STATE BK OF MYSORE 1-Feb-13 90.9771 9.9450 2 200 90.9771 9.9450 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting 