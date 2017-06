Feb 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 99.9513 8.8921 2 50 99.9513 8.8921 INE036D16AC4 THE KARUR VYSYA BK 9-Feb-12 99.9265 8.9491 1 100 99.9265 8.9491 INE654A16BC8 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Feb-12 99.9273 8.8516 1 50 99.9273 8.8516 INE238A16HW5 AXIS BK 9-Feb-12 99.9245 9.1941 1 0.25 99.9245 9.1941 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 99.9037 8.7958 2 100 99.9037 8.7958 INE476A16CD2 CANARA BK 13-Feb-12 99.8296 8.9003 1 50 99.8296 8.9003 INE160A16DL3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-12 99.8306 8.8480 1 50 99.8306 8.8480 INE141A16CD2 OBC 13-Feb-12 99.8291 8.9256 2 30 99.8267 9.0520 INE238A16HV7 AXIS BK 13-Feb-12 99.8248 9.1515 1 25 99.8248 9.1515 INE434A16789 ANDHRA BK 13-Feb-12 99.8296 8.9003 1 25 99.8296 8.9003 INE090A16LI1 ICICI BK 13-Feb-12 99.8267 9.0520 1 10 99.8267 9.0520 INE608A16BW2 PUNJAB SINDH BK 14-Feb-12 99.8053 8.9005 1 50 99.8053 8.9005 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.7999 9.1479 2 45 99.7999 9.1479 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 99.8001 9.1387 1 8.5 99.8001 9.1387 INE112A16AL0 CORP. BK 15-Feb-12 99.7724 9.2515 1 20 99.7724 9.2515 INE090A16QL4 ICICI BK 17-Feb-12 99.7499 9.1515 1 25 99.7499 9.1515 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 99.6503 9.1492 1 50 99.6503 9.1492 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.5741 9.1842 2 75 99.5710 9.2506 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 99.5733 9.2008 1 25 99.5733 9.2008 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.4735 9.1995 1 100 99.4735 9.1995 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.5011 9.1506 1 25 99.5011 9.1506 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 99.4464 9.2361 3 175 99.4277 9.5496 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.4515 9.1503 3 150 99.4515 9.1503 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.4792 9.0994 1 25 99.4792 9.0994 INE476A16FF0 CANARA BK 29-Feb-12 99.4236 9.2002 2 200 99.4236 9.2002 INE112A16AS5 CORPORATION BK 29-Feb-12 99.4267 9.1505 1 50 99.4267 9.1505 INE483A16950 CENTRAL BK OF (I) 2-Mar-12 99.3695 9.2637 5 219.5 99.3695 9.2637 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 99.2954 9.2501 1 100 99.2954 9.2501 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.3168 9.2994 1 25 99.3168 9.2994 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.2916 9.3004 1 20 99.2916 9.3004 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.3022 9.4995 1 5 99.3022 9.4995 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 99.2878 9.3506 1 200 99.2878 9.3506 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 99.2626 9.3500 5 190 99.2626 9.3500 INE695A16BK4 UNITED BK OF (I) 6-Mar-12 99.2626 9.3500 1 25 99.2626 9.3500 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 99.2455 9.2495 1 200 99.2455 9.2495 INE166A16EH6 ING VYSYA BK 7-Mar-12 99.2587 9.3998 1 50 99.2587 9.3998 INE084A16485 BK OF (I) 9-Mar-12 99.1757 9.4803 1 25 99.1757 9.4803 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF (I) 12-Mar-12 99.1279 9.1753 2 54 99.1308 9.1440 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.0814 9.3998 4 175 99.0862 9.3504 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 99.0834 9.1258 2 37 99.0834 9.1258 INE090A16RB3 ICICI BK 15-Mar-12 99.0423 9.2882 2 165 99.0450 9.2615 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 99.0056 9.4000 1 5 99.0056 9.4000 INE428A16FJ3 ALLAHABAD BK 19-Mar-12 98.9450 9.2662 1 200 98.9450 9.2662 INE008A16IO7 IDBI BK 19-Mar-12 98.9512 9.2112 1 100 98.9512 9.2112 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 98.9437 9.2778 1 76 98.9437 9.2778 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 98.9356 9.3497 2 50 98.9356 9.3497 INE608A16CH1 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-12 98.9356 9.3497 1 25 98.9356 9.3497 INE483A16AE0 CENTRAL BK OF (I) 19-Mar-12 98.9130 9.5504 1 0.05 98.9130 9.5504 INE084A16527 BK OF (I) 20-Mar-12 98.9106 9.3494 4 155 98.9135 9.3239 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 98.9105 9.3499 1 50 98.9105 9.3499 INE652A16BV2 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-12 98.8854 9.3503 1 50 98.8854 9.3503 INE457A16913 BK OF MAHARASHTRA 21-Mar-12 98.8737 9.4496 1 25 98.8737 9.4496 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 98.8827 9.3734 3 14.72 98.9068 9.1688 INE008A16FV8 IDBI BK 21-Mar-12 98.8752 9.4369 1 0.08 98.8752 9.4369 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 98.8545 9.3989 1 80 98.8545 9.3989 INE008A16FY2 IDBI BK 23-Mar-12 98.8292 9.4001 1 75 98.8292 9.4001 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.7418 9.4921 4 250 98.7237 9.6300 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF (I) 26-Mar-12 98.7505 9.4249 4 150 98.7499 9.4299 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.7407 9.5000 1 100 98.7407 9.5000 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 98.7689 9.2847 1 95 98.7689 9.2847 INE457A16921 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-12 98.7544 9.3955 2 55 98.7538 9.4001 INE036D16AM3 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-12 98.7407 9.5001 1 25 98.7407 9.5001 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 98.7564 9.3802 2 25 98.7564 9.3802 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 98.6968 9.4500 1 75 98.6968 9.4500 INE608A16AT0 PUNJAB AND SIND BK 28-Mar-12 98.7480 9.0739 1 0.25 98.7480 9.0739 INE695A16DD5 UNITED BK OF (I) 4-Apr-12 98.4425 9.9566 1 33.5 98.4425 9.9566 INE649A16CC6 STATE BK OF HYDERABAD 26-Apr-12 97.9047 9.7644 2 200 97.9047 9.7644 INE008A16GM5 IDBI BK 2-May-12 97.7026 9.9799 2 25 97.7026 9.9799 INE667A16917 SYNDICATE BK 3-May-12 97.6822 9.9548 3 75 97.6822 9.9548 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 97.6947 9.8999 1 10 97.6947 9.8999 INE562A16AP7 INDIAN BK 4-May-12 97.6579 9.9474 2 150 97.6579 9.9474 INE691A16FD9 UCO BK 4-May-12 97.6584 9.9452 1 25 97.6584 9.9452 INE691A16FE7 UCO BK 7-May-12 97.5758 9.9650 4 350 97.5758 9.9650 INE654A16BL9 STATE BK OF TRAVANCORE 7-May-12 97.5942 9.8875 3 100 97.5942 9.8875 INE651A16CP4 STATE BK OF MYSORE 28-May-12 97.0773 9.9000 2 100 97.0773 9.9000 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 96.6234 10.7187 1 0.05 96.6234 10.7187 INE648A16DE2 STATE BK OF BIKANER & JA 7-Jun-12 96.8224 9.8999 1 100 96.8224 9.8999 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 96.6392 9.8399 1 25 96.6392 9.8399 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 96.4391 10.4474 2 4.56 96.4391 10.4474 INE237A16KY7 KOTAK MAH BK 21-Jun-12 96.4087 9.9975 1 0.08 96.4087 9.9975 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 96.3855 9.9911 2 35 96.4103 9.9199 INE652A16CS6 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-12 92.6379 9.9001 1 25 92.6379 9.9001 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 92.8088 9.5870 1 0.38 92.8088 9.5870 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.3755 9.9100 1 4 92.3755 9.9100 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 92.2367 9.9100 1 15 92.2367 9.9100 INE648A16DK9 STATE BK OF BIKANER AND 26-Dec-12 91.6602 10.2500 1 8.6 91.6602 10.2500 INE238A16MB9 AXIS BK 26-Dec-12 91.8395 10.0100 1 0.05 91.8395 10.0100 INE090A16RK4 ICICI BK 28-Dec-12 92.0574 9.6600 1 7 92.0574 9.6600 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 91.2261 10.0299 1 0.05 91.2261 10.0299 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 91.0224 10.0001 2 25 91.0224 10.0001 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 90.9613 9.9642 5 185 90.9627 9.9625 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 90.9462 9.9825 4 135 90.9359 9.9950 INE562A16AO0 INDIAN BK 4-Feb-13 90.9526 9.9747 6 120 90.9524 9.9749 INE528G16NZ7 YES BK 4-Feb-13 90.9317 10.0000 1 55 90.9317 10.0000 INE168A16DQ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK 4-Feb-13 90.9771 9.9450 1 30 90.9771 9.9450 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com