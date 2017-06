Feb 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 99.9751 9.0908 1 3.2 99.9751 9.0908 INE705A16BO3 VIJAYA BK 9-Feb-12 99.9513 8.9000 2 75 99.9513 8.9000 INE654A16BC8 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Feb-12 99.9524 8.6911 1 25 99.9524 8.6911 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 99.9238 9.2746 2 35 99.9224 9.4487 INE238A16HV7 AXIS BK 13-Feb-12 99.8482 9.2485 1 100 99.8482 9.2485 INE090A16LI1 ICICI BK 13-Feb-12 99.8539 8.9008 2 75 99.8539 8.9008 INE095A16EI5 INDUSIND BK 13-Feb-12 99.8506 9.1021 1 25 99.8506 9.1021 INE237A16IR5 KOTAK MAH BK 14-Feb-12 99.8490 9.1997 1 50 99.8490 9.1997 INE112A16AM8 CORP. BK 14-Feb-12 99.8239 9.1986 1 50 99.8239 9.1986 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.8239 9.1986 1 25 99.8239 9.1986 INE112A16AL0 CORP. BK 15-Feb-12 99.8005 9.1204 1 26.5 99.8005 9.1204 INE695A16DC7 UNITED BK OF (I) 15-Feb-12 99.8020 9.0500 1 25 99.8020 9.0500 INE695A16DC7 UNITED BK OF (I) 15-Feb-12 99.8239 9.1986 1 15 99.8239 9.1986 INE141A16FD5 OBC 17-Feb-12 99.7506 9.1259 1 25 99.7506 9.1259 INE090A16QL4 ICICI BK 17-Feb-12 99.7472 9.2506 1 25 99.7472 9.2506 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF (I) 17-Feb-12 99.7498 9.1552 1 19 99.7498 9.1552 INE141A16EN7 OBC 21-Feb-12 99.6484 9.1991 1 50 99.6484 9.1991 INE166A16ED5 THE VYSYA BK 21-Feb-12 99.6663 9.4006 1 25 99.6663 9.4006 INE112A16AO4 CORP. BK 21-Feb-12 99.6465 9.2489 1 25 99.6465 9.2489 INE654A16AF3 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Feb-12 99.6233 9.2010 2 50 99.6233 9.2010 INE112A16AP1 CORP. BK 23-Feb-12 99.5953 9.2697 1 100 99.5953 9.2697 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.6001 9.1593 1 26 99.6001 9.1593 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 99.5953 9.2697 1 25 99.5953 9.2697 INE141A16CJ9 OBC 23-Feb-12 99.5986 9.1938 1 21.7 99.5986 9.1938 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.5766 9.1293 1 30.7 99.5766 9.1293 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 99.5735 9.1964 1 0.5 99.5735 9.1964 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 99.4946 9.2704 1 50 99.4946 9.2704 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.4945 9.2722 1 25 99.4945 9.2722 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.5234 9.1996 1 10 99.5234 9.1996 INE141A16DY6 OBC 28-Feb-12 99.4706 9.2504 1 100 99.4706 9.2504 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.4706 9.2504 2 50 99.4706 9.2504 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 99.4723 9.2206 1 25 99.4723 9.2206 INE476A16FF0 CANARA BK 29-Feb-12 99.4473 9.2208 1 100 99.4473 9.2208 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.4179 9.2925 2 325 99.4180 9.2902 INE457A16871 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-12 99.4149 9.3392 2 70.9 99.4158 9.3255 INE434A16AG8 ANDHRA BK 1-Mar-12 99.4170 9.3062 2 45 99.4170 9.3062 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 99.4158 9.3255 1 25 99.4158 9.3255 INE683A16542 THE SOUTH (I)N BK 1-Mar-12 99.4076 9.4572 1 0.25 99.4076 9.4572 INE608A16BY8 PUNJAB SINDH BK 2-Mar-12 99.3929 9.2894 1 150 99.3929 9.2894 INE483A16950 CENTRAL BK OF (I) 2-Mar-12 99.3928 9.2909 7 150 99.3890 9.3494 INE141A16FI4 OBC 2-Mar-12 99.3942 9.2694 1 125 99.3942 9.2694 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 99.3865 9.3879 1 25 99.3865 9.3879 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 99.3922 9.3002 1 25 99.3922 9.3002 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.3155 9.3171 2 85 99.3336 9.0692 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.3131 9.3501 1 50 99.3131 9.3501 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.3123 9.3613 2 26 99.2918 9.6421 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 99.3131 9.3501 1 25 99.3131 9.3501 INE705A16DH3 VIJAYA BK 5-Mar-12 99.3131 9.3501 1 25 99.3131 9.3501 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 99.2878 9.3506 1 25 99.2878 9.3506 INE648A16CZ9 STATE BK OF BIKANER AND 6-Mar-12 99.3059 9.1113 1 1 99.3059 9.1113 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.2672 9.2910 2 45 99.2750 9.1916 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 99.2548 9.4497 1 25 99.2548 9.4497 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.2626 9.3500 1 25 99.2626 9.3500 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF (I) 7-Mar-12 99.2610 9.3705 1 25 99.2610 9.3705 INE238A16IJ0 AXIS BK 8-Mar-12 99.2548 9.1347 2 100 99.2548 9.1347 INE168A16DM4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 8-Mar-12 99.2452 9.2532 1 0.75 99.2452 9.2532 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.2203 9.2526 2 5.4 99.2237 9.2118 INE483A16BT6 CENTRAL BK OF (I) 9-Mar-12 99.2224 9.2274 1 3.4 99.2224 9.2274 INE141A16FM6 OBC 9-Mar-12 99.2227 9.2238 1 3.4 99.2227 9.2238 INE141A16CX0 OBC 10-Mar-12 99.1869 9.3505 1 25 99.1869 9.3505 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 99.1338 9.3802 2 50 99.1338 9.3802 INE476A16FH6 CANARA BK 12-Mar-12 99.1347 9.3703 2 50 99.1347 9.3703 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF (I) 12-Mar-12 99.1353 9.3638 2 26.5 99.1453 9.2546 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.1512 9.1905 1 25 99.1512 9.1905 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 99.1347 9.3703 1 25 99.1347 9.3703 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.1057 9.4104 1 155 99.1057 9.4104 INE237A16JL6 KOTAK MAH BK 13-Mar-12 99.1101 9.3637 1 35 99.1101 9.3637 INE141A16CZ5 OBC 13-Mar-12 99.1261 9.1939 1 12 99.1261 9.1939 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 99.0853 9.3597 1 50 99.0853 9.3597 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 99.0877 9.3349 1 15 99.0877 9.3349 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.0798 9.4165 2 7 99.0798 9.4165 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.0581 9.3801 2 50 99.0581 9.3801 INE095A16DX6 INDUSIND BK 15-Mar-12 99.0542 9.4193 1 25 99.0542 9.4193 INE476A16FO2 CANARA BK 15-Mar-12 99.0533 9.4283 1 23.9 99.0533 9.4283 INE483A16BV2 CENTRAL BK OF (I) 16-Mar-12 99.0324 9.3849 1 25 99.0324 9.3849 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 98.9463 9.4804 1 30 98.9463 9.4804 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 98.9825 9.3801 1 10 98.9825 9.3801 INE476A16FM6 CANARA BK 20-Mar-12 98.9377 9.3310 1 50 98.9377 9.3310 INE434A16AL8 ANDHRA BK 20-Mar-12 98.9187 9.4997 1 25 98.9187 9.4997 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 98.8998 9.4426 2 100 98.9001 9.4402 INE008A16FX4 IDBI BK 22-Mar-12 98.8748 9.4403 1 75 98.8748 9.4403 INE695A16CH8 UNITED BK OF (I) 22-Mar-12 98.8678 9.4997 1 25 98.8678 9.4997 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.8700 9.4810 1 15.4 98.8700 9.4810 INE095A16CX8 INDUSIND BK 22-Mar-12 98.8339 9.7875 1 0.25 98.8339 9.7875 INE008A16FY2 IDBI BK 23-Mar-12 98.8544 9.3998 1 75 98.8544 9.3998 INE084A16535 BK OF (I) 23-Mar-12 98.8685 9.2828 1 0.3 98.8685 9.2828 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.7799 9.3925 4 120 98.7922 9.2966 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.7463 9.6540 3 100 98.7266 9.8080 INE141A16FW5 OBC 26-Mar-12 98.7212 9.8502 1 50 98.7212 9.8502 INE238A16LE5 AXIS BK 27-Mar-12 98.7407 9.5001 1 30 98.7407 9.5001 INE141A16DF5 OBC 27-Mar-12 98.7499 9.4299 1 25 98.7499 9.4299 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 98.7499 9.4299 1 25 98.7499 9.4299 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF (I) 28-Mar-12 98.7280 9.4052 1 100 98.7280 9.4052 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 98.7153 9.5004 1 50 98.7153 9.5004 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 98.7353 9.3506 1 45 98.7353 9.3506 INE036D16BJ7 KARUR VYSYA BK 28-Mar-12 98.7189 9.4731 1 25 98.7189 9.4731 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 98.6953 9.6502 1 25 98.6953 9.6502 INE166A16EK0 ING VYSYA BK 30-Mar-12 98.6691 9.4678 1 125 98.6691 9.4678 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 98.6716 9.4499 1 25 98.6716 9.4499 INE691A16FF4 UCO BK 3-Apr-12 98.4978 9.9406 7 500 98.4979 9.9398 INE648A16DM5 STATE BK OF BIKANER AND 4-Apr-12 98.4805 9.8803 5 250 98.4805 9.8803 INE608A16BZ5 PUNJAB SINDH BK 9-Apr-12 98.3367 9.9576 1 100 98.3367 9.9576 INE695A16DR5 UNITED BK OF (I) 16-Apr-12 98.1510 9.9652 2 50 98.1510 9.9652 INE008A16GL7 IDBI BK 30-Apr-12 97.7842 9.9650 4 125 97.7842 9.9650 INE691A16FD9 UCO BK 4-May-12 97.6833 9.9500 1 25 97.6833 9.9500 INE648A16DQ6 STATE BK OF BIKANER AND 7-May-12 97.6194 9.8901 8 200 97.6194 9.8901 INE695A16DS3 UNITED BK OF (I) 7-May-12 97.6012 9.9676 1 25 97.6012 9.9676 INE649A16AO5 STATE BK OF HYDERABAD 9-May-12 97.5192 10.0927 1 7 97.5192 10.0927 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 97.1929 10.0398 1 5 97.1929 10.0398 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 96.8068 9.9501 1 50 96.8068 9.9501 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 96.7048 9.9499 1 50 96.7048 9.9499 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 96.6152 9.9901 1 25 96.6152 9.9901 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 93.0149 9.7199 1 75 93.0149 9.7199 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.4004 9.9076 1 0.5 92.4004 9.9076 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 92.2385 9.9075 1 0.5 92.2385 9.9075 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 92.2245 9.8950 3 75 92.2245 9.8950 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 92.1287 9.9000 1 25 92.1287 9.9000 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF (I) 18-Dec-12 92.1231 9.9076 1 0.5 92.1231 9.9076 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 92.2184 9.7776 1 0.5 92.2184 9.7776 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 91.9299 9.9200 1 50 91.9299 9.9200 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 91.9380 9.9400 1 25 91.9380 9.9400 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 91.3147 9.9474 1 0.5 91.3147 9.9474 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 91.3139 9.9200 1 50 91.3139 9.9200 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 91.0514 9.9923 2 28 91.1043 9.9275 INE705A16DW2 VIJAYA BK 31-Jan-13 91.1074 9.9237 2 13 91.1451 9.8775 INE608A16CJ7 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-13 91.1035 9.9285 2 11 91.1451 9.8775 INE705A16DX0 VIJAYA BK 4-Feb-13 90.9958 9.9497 4 250 90.9956 9.9499 INE141A16GD3 OBC 4-Feb-13 91.0450 9.8900 3 175 91.0429 9.8925 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 90.9822 9.9662 5 104.1 90.9585 9.9950 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 90.9956 9.9500 1 25 90.9956 9.9500 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 91.0099 9.9600 1 25 91.0099 9.9600 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 90.9585 9.9950 1 15.5 90.9585 9.9950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com