Feb 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16HV7 AXIS BK 13-Feb-12 99.8769 8.9974 1 50 99.8769 8.9974 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.8506 9.1021 1 110 99.8506 9.1021 INE112A16AL0 CORP. BK 15-Feb-12 99.8258 9.0991 1 100 99.8258 9.0991 INE238A16HX3 AXIS BK 17-Feb-12 99.7727 9.2406 3 75 99.7724 9.2515 INE141A16FD5 OBC 17-Feb-12 99.7755 9.1252 1 25 99.7755 9.1252 INE090A16QL4 ICICI BK 17-Feb-12 99.7749 9.1497 1 25 99.7749 9.1497 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF (I) 17-Feb-12 99.7748 9.1537 1 19 99.7748 9.1537 INE008A16FC8 IDBI BK 20-Feb-12 99.7445 7.7914 1 50 99.7445 7.7914 INE705A16BS4 VIJAYA BK 20-Feb-12 99.7445 7.7914 1 50 99.7445 7.7914 INE008A16FC8 IDBI BK 20-Feb-12 99.7700 7.6494 1 25 99.7700 7.6494 INE705A16BS4 VIJAYA BK 20-Feb-12 99.7700 7.6494 1 25 99.7700 7.6494 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.6699 9.2989 2 50 99.6699 9.2989 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 99.6739 9.1858 1 10 99.6739 9.1858 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 99.6200 9.2825 3 253 99.6199 9.2844 INE166A16EE3 THE VYSYA BK 23-Feb-12 99.6193 9.2991 1 100 99.6193 9.2991 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.6251 9.1569 1 26 99.6251 9.1569 INE141A16CJ9 OBC 23-Feb-12 99.6237 9.1912 1 21.7 99.6237 9.1912 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.6015 9.1272 2 45.7 99.6015 9.1272 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 99.5949 9.2789 1 25 99.5949 9.2789 INE084A16410 BK OF (I) 27-Feb-12 99.5182 9.3004 1 50 99.5182 9.3004 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 99.5156 9.3509 1 25 99.5156 9.3509 INE608A16AI3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-12 99.5166 9.3315 2 13 99.5166 9.3315 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 99.4930 9.2999 1 50 99.4930 9.2999 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 99.4903 9.3497 1 40 99.4903 9.3497 INE160A16GN2 PUNJAB NATIONAL BK 28-Feb-12 99.4930 9.2999 1 25 99.4930 9.2999 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 99.4407 9.3318 3 125 99.4414 9.3197 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 99.4378 9.3801 1 25 99.4378 9.3801 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 99.4336 9.4506 1 25 99.4336 9.4506 INE483A16950 CENTRAL BK OF (I) 2-Mar-12 99.4190 9.2743 6 154 99.4143 9.3496 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.4163 9.3173 1 145 99.4163 9.3173 INE648A16DD4 SBBJ 2-Mar-12 99.4161 9.3207 1 25 99.4161 9.3207 INE168A16DF8 J&K BK 2-Mar-12 99.4131 9.3688 1 23 99.4131 9.3688 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 99.3384 9.3501 4 175 99.3383 9.3511 INE562A16AG6 INDIAN BK 5-Mar-12 99.3405 9.3198 2 100 99.3405 9.3198 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.3392 9.3390 2 89 99.3583 9.0667 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 99.3370 9.3696 1 25 99.3370 9.3696 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.3384 9.3497 1 25 99.3384 9.3497 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.3637 9.3495 1 25 99.3637 9.3495 INE166A16EG8 ING VYSYA BK 5-Mar-12 99.3400 9.3269 1 2.8 99.3400 9.3269 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 99.3133 9.3467 4 225 99.3153 9.3199 INE476A16FG8 CANARA BK 6-Mar-12 99.3127 9.3549 5 200 99.3124 9.3597 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 99.3306 9.1103 1 1 99.3306 9.1103 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF (I) 7-Mar-12 99.3095 9.3994 1 25 99.3095 9.3994 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 99.3095 9.3994 1 25 99.3095 9.3994 INE238A16LJ4 AXIS BK 7-Mar-12 99.2907 9.3123 1 10 99.2907 9.3123 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF (I) 7-Mar-12 99.2971 9.2277 1 5 99.2971 9.2277 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.2488 9.2088 1 1.5 99.2488 9.2088 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 99.1613 9.3550 1 30 99.1613 9.3550 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 99.1577 9.3955 1 25 99.1577 9.3955 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 99.1651 9.3122 1 4 99.1651 9.3122 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.1274 9.4501 2 275 99.1274 9.4501 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 99.1529 9.4495 1 65 99.1529 9.4495 INE141A16CZ5 OBC 13-Mar-12 99.1511 9.1912 1 12 99.1511 9.1912 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 99.1216 9.2416 1 30.35 99.1216 9.2416 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.1039 9.4295 1 25 99.1039 9.4295 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 99.1330 9.1206 1 17 99.1330 9.1206 INE090A16RB3 ICICI BK 15-Mar-12 99.0953 9.2563 1 100 99.0953 9.2563 INE090A16LQ4 ICICI BK 16-Mar-12 99.0412 9.5500 1 25 99.0412 9.5500 INE084A16626 BK OF (I) 19-Mar-12 98.9761 9.4397 2 100 98.9761 9.4397 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 98.9696 9.5003 1 25 98.9696 9.5003 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 98.9408 9.3035 1 85 98.9408 9.3035 INE483A16BY6 CENTRAL BK OF (I) 21-Mar-12 98.9205 9.4837 1 10 98.9205 9.4837 INE141A16DE8 OBC 23-Mar-12 98.8678 9.4997 1 25 98.8678 9.4997 INE705A16AF3 VIJAYA BK 23-Mar-12 98.8642 9.5302 1 25 98.8642 9.5302 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.8009 9.6301 2 100 98.8009 9.6301 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 98.8253 9.2315 1 61 98.8253 9.2315 INE008A16FZ9 IDBI BK 26-Mar-12 98.7890 9.5199 2 50 98.7890 9.5199 INE141A16FW5 OBC 26-Mar-12 98.7475 9.8502 1 50 98.7475 9.8502 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.8159 9.3059 1 25 98.8159 9.3059 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 98.7661 9.5000 1 50 98.7661 9.5000 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF (I) 28-Mar-12 98.7407 9.5001 1 25 98.7407 9.5001 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 98.7407 9.5001 1 25 98.7407 9.5001 INE667A16693 SYNDICATE BK 28-Mar-12 98.7194 9.6629 1 25 98.7194 9.6629 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 98.6855 9.5332 2 75 98.6832 9.5499 INE608A16CK5 PUNJAB AND SIND BK 3-Apr-12 98.5221 9.9552 4 300 98.5217 9.9577 INE160A16FU9 PUNJAB NATIONAL BK 3-Apr-12 98.5301 9.9003 1 50 98.5301 9.9003 INE171A16BZ4 THE FEDERAL BK 3-Apr-12 98.5729 9.6079 1 15 98.5729 9.6079 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 98.5819 9.5464 1 14 98.5819 9.5464 INE562A16AN2 INDIAN BK 4-Apr-12 98.5028 9.9066 4 150 98.5023 9.9102 INE562A16AK8 INDIAN BK 24-Apr-12 97.9766 9.9183 1 10 97.9766 9.9183 INE683A16617 THE SOUTH (I)N BK 30-Apr-12 97.7847 10.0840 2 25 97.7851 10.0823 INE237A16KB5 KOTAK MAH BK 2-May-12 97.7724 9.9000 1 1.5 97.7724 9.9000 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 97.7477 9.8945 1 10 97.7477 9.8945 INE457A16939 BK OF MAHARASHTRA 7-May-12 97.6319 9.9474 1 10 97.6319 9.9474 INE608A16CL3 PUNJAB AND SIND BK 9-May-12 97.5806 9.9448 2 100 97.5806 9.9448 INE651A16CM1 STATE BK OF MYSORE 9-May-12 97.6077 9.9399 1 50 97.6077 9.9399 INE648A16DR4 SBBJ 9-May-12 97.5942 9.8875 1 25 97.5942 9.8875 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 97.0007 9.9000 1 25 97.0007 9.9000 INE649A16AU2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-12 96.6831 10.7026 1 3 96.6831 10.7026 INE648A16DG7 SBBJ 11-Jun-12 96.7477 9.8951 2 50 96.7477 9.8951 INE434A16AR5 ANDHRA BK 19-Jun-12 96.5098 10.0000 1 20 96.5098 10.0000 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 96.5325 9.9326 1 5 96.5325 9.9326 INE652A16CS6 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-12 92.6063 9.9800 1 10 92.6063 9.9800 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.3958 9.9799 1 25 92.3958 9.9799 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 92.4219 9.9099 2 25 92.4219 9.9099 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.2094 9.9800 2 50 92.2094 9.9800 INE695A16DI4 UNITED BK OF (I) 20-Dec-12 92.0836 9.9300 1 50 92.0836 9.9300 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 92.0818 9.9325 1 1 92.0818 9.9325 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 91.4274 9.9200 1 75 91.4274 9.9200 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 91.1431 9.9076 1 5.5 91.1431 9.9076 INE090A16SD7 ICICI BK 31-Jan-13 91.1431 9.9076 1 5.5 91.1431 9.9076 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 91.0633 9.8951 5 400 91.0633 9.8951 INE141A16GD3 OBC 4-Feb-13 91.0654 9.8925 1 100 91.0654 9.8925 INE705A16DX0 VIJAYA BK 4-Feb-13 91.0202 9.9475 1 2.5 91.0202 9.9475 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com