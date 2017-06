Feb 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16LI1 ICICI BK 13-Feb-12 99.9026 8.8964 1 25 99.9026 8.8964 INE008A16EY5 IDBI BK 13-Feb-12 99.8977 9.3444 2 10 99.8977 9.3444 INE695A16DC7 UNITED BK OF (I) 15-Feb-12 99.8498 9.1509 1 25 99.8498 9.1509 INE090A16QL4 ICICI BK 17-Feb-12 99.8003 9.1295 1 25 99.8003 9.1295 INE141A16FD5 OBC 17-Feb-12 99.7988 9.1983 1 25 99.7988 9.1983 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF (I) 17-Feb-12 99.7977 9.2486 1 25 99.7977 9.2486 INE428A16FB0 ALLAHABAD BK 17-Feb-12 99.7999 9.1479 1 25 99.7999 9.1479 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.6968 9.2504 2 100 99.6968 9.2504 INE112A16AO4 CORP. BK 21-Feb-12 99.6987 9.1911 2 40 99.6993 9.1739 INE141A16EN7 OBC 21-Feb-12 99.6984 9.2014 1 25 99.6984 9.2014 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 99.6215 9.2447 3 110 99.6237 9.1912 INE238A16IE1 AXIS BK 24-Feb-12 99.6190 9.3055 3 100 99.6203 9.2746 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.6213 9.2501 1 100 99.6213 9.2501 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 99.5450 9.2690 1 50 99.5450 9.2690 INE562A16AE1 INDIAN BK 1-Mar-12 99.4632 9.3804 5 300 99.4632 9.3804 INE040A16701 HDFC BK 1-Mar-12 99.4743 9.1855 1 20 99.4743 9.1855 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.4336 9.4506 3 75 99.4336 9.4506 INE648A16DD4 SBBJ 2-Mar-12 99.4366 9.4003 1 25 99.4366 9.4003 INE608A16BY8 PUNJAB SINDH BK 2-Mar-12 99.4467 9.2308 1 23 99.4467 9.2308 INE141A16CV4 OBC 5-Mar-12 99.3721 9.2253 1 135 99.3721 9.2253 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.3729 9.2134 1 20 99.3729 9.2134 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.3603 9.3998 1 25 99.3603 9.3998 INE095A16EP0 INDUSIND BK 7-Mar-12 99.2725 9.9067 1 50 99.2725 9.9067 INE166A16EH6 ING VYSYA BK 7-Mar-12 99.2967 9.5749 2 50 99.2971 9.5694 INE652A16BT6 STATE BK OF PATIALA 7-Mar-12 99.3314 9.4493 1 25 99.3314 9.4493 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.3250 9.1870 1 20 99.3250 9.1870 INE141A16CY8 OBC 8-Mar-12 99.2901 9.3202 1 10 99.2901 9.3202 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 99.2712 9.5702 1 25 99.2712 9.5702 INE651A16BD2 STATE BK OF MYSORE 9-Mar-12 99.2841 9.3996 1 25 99.2841 9.3996 INE008A16FQ8 IDBI BK 12-Mar-12 99.1996 9.5001 1 50 99.1996 9.5001 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 99.2080 9.3996 1 25 99.2080 9.3996 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF (I) 12-Mar-12 99.2055 9.4295 1 25 99.2055 9.4295 INE237A16JL6 KOTAK MAH BK 13-Mar-12 99.1395 9.6003 1 50 99.1395 9.6003 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.1310 9.4108 1 1 99.1310 9.4108 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 99.1237 9.4902 2 75 99.1164 9.5703 INE483A16BU4 CENTRAL BK OF INIDIA 15-Mar-12 99.1228 9.5003 1 50 99.1228 9.5003 INE648A16CJ3 SBBJ 15-Mar-12 99.1320 9.3998 1 50 99.1320 9.3998 INE084A16501 BK OF (I) 15-Mar-12 99.1320 9.3998 1 25 99.1320 9.3998 INE705A16DP6 VIJAYA BK 15-Mar-12 99.1027 9.7200 1 25 99.1027 9.7200 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 99.0129 9.3299 3 125 99.0168 9.2931 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 99.0079 9.3777 1 55 99.0079 9.3777 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.9155 9.5283 3 150 98.9153 9.5299 INE095A16CX8 INDUSIND BK 22-Mar-12 98.8627 9.9974 2 0.41 98.8627 9.9974 INE434A16938 ANDHRA BK 26-Mar-12 98.8132 9.5301 2 125 98.8132 9.5301 INE036D16AM3 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-12 98.8120 9.5399 1 25 98.8120 9.5399 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 98.7877 9.5302 1 100 98.7877 9.5302 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 98.7814 9.5803 1 200 98.7814 9.5803 INE705A16AH9 VIJAYA BK 28-Mar-12 98.7865 9.5398 1 50 98.7865 9.5398 INE166A16EN4 ING VYSYA BK 28-Mar-12 98.7626 9.5273 1 25 98.7626 9.5273 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF (I) 28-Mar-12 98.7635 9.5203 1 25 98.7635 9.5203 INE238A16IO0 AXIS BK 30-Mar-12 98.7047 9.5798 1 50 98.7047 9.5798 INE166A16EK0 ING VYSYA BK 30-Mar-12 98.7033 9.5903 1 25 98.7033 9.5903 INE112A16AW7 CORPORATION BK 3-Apr-12 98.5558 9.9048 5 150 98.5558 9.9048 INE705A16DO9 VIJAYA BK 3-Apr-12 98.5493 9.9500 2 100 98.5493 9.9500 INE562A16AJ0 INDIAN BK 3-Apr-12 98.5794 9.7406 1 75 98.5794 9.7406 INE562A16AN2 INDIAN BK 4-Apr-12 98.5287 9.9099 2 200 98.5287 9.9099 INE168A16DA9 JK BK 9-Apr-12 98.4340 9.6781 1 2 98.4340 9.6781 INE237A16KB5 KOTAK MAH BK 2-May-12 97.7983 9.9001 1 0.25 97.7983 9.9001 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 97.7614 9.9500 1 100 97.7614 9.9500 INE160A16ET4 PUNJAB NATIONAL BK 3-May-12 97.7592 9.9600 2 100 97.7592 9.9600 INE691A16FE7 UCO BK 7-May-12 97.6557 9.9569 1 50 97.6557 9.9569 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 97.6089 9.9348 3 50 97.6089 9.9348 INE651A16CM1 STATE BK OF MYSORE 9-May-12 97.6336 9.9401 1 25 97.6336 9.9401 INE649A16AS6 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-12 97.2475 10.0301 1 5 97.2475 10.0301 INE651A16CO7 STATE BK OF MYSORE 24-May-12 97.2458 9.9399 1 50 97.2458 9.9399 INE608A16CD0 PUNJAB AND SIND BK 1-Jun-12 97.0262 9.9000 1 25 97.0262 9.9000 INE476A16EA4 CANARA BK 8-Jun-12 96.8324 9.9500 1 75 96.8324 9.9500 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 96.7558 9.9499 1 75 96.7558 9.9499 INE654A16BG9 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Jun-12 96.6408 9.9900 3 200 96.6408 9.9900 INE084A16642 BK OF (I) 15-Jun-12 96.6522 9.9549 1 35 96.6522 9.9549 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 96.3192 9.8925 1 100 96.3192 9.8925 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 95.2731 9.9501 1 25 95.2731 9.9501 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 94.9280 9.9500 1 25 94.9280 9.9500 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 92.4451 9.9099 1 25 92.4451 9.9099 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 92.2183 10.0000 1 40 92.2183 10.0000 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.2398 9.9700 1 50 92.2398 9.9700 INE090A16RI8 ICICI BK 27-Dec-12 91.9379 9.9401 1 4 91.9379 9.9401 INE434A16AW5 ANDHRA BK 28-Dec-12 92.0497 9.7600 1 1 92.0497 9.7600 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 91.1393 9.9400 1 4 91.1393 9.9400 INE090A16SD7 ICICI BK 