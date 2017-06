Feb 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16HV7 AXIS BK 13-Feb-12 99.9267 8.9247 3 200 99.9285 8.7054 INE090A16LI1 ICICI BK 13-Feb-12 99.9272 8.8599 6 111 99.9233 9.3390 INE565A16467 INDIAN OVERSEAS BK 14-Feb-12 99.9020 8.9513 3 100 99.9047 8.7044 INE112A16AM8 CORPORATION BANK 14-Feb-12 99.9015 8.9970 2 75 99.9015 8.9970 INE237A16IR5 KOTAK MAH BK 14-Feb-12 99.9012 9.0244 2 50 99.9009 9.0518 INE562A16AA9 INDIAN BK 14-Feb-12 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE705A16CS2 VIJAYA BK 15-Feb-12 99.8755 9.0998 1 25 99.8755 9.0998 INE090A16QL4 ICICI BK 17-Feb-12 99.8229 9.2509 2 195 99.8229 9.2509 INE483A16BQ2 CENTRAL BK OF INDIA 17-Feb-12 99.8252 9.1315 3 132 99.8252 9.1305 INE428A16FB0 ALLAHABAD BK 17-Feb-12 99.8229 9.2509 2 105 99.8229 9.2509 INE141A16FD5 OBC 17-Feb-12 99.8229 9.2509 2 35 99.8229 9.2509 INE238A16HX3 AXIS BK 17-Feb-12 99.8229 9.2509 1 25 99.8229 9.2509 INE166A16ED5 THE VYSYA BK 21-Feb-12 99.7176 9.3971 1 125 99.7176 9.3971 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.7185 9.3686 2 85 99.7241 9.1802 INE141A16EN7 OBC 21-Feb-12 99.7204 9.3030 2 52 99.7259 9.1201 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 99.7220 9.2503 1 25 99.7220 9.2503 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 99.6957 9.2840 1 18 99.6957 9.2840 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 99.6688 9.3297 2 300 99.6706 9.2791 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 99.6668 9.3875 3 150 99.6672 9.3752 INE141A16CJ9 OBC 23-Feb-12 99.6649 9.4402 2 125 99.6628 9.4996 INE112A16AP1 CORPORATION BANK 23-Feb-12 99.6690 9.3252 3 75 99.6690 9.3243 INE036D16AD2 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-12 99.6335 9.5915 2 22 99.6390 9.4459 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 99.6423 9.3592 1 5 99.6423 9.3592 INE112A16799 CORPORATION BK 27-Feb-12 99.5738 9.1899 1 105 99.5738 9.1899 INE476A16CK7 CANARA BK 28-Feb-12 99.5347 9.4798 4 125 99.5387 9.3975 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 99.5225 9.7291 1 50 99.5225 9.7291 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 99.4946 9.2704 1 50 99.4946 9.2704 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 99.4821 9.5009 1 25 99.4821 9.5009 INE457A16871 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-12 99.4895 9.3644 1 16.5 99.4895 9.3644 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 99.4595 9.4455 2 100 99.4592 9.4507 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.3857 9.3999 2 125 99.3892 9.3463 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 99.3792 9.5003 1 25 99.3792 9.5003 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 99.3577 9.4376 2 105 99.3465 9.6039 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 99.3569 9.4500 1 50 99.3569 9.4500 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 99.3724 9.2208 2 30 99.3724 9.2208 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.3535 9.5003 1 25 99.3535 9.5003 INE095A16EP0 INDUSIND BK 7-Mar-12 99.2995 9.9040 1 125 99.2995 9.9040 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.3328 9.4294 1 100 99.3328 9.4294 INE649A16AK3 STATE BK OF HYDERABAD 7-Mar-12 99.3208 9.6001 1 25 99.3208 9.6001 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 99.3349 9.3995 1 25 99.3349 9.3995 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.3498 9.1875 1 19 99.3498 9.1875 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 99.3452 9.2530 1 7 99.3452 9.2530 INE141A16CY8 OBC 8-Mar-12 99.3131 9.3501 1 25 99.3131 9.3501 INE141A16FM6 OBC 9-Mar-12 99.2765 9.5001 2 175 99.2765 9.5001 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 99.2215 9.2381 1 185 99.2215 9.2381 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 99.2208 9.2465 1 2.5 99.2208 9.2465 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.2142 9.3254 1 1 99.2142 9.3254 INE428A16FK1 ALLAHABAD BK 14-Mar-12 99.1565 9.4090 1 2 99.1565 9.4090 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.1267 9.4573 2 175 99.1331 9.3878 INE476A16FO2 CANARA BK 15-Mar-12 99.1274 9.4501 1 50 99.1274 9.4501 INE428A16EW9 ALLAHABAD BK 15-Mar-12 99.1433 9.2764 1 25 99.1433 9.2764 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.1954 9.5504 1 25 99.1954 9.5504 INE483A16BU4 CENTRAL BK OF INIDIA 15-Mar-12 99.1361 9.3550 1 5 99.1361 9.3550 INE476A16DA6 CANARA BK 19-Mar-12 99.0229 9.4779 1 5 99.0229 9.4779 INE090A16LT8 ICICI BK 20-Mar-12 98.9868 9.5796 3 125 98.9868 9.5796 INE476A16CZ5 CANARA BK 22-Mar-12 98.9661 9.3004 2 300 98.9661 9.3004 INE692A16AL1 UNION BK OF INDIA 22-Mar-12 98.9331 9.6004 1 25 98.9331 9.6004 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 98.9493 9.4531 2 22.5 98.9413 9.5259 INE691A16DN3 UCO BK 26-Mar-12 98.8283 9.6167 3 150 98.8243 9.6500 INE476A16DD0 CANARA BK 26-Mar-12 98.8363 9.5500 1 50 98.8363 9.5500 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.8303 9.6000 1 50 98.8303 9.6000 INE483A16AF7 CENTRAL BK OF INDIA 26-Mar-12 98.8363 9.5500 2 50 98.8363 9.5500 INE090A16MB4 ICICI BK 26-Mar-12 98.8359 9.5534 1 28 98.8359 9.5534 INE036D16AM3 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-12 98.8206 9.6804 1 25 98.8206 9.6804 INE667A16685 SYNDICATE BK 26-Mar-12 98.8182 9.7003 1 25 98.8182 9.7003 INE695A16CJ4 UNITED BK OF INDIA 26-Mar-12 98.8611 9.3442 1 25 98.8611 9.3442 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 98.8321 9.5849 2 8 98.8321 9.5849 INE434A16AT1 ANDHRA BK 27-Mar-12 98.8058 9.5899 3 125 98.8046 9.6000 INE160A16EF3 PUNJAB NATIONAL BK 27-Mar-12 98.8132 9.5301 1 25 98.8132 9.5301 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 98.8056 9.3875 6 347 98.7726 9.6504 INE428A16FR6 ALLAHABAD BK 28-Mar-12 98.7852 9.5501 5 250 98.7852 9.5501 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-12 98.7821 9.5751 2 100 98.7789 9.6000 INE008A16GC6 IDBI BK 28-Mar-12 98.7664 9.7000 1 75 98.7664 9.7000 INE141A16DG3 OBC 28-Mar-12 98.7847 9.5541 1 25 98.7847 9.5541 INE476A16DB4 CANARA BK 28-Mar-12 98.7877 9.5302 1 25 98.7877 9.5302 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 98.7407 9.5001 1 25 98.7407 9.5001 INE112A16AW7 CORPORATION BK 3-Apr-12 98.5792 9.9255 11 650 98.5828 9.9003 INE084A16659 BK OF INDIA 3-Apr-12 98.6058 9.7375 1 75 98.6058 9.7375 INE648A16CP0 SBBJ 3-Apr-12 98.6300 10.1399 1 10 98.6300 10.1399 INE695A16DE3 UNITED BK OF INDIA 9-Apr-12 98.4597 9.6780 2 1 98.4597 9.6780 INE648A16DO1 SBBJ 10-Apr-12 98.4412 10.1398 1 10 98.4412 10.1398 INE008A16IW0 IDBI BK 7-May-12 97.6810 9.9603 3 93 97.6812 9.9592 INE483A16CB2 CENTRAL BK OF INDIA 7-May-12 97.6799 9.9649 2 25 97.6799 9.9649 INE691A16FE7 UCO BK 7-May-12 97.6824 9.9540 1 25 97.6824 9.9540 INE237A16MR7 KOTAK MAH BK 7-May-12 97.6560 10.0701 1 5 97.6560 10.0701 INE562A16AQ5 INDIAN BK 8-May-12 97.6540 9.9643 2 30 97.6538 9.9652 INE112A16AX5 CORPORATION BK 9-May-12 97.6313 9.9500 1 100 97.6313 9.9500 INE008A16GP8 IDBI BK 9-May-12 97.6278 9.9651 1 50 97.6278 9.9651 INE237A16NW5 KOTAK MAH BK 9-May-12 97.6034 10.0701 1 50 97.6034 10.0701 INE160A16HB5 PUNJAB NATIONAL BK 10-May-12 97.6018 9.9650 1 100 97.6018 9.9650 INE237A16NV7 KOTAK MAH BK 10-May-12 97.5758 10.0756 2 45 97.5748 10.0800 INE084A16592 BK OF INDIA 23-May-12 97.2422 10.0499 1 50 97.2422 10.0499 INE141A16DQ2 OBC 29-May-12 97.0862 10.0501 1 50 97.0862 10.0501 INE692A16AX6 UNION BK OF INDIA 30-May-12 97.0603 10.0499 1 50 97.0603 10.0499 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 96.9566 10.0501 1 50 96.9566 10.0501 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 96.8213 10.0699 1 50 96.8213 10.0699 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 96.6727 10.0501 1 50 96.6727 10.0501 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 96.6104 10.2449 1 16.11 96.6104 10.2449 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 96.6793 9.9499 1 35 96.6793 9.9499 INE695A16DH6 UNITED BK OF INDIA 15-Jun-12 96.6647 9.9951 1 1 96.6647 9.9951 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 96.4250 10.1748 1 16.5 96.4250 10.1748 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 96.3509 9.9451 1 15.87 96.3509 9.9451 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 96.3061 9.9999 1 100 96.3061 9.9999 INE654A16AX6 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Jul-12 96.1446 10.0250 1 0.85 96.1446 10.0250 INE008A16HV4 IDBI BK 12-Jul-12 95.9769 9.9999 1 100 95.9769 9.9999 INE562A16985 INDIAN BK 27-Sep-12 93.9761 10.1724 1 18.5 93.9761 10.1724 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 93.0196 9.9241 2 75 93.0353 9.9001 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 93.1853 9.5673 1 75 93.1853 9.5673 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 92.8633 9.5737 1 50 92.8633 9.5737 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 92.7078 9.9000 1 50 92.7078 9.9000 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 92.8404 9.5741 1 25 92.8404 9.5741 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 92.4753 10.0000 1 75 92.4753 10.0000 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.1968 10.0300 1 25 92.1968 10.0300 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 91.7243 10.5550 1 50 91.7243 10.5550 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 91.6993 10.3250 1 20 91.6993 10.3250 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 92.0471 9.8550 1 7.42 92.0471 9.8550 INE705A16DN1 VIJAYA BK 28-Dec-12 92.0761 9.7550 1 7 92.0761 9.7550 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 91.8303 9.8700 1 18 91.8303 9.8700 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 91.2559 10.0500 1 50 91.2559 10.0500 INE654A16BM7 STATE BK OF TRAVANCORE 8-Feb-13 91.0189 9.8944 4 200 91.0184 9.8950 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 90.9895 9.9300 3 35 90.9895 9.9300 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : Note:- *: Crores