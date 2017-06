Feb 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16AL0 CORPORATION BK 15-Feb-12 99.9529 8.5998 1 100 99.9529 8.5998 INE008A16FC8 IDBI BK 20-Feb-12 99.8743 6.5626 1 75 99.8743 6.5626 INE238A16IA9 AXIS BK 21-Feb-12 99.8064 8.8520 2 135 99.8075 8.7998 INE166A16ED5 THE VYSYA BK 21-Feb-12 99.7977 9.2486 1 100 99.7977 9.2486 INE112A16AO4 CORPORATION BANK 21-Feb-12 99.7971 9.2769 3 66 99.7995 9.1662 INE483A16BR0 CENTRAL BK OF INDIA 21-Feb-12 99.8075 8.7998 1 50 99.8075 8.7998 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 99.7706 9.3248 1 25 99.7706 9.3248 INE166A16EE3 THE VYSYA BK 23-Feb-12 99.7476 9.2349 3 155 99.7472 9.2506 INE112A16AP1 CORPORATION BANK 23-Feb-12 99.7472 9.2506 1 100 99.7472 9.2506 INE476A16FB9 CANARA BK 23-Feb-12 99.7499 9.1515 1 75 99.7499 9.1515 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 99.7499 9.1515 1 75 99.7499 9.1515 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 99.7480 9.2205 2 50 99.7472 9.2506 INE434A16821 ANDHRA BK 24-Feb-12 99.7244 9.1702 1 50 99.7244 9.1702 INE036D16AD2 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-12 99.7148 9.4905 1 25 99.7148 9.4905 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.7260 9.1168 1 22 99.7260 9.1168 INE141A16DY6 OBC 28-Feb-12 99.6213 9.2501 1 200 99.6213 9.2501 INE652A16BR0 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-12 99.6111 9.5002 1 50 99.6111 9.5002 INE457A16871 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-12 99.5661 9.3567 3 96.5 99.5661 9.3567 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 99.5411 9.3479 3 220 99.5432 9.3054 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 99.5460 9.2481 2 41 99.5460 9.2481 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.4615 9.4096 3 109 99.4655 9.3400 INE562A16AG6 INDIAN BK 5-Mar-12 99.4621 9.3998 1 100 99.4621 9.3998 INE166A16EG8 ING VYSYA BK 5-Mar-12 99.4673 9.3084 1 65 99.4673 9.3084 INE483A16976 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-12 99.4541 9.5403 1 25 99.4541 9.5403 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.4062 9.4796 5 200 99.4062 9.4796 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 99.4208 9.2452 1 28.8 99.4208 9.2452 INE649A16AK3 STATE BK OF HYDERABAD 7-Mar-12 99.4307 9.4993 1 25 99.4307 9.4993 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 99.4024 9.5407 1 25 99.4024 9.5407 INE095A16EP0 INDUSIND BK 7-Mar-12 99.4125 9.3785 1 1.2 99.4125 9.3785 INE141A16CY8 OBC 8-Mar-12 99.3976 9.2170 1 7 99.3976 9.2170 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 99.3508 9.5403 1 25 99.3508 9.5403 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 99.3968 9.2300 1 25 99.3968 9.2300 INE705A16DK7 VIJAYA BK 12-Mar-12 99.3182 8.9488 1 400 99.3182 8.9488 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 99.2780 9.4802 2 50 99.2780 9.4802 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.2803 9.4498 1 25 99.2803 9.4498 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 99.2962 9.2396 1 9 99.2962 9.2396 INE238A16IK8 AXIS BK 12-Mar-12 99.2915 9.3017 1 0.01 99.2915 9.3017 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.2252 9.5003 7 475 99.2252 9.5003 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 99.2025 9.4654 1 100 99.2025 9.4654 INE476A16FO2 CANARA BK 15-Mar-12 99.2044 9.4427 1 50 99.2044 9.4427 INE434A16AV7 ANDHRA BK 15-Mar-12 99.2038 9.4499 1 25 99.2038 9.4499 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.2299 9.1377 1 1 99.2299 9.1377 INE705A16DM3 VIJAYA BK 16-Mar-12 99.1826 9.4003 2 10 99.1826 9.4003 INE483A16BY6 CENTRAL BK OF INDIA 21-Mar-12 99.0490 9.4716 1 75 99.0490 9.4716 INE008A16FV8 IDBI BK 21-Mar-12 99.0126 9.8377 3 2 99.0126 9.8377 INE090A16LU6 ICICI BK 22-Mar-12 99.0326 9.3829 1 5 99.0326 9.3829 INE160A16GV5 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-12 98.9042 9.6285 3 175 98.9074 9.6001 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 98.9074 9.6001 1 100 98.9074 9.6001 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 98.9090 9.5862 2 70 98.9409 9.3026 INE476A16CY8 CANARA BK 27-Mar-12 98.9320 9.1634 2 4.08 98.9320 9.1634 INE077A16661 DENA BK 28-Mar-12 98.8399 9.7365 1 100 98.8399 9.7365 INE691A16DO1 UCO BK 28-Mar-12 98.9047 9.4003 1 25 98.9047 9.4003 INE667A16693 SYNDICATE BK 28-Mar-12 98.8500 9.6508 1 25 98.8500 9.6508 INE238A16KF4 AXIS BK 28-Mar-12 98.8442 9.7000 1 25 98.8442 9.7000 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 97.8657 9.9501 1 25 97.8657 9.9501 INE166A16EC7 ING VYSYA BK 7-May-12 97.7204 10.1363 9 245 97.7207 10.1351 INE654A16BL9 STATE BK OF TRAVANCORE 7-May-12 97.7549 10.0998 1 5 97.7549 10.0998 INE562A16AQ5 INDIAN BK 8-May-12 97.7276 9.9848 1 25 97.7276 9.9848 INE112A16AX5 CORPORATION BK 9-May-12 97.7088 9.9523 1 50 97.7088 9.9523 INE695A16DW5 UNITED BK OF INDIA 10-May-12 97.6719 10.0001 2 20 97.6719 10.0001 INE695A16DV7 UNITED BK OF INDIA 11-May-12 97.6447 10.0048 1 50 97.6447 10.0048 INE166A16EQ7 ING VYSYA BK 14-May-12 97.5355 10.1349 2 100 97.5355 10.1349 INE614B16495 KARNATAKA BK 12-Jun-12 96.7446 10.2350 2 200 96.7446 10.2350 INE654A16BG9 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Jun-12 96.7719 9.9800 1 50 96.7719 9.9800 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 96.7589 9.9401 1 15 96.7589 9.9401 INE652A160A4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 96.7242 10.0501 1 8 96.7242 10.0501 INE649A16AZ1 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-12 96.6213 10.0500 1 1.5 96.6213 10.0500 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 96.7238 9.5101 1 50 96.7238 9.5101 INE141A16EH9 OBC 26-Jun-12 96.6264 9.5101 1 50 96.6264 9.5101 INE434A16AD5 ANDHRA BK 27-Jun-12 96.6021 9.5101 1 50 96.6021 9.5101 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 96.4113 9.9899 1 100 96.4113 9.9899 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 96.5535 9.5100 1 29 96.5535 9.5100 INE008A16HV4 IDBI BK 12-Jul-12 96.0817 9.9900 1 100 96.0817 9.9900 INE160A16FQ7 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jul-12 96.0337 10.0499 1 25 96.0337 10.0499 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 95.5429 9.5659 1 5 95.5429 9.5659 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 94.4931 9.9400 3 75 94.4931 9.9400 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 93.2880 9.9100 1 50 93.2880 9.9100 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 93.2172 9.9099 1 50 93.2172 9.9099 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 92.6665 9.9950 2 50 92.7243 9.9101 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 92.7010 9.9100 1 25 92.7010 9.9100 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 92.5456 10.0001 1 75 92.5456 10.0001 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.4759 9.9991 3 30.5 92.4788 9.9950 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 92.4554 9.9949 1 5 92.4554 9.9949 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 92.3116 10.0000 3 30.5 92.3116 10.0000 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.2456 10.0599 2 75 92.2456 10.0599 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 92.2761 10.0500 1 75 92.2761 10.0500 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 92.1954 9.9995 2 25.1 92.2886 9.8701 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 92.0520 10.0048 3 31 92.0372 10.0250 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 91.8008 10.0000 1 19.95 91.8008 10.0000 INE090A16RV1 ICICI BK 18-Jan-13 91.4787 10.0000 1 75 91.4787 10.0000 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 91.3477 10.0500 1 50 91.3477 10.0500 INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 91.1803 10.0300 1 100 91.1803 10.0300 INE608A16CJ7 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-13 91.1494 10.0401 1 1.5 91.1494 10.0401 INE705A16DW2 VIJAYA BK 31-Jan-13 91.1574 10.0301 1 0.35 91.1574 10.0301 INE090A16SE5 ICICI BK 1-Feb-13 91.1186 10.0500 1 3 91.1186 10.0500 INE654A16BM7 STATE BK OF TRAVANCORE 8-Feb-13 91.0899 9.8900 1 100 91.0899 9.8900 INE528G16OB6 YES BK 11-Feb-13 90.8494 10.0999 2 280 90.8494 10.0999 INE008A16IY6 IDBI BK 11-Feb-13 90.9306 10.0014 7 245 90.9359 9.9950 INE695A16DT1 UNITED BK OF INDIA 11-Feb-13 90.9359 9.9950 1 50 90.9359 9.9950 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 90.9608 9.9375 3 110 90.9608 9.9375 INE695A16DU9 UNITED BK OF INDIA 12-Feb-13 90.9132 9.9950 2 60 90.9132 9.9950