Feb 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16IU9 KOTAK MAH BK 17-Feb-12 99.9513 8.8921 1 100 99.9513 8.8921 INE090A16QL4 ICICI BK 17-Feb-12 99.9513 8.8921 1 100 99.9513 8.8921 INE008A16FB0 IDBI BK 17-Feb-12 99.9513 8.8921 1 50 99.9513 8.8921 INE238A16HX3 AXIS BK 17-Feb-12 99.9513 8.8921 1 50 99.9513 8.8921 INE112A16781 CORPORATION BK 20-Feb-12 99.9220 5.6984 2 150 99.9220 5.6984 INE112A16AO4 CORP. BK 21-Feb-12 99.8535 8.9252 2 100 99.8531 8.9496 INE428A16FE4 ALLAHABAD BK 21-Feb-12 99.8539 8.9008 1 50 99.8539 8.9008 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 99.8243 9.1776 1 12 99.8243 9.1776 INE112A16AP1 CORP. BK 23-Feb-12 99.8031 9.0013 1 100 99.8031 9.0013 INE040A16743 HDFC BK 24-Feb-12 99.7786 8.9989 1 30 99.7786 8.9989 INE562A16712 INDIAN BK 24-Feb-12 99.7758 9.1130 1 17.7 99.7758 9.1130 INE036D16BF5 KARUR VYSYA BNK 27-Feb-12 99.6968 9.2504 2 100 99.6968 9.2504 INE428A16FF1 ALLAHABAD BK 27-Feb-12 99.6949 9.3085 1 100 99.6949 9.3085 INE084A16410 BK OF (I) 27-Feb-12 99.6959 9.2779 1 76.75 99.6959 9.2779 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 99.7001 9.1494 1 25 99.7001 9.1494 INE705A16CX2 VIJAYA BK 28-Feb-12 99.6552 9.7158 1 50 99.6552 9.7158 INE608A16CB4 PUNJAB AND SIND BK 1-Mar-12 99.6186 9.3163 1 125 99.6186 9.3163 INE457A16871 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-12 99.6222 9.2280 1 100 99.6222 9.2280 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 99.6217 9.2403 1 50 99.6217 9.2403 INE562A16AE1 INDIAN BK 1-Mar-12 99.6233 9.2010 1 50 99.6233 9.2010 INE112A16AU1 CORPORATION BK 1-Mar-12 99.6115 9.4904 1 5 99.6115 9.4904 INE483A16950 CENTRAL BK OF (I) 2-Mar-12 99.5960 9.2541 2 325 99.5965 9.2421 INE160A16GQ5 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-12 99.5983 9.2007 1 25 99.5983 9.2007 INE608A16BY8 PUNJAB SINDH BK 2-Mar-12 99.5976 9.2168 1 5 99.5976 9.2168 INE084A16469 BK OF (I) 5-Mar-12 99.5179 9.3057 4 105 99.5165 9.3334 INE562A16AG6 INDIAN BK 5-Mar-12 99.5213 9.2403 1 100 99.5213 9.2403 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 99.5208 9.2499 3 75.25 99.5213 9.2403 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 99.5234 9.1996 1 70 99.5234 9.1996 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 99.5203 9.2597 1 50 99.5203 9.2597 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 99.4975 9.2177 3 125 99.4979 9.2096 INE141A16ER8 OBC 6-Mar-12 99.4930 9.2999 1 25 99.4930 9.2999 INE695A16BK4 UNITED BK OF (I) 6-Mar-12 99.4878 9.3958 1 24 99.4878 9.3958 INE112A16823 CORPORATION BK 6-Mar-12 99.4903 9.3497 1 15 99.4903 9.3497 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 99.4726 9.2161 2 45 99.4750 9.1732 INE652A16BT6 STATE BK OF PATIALA 7-Mar-12 99.4678 9.2996 1 25 99.4678 9.2996 INE457A16889 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-12 99.4564 9.4999 1 25 99.4564 9.4999 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 99.4621 9.3998 1 10 99.4621 9.3998 INE095A16EP0 INDUSIND BK 7-Mar-12 99.4636 9.3734 2 7 99.4636 9.3734 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 99.4205 9.2500 4 425 99.4205 9.2500 INE483A16BT6 CENTRAL BK OF (I) 9-Mar-12 99.4211 9.2404 1 25 99.4211 9.2404 INE084A16485 BK OF (I) 9-Mar-12 99.4193 9.2693 1 25 99.4193 9.2693 INE141A16CX0 OBC 10-Mar-12 99.3922 9.3002 1 25 99.3922 9.3002 INE608A16CG3 PUNJAB AND SIND BK 12-Mar-12 99.3419 9.2999 2 50 99.3419 9.2999 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 99.3419 9.2999 1 25 99.3419 9.2999 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 99.3419 9.2999 1 25 99.3419 9.2999 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF (I) 12-Mar-12 99.3419 9.2999 1 25 99.3419 9.2999 INE667A16602 SYNDICATE BK 13-Mar-12 99.3610 9.3894 1 25 99.3610 9.3894 INE141A16CZ5 OBC 13-Mar-12 99.3259 9.1747 1 8.8 99.3259 9.1747 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 99.2904 9.3157 2 90 99.2890 9.3348 INE112A16AV9 CORPORATION BK 14-Mar-12 99.2916 9.3004 2 50 99.2916 9.3004 INE705A16DP6 VIJAYA BK 15-Mar-12 99.2600 9.3832 1 100 99.2600 9.3832 INE691A16FC1 UCO BK 15-Mar-12 99.2665 9.3002 1 50 99.2665 9.3002 INE160A16GS1 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-12 99.2665 9.3002 1 50 99.2665 9.3002 INE434A16AV7 ANDHRA BK 15-Mar-12 99.2665 9.3002 1 25 99.2665 9.3002 INE457A16905 BK OF MAHARASHTRA 19-Mar-12 99.1606 9.3633 1 45 99.1606 9.3633 INE428A16FP0 ALLAHABAD BK 21-Mar-12 99.1047 9.4210 1 45 99.1047 9.4210 INE562A16753 INDIAN BK 21-Mar-12 99.0954 9.5198 1 25 99.0954 9.5198 INE008A16FV8 IDBI BK 21-Mar-12 99.1053 9.4147 2 0.75 99.1053 9.4147 INE434A16AU9 ANDHRA BK 22-Mar-12 99.0836 9.3772 1 80 99.0836 9.3772 INE428A16FQ8 ALLAHABAD BK 22-Mar-12 99.0585 9.6365 1 3.6 99.0585 9.6365 INE141A16DC2 OBC 22-Mar-12 99.0647 9.5724 1 0.25 99.0647 9.5724 INE077A16638 DENA BK 23-Mar-12 99.0300 9.6626 1 0.25 99.0300 9.6626 INE428A16FN5 ALLAHABAD BK 26-Mar-12 98.9679 9.5165 3 63.85 98.9804 9.3997 INE237A16NF0 KOTAK MAH BK 26-Mar-12 98.9560 9.6270 1 60 98.9560 9.6270 INE112A16898 CORPORATION BK 26-Mar-12 98.9578 9.6098 2 50 98.9461 9.7193 INE238A16LD7 AXIS BK 26-Mar-12 98.9911 9.3000 1 50 98.9911 9.3000 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 98.9652 9.5413 1 0.5 98.9652 9.5413 INE648A16DJ1 SBBJ 27-Mar-12 98.9441 9.5004 1 25 98.9441 9.5004 INE483A16AG5 CENTRAL BK OF (I) 28-Mar-12 98.9164 9.5202 1 50 98.9164 9.5202 INE166A16EN4 ING VYSYA BK 28-Mar-12 98.9412 9.2999 1 40 98.9412 9.2999 INE667A16693 SYNDICATE BK 28-Mar-12 98.9164 9.5202 1 25 98.9164 9.5202 INE036D16BJ7 KARUR VYSYA BK 28-Mar-12 98.9412 9.2999 1 10 98.9412 9.2999 INE476A16FR5 CANARA BK 30-Mar-12 98.8560 9.5998 1 50 98.8560 9.5998 INE166A16EK0 ING VYSYA BK 30-Mar-12 98.8624 9.5453 1 50 98.8624 9.5453 INE457A16954 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-12 98.6895 10.0976 1 25 98.6895 10.0976 INE562A16AJ0 INDIAN BK 3-Apr-12 98.7493 10.0497 1 10 98.7493 10.0497 INE648A16CP0 SBBJ 3-Apr-12 98.7382 10.1401 1 10 98.7382 10.1401 INE695A16DD5 UNITED BK OF (I) 4-Apr-12 98.6848 9.9275 1 17 98.6848 9.9275 INE695A16DE3 UNITED BK OF (I) 9-Apr-12 98.5902 9.6655 1 2 98.5902 9.6655 INE562A16AI2 INDIAN BK 18-Apr-12 98.3058 9.9848 1 100 98.3058 9.9848 INE750E16996 STANDARD CHARTERED BK 2-May-12 97.9117 10.1102 2 100 97.9117 10.1102 INE750E16996 STANDARD CHARTERED BK 2-May-12 97.9659 10.1048 1 75 97.9659 10.1048 INE649A16AL1 STATE BK OF HYDERABAD 2-May-12 97.9648 9.8478 1 0.7 97.9648 9.8478 INE112A16963 CORPORATION BK 3-May-12 97.8770 10.1500 1 5 97.8770 10.1500 INE654A16BL9 STATE BK OF TRAVANCORE 7-May-12 97.7813 10.1000 1 5 97.7813 10.1000 INE649A16AO5 STATE BK OF HYDERABAD 9-May-12 97.7826 9.8536 1 12.75 97.7826 9.8536 INE654A16AM9 STATE BK OF TRAVANCORE 9-May-12 97.7804 9.8636 2 1.7 97.7804 9.8636 INE141A16GE1 OBC 15-May-12 97.5734 10.0859 9 325 97.5736 10.0851 INE008A16GR4 IDBI BK 15-May-12 97.5620 10.1344 4 90 97.5619 10.1350 INE237A16KG4 KOTAK MAH BK 15-May-12 97.5466 10.2002 1 75 97.5466 10.2002 INE095A16EW6 INDUSIND BK 15-May-12 97.5028 10.3868 2 75 97.5032 10.3852 INE483A16AN1 CENTRAL BK OF (I) 21-May-12 97.4029 10.1377 1 0.38 97.4029 10.1377 INE008A16HF7 IDBI BK 12-Jun-12 96.8281 10.1328 1 24.6 96.8281 10.1328 INE237A16KR1 KOTAK MAH BK 12-Jun-12 96.8396 10.0949 1 11.1 96.8396 10.0949 INE649A16AX6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Jun-12 96.8403 10.0925 1 9 96.8403 10.0925 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 96.8791 9.7176 2 49 96.8791 9.7176 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 96.4393 11.1375 1 1.6 96.4393 11.1375 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 96.6447 10.1376 1 5 96.6447 10.1376 INE090A16OI5 ICICI BK 4-Jul-12 96.2990 10.0199 1 35 96.2990 10.0199 INE160A16FQ7 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jul-12 96.1032 10.0000 1 260 96.1032 10.0000 INE090A16OJ3 ICICI BK 13-Jul-12 96.0035 10.1976 1 5 96.0035 10.1976 INE090A16OP0 ICICI BK 16-Jul-12 95.9944 10.0201 1 225 95.9944 10.0201 INE652A16CE6 STATE BK OF PATIALA 3-Aug-12 95.5115 10.0900 1 50 95.5115 10.0900 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 95.4064 10.1000 1 50 95.4064 10.1000 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 94.5093 10.0499 1 25 94.5093 10.0499 INE160A16GG6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Sep-12 94.2889 10.0950 1 0.25 94.2889 10.0950 INE238A16KQ1 AXIS BK 5-Nov-12 93.5240 9.5735 1 50 93.5240 9.5735 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 92.4824 10.0575 1 12 92.4824 10.0575 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF (I) 18-Dec-12 92.1647 10.1075 1 25 92.1647 10.1075 INE434A16AW5 ANDHRA BK 28-Dec-12 92.0992 9.8775 1 2.5 92.0992 9.8775 INE090A16SD7 ICICI BK 31-Jan-13 91.2612 9.9575 1 8.5 91.2612 9.9575 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 91.2612 9.9575 1 8.5 91.2612 9.9575 INE608A16CJ7 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-13 91.1492 10.0975 1 8.5 91.1492 10.0975 INE705A16DW2 VIJAYA BK 31-Jan-13 91.1572 10.0875 1 6 91.1572 10.0875 INE434A16BB7 ANDHRA BK 14-Feb-13 90.8933 10.0191 4 170 90.8719 10.0450 INE705A16EA6 VIJAYA BK 14-Feb-13 90.8719 10.0450 3 165 90.8719 10.0450 INE008A16JA4 IDBI BK 14-Feb-13 90.8485 10.0734 4 105 90.8492 10.0725 INE695A16DY1 UNITED BK OF (I) 14-Feb-13 90.8471 10.0751 1 30 90.8471 10.0751 NOTE *: Crores
CD Focus Page : For Primary Market CD Deals :
For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page :
FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS :